Miguel de Cervantes, autor de Dom Quixote: "O tempo costuma dar doces saídas a amargas dificuldades"

Antonio Banderas citou uma frase atribuída a Miguel de Cervantes durante o discurso de encerramento da segunda edição dos Prêmios Platino, em Marbella, na Andaluzia. O trecho sobre paciência e tempo provocou reação entusiasmada da plateia, e o ator espanhol o associou a Dom Quixote, o cavaleiro andante mais famoso das letras espanholas.

A formulação exata, porém, pertence a outra obra do mesmo escritor, segundo registros preservados pela Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes: a novela exemplar "La Gitanilla". A frase diz: “Confia no tempo, que costuma dar doces saídas a muitas amargas dificuldades”.

A origem real da citação

"La Gitanilla" não faz parte do romance do fidalgo manchego. É uma das novelas exemplares publicadas por Cervantes no início do século XVII e integra a coletânea "Novelas ejemplares", que reúne histórias marcantes da prosa espanhola daquele período.

A trama acompanha jovens ciganos em episódios marcados por honra e justiça poética. Nesse contexto, os personagens refletem com frequência sobre o tempo.

Esse tipo de troca entre obras do mesmo autor não é incomum. Frases de forte apelo emocional tendem a se desprender do texto original e migrar, na memória coletiva, para a obra mais conhecida do escritor. No caso de Cervantes, o destino quase sempre é Dom Quixote.

Por que a frase ainda ecoa hoje

Dramas renascentistas costumam girar em torno de uma mesma lição: esperar o momento certo evita tragédias que a pressa provoca. Diálogos desse tipo de teatro clássico funcionavam como aula prática de paciência diante de crises que ninguém via chegar.

Esse raciocínio antigo encontra eco direto na rotina atual, marcada por metas de produtividade que empurram muita gente ao esgotamento. O contraste entre obedecer aos próprios ritmos e correr atrás de resultados imediatos é parte do que torna a frase citada por Banderas tão fácil de repetir.

O gesto no palco dos Prêmios Platino

Ao encerrar a fala com Cervantes, Banderas reforçou o vínculo simbólico entre o cinema ibero-americano e a tradição literária que o antecede. A citação funcionou como ponte entre gerações de público, embora houvesse imprecisão sobre a obra de origem.

Frases assim ganham vida própria, sem depender do livro em que nasceram. O episódio em Marbella mostra isso com clareza. A ideia de que o tempo transforma dificuldades em saídas doces segue circulando, agora também ligada ao nome de Dom Quixote, embora tenha vindo de outra obra de Cervantes.

Como o tempo transforma dificuldades em soluções

O conselho de Cervantes não sugere que o tempo age sozinho, mas que cria condições para novas perspectivas surgirem. Quando se aguarda, chegam informações adicionais, pessoas contribuem com ideias diferentes e o próprio contexto muda — econômica, social ou emocionalmente. A distância temporal permite observar o problema com mais clareza, em vez de reagir no calor da emoção.

Essa combinação de prudência, reflexão e paciência permite transformar conflitos que pareciam sem saída em caminhos mais suportáveis. O tempo funciona como aliado quando usado com intenção, não como passividade.

A época e o universo onde Cervantes escreveu essa sabedoria

"La Gitanilla" foi publicada em 1613, em um período de forte controle religioso e grande desigualdade social na Espanha. A obra integra as "Novelas ejemplares", coletânea em que Cervantes combina crítica de costumes, observação da vida cotidiana e reflexões morais. Com isso, contribuiu para o desenvolvimento da novela curta moderna em espanhol.

O conselho sobre o tempo nasce justamente em um universo de personagens marginalizados e realidades complexas. Isso reforça o caráter humano e didático da frase: Cervantes fala a quem enfrenta conflitos reais, não a quem vive protegido. Por isso, o conselho convida a pensar em como a paciência, aliada à prudência, transforma conflitos em oportunidades de aprendizado.