Psicólogos revelam frase de 10 palavras que pode ajudar a acalmar uma criança em menos de 1 minuto - Foto: Alexandro David/Pexels

Gritar "se acalma" ou mandar a criança para o quarto costuma piorar a birra, em vez de resolvê-la. O psicólogo infantil Jeffrey Bernstein, com 30 anos de experiência, defende outro caminho: uma frase curta que reconhece o sentimento da criança em vez de combatê-lo.

Em artigo publicado na revista Psychology Today, ele recomenda dizer: "Sei que você está bravo, estou aqui para te ajudar". A ideia é simples: mostrar que o adulto percebeu a raiva e não vai abandonar a criança nesse momento, em vez de exigir que ela pare de chorar imediatamente.

Por que nomear a emoção funciona

Segundo Bernstein, uma criança tomada por raiva intensa perde parte da capacidade de raciocinar e controlar as próprias reações. Nesse estado, ordens diretas tendem a soar como repreensão e alimentam ainda mais a frustração.

Dar nome ao que a criança sente valida a experiência dela sem aprovar o comportamento. O adulto não está dizendo que gritar ou chutar é aceitável. Está mostrando que enxergou a dor por trás da explosão.

Postura e tom fazem diferença

Bernstein orienta o adulto a se abaixar até a altura dos olhos da criança antes de falar. A voz deve ser baixa e pausada, porque a forma de dizer a frase pesa tanto quanto as palavras escolhidas.

Gritar anula o efeito da estratégia, mesmo quando o conteúdo da mensagem está certo. Depois de falar, o especialista recomenda ficar em silêncio e dar tempo para a criança processar o que ouviu, sem forçar uma resposta imediata.

O que vem depois da calma

Quando a respiração e o comportamento começam a se estabilizar, é hora de conversar sobre o que aconteceu. A conversa ajuda a criança a encontrar outras formas de mostrar frustração no futuro.

Bernstein reforça que empatia e acompanhamento emocional sustentam toda a estratégia. Não existe fórmula que apague uma crise em meio minuto, mas a frase reduz a tensão e melhora a conversa entre pais e filhos.

Por que validar sem aprovar acalma mais do que repreender

Quando um adulto grita "se acalma" durante uma birra, a criança interpreta isso como uma repreensão — uma punição por estar com raiva. Isso alimenta ainda mais a frustração porque ela sente que seus sentimentos não importam. É como se o adulto estivesse dizendo: "seu enfado é tão ruim que você merece uma bronca agora mesmo".

Dizer "sei que você está bravo, estou aqui para te ajudar" funciona diferente. O adulto separa a emoção (que é válida e real) do comportamento (que pode precisar de ajustes depois). A criança percebe que seus sentimentos são aceitos, mesmo que bater ou gritar não sejam aceitáveis. Essa validação reduz a defensiva, porque não há mais conflito entre o que ela sente e o que o adulto quer.

E se eu gritar a frase? Funciona mesmo assim?

Não. Bernstein deixa claro que a forma de dizer pesa tanto quanto as palavras escolhidas. Se o adulto disser a frase em tom alto e agressivo, a mensagem de empatia desaparece, e a criança continua sentindo que está sendo repreendida. O tom precisa ser tão calmo quanto o conteúdo da frase. Caso contrário, o adulto anula o efeito da estratégia.