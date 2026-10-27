Não bastasse guerras na Terra, EUA e Rússia iniciam conflito espacial

Os EUA acusaram a Rússia de usar o satélite militar Kosmos 2.612 para perseguir o satélite comercial Iceye-X36, numa operação que Washington interpreta como uso de armas em órbita. A denúncia foi apresentada na ONU na última quarta-feira, 21 de outubro.

A tensão cria um novo front que afeta diretamente a segurança dos países ocidentais. Os exércitos dependem cada vez mais de satélites comerciais para vigilância e comunicação, e a Rússia já demonstrou capacidade de se acoplar a qualquer alvo orbital e permanecer junto dele.

O satélite sob perseguição

O Iceye-X36 é um satélite radar que captura imagens das posições militares russas para a Ucrânia. Pesa cerca de 90 quilos e é operado por uma empresa de origem finlandesa com filial nos EUA. Desde 2022, a empresa fornece dados de inteligência para Kiev, tornando seus satélites alvos diretos da estratégia russa de intimidação.

O Kosmos 2.612 decolou em abril de Plesetsk junto com outros cinco satélites militares. A aproximação começou em 30 de setembro, e entre 16 e 18 de outubro, o satélite russo permaneceu a poucos quilômetros do alvo. Durante doze horas, ficou a menos de um quilômetro, com a distância mínima variando entre 150 e 650 metros, segundo o rastreamento.

Diplomatas americanos denunciaram o comportamento como deliberadamente temerário e perigoso. Cada aproximação força o satélite a queimar combustível para se esquivar, numa guerra de desgaste que pode acabar com sua vida útil.

Acusação, negação e ameaça

Na Assembleia Geral da ONU, o subsecretário de Estado Thomas DiNanno e Brian Hardesty, do Departamento de Estado, levaram a acusação à Primeira Comissão, responsável pelo desarmamento. Os EUA prometeram defender seus interesses no espaço, a partir dele e em direção a ele, numa demonstração de que estão dispostos a enfrentar a Rússia também em órbita.

Moscou negou todas as acusações de comportamento ameaçador e disse que a atividade do satélite Kosmos 2.612 é puramente pacífica. O vice-chefe da delegação russa, Konstantin Vorontsov, classificou as denúncias como absurdas ao falar ao El Confidencial.

Porém, o mesmo diplomata já havia alertado, em 2022, que satélites comerciais que ajudam a Ucrânia poderiam ser "alvo legítimo de um ataque de represália". A declaração contrasta com a negativa atual de que a atividade russa seja ameaçadora.

A resposta russa veio com um contra-argumento: em setembro, o secretário da Força Aérea dos EUA, Troy Meink, reconheceu que Washington já possui armas de controle espacial em órbita. A Rússia usou essa admissão como escudo diplomático, invertendo a posição de acusado.

Avisos e demonstrações de força

O jornal estatal russo Rossiyskaya Gazeta publicou um artigo do coronel aposentado Yuri Knutov, que descreveu as manobras do Kosmos 2.612 como instrumento de dissuasão estratégica. Segundo Knutov, Moscou demonstra que pode cegar ou, no mínimo, identificar as fontes de ameaça. Tanto o Starlink quanto a empresa Iceye são tratados como ferramentas de inteligência da OTAN.

A ameaça vai além da retórica: o Kosmos 2.612 fez manobras intencionais a distância perigosa do satélite comercial Iceye-X36. O governo russo também avisou que qualquer satélite comercial de uma empresa que ajude a espionar a Rússia pode estar sujeito a uma inspeção forçada em órbita.

O Kosmos 2.612 se retirou no domingo, 18 de outubro, mas retornou na mesma noite para voltar à altura do Iceye-X36, indicando que a perseguição não terminou. Os satélites russos Kosmos 2611 e 2613 compartilham o plano orbital com o Iceye-X37, e há possíveis cruzamentos em 6 e 15 de novembro.

Starlink, que fornece conectividade à Ucrânia, está explicitamente na mira. Não há registro de danos ao Iceye-X36, e os dados orbitais não mostram alterações bruscas em sua trajetória. O conflito que começou na Terra ganhou uma nova dimensão. As manobras do Kosmos 2.612 funcionam como avisos — assim como os voos militares russos que desafiam o espaço aéreo da OTAN.

Washington respondeu com a mesma firmeza: não cederá o domínio do espaço, e suas empresas continuarão operando. Rússia, por sua vez, deixou claro que qualquer instrumento usado contra ela será considerado alvo legítimo, e a guerra espacial, silenciosa e invisível, já começou.

Por que as empresas que vendem imagens estão agora na linha de frente

Até agora, empresas comerciais tratavam a operação de satélites como um negócio como outro qualquer. Mas a perseguição ao Iceye-X36 mostra que fornecer dados de inteligência a um lado de um conflito pode levar o outro a perseguir o equipamento no espaço.

Empresas privadas que ajudam países em guerra, portanto, precisam considerar ameaças militares orbitais um risco real do negócio, não apenas uma hipótese teórica.