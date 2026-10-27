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Guerra?

Não bastasse guerras na Terra, EUA e Rússia iniciam conflito espacial

Denúncia foi apresentada na ONU no dia 21 de outubro

Henrique Cesaretti

27/10/2026 - 08h50
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Os EUA acusaram a Rússia de usar o satélite militar Kosmos 2.612 para perseguir o satélite comercial Iceye-X36, numa operação que Washington interpreta como uso de armas em órbita. A denúncia foi apresentada na ONU na última quarta-feira, 21 de outubro.

A tensão cria um novo front que afeta diretamente a segurança dos países ocidentais. Os exércitos dependem cada vez mais de satélites comerciais para vigilância e comunicação, e a Rússia já demonstrou capacidade de se acoplar a qualquer alvo orbital e permanecer junto dele.

O satélite sob perseguição

O Iceye-X36 é um satélite radar que captura imagens das posições militares russas para a Ucrânia. Pesa cerca de 90 quilos e é operado por uma empresa de origem finlandesa com filial nos EUA. Desde 2022, a empresa fornece dados de inteligência para Kiev, tornando seus satélites alvos diretos da estratégia russa de intimidação.

O Kosmos 2.612 decolou em abril de Plesetsk junto com outros cinco satélites militares. A aproximação começou em 30 de setembro, e entre 16 e 18 de outubro, o satélite russo permaneceu a poucos quilômetros do alvo. Durante doze horas, ficou a menos de um quilômetro, com a distância mínima variando entre 150 e 650 metros, segundo o rastreamento.

Diplomatas americanos denunciaram o comportamento como deliberadamente temerário e perigoso. Cada aproximação força o satélite a queimar combustível para se esquivar, numa guerra de desgaste que pode acabar com sua vida útil.

 

Acusação, negação e ameaça

Na Assembleia Geral da ONU, o subsecretário de Estado Thomas DiNanno e Brian Hardesty, do Departamento de Estado, levaram a acusação à Primeira Comissão, responsável pelo desarmamento. Os EUA prometeram defender seus interesses no espaço, a partir dele e em direção a ele, numa demonstração de que estão dispostos a enfrentar a Rússia também em órbita.

Moscou negou todas as acusações de comportamento ameaçador e disse que a atividade do satélite Kosmos 2.612 é puramente pacífica. O vice-chefe da delegação russa, Konstantin Vorontsov, classificou as denúncias como absurdas ao falar ao El Confidencial.

Porém, o mesmo diplomata já havia alertado, em 2022, que satélites comerciais que ajudam a Ucrânia poderiam ser "alvo legítimo de um ataque de represália". A declaração contrasta com a negativa atual de que a atividade russa seja ameaçadora.

A resposta russa veio com um contra-argumento: em setembro, o secretário da Força Aérea dos EUA, Troy Meink, reconheceu que Washington já possui armas de controle espacial em órbita. A Rússia usou essa admissão como escudo diplomático, invertendo a posição de acusado.

Avisos e demonstrações de força

O jornal estatal russo Rossiyskaya Gazeta publicou um artigo do coronel aposentado Yuri Knutov, que descreveu as manobras do Kosmos 2.612 como instrumento de dissuasão estratégica. Segundo Knutov, Moscou demonstra que pode cegar ou, no mínimo, identificar as fontes de ameaça. Tanto o Starlink quanto a empresa Iceye são tratados como ferramentas de inteligência da OTAN.

A ameaça vai além da retórica: o Kosmos 2.612 fez manobras intencionais a distância perigosa do satélite comercial Iceye-X36. O governo russo também avisou que qualquer satélite comercial de uma empresa que ajude a espionar a Rússia pode estar sujeito a uma inspeção forçada em órbita.

O Kosmos 2.612 se retirou no domingo, 18 de outubro, mas retornou na mesma noite para voltar à altura do Iceye-X36, indicando que a perseguição não terminou. Os satélites russos Kosmos 2611 e 2613 compartilham o plano orbital com o Iceye-X37, e há possíveis cruzamentos em 6 e 15 de novembro.

Starlink, que fornece conectividade à Ucrânia, está explicitamente na mira. Não há registro de danos ao Iceye-X36, e os dados orbitais não mostram alterações bruscas em sua trajetória. O conflito que começou na Terra ganhou uma nova dimensão. As manobras do Kosmos 2.612 funcionam como avisos — assim como os voos militares russos que desafiam o espaço aéreo da OTAN.

Washington respondeu com a mesma firmeza: não cederá o domínio do espaço, e suas empresas continuarão operando. Rússia, por sua vez, deixou claro que qualquer instrumento usado contra ela será considerado alvo legítimo, e a guerra espacial, silenciosa e invisível, já começou.

Por que as empresas que vendem imagens estão agora na linha de frente

Até agora, empresas comerciais tratavam a operação de satélites como um negócio como outro qualquer. Mas a perseguição ao Iceye-X36 mostra que fornecer dados de inteligência a um lado de um conflito pode levar o outro a perseguir o equipamento no espaço.

Empresas privadas que ajudam países em guerra, portanto, precisam considerar ameaças militares orbitais um risco real do negócio, não apenas uma hipótese teórica.

Reflexão

Russel: "O mais difícil de aprender na vida é qual ponte atravessar e qual ponte queimar"

Pensamento trata de uma questão central sobre maturidade

27/10/2026 07h48

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Imagem: Wikimedia Commons

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Bertrand Russell, filósofo e prêmio Nobel de Literatura, deixou uma reflexão sobre um dilema da existência: saber qual ponte atravessar e qual queimar. Escolher não significa ter todas as respostas, mas avaliar as possibilidades, aceitar os riscos e não esperar uma certeza absoluta.

Todos os dias, as pessoas enfrentam escolhas que podem transformar o futuro: aceitar um novo trabalho, encerrar um relacionamento, abandonar um sonho ou investir em uma oportunidade incerta. A metáfora das pontes convida a distinguir as oportunidades que merecem ser aproveitadas das situações que é melhor deixar para trás.

A metáfora dos caminhos impossíveis

Atravessar uma ponte significa avançar rumo ao desconhecido, em direção a um futuro diferente do presente. Queimar uma ponte significa encerrar uma etapa sem intenção de voltar, aceitando que certos caminhos já não estão abertos. Russell reconhecia que nenhuma decisão pode ser tomada com garantias absolutas — a incerteza faz parte da existência humana.

O pensador britânico defendia a importância do conhecimento crítico, mas compreendia que esperar por uma certeza impossível pode paralisar a ação. Escolher bem não significa ter todas as respostas, mas avaliar as possibilidades reais, aceitar os riscos e compreender que a paralisia também é uma escolha — apenas uma com consequências próprias.

 

O aprendizado da renúncia

A reflexão de Russell toca em uma questão central da maturidade emocional: aprender a renunciar. Muitas pessoas se agarram a determinadas opções por medo de errar, mesmo quando mantê-las abertas impede o progresso.

A verdadeira dificuldade talvez não esteja em descobrir qual caminho promete melhores resultados, mas em reconhecer quando vale a pena insistir e quando é hora de se despedir.

Decidir também significa aceitar que não se podem percorrer todos os caminhos simultaneamente. Essa dificuldade de escolher relaciona-se ao que disse o escritor espanhol Antonio Machado: ao contrário de todas as coisas que tanto valorizamos. Só há uma coisa que se perde se não se dá — o amor.

Russell convidava à reflexão não para paralisar, mas para agir com clareza sobre o que realmente importa — compreendendo que o custo da indecisão frequentemente supera o risco de errar.

Por que queimar pontes pode, paradoxalmente, proteger sua carreira

Quando um profissional se cala diante de um ambiente tóxico por medo de prejudicar sua reputação, ele acaba permitindo que más práticas continuem sem consequências. A lógica tradicional de "nunca queimar pontes" funciona como uma barreira que impede mudanças estruturais no local de trabalho.

Ao silenciar-se, o profissional não apenas protege um mau empregador — ele também deixa de agir contra discriminação, bullying ou outras injustiças que afetam sua própria vida.

À medida que as prioridades mudam, profissionais passam a expor problemas no ambiente de trabalho, e essas discussões deixam de ser tabu. Em alguns casos, ações antes vistas como o fim de uma carreira se tornaram necessárias para melhorar o ambiente de trabalho e proteger quem denuncia esses problemas.

Quando manter a ponte intacta pode prejudicar você mais que queimá-la

A regra tradicional de "nunca queimar pontes" assume que todos os relacionamentos profissionais valem a pena ser mantidos. Mas isso não se aplica quando o ambiente é discriminatório, quando há bullying ou quando a empresa viola direitos do trabalhador. Nestes casos, tentar preservar o relacionamento pode significar suportar abuso continuado.

O exemplo de Kristen, profissional de relações públicas, ilustra essa exceção. Ela aguardou o seguro-saúde do empregador enquanto sofria bullying relacionado à sua deficiência e se recusou a confrontar o gerente para "não queimar pontes". Hoje, lamenta a decisão: proteger uma relação injusta custou mais à sua dignidade do que teria custado agir.

De olho nas galáxias

Telescópio construído para fotografar galáxias distantes encontra cometa que a ciência desconhecia

Telescópio não foi feito para caçar cometas, mas encontrou um deles

27/10/2026 07h22

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Foto: Conner Baker/Unsplash

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O Telescópio Euclid, da Agência Espacial Europeia, descobriu em setembro o cometa C/2026 S1, que nenhum astrônomo conhecia. Projetado para fotografar galáxias distantes, o telescópio não foi feito para caçar cometas, mas encontrou um deles. Mikko Pöntinen, estudante de doutorado da Universidade de Helsinque, criou o software que detectou o objeto.

O programa identifica pequenos corpos do Sistema Solar nas imagens capturadas pelo Euclid e detectou o cometa ao flagrar um borrão que cruzava várias fotos.

Como a descoberta aconteceu

Entre 16 e 24 de setembro de 2026, o Euclid fotografou o cometa em diferentes regiões do céu. Um desses registros durou mais de nove minutos — tempo suficiente para o objeto rápido aparecer como um traço de luz em vez de um ponto fixo. Pöntinen comparou o objeto com listas de cometas e asteroides conhecidos e não encontrou correspondência.

Após confirmar a presença de uma nuvem difusa ao seu redor — assinatura de um cometa ativo que libera poeira e gás — Pöntinen informou a descoberta ao Centro de Planetas Menores da União Astronômica Internacional. O centro confirmou o cometa em 8 de outubro, oficializando o nome C/2026 S1 (Euclid).

Astrônomos em terra também adicionaram suas próprias observações ao registro.

Onde o cometa orbita

O C/2026 S1 está a aproximadamente 1,3 bilhão de quilômetros da Terra — uma distância que o coloca entre as órbitas de Júpiter e Saturno. Diferentemente dos planetas, que orbitam o Sol aproximadamente no mesmo plano, esse cometa segue um caminho que sobe acima do Sistema Solar e leva milhares de anos para se completar.

A região por onde os planetas passam contém muitos cometas e asteroides, mas o Euclid evita essa zona de propósito. A poeira ali produz um clarão que prejudicaria as imagens nítidas de galáxias distantes que o telescópio busca capturar.

Além disso, o Euclid normalmente fotografa cada área do céu uma única vez. Por isso, não há um segundo registro para localizar um objeto em movimento.

Um achado improvável

Bruno Altieri, cientista do arquivo do Euclid, integrou a equipe de descoberta e disse que pouquíssimos cometas deveriam ser descobertos pelo telescópio. A órbita do cometa e a varredura do Euclid naqueles dias permitiram capturá-lo em várias imagens, e essa coincidência reforçou a importância da vigilância automática.

Nos próximos seis anos, o Euclid mapeará bilhões de galáxias a até 10 bilhões de anos-luz de distância, para estudar como matéria escura e energia escura moldam o universo. Um lote inicial de dados já registrou mais de 26 milhões de galáxias.

Antes de medir as galáxias, a equipe identifica tudo em cada imagem e remove rastros de cometas e luz parasita — uma tarefa que agora inclui o registro do C/2026 S1.

Por que o software conseguiu identificar um objeto invisível à primeira vista

O programa de Pöntinen procura padrões que escapam aos telescópios comuns: traços de luz que atravessam várias imagens. Quando um objeto se move rápido o suficiente durante um registro longo, como o do cometa, que durou nove minutos. Ele não aparece como um ponto brilhante fixo, mas como um borrão ou uma linha.

O software reconhece esse padrão, que objetos parados no céu, como galáxias, não produzem.

Depois de flagrar o traço, o programa aplica cálculos orbitais para prever onde o objeto deveria estar nas imagens capturadas nos dias seguintes e o procura nelas. Quando encontra o mesmo padrão em cinco conjuntos de imagens diferentes, fica menos provável que seja coincidência. A nuvem difusa ao redor confirmou que era um cometa, não apenas um asteroide.

Se o Euclid não procura por cometas, como o software sabia que estava procurando por um?

O software não "sabia" que era um cometa: ele apenas reconheceu o padrão físico de um traço de luz que atravessa várias imagens. Esse padrão indica um objeto em movimento rápido, que pode ser um asteroide ou um cometa. Depois, Pöntinen comparou o objeto com listas de corpos conhecidos e examinou a nuvem difusa ao redor dele.

A nuvem de poeira e gás — algo que asteroides não têm — provou que se tratava de um cometa ativo.

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