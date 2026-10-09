OMS entra em alerta com possível surto de peste pneumônica no mundo

Um laboratório de pesquisa na Sibéria se tornou centro de preocupação depois que uma funcionária morreu, em circunstâncias ainda investigadas, no início de outubro. A Organização Mundial da Saúde (OMS) acompanha o caso em contato com as autoridades russas, enquanto se investiga a possibilidade de vazamento de um agente infeccioso do laboratório.

A pesquisadora Daria Shipilova, de 28 anos, morreu no dia 2 de outubro, depois de adoecer enquanto trabalhava em um instituto dedicado ao estudo da bactéria causadora da peste. A morte levou agências de saúde a isolar cerca de 200 pessoas por precaução, provocou investigações e gerou discussões nas redes sociais sobre a segurança em laboratórios de pesquisa biológica.

O que dizem as autoridades russas

Moscou informou à OMS que exames laboratoriais não identificaram microrganismos associados ao trabalho da funcionária no instituto. Segundo as agências sanitárias russas, ela morreu de pneumonia de origem desconhecida, sem indicação de violação dos protocolos de segurança. As autoridades russas também informaram que nenhum caso de peste foi confirmado em Irkutsk.

As regras internacionais de saúde estabelecem obrigações de comunicação e cooperação entre os países e a OMS em questões epidemiológicas. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, descartou em 7 de outubro os relatos como informações falsas e reafirmou que apenas comunicados oficiais das autoridades russas deveriam ser considerados confiáveis.

Cautela na comunicação internacional

As Nações Unidas adotaram um tom cuidadoso ao discutir o caso. Stephane Dujarric, porta-voz da ONU, destacou em 6 de outubro que a organização monitorava a situação e permanecia pronta para oferecer assistência. Ele enfatizou a importância de escolher bem as palavras, pois o intenso interesse público em torno da doença poderia alimentar pânico infundado.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, diretor-geral da OMS, afirmou em 7 de outubro que a agência ainda não tinha um quadro completo do ocorrido e não conseguia avaliar integralmente os riscos. A cautela nas comunicações reflete a sensibilidade do tema diante da repercussão nas redes sociais e nos veículos de imprensa.

A natureza da peste pneumônica

A peste pneumônica é uma infecção bacteriana que afeta os pulmões. Diferentemente de outras formas da doença, pode ser transmitida de pessoa para pessoa por gotículas respiratórias, principalmente durante o contato próximo. Por isso, exige atenção em ambientes onde pessoas infectadas possam ter contato próximo com outras.

O acompanhamento por agências globais de saúde pública mostra que, mesmo com informações ainda limitadas sobre o ocorrido, a comunidade internacional mantém a vigilância. Em 5 de outubro, os Estados Unidos pediram que Moscou demonstrasse transparência sobre a situação.

O acompanhamento contínuo da OMS indica que a organização está avaliando o caso e poderá orientar a resposta sanitária conforme novas informações forem confirmadas. A atuação reflete a importância da cooperação entre países em situações de possível risco à saúde pública.