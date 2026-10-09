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Novo surto?

OMS entra em alerta com possível surto de peste pneumônica no mundo

Laboratório de pesquisa na Sibéria se tornou centro de preocupação depois que uma funcionária morreu

Henrique Cesaretti

09/10/2026 - 07h49
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Um laboratório de pesquisa na Sibéria se tornou centro de preocupação depois que uma funcionária morreu, em circunstâncias ainda investigadas, no início de outubro. A Organização Mundial da Saúde (OMS) acompanha o caso em contato com as autoridades russas, enquanto se investiga a possibilidade de vazamento de um agente infeccioso do laboratório.

A pesquisadora Daria Shipilova, de 28 anos, morreu no dia 2 de outubro, depois de adoecer enquanto trabalhava em um instituto dedicado ao estudo da bactéria causadora da peste. A morte levou agências de saúde a isolar cerca de 200 pessoas por precaução, provocou investigações e gerou discussões nas redes sociais sobre a segurança em laboratórios de pesquisa biológica.

O que dizem as autoridades russas

Moscou informou à OMS que exames laboratoriais não identificaram microrganismos associados ao trabalho da funcionária no instituto. Segundo as agências sanitárias russas, ela morreu de pneumonia de origem desconhecida, sem indicação de violação dos protocolos de segurança. As autoridades russas também informaram que nenhum caso de peste foi confirmado em Irkutsk.

As regras internacionais de saúde estabelecem obrigações de comunicação e cooperação entre os países e a OMS em questões epidemiológicas. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, descartou em 7 de outubro os relatos como informações falsas e reafirmou que apenas comunicados oficiais das autoridades russas deveriam ser considerados confiáveis.

 

Cautela na comunicação internacional

As Nações Unidas adotaram um tom cuidadoso ao discutir o caso. Stephane Dujarric, porta-voz da ONU, destacou em 6 de outubro que a organização monitorava a situação e permanecia pronta para oferecer assistência. Ele enfatizou a importância de escolher bem as palavras, pois o intenso interesse público em torno da doença poderia alimentar pânico infundado.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, diretor-geral da OMS, afirmou em 7 de outubro que a agência ainda não tinha um quadro completo do ocorrido e não conseguia avaliar integralmente os riscos. A cautela nas comunicações reflete a sensibilidade do tema diante da repercussão nas redes sociais e nos veículos de imprensa.

A natureza da peste pneumônica

A peste pneumônica é uma infecção bacteriana que afeta os pulmões. Diferentemente de outras formas da doença, pode ser transmitida de pessoa para pessoa por gotículas respiratórias, principalmente durante o contato próximo. Por isso, exige atenção em ambientes onde pessoas infectadas possam ter contato próximo com outras.

O acompanhamento por agências globais de saúde pública mostra que, mesmo com informações ainda limitadas sobre o ocorrido, a comunidade internacional mantém a vigilância. Em 5 de outubro, os Estados Unidos pediram que Moscou demonstrasse transparência sobre a situação.

O acompanhamento contínuo da OMS indica que a organização está avaliando o caso e poderá orientar a resposta sanitária conforme novas informações forem confirmadas. A atuação reflete a importância da cooperação entre países em situações de possível risco à saúde pública.

Truque caseir

Poucos conhecem esse truque: borrifar vinagre e álcool nas chaves de casa, para que serve

Truque caseiro começou a viralizar nas redes sociais recentemente

09/10/2026 09h44

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Foto: Kindel Media/Pexels

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As chaves de casa passam o dia em contato com maçanetas, bolsos, transporte público e dinheiro, acumulam sujeira e micro-organismos e, mesmo assim, raramente entram na rotina de limpeza doméstica.

Um truque caseiro começou a viralizar nas redes sociais nas últimas semanas: borrifar vinagre e álcool diretamente sobre as peças de metal antes de guardá-las no bolso ou no chaveiro. A combinação promete higienizar, remover gordura e devolver o brilho original ao objeto com produtos que a maioria das pessoas tem em casa.

Como a mistura age sobre o metal

O álcool etílico ou isopropílico a 70% evapora rápido e ajuda a neutralizar os micro-organismos presentes na superfície da chave, já o ácido acético do vinagre age de outra forma: dissolve a gordura do corpo acumulada com o manuseio diário e remove resíduos de sujeira e pequenas marcas de ferrugem que deixam a peça opaca.

A solução consegue penetrar com facilidade nas frestas e nos cantos pequenos sem danificar o material da chave. Especialistas destacam que a rápida evaporação do álcool não deixa umidade acumulada, o que evita que o metal comece a enferrujar antes da hora.

A mistura não deve ficar em contato prolongado com as chaves, pois o excesso de umidade pode prejudicar acabamentos metálicos. Em chaveiros eletrônicos ou chaves inteligentes, aplique-a apenas na parte metálica, evitando os componentes eletrônicos.

Os efeitos práticos de usar o truque

A higienização reduz a quantidade de germes que se acumulam após o contato com corrimãos, catracas e cédulas de dinheiro. Além disso, a camada pegajosa formada pelo suor e pelo uso constante desaparece da superfície. O aspecto visual da chave volta ao normal quase na hora, sem a necessidade de produtos caros ou processos demorados.

Como seca rápido, a mistura não deixa o chaveiro encharcado por muito tempo, o que ajuda a manter o objeto livre de manchas. Basta borrifá-la sobre a peça, deixar agir por alguns segundos e passar um pano seco antes de guardar.

Tendência natalina

Adeus à árvore de Natal como conhecemos: nova tendência em 2026 é mais elegante e original

Nova tendência chega para substituir a estrela tradicional no topo da árvore de Natal

09/10/2026 09h12

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Foto: ROMAN ODINTSOV/Pexels

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O laço de terciopelo em tamanho XL chega para substituir a estrela tradicional no topo da árvore de Natal. A mudança simples, mas marcante, transforma o visual festivo sem exigir uma reforma completa na decoração — apenas um detalhe bem escolhido faz toda a diferença.

Esse tipo de laço traz elegância e sofisticação ao ambiente, especialmente quando você opta por cores profundas ou tons neutros. A textura macia do terciopelo cria um efeito visual aquecido e refinado, tornando-se o centro das atenções sem necessidade de adornos adicionais.

Como escolher e posicionar o laço

O segredo para o sucesso está no tamanho proporcional à árvore. Exemplares grandes ganham peso com um laço volumoso na ponta, enquanto árvores menores pedem uma versão mais contida. Coloque o laço deixando seus extremos caírem suavemente pelos ramos, criando um efeito visual cuidado e contemporâneo.

O restante da decoração deve permanecer simples, permitindo que o laço brilhe como protagonista sem competir com outros elementos. Esse equilíbrio garante uma composição elegante e sem exageros, ideal para ambientes que buscam estilo minimalista e sofisticado.

 

Paleta de cores para 2026

Cores clássicas como vermelho, bordô, verde escuro, branco e dourado mantêm o espírito natalino e nunca saem de moda. Para quem prefere uma abordagem mais discreta, tons neutros como bege, creme ou branco combinam com árvores em paleta sóbria e criam harmonia visual elegante.

A textura do terciopelo dispensa brilhos ou detalhes vistosos para impressionar — o material por si só fornece sofisticação e movimento ao topo da árvore, adaptando-se facilmente a qualquer estilo decorativo.

Renovação sem desperdício

A maior vantagem dessa tendência é não exigir substituição completa dos enfeites. Guarde a estrela antiga e coloque o laço XL na ponta para obter uma imagem inteiramente renovada, aproveitando os adornos que já habitam a casa. A árvore sai do armário com novo destaque e segue em sintonia com as preferências decorativas de 2026.

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