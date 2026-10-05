NASA flagrou espaçonave passando em alta velocidade pela Lua e formato chamou atenção

O Orbitador de Reconhecimento Lunar (LRO) foi lançado pela NASA em 2009 para investigar a superfície lunar em detalhes. Em 2024, a câmera do equipamento registrou a sonda Danuri, da Coreia do Sul, atravessando o espaço lunar em alta velocidade. O formato da sonda lembrava uma prancha de surf.
A sonda sul-coreana entrou em órbita lunar em agosto de 2022 e se tornou o primeiro orbitador do país a atingir a Lua. A missão testa tecnologias de internet espacial, mapeia com precisão o relevo do satélite natural e identifica recursos estratégicos como urânio, hélio-3, silício, alumínio e reservas de gelo de água.
O encontro raro entre equipamentos
Em março de 2024, os dois orbitadores passaram um pelo outro a uma velocidade combinada de 11.500 km/h. O orbitador da NASA registrou a sonda coreana em movimento em três aproximações, cada uma com uma distância vertical diferente.
Na primeira passagem, o orbitador americano estava cinco quilômetros acima do Danuri, e suas câmeras precisaram apontar 43 graus abaixo do ângulo habitual. A distância caiu para quatro quilômetros na segunda aproximação, enquanto a terceira chegou a oito quilômetros, com inclinação de 60 graus.
Tecnologia compartilhada e registros cruzados
O Danuri conta com instrumentos avançados fornecidos por diferentes agências espaciais. Entre eles está a câmera Shadowcam, desenvolvida pela NASA, que consegue fotografar as regiões polares permanentemente escuras — áreas que ficam fora do alcance do orbitador americano. A sonda também carrega um espectrômetro e um magnetômetro para analisar a Lua.
O encontro de 2024 não foi o primeiro entre os dois equipamentos. Em abril de 2023, a câmera Shadowcam do Danuri registrou o orbitador da NASA, que estava a 18 quilômetros de distância, enquanto os dois sobrevoavam a mesma região lunar.
Os registros de 2023 e 2024 mostram como duas missões de países diferentes compartilham o mesmo espaço orbital e produziram imagens raras de equipamentos em movimento — um retrato pouco comum do tráfego que já existe ao redor da Lua.
O Instituto de Pesquisa Aeroespacial da Coreia (KARI), responsável pela missão Danuri, informou que o trabalho do satélite ajudará a selecionar futuros locais de pouso e a identificar esses recursos.