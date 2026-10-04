Uma ilha para cada dia do ano: cidade brasileira reúne 365 ilhas e mais de 2 mil praias - Foto: Aleson Padilha/Pexels

<p>No litoral do Rio de Janeiro, a Baía da Ilha Grande concentra um conjunto raro de atrativos naturais: são 365 ilhas e mais de 2 mil praias que formam o cenário de Angra dos Reis.</p>

<p>Esse conjunto de enseadas e formações rochosas coloca Angra dos Reis entre os destinos turísticos mais procurados do Rio de Janeiro. A geografia influencia o dia a dia local e a experiência dos visitantes. Funcionando como uma barreira natural, as ilhas amenizam a força das ondas vindas do oceano aberto, o que deixa a água calma na maior parte das praias da região.</p>

<p>Esse cenário explica a força dos passeios de barco entre os turistas, já que boa parte das praias não tem estrada de acesso e só pode ser visitada por via marítima.</p><div class="bob-video" style="margin:18px 0"><iframe src="https://www.youtube.com/embed/TatW78FlAtI" width="560" height="315" frameborder="0" loading="lazy" allowfullscreen="" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture"></iframe></div><p><br></p>

<h2>Reconhecimento Mundial e patrimônio misto</h2>

<p>A Ilha Grande, a maior de Angra dos Reis, recebeu em 2019, ao lado de Paraty, o reconhecimento da UNESCO como Patrimônio Mundial. Foi o primeiro sítio brasileiro na categoria de patrimônio misto, que reúne importância cultural e natural.</p>

<p>De acordo com o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, a região preservada possui quase 149 mil hectares e abrange territórios dos dois municípios.</p>

<p>O reconhecimento contempla comunidades tradicionais, a biodiversidade e as paisagens conservadas da Mata Atlântica. Dados de apuração complementar indicam que cerca de 85% da área preservada tem cobertura vegetal nativa bem conservada. A região abriga o segundo maior remanescente florestal da Mata Atlântica. Esses elementos integram o patrimônio misto reconhecido pela organização internacional.</p>

<h2>Praias de destaque internacional</h2>

<p>Águas tranquilas, porém, não são regra em toda Angra: na Ilha Grande, a praia de Lopes Mendes fica de frente para o mar aberto, o que resulta em ondas mais fortes e atrai surfistas e aventureiros. Em 2016, a praia apareceu na lista das mais belas do mundo publicada pelo jornal espanhol El País.</p>

<p>O local também foi reconhecido pelo TripAdvisor entre os principais destinos de praia do mundo. Seu acesso exclusivamente marítimo reforça o papel das embarcações na conectividade do arquipélago e contribui para preservar a região de pressões que afetam praias mais facilmente alcançáveis por terra.</p>

<h2>História, trilhas e experiências além do litoral</h2>

<p>No Centro Histórico, construções que remontam à ocupação colonial da região, caso do Convento do Carmo e da Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição, seguem preservadas. A Vila Histórica de Mambucaba mantém construções antigas integradas à paisagem preservada da Mata Atlântica e aproxima os visitantes da história e do ambiente natural.</p>

<p>Para quem busca desafio físico, o Pico do Papagaio, na Ilha Grande, é um dos principais destinos de trilha. O percurso exige preparo e leva aos pontos mais elevados da ilha. Também é possível fazer a subida à noite para acompanhar o amanhecer, desde que o passeio seja realizado com guia autorizado e dentro das normas de acesso.</p>

<p>Quem prefere experiências mais breves pode embarcar para a Ilha de Cataguás, perto do Centro e acessível em pouco tempo de barco. No local, predominam as águas calmas e a paisagem preservada.</p>