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NASA observa o Brasil do espaço e encontra uma "esponja" de 240 km² com 600 milhões de anos

Uma formação geológica oval se destaca no centro de Goiás quando vista do espaço

Henrique Cesaretti

05/10/2026 - 12h48
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Uma formação geológica oval se destaca entre estradas, lavouras e cidades no centro de Goiás quando vista do espaço. A Serra de Caldas, também chamada de domo de Caldas Novas, absorve e armazena água no subsolo e, por isso, ganhou o apelido de esponja natural.

Um estudo de 2004 estimou que a estrutura possui pelo menos 600 milhões de anos. O satélite Landsat 9, da NASA, capturou a imagem da formação com o instrumento OLI-2 e revelou detalhes desse antigo planalto brasileiro. A área cobre aproximadamente 240 km² e sobe cerca de 300 metros acima do relevo ao redor.

Esse mecanismo hidrológico sustenta as águas termais de Caldas Novas e Rio Quente.

Uma elevação que engana o olhar

De certos ângulos, um efeito óptico conhecido como inversão de relevo faz a elevação parecer uma depressão escavada na paisagem. A formação é coberta pelo Cerrado, a savana tropical com grande diversidade de plantas e animais presente em parte expressiva do território brasileiro.

O bioma reúne campos abertos, trechos de mata e áreas úmidas. No entorno, a vegetação original cedeu lugar a plantações nas últimas décadas, criando um contraste nítido.

O Parque Estatal de Caldas Novas protege essa porção do Cerrado desde 1970. E preserva espécies características como a seriema de patas vermelhas, o pequi e a lobeira, cujos frutos alimentam o lobo de crina. A imagem do espaço evidencia o contraste entre a área preservada e o mosaico de plantações que avança ao redor, pressionando os limites da unidade.

 

O mecanismo por trás da esponja

Grande parte da chuva que atinge a região penetra pelas rochas e recarrega os aquíferos sob o planalto. Por absorver e distribuir água, o Cerrado ganhou o título de berço das águas no Brasil, alimentando reservas subterrâneas e bacias hidrográficas importantes.

Essa água está diretamente ligada às águas termais que tornaram Caldas Novas e Rio Quente conhecidas em todo o país.

O calor dessas águas não procede de vulcões nem de magma: a água desce por falhas. E fraturas nas rochas até camadas mais profundas, onde esquenta com o calor natural do interior da Terra e depois retorna à superfície. Esse ciclo garante água quente mesmo em períodos de seca prolongada.

Estudos geológicos confirmam que a formação não contém urânio, o que esclarece aspectos da composição dessa estrutura antiga, que sustenta a vida e a economia da região.

Sobrevivência

Família chegou a uma ilha sem estradas em 1951; décadas depois, o local se tornou uma área protegida

Ilha não tinha ruas, cais, e nem eletricidade

05/10/2026 11h13

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Imagem: Divulgação/Three Hummock Island

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John Alliston, comandante condecorado da Marinha Real britânica, desembarcou em Three Hummock Island em 1951 com a esposa, Eleanor, e três filhos, em busca de uma vida autossuficiente. A ilha de 7.400 hectares no estreito de Bass, na Austrália, não tinha ruas, cais, e nem mesmo eletricidade — apenas construções precárias deixadas por ocupantes anteriores.

Pouco depois, nasceu a quarta filha, Ingrid, e a família enfrentou desafios que moldaram sua vida naquele território isolado. Para sobreviver, precisou construir abrigos, recolher água da chuva, cortar lenha para se aquecer e usar lampiões a querosene à noite.

Rotina moldada pelo isolamento

O dia a dia girava em torno da criação de ovelhas e gado. As marés e o calado dos barcos vindos da Tasmânia determinavam quando os suprimentos chegavam e quando a lã produzida saía da ilha. Em emergências, a família precisava contornar esses desafios logísticos sozinha.

John Alliston abriu uma faixa de terreno e construiu uma pista rudimentar para receber pequenos aviões. Os quatro filhos estudaram em casa por quase dez anos, por meio de programas por correspondência e com materiais enviados por navio. Depois, foram internados na Tasmânia para completar o ensino médio.

Eleanor documentou essa vida em dois livros: Escape to an Island (1966) e An Island Affair. As obras registraram o cotidiano rural, o trabalho com animais e as dificuldades de viver tão isolado.

 

Da pecuária à proteção ambiental

A criação de gado dos Alliston alterou a paisagem local. Um estudo publicado na Royal Society of Tasmania identificou 289 espécies de plantas vasculares na ilha, das quais 60 eram introduzidas, além de seis espécies nativas raras ou vulneráveis.

A partir da década de 1970, as políticas de proteção ambiental ganharam força na região, levando o governo australiano a declarar a área reserva natural em 1978.

O gado foi retirado gradualmente para proteger colônias de aves e a vegetação nativa. Em 2001, o território recebeu a designação de Reserva Estadual. Eleanor faleceu em 2003, e John, um ano depois.

Os descendentes mantiveram a propriedade até 2006, quando terminou o contrato de arrendamento com o Estado de Tasmânia, após 55 anos de permanência da família. A ilha passou à gestão do serviço de parques nacionais, e a maior parte do território ficou sob proteção integral.

Organização e elegância

Adeus à cadeira com roupa no quarto: tendência de 2027 é mais funcional e aproveita melhor o espaço

Puf que está virando tendência pode substituir a cadeira que virou cabideiro improvisado

05/10/2026 10h48

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Foto: OVAN/Pexels

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O puf multifunção ganha espaço na decoração de dormitórios em 2027 e pode substituir a cadeira que virou cabideiro improvisado. Ele combina praticidade e estética: serve como assento, apoio para os pés e, em muitos modelos, também oferece espaço para guardar pertences.

A tendência responde a um desafio dos lares modernos: o espaço limitado exige móveis com mais de uma função. A peça atende a essa necessidade sem parecer improvisado e pode deixar o ambiente mais elegante quando combina com o estilo do quarto.

Versatilidade que justifica a mudança

A principal vantagem do puf multifunção é a variedade de usos. Ao se trocar pela manhã, a pessoa pode usá-lo como assento. À noite, o móvel serve para apoiar os pés durante o descanso e, ao longo do dia, complementa a composição do dormitório.

Modelos com tampa e interior vazio permitem guardar mantas, almofadas ou roupa de cama. A função é especialmente útil em quartos pequenos, onde cada peça precisa cumprir mais de um papel.

Com tantos usos, o móvel pode substituir a cadeira tradicional que acumula roupas, prática comum e desorganizada em muitas casas. A troca deixa o quarto visualmente mais limpo e funcional.

 

Onde colocar o puf no dormitório

O lugar mais indicado para o puf é ao pé da cama, onde funciona como assento e completa o visual do espaço. Diante de um espelho ou de uma penteadeira, junto a um escritório ou em qualquer canto vago do dormitório também são opções válidas. Assim, o móvel se integra ao ambiente em vez de parecer um acréscimo aleatório.

Versões compactas têm uma vantagem extra: podem ser guardadas embaixo de mesas ou cômodas quando não estão em uso, uma solução útil em ambientes com poucos metros quadrados. Essa mobilidade ajuda a aproveitar cada centímetro disponível.

Escolher o puf certo faz toda a diferença

A coerência estética determina se o puf vai parecer parte natural do dormitório ou um objeto desconexo. Em quartos minimalistas, as linhas simples e cores neutras funcionam melhor; em espaços mais aconchegantes, tecidos estofados, madeira ou fibras naturais adicionam textura e calor ao ambiente.

O tamanho também merece atenção: uma peça excessivamente grande pode ocupar o espaço que justamente se queria economizar, anulando o propósito da mudança. A troca da cadeira com roupa pelo puf multifunção reflete uma mudança nas prioridades de decoração: menos excesso visual e mais praticidade, sem abrir mão da elegância. Para 2027, essa é a aposta para ambientes inteligentes.

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