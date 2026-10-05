NASA observa o Brasil do espaço e encontra uma "esponja" de 240 km² com 600 milhões de anos - Foto: Zelch Csaba/Pexels

Uma formação geológica oval se destaca entre estradas, lavouras e cidades no centro de Goiás quando vista do espaço. A Serra de Caldas, também chamada de domo de Caldas Novas, absorve e armazena água no subsolo e, por isso, ganhou o apelido de esponja natural.

Um estudo de 2004 estimou que a estrutura possui pelo menos 600 milhões de anos. O satélite Landsat 9, da NASA, capturou a imagem da formação com o instrumento OLI-2 e revelou detalhes desse antigo planalto brasileiro. A área cobre aproximadamente 240 km² e sobe cerca de 300 metros acima do relevo ao redor.

Esse mecanismo hidrológico sustenta as águas termais de Caldas Novas e Rio Quente.

Uma elevação que engana o olhar

De certos ângulos, um efeito óptico conhecido como inversão de relevo faz a elevação parecer uma depressão escavada na paisagem. A formação é coberta pelo Cerrado, a savana tropical com grande diversidade de plantas e animais presente em parte expressiva do território brasileiro.

O bioma reúne campos abertos, trechos de mata e áreas úmidas. No entorno, a vegetação original cedeu lugar a plantações nas últimas décadas, criando um contraste nítido.

O Parque Estatal de Caldas Novas protege essa porção do Cerrado desde 1970. E preserva espécies características como a seriema de patas vermelhas, o pequi e a lobeira, cujos frutos alimentam o lobo de crina. A imagem do espaço evidencia o contraste entre a área preservada e o mosaico de plantações que avança ao redor, pressionando os limites da unidade.

O mecanismo por trás da esponja

Grande parte da chuva que atinge a região penetra pelas rochas e recarrega os aquíferos sob o planalto. Por absorver e distribuir água, o Cerrado ganhou o título de berço das águas no Brasil, alimentando reservas subterrâneas e bacias hidrográficas importantes.

Essa água está diretamente ligada às águas termais que tornaram Caldas Novas e Rio Quente conhecidas em todo o país.

O calor dessas águas não procede de vulcões nem de magma: a água desce por falhas. E fraturas nas rochas até camadas mais profundas, onde esquenta com o calor natural do interior da Terra e depois retorna à superfície. Esse ciclo garante água quente mesmo em períodos de seca prolongada.

Estudos geológicos confirmam que a formação não contém urânio, o que esclarece aspectos da composição dessa estrutura antiga, que sustenta a vida e a economia da região.