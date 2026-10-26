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Citação histórica

Nelson Mandela: "Ninguém nasce odiando outra pessoa, as pessoas aprendem a odiar"

Discursos e textos dele continuam citados.

João V. Valença

26/10/2026 - 15h12
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Nelson Rolihlahla Mandela nasceu em 18 de julho de 1918 e morreu aos 95 anos, em 5 de dezembro de 2013. Passou cerca de 27 anos preso na Robben Island, entre 1964 e 1982, onde começou a escrever sua autobiografia, publicada em 1994 sob o título Longo Caminho Para a Liberdade.

Uma das mais célebres frase de Nelson Mandela, líder sul-africano e símbolo histórico na luta contra o apartheid e o racismo, traz uma reflexão importante para a vida: "Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender, e se podem aprender a odiar, elas podem ser ensinadas a amar, pois o amor chega mais naturalmente ao coração humano do que o seu oposto”.

Discursos e textos dele continuam citados, principalmente trechos sobre convivência, respeito e superação do medo. A seguir, outras cinco dessas falas, com o contexto em que foram ditas.

Educação como instrumento de mudança

"A educação é a arma mais poderosa que nós podemos usar para mudar o mundo." A frase, uma das mais repetidas de seu legado, condensa décadas de luta em que o acesso ao ensino era também uma forma de resistência política.

Ódio é aprendido, e amor também

No mesmo livro, ele completa o raciocínio ao afirmar que, se o ódio pode ser ensinado, o amor também pode. Mandela aponta o amor como o caminho mais natural para o ser humano, em vez da rejeição ao outro.

Coragem é vencer o próprio medo

"Eu aprendi que a coragem não é a ausência do medo, mas o triunfo sobre ele. Eu mesmo senti medo mais vezes do que possa lembrar, mas eu o escondi por trás da máscara da ousadia. O homem corajoso não é aquele que não sente medo, mas aquele que o conquista." Para Mandela, a coragem não pertence a quem nunca teme, mas a quem consegue superar o medo diante das circunstâncias mais difíceis.

O esporte como ponte entre pessoas

"O esporte tem o poder de mudar o mundo. Tem o poder de inspirar. Tem o poder de unir as pessoas de uma forma que poucas coisas são capazes. Ele fala com a juventude em uma linguagem que eles entendem. O esporte pode criar esperança onde antes havia apenas desespero. Ele é mais poderoso que governos para derrubar barreiras raciais. Ele ri na cara de todos os tipos de discriminação." A frase, dita durante a cerimônia do Laureus World Sports Awards em Mônaco, em 2000, sintetiza a visão de Mandela sobre o potencial do esporte de unir pessoas e derrotar preconceitos.

Respeito como base da convivência

Mandela reconheceu a dor provocada, ao longo do tempo, pela crueldade dos torturadores. Segundo o próprio relato, ceder ao ódio e ao desejo de retribuição transformaria os antigos oprimidos em novos opressores. Para ele, a sobrevivência do país dependia de uma postura de amor e respeito genuínos por toda a população.

Esses discursos e trechos de livros continuam sendo lembrados décadas depois, em contextos que vão de debates sobre educação a campanhas contra o racismo e a intolerância.

As raízes coloniais que levaram ao Apartheid

O Apartheid não surgiu do nada em 1948, e colonizadores holandeses já exploravam e oprimiam populações negras desde o século XVII. Quando os britânicos chegaram, mantiveram práticas segregacionistas, e no século XIX, estruturaram leis que seriam consolidadas depois, entre elas a Lei do Passe. Em 1910, bôeres e ingleses se uniram para formar a União Sul-Africana.

Os bôeres se organizaram politicamente no Partido Nacional, de extrema-direita e defensor de ideais supremacistas. O Apartheid foi, portanto, a intensificação de séculos de opressão, não uma criação completamente nova.

Reflexão e Filosofia

Marco Aurélio: "Não perca tempo discutindo o que um homem bom deve ser. Seja um"

A frase está registrada em sua obra Meditações.

28/10/2026 13h49

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A diferença entre falar bem e agir bem está no centro de uma máxima do imperador romano e filósofo estoico Marco Aurélio: "Não perca mais tempo discutindo o que um homem bom deve ser. Seja um." Registrada em sua obra Meditações — Livro X, parágrafo 16 —, a frase atravessou séculos porque resume, em poucas palavras, o núcleo do pensamento estoico e sua aplicação prática na vida cotidiana.

Escrita originalmente em grego, a obra reúne anotações pessoais do imperador e não foi planejada para publicação. Era um exercício de disciplina interior, um diálogo constante entre Marco Aurélio e suas próprias convicções.

Mesmo assim, o texto atravessou o tempo e diferentes culturas, tornando-se uma das expressões mais diretas sobre a virtude e o que ela realmente significa quando sai do papel e entra em ação.

Ação pesa mais que teoria

Para o estoicismo, a virtude não é um conceito a debater infinitamente. É comportamento repetido, sustentado e visível no dia a dia.

Discutir o que seria "certo" custa pouco e muda pouco — essa é a armadilha que Marco Aurélio identificava e que continua válida hoje, numa sociedade dominada por discussões intermináveis, drama digital e comentários que ninguém lê.

O convite de Marco Aurélio é simples e radical: abandonar o papel de juiz da conduta alheia e assumir responsabilidade total pela própria conduta. Em vez de argumentar sobre o que faz alguém bom, ser essa pessoa. O filósofo estoico não oferecia fórmulas ou teorias — oferecia um espelho e um desafio diário.

A máxima vira gravura

O Daily Stoic transformou essa máxima em um objeto físico: uma gravura de edição limitada no formato 11 por 17 polegadas. A parceria foi com o artista Nick van Hofwegen, conhecido profissionalmente como PKA Young & Sick, que já criou capas de álbum para várias bandas vencedoras de Grammy. Entre elas Foster the People, Maroon 5 e Robin Thicke.

Cada peça é produzida em São Francisco pela técnica de tipografia letterpress, que existe há séculos e marca cada letra diretamente no papel, deixando uma textura visível. O propósito é funcionar como lembrete diário na parede de casa ou no ambiente de trabalho.

Mais que um cartaz motivacional, a gravura funciona como um lembrete diário, alinhado ao que Marco Aurélio defendia: a virtude se forja pela repetição, não pela intenção. A frase mantém o propósito original: lembrar que o discurso sobre a virtude vale menos que sua prática.

Quando é legítimo conversar sobre ideias antes de agir

Marco Aurélio não descartava completamente a lógica e o diálogo. Para ele, a lógica era fundamental para compreender o que de fato ocorria e raciocinar bem sobre assuntos práticos. A questão não era nunca pensar, mas não ficar preso ao pensamento. O estoicismo enfatiza que não é possível compreender a ética sem lógica: é preciso pensar para agir bem.

O diálogo é legítimo quando serve como ferramenta de reflexão pessoal genuína, não como postura pública. Se a conversa ajuda a pessoa a se compreender melhor e ela age conforme o que aprendeu. Isso se alinha ao que Marco Aurélio praticava: ele anotava suas ideias para si mesmo e depois as aplicava.

O problema é o debate infindável que nunca leva a nenhuma ação.

Reflexão e Filosofia

Platão deixou uma reflexão: "A necessidade é a mãe da invenção"

Aluno de Sócrates e professor de Aristóteles, Platão criou a Academia de Atenas.

28/10/2026 13h24

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Foto: Efrem Efre/Pexels

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A frase atribuída a Platão resume o que trava muitas pessoas na hora de criar: esperar pela ideia perfeita. Para o filósofo grego, inventar não é um ato isolado, mas o resultado da combinação entre uma necessidade e aquilo que já existe.

O ditado atribuído a Platão — de que a necessidade é mãe da invenção, mas a imitação é seu pai — enfrenta diretamente o medo de começar com base em referências. Nessa lógica, observar trabalhos já existentes é uma etapa necessária antes de qualquer avanço original.

O legado de um fundador da Academia de Atenas

Aluno de Sócrates e professor de Aristóteles, Platão criou a Academia de Atenas, considerada a primeira instituição de ensino superior do mundo ocidental. Ali, desenvolveu-se uma visão do conhecimento segundo a qual o mundo real era um reflexo incompleto de ideias mais perfeitas.

Essa noção de cópia imperfeita também se estendia à criação humana: tudo o que se produz carregaria, de algum modo, traços do que existia antes. A mimesis, termo grego para imitação, seria menos uma reprodução mecânica do que um caminho de aprendizado.

Imitar como ponto de partida, não de chegada

A frase não defende a reprodução de algo pronto sem transformação. Platão descreve um processo: usar referências como matéria-prima, dominar a técnica e desenvolver uma identidade própria, como faz um aprendiz ao criar seu estilo.

Essa lógica resolve um problema prático de quem trava diante da página em branco. Em vez de aguardar inspiração espontânea, o caminho é estudar o que já funciona, entender por que funciona e só então adaptar essa estrutura a um problema concreto.

Necessidade e repertório andando juntos

Quando falta pressão real — um prazo, uma demanda ou um problema a resolver —, a criação tende a ficar apenas no campo da intenção. A necessidade empurra para a ação; sem ela, até o melhor repertório de referências fica parado.

Por outro lado, necessidade sem repertório também não sustenta nada: alguém pode sentir urgência de resolver algo e ainda assim não ter de onde partir. É nesse encontro entre pressão e referência que Platão localiza o nascimento do novo.

Um raciocínio citado até hoje fora da filosofia

A ideia de que toda inovação se apoia em algo anterior aparece com frequência em discussões sobre criatividade contemporânea. Relatos sobre Steve Jobs, Picasso e Shakespeare os descrevem como grandes recombinadores, que imitaram ousadamente antes de inovar. O escritor Austin Kleon documentou essa lógica na técnica chamada "roubo como um artista", defendendo que os criadores roubam referências para gerar originalidade.

O raciocínio também dialoga com estudos da neurociência. Uma revisão publicada na Trends in Cognitive Sciences por Beaty e outros pesquisadores em 2016 mostrou que o cérebro criativo recombina informações armazenadas, em vez de gerar novidades do zero.

Estudos clássicos sobre neurônios-espelho, de Rizzolatti e Craighero, em 2004, comprovam que a imitação ativa circuitos neurais essenciais para a aprendizagem motora e cognitiva. Esse achado exemplifica a ideia de Platão: a imitação liberta porque constrói repertório para a verdadeira invenção.

Rejeitar modelos por medo de parecer repetitivo é, segundo essa visão platônica, o que mais atrasa quem tenta inovar. Estudar o que já deu certo, entender o raciocínio por trás e adaptar à própria realidade continua sendo um caminho tão válido quanto esperar pela centelha original.

Por que Platão via a imitação como caminho para a verdade, não como desvio dela

A Teoria das Ideias de Platão explica essa aparente contradição: se o mundo sensível já é uma cópia imperfeita do mundo das ideias eternas, por que a imitação seria ruim? A resposta está no grau de afastamento.

O mundo natural é uma cópia do verdadeiro; a arte, ao imitá-lo, cria uma "cópia da cópia" — o que Platão chamava de simulacro. Quanto mais distante do original inteligível, mais enganoso é o resultado.

Usar a imitação com propósito filosófico — estudar referências para compreender seus princípios e transcendê-los — não significa apenas copiar uma cópia. Significa tentar se aproximar das ideias eternas que toda criação reflete. A imitação inteligente busca a essência por trás da forma.

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