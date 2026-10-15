Nem debaixo d'água estão seguros: ataque cibernético paralisa obra de túnel de 18 km na Europa

Um ataque cibernético paralisou os trabalhos de construção do túnel de Fehmarnbelt, uma das maiores obras de engenharia da Europa, que ligará a Alemanha à Dinamarca sob o mar Báltico. Revelado em 13 de outubro de 2026, o incidente afetou os sistemas informáticos dos barcos envolvidos na construção e forçou a interrupção dos trabalhos.
A empresa responsável, Femern Link Contractors (FLC), pediu aos funcionários que evitassem usar computadores enquanto a empresa investigava o alcance do ataque. Até agora, a identidade dos responsáveis permanece desconhecida, e o impacto exato ainda está sendo avaliado.
Um projeto ambicioso sob ameaça
O túnel de Fehmarnbelt tem 18 quilômetros de comprimento e pretende se tornar o maior túnel submerso de sua categoria no mundo. As obras começaram em 2020 na Dinamarca e chegaram à Alemanha no ano seguinte, ligando Rødbyhavn a Puttgarden por uma rodovia com quatro faixas de trânsito e uma linha ferroviária de via dupla.
A inauguração está prevista para 2029 e, quando operacional, permitirá viagens de apenas sete minutos entre os dois países de trem ou dez minutos de carro. O projeto integra um plano europeu mais amplo para modernizar conexões ferroviárias e facilitar o transporte de passageiros e carga.
Contexto de ameaças crescentes
O ataque afetou especialmente as instalações de Rødbyhavn. O ciberataque ocorreu poucas semanas depois que autoridades políticas e militares da Dinamarca alertaram sobre um possível aumento de operações híbridas russas contra países da União Europeia e da OTAN. Contudo, não há evidências que conectem os dois acontecimentos.
Jacob Herbst, porta-voz do Conselho de Cibersegurança da Dinamarca, reconheceu, segundo o El Confidencial, a dificuldade de proteger uma infraestrutura dessa magnitude. Ele apontou uma desproporção entre o volume do ataque e a capacidade de defesa disponível. A FLC informou Sund & Bælt, empresa estatal dinamarquesa que supervisiona grandes projetos de transporte, sobre a situação.