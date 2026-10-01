Nobel de Física deixou lição além da ciência: "O princípio é que não deve se enganar"

Richard Feynman, ganhador do Prêmio Nobel de Física em 1965, colocou a honestidade intelectual no centro de sua forma de investigar e explicar o mundo. Uma de suas máximas mais marcantes, segundo o site oficial de Feynman, afirma que o primeiro princípio é não enganar a si mesmo, sendo a pessoa a mais fácil de enganar.
A frase identifica um obstáculo comum até entre pesquisadores: aceitar uma explicação porque ela se encaixa com o que se esperava encontrar. Examinar os próprios argumentos com o mesmo rigor usado para avaliar os argumentos dos outros — em vez de defendê-los a qualquer custo — pode levar a descobertas mais úteis do que a falsa certeza.
Uma trajetória dedicada ao rigor
Nascido em Nova York em 1918 e criado em Far Rockaway, Queens, Feynman estudou no Instituto Tecnológico de Massachusetts e se doutorou em Princeton. Durante a Segunda Guerra Mundial, participou do Projeto Manhattan, chegando a dirigir um grupo de trabalho em Los Álamos.
Após a guerra, lecionou física teórica em Cornell antes de se transferir para o Caltech em 1950, instituição onde desenvolveu o restante de sua carreira. As aulas que ministrou entre 1961 e 1963 deram origem à obra "As Conferências de Física de Feynman", que apresentou sua maneira singular de explicar a disciplina a gerações de estudantes.
Contribuições que marcaram a física
Em 1965, compartilhou o Prêmio Nobel de Física com Julian Schwinger e Sin-Itiro Tomonaga por suas contribuições à eletrodinâmica quântica, campo que descreve as interações entre luz e matéria. O reconhecimento distinguiu trabalho fundamental para a física de partículas.
Uma de suas intervenções mais conhecidas foi a palestra de 1959 intitulada "Há muito espaço no fundo", em que explorou possibilidades de trabalhar em escalas diminutas e levantou desafios de miniaturização.
Sua influência transcendeu a academia. Ao investigar o acidente do transbordador Challenger em 1986, demonstrou publicamente na televisão por que o frio endureceu a vedação de borracha, usando um copo com gelo para ilustrar o problema.
Faleceu em 1988, deixando um legado na pesquisa e na docência e uma exigência que sua frase sintetiza: submeter também as próprias convicções a exame.