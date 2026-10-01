Nobel de Física deixou lição além da ciência: "O princípio é que não deve se enganar"

Tamanho impressionante

Modelo já alcança dimensões que o equiparam ou superam as dos superporta-aviões da classe Ford da Marinha americana.

Imagens de satélite mostram que o novo porta-aviões nuclear chinês Type 004. Em construção no estaleiro de Dalian, já alcança dimensões que o equiparam ou superam as dos superporta-aviões da classe Ford da Marinha americana.

O achado confirmou projeções de especialistas militares e sinalizou que Pequim segue firme no plano de dominar as águas do Pacífico com uma frota nuclear de alcance global. Segundo análise da publicação especializada Janes, o navio mede atualmente cerca de 320 metros de comprimento e 46 metros de largura.

À medida que o convés de voo for finalizado, essas dimensões devem aumentar — as projeções indicam que o Type 004 chegará entre 336. E 339 metros de comprimento total, mesma faixa do Ford americano, que varia de 333 a 337 metros conforme a medição.

Dois reatores nucleares no casco

As fotografias captadas em 4 de setembro revelam estruturas internas que apontam para propulsão nuclear. No interior do casco. Dois compartimentos de aproximadamente 15 por 15 metros cada foram construídos em camadas compatíveis com o blindamento de reatores nucleares navais — um padrão similar ao dos porta-aviões nucleares americanos, embora a confirmação definitiva da propulsão ainda esteja pendente.

A energia nuclear amplia o alcance operacional e fornece mais eletricidade a bordo para armamentos e sensores avançados. Um navio com essa configuração pode permanecer em alto-mar por tempo indefinido. Sem precisar do reabastecimento exigido pelos atuais porta-aviões chineses: o Liaoning, o Shandong e o Fujian, todos menores que o novo projeto.

Avanço rápido em menos de um ano

O Type 004 tomou forma em ritmo acelerado. A construção provavelmente começou entre 2024 e o início de 2025, e os módulos prefabricados do casco apareceram pela primeira vez no dique seco nos primeiros meses de 2025.

Em meados de 2025, os blocos do fundo e os conjuntos da quilha já estavam posicionados; em novembro, os dois compartimentos se formavam dentro da estrutura.

Menos de um ano separa os módulos iniciais da forma clara de um porta-aviões. Até maio de 2026, o navio exibia avanços constantes tanto na proa quanto no restante da estrutura. Em 21 de agosto a proa estava mais completa, e em 4 de setembro o bulbo de proa já estava em construção.

O que muda no equilíbrio do Pacífico

Uma frota chinesa de porta-aviões nucleares encerraria o monopólio americano nesse segmento. Pequim projeta uma força de nove unidades semelhantes, o que reduziria a diferença quantitativa e qualitativa frente aos 11 porta-aviões da Marinha dos EUA. Isso permitiria à China projetar seu poder bem além do Indo-Pacífico.

Conforme estimativa do Pentágono divulgada em dezembro de 2025, Pequim pretende adicionar seis porta-aviões antes de 2035, o que exigiria construir ao menos dois simultaneamente.

O navio ainda não teve sua designação, dimensões finais, deslocamento, propulsão e capacidades oficialmente confirmadas por Pequim. Indicações de projeto apontam disposição semelhante à classe Ford, com provável manutenção das catapultas eletromagnéticas EMALS do Fujian. Permanece incerto se o navio terá quatro catapultas ou um terceiro ascensor de aeronaves.

A ala aérea prevista inclui o caça furtivo J-35, o avião de alerta antecipado KJ-600, versões da família J-15 com capacidade de guerra eletrônica, drones de combate navalizados GJ-11 e helicópteros. A ilha de mando será mais curta e posicionada mais a popa, similar ao Ford, permitindo máximo espaço na plataforma de voo.

A construção ocorre no mesmo estaleiro de Dalian, onde foram completados o Liaoning e o Shandong. O Liaoning teve origem soviética e começou como o casco inacabado Riga, depois rebatizado Varyag. Autoridades ucranianas venderam o casco em 1998 a supostos empresários chineses. Ele chegou a Dalian em 2002 e entrou em serviço cerca de uma década depois.