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Literatura

Nobel de Literatura: "A nossa maior tragédia é não saber o que fazer com a vida"

Essa honraria o deu lugar para entrar na história da literatura mundial

Henrique Cesaretti

28/10/2026 - 10h12
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O primeiro escritor em língua portuguesa a conquistar o Prêmio Nobel de Literatura foi José Saramago, em 8 de outubro de 1998, aos 28 anos de carreira literária. Com 75 anos na época, o português entrou para a história da literatura mundial ao receber uma das maiores honrarias do reconhecimento intelectual global.

A Academia Sueca reconheceu em Saramago um mestre na arte de usar parábolas sustentadas pela imaginação, compaixão e ironia para tornar perceptível uma realidade frequentemente opaca e de difícil compreensão. Essa singularidade no uso da linguagem marcaria toda sua trajetória como escritor.

De camponês a romancista reconhecido

José Saramago nasceu em 16 de novembro de 1922 na aldeia de Azinhaga e cresceu em uma família de camponeses sem terra. Antes de abraçar integralmente a carreira literária, trabalhou como mecânico e funcionário administrativo, além de atuar como editor, tradutor, crítico e jornalista.

Seu primeiro livro, "Terra do Pecado", chegou às prensas em 1947. Após um afastamento da literatura, retomou a publicação em 1966 com "Os Poemas Possíveis". O reconhecimento como romancista ganhou força em 1980 com "Levantado do Chão", obra que consolidou as características marcantes de seu estilo narrativo — uso de parábolas e questionamento das estruturas sociais.

 

As obras que definiram sua voz

Nas duas décadas seguintes, Saramago publicou seus romances mais impactantes. "Memorial do Convento" (1982), "O Ano da Morte de Ricardo Reis" (1984) e "O Evangelho Segundo Jesus Cristo" (1991) exploravam temas históricos, filosóficos e religiosos com profundidade e ironia.

A publicação do último provocou controvérsia em Portugal e levou o escritor a se mudar com a esposa Pilar del Río para Lanzarote, nas Ilhas Canárias, em 1993.

"Ensaio sobre a Cegueira" (1995) se consolidou como uma de suas obras mais conhecidas. O romance usa uma epidemia inexplicável de cegueira para examinar comportamento coletivo, relações humanas, poder e a organização da sociedade. Continuou publicando "Todos os Nomes" (1997) logo antes de ganhar o Nobel.

Legado que transcende gerações

A frase “A nossa maior tragédia é não saber o que fazer com a vida” sintetiza uma reflexão sobre a existência e as escolhas humanas. A ideia dialoga com questões presentes na obra de Saramago, marcada por questionamentos sobre a sociedade, a condição humana e o sentido da vida.

Após o Nobel, Saramago expandiu sua presença pública, viajando por diversos países para conferências e encontros literários. Continuou escrevendo até os últimos anos, com obras como "A Caverna", "O Homem Duplicado", "As Intermitências da Morte" e "A Viagem do Elefante".

Saramago faleceu em 18 de junho de 2010, aos 87 anos, em sua casa em Lanzarote, quase 12 anos após conquistar o Nobel. A Fundação José Saramago registra que morreu às 12h30, cercado pela família e amigos próximos.

Desde sua morte, seus livros continuam traduzidos para dezenas de idiomas, mantendo a obra do escritor português como referência central da literatura de língua portuguesa e inspiração para leitores e escritores no mundo inteiro.

 

 

Liberdade

Cervantes: "A liberdade não consiste em fazer tudo o que queremos, mas em poder escolher"

Reflexão está presente na obra Dom Quixote

28/10/2026 09h05

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Imagem: Autor desconhecido/Wikimedia Commons

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Miguel de Cervantes resumiu em uma frase uma questão que filósofos gregos investigaram por séculos: a verdadeira liberdade não é fazer tudo o que desejamos, mas ter a capacidade de escolher o caminho que consideramos justo. Presente em Dom Quixote, essa reflexão questiona se agimos por autenticidade ou cedemos aos impulsos cotidianos.

Ao contrastar liberdade e satisfação de desejos imediatos, o autor de Dom Quixote mostra como essa confusão nos afasta da autonomia. Ele nos convida a agir com consciência, responsabilidade e razão, não por obediência cega, mas pela escolha deliberada do que é correto.

A faculdade ética do livre arbítrio

Platão e Aristóteles, filósofos da Grécia Antiga, investigaram as motivações do comportamento humano. Cervantes condensou essa questão em uma lição que atravessa gerações e dialoga com as preocupações do presente, em um mundo acelerado, conectado e repleto de pressões sociais.

O escritor concebe o livre arbítrio não como um catálogo de opções, mas como uma faculdade ligada ao bem coletivo e à dignidade de cada pessoa. Quem se deixa levar por necessidades emocionais ou caprichos passageiros se torna escravo dos instintos e perde a lucidez necessária para construir o próprio destino com sentido.

Essa capacidade de viver com autonomia, que exige pausa, avaliação e coragem, também marcou a trajetória de Cervantes, que enfrentou períodos de cativeiro e duras contiendas bélicas.

Justiça e sacrifício na construção da autonomia

A consciência se expressa quando as decisões se orientam pela retidão. Abandonar a ilusão de fazer tudo o que nos apetece coloca a vontade e a justiça no centro da condição humana. Escolher o caminho justo pode exigir renúncias e sacrifícios, mas guiar-se pela integridade fortalece a autonomia pessoal diante do interesse próprio.

Na sociedade contemporânea, temos muitas possibilidades cotidianas, desde escolher os estudos e a carreira até definir as relações que estabelecemos. Ainda assim, a autonomia não está em acumular alternativas, mas em saber se nossas escolhas respondem a valores genuínos ou apenas à busca de validação nas redes digitais e nas expectativas alheias.

A consciência moral ajuda a orientar as escolhas. O ensinamento de Cervantes lembra que o valor da vontade está em assumir a responsabilidade pelos próprios atos e reconhecer que liberdade e dever não são opostos, mas faces da mesma moeda.

Como o livre arbítrio se torna escravo sem a reflexão

Quando emoções e desejos imediatos nos guiam sem que os avaliemos, perdemos a lucidez necessária para construir nosso destino com sentido, e a diferença está no filtro da consciência.

Quem cede aos impulsos do momento sem questionar se aquilo é justo se torna um escravo disfarçado: acredita estar livre porque faz o que quer, mas é comandado por necessidades emocionais e caprichos passageiros.

Decisões automáticas, tomadas sem reflexão, nos afastam de nossa vontade autêntica. A autonomia verdadeira surge quando interrompemos esse ciclo e perguntamos: "Isso que estou escolhendo vem de meus valores genuínos ou apenas da pressão do momento, da validação social ou de expectativas alheias?" Essa pausa é o exercício da liberdade real.

Filosofia

Foucault: "Estou perdidamente apaixonado por uma lembrança. Um eco de outro planeta"

Filósofo trouxe essa reflexão sobre como uma lembrança marcante pode moldar quem uma pessoa se torna ao longo da vida

28/10/2026 08h43

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Imagem: Autor desconhecido/Wikimedia Commons

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Uma lembrança marcante pode moldar quem uma pessoa se torna ao longo da vida, influenciando desde pequenas escolhas até a própria identidade. O filósofo Michel Foucault resumiu essa força de um jeito direto, ao afirmar estar perdidamente apaixonado por uma lembrança, um eco de outro planeta, de outro lugar.

Com essa frase, ele descreveu o apego que qualquer pessoa pode nutrir por certos momentos únicos da própria trajetória — guardados como se fossem joias raras demais para se perder.

O poder da nostalgia na mente

Diante de experiências boas, surge a nostalgia: o desejo de recuperar um instante que se distancia a cada dia que passa. Esse tipo de pensamento, porém, pode ficar preso na mente sem encontrar saída real.

A vontade de voltar repetidamente à mesma lembrança se parece com outros sentimentos intensos, como o amor genuíno ou a tristeza mais profunda — e esse impacto emocional já inspirou obras de autores centrais da cultura, caso de Foucault na filosofia.

 

Como as lembranças constroem a identidade

A memória está entre as capacidades cognitivas mais valiosas da espécie humana. Manter experiências vivas na mente permite revisitá-las depois e extrair delas algo de proveitoso.

Uma lição aprendida ou uma decepção vivida — tudo isso entra na construção da personalidade de cada pessoa, fator que pesa diretamente na definição de sua identidade. Relembrar esses episódios é um traço plenamente humano, capaz de ajudar alguém a se entender melhor e também a ser compreendido por quem está ao redor.

Outros pensadores também já refletiram sobre temas próximos da experiência humana e do conhecimento. John Locke defendeu que o papel de um professor não é ensinar tudo o que pode ser aprendido, mas despertar no aluno o gosto pelo saber.

Já a filósofa Victoria Camps alertou para a tendência de transformar todo desejo em direito, lembrando que nem todo desejo carrega esse status. Miguel de Unamuno, por sua vez, definiu o ceticismo não como dúvida pura, mas como exploração e investigação — um contraponto a quem apenas afirma acreditar ter encontrado a resposta.

O que significa guardar lembranças como joias raras para quem você é

Quando você trata certas memórias como tesouro intocável, você está realmente dizendo que aqueles momentos definiram parte essencial de quem você é. Isso significa que sua personalidade não é algo fixo desde o nascimento, mas algo que se constrói a partir de cada lição aprendida e de cada decepção vivida. Essas experiências entram em você como peças de um quebra-cabeça, e rememorar esses episódios permite que você compreenda melhor os motivos pelos quais age, pensa e sente de certas formas.

Na prática, isso afeta também como os outros o entendem. Quando você consegue recontar suas próprias histórias e explicar o que elas significaram, você se torna mais compreensível para quem está ao seu redor. É um traço plenamente humano que transforma memória em autoconhecimento e, consequentemente, em relacionamento mais genuíno com o mundo.

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