Nobel de Literatura: "A nossa maior tragédia é não saber o que fazer com a vida" - Imagem: Mario Antonio Pena/Wikimedia Commons

O primeiro escritor em língua portuguesa a conquistar o Prêmio Nobel de Literatura foi José Saramago, em 8 de outubro de 1998, aos 28 anos de carreira literária. Com 75 anos na época, o português entrou para a história da literatura mundial ao receber uma das maiores honrarias do reconhecimento intelectual global.

A Academia Sueca reconheceu em Saramago um mestre na arte de usar parábolas sustentadas pela imaginação, compaixão e ironia para tornar perceptível uma realidade frequentemente opaca e de difícil compreensão. Essa singularidade no uso da linguagem marcaria toda sua trajetória como escritor.

De camponês a romancista reconhecido

José Saramago nasceu em 16 de novembro de 1922 na aldeia de Azinhaga e cresceu em uma família de camponeses sem terra. Antes de abraçar integralmente a carreira literária, trabalhou como mecânico e funcionário administrativo, além de atuar como editor, tradutor, crítico e jornalista.

Seu primeiro livro, "Terra do Pecado", chegou às prensas em 1947. Após um afastamento da literatura, retomou a publicação em 1966 com "Os Poemas Possíveis". O reconhecimento como romancista ganhou força em 1980 com "Levantado do Chão", obra que consolidou as características marcantes de seu estilo narrativo — uso de parábolas e questionamento das estruturas sociais.

As obras que definiram sua voz

Nas duas décadas seguintes, Saramago publicou seus romances mais impactantes. "Memorial do Convento" (1982), "O Ano da Morte de Ricardo Reis" (1984) e "O Evangelho Segundo Jesus Cristo" (1991) exploravam temas históricos, filosóficos e religiosos com profundidade e ironia.

A publicação do último provocou controvérsia em Portugal e levou o escritor a se mudar com a esposa Pilar del Río para Lanzarote, nas Ilhas Canárias, em 1993.

"Ensaio sobre a Cegueira" (1995) se consolidou como uma de suas obras mais conhecidas. O romance usa uma epidemia inexplicável de cegueira para examinar comportamento coletivo, relações humanas, poder e a organização da sociedade. Continuou publicando "Todos os Nomes" (1997) logo antes de ganhar o Nobel.

Legado que transcende gerações

A frase “A nossa maior tragédia é não saber o que fazer com a vida” sintetiza uma reflexão sobre a existência e as escolhas humanas. A ideia dialoga com questões presentes na obra de Saramago, marcada por questionamentos sobre a sociedade, a condição humana e o sentido da vida.

Após o Nobel, Saramago expandiu sua presença pública, viajando por diversos países para conferências e encontros literários. Continuou escrevendo até os últimos anos, com obras como "A Caverna", "O Homem Duplicado", "As Intermitências da Morte" e "A Viagem do Elefante".

Saramago faleceu em 18 de junho de 2010, aos 87 anos, em sua casa em Lanzarote, quase 12 anos após conquistar o Nobel. A Fundação José Saramago registra que morreu às 12h30, cercado pela família e amigos próximos.

Desde sua morte, seus livros continuam traduzidos para dezenas de idiomas, mantendo a obra do escritor português como referência central da literatura de língua portuguesa e inspiração para leitores e escritores no mundo inteiro.