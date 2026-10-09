Poucos conhecem esse truque: borrifar vinagre e álcool nas chaves de casa, para que serve - Foto: Kindel Media/Pexels

As chaves de casa passam o dia em contato com maçanetas, bolsos, transporte público e dinheiro, acumulam sujeira e micro-organismos e, mesmo assim, raramente entram na rotina de limpeza doméstica.

Um truque caseiro começou a viralizar nas redes sociais nas últimas semanas: borrifar vinagre e álcool diretamente sobre as peças de metal antes de guardá-las no bolso ou no chaveiro. A combinação promete higienizar, remover gordura e devolver o brilho original ao objeto com produtos que a maioria das pessoas tem em casa.

Como a mistura age sobre o metal

O álcool etílico ou isopropílico a 70% evapora rápido e ajuda a neutralizar os micro-organismos presentes na superfície da chave, já o ácido acético do vinagre age de outra forma: dissolve a gordura do corpo acumulada com o manuseio diário e remove resíduos de sujeira e pequenas marcas de ferrugem que deixam a peça opaca.

A solução consegue penetrar com facilidade nas frestas e nos cantos pequenos sem danificar o material da chave. Especialistas destacam que a rápida evaporação do álcool não deixa umidade acumulada, o que evita que o metal comece a enferrujar antes da hora.

A mistura não deve ficar em contato prolongado com as chaves, pois o excesso de umidade pode prejudicar acabamentos metálicos. Em chaveiros eletrônicos ou chaves inteligentes, aplique-a apenas na parte metálica, evitando os componentes eletrônicos.

Os efeitos práticos de usar o truque

A higienização reduz a quantidade de germes que se acumulam após o contato com corrimãos, catracas e cédulas de dinheiro. Além disso, a camada pegajosa formada pelo suor e pelo uso constante desaparece da superfície. O aspecto visual da chave volta ao normal quase na hora, sem a necessidade de produtos caros ou processos demorados.

Como seca rápido, a mistura não deixa o chaveiro encharcado por muito tempo, o que ajuda a manter o objeto livre de manchas. Basta borrifá-la sobre a peça, deixar agir por alguns segundos e passar um pano seco antes de guardar.