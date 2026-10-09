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Truque caseir

Poucos conhecem esse truque: borrifar vinagre e álcool nas chaves de casa, para que serve

Truque caseiro começou a viralizar nas redes sociais recentemente

Henrique Cesaretti

09/10/2026 - 09h44
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As chaves de casa passam o dia em contato com maçanetas, bolsos, transporte público e dinheiro, acumulam sujeira e micro-organismos e, mesmo assim, raramente entram na rotina de limpeza doméstica.

Um truque caseiro começou a viralizar nas redes sociais nas últimas semanas: borrifar vinagre e álcool diretamente sobre as peças de metal antes de guardá-las no bolso ou no chaveiro. A combinação promete higienizar, remover gordura e devolver o brilho original ao objeto com produtos que a maioria das pessoas tem em casa.

Como a mistura age sobre o metal

O álcool etílico ou isopropílico a 70% evapora rápido e ajuda a neutralizar os micro-organismos presentes na superfície da chave, já o ácido acético do vinagre age de outra forma: dissolve a gordura do corpo acumulada com o manuseio diário e remove resíduos de sujeira e pequenas marcas de ferrugem que deixam a peça opaca.

A solução consegue penetrar com facilidade nas frestas e nos cantos pequenos sem danificar o material da chave. Especialistas destacam que a rápida evaporação do álcool não deixa umidade acumulada, o que evita que o metal comece a enferrujar antes da hora.

A mistura não deve ficar em contato prolongado com as chaves, pois o excesso de umidade pode prejudicar acabamentos metálicos. Em chaveiros eletrônicos ou chaves inteligentes, aplique-a apenas na parte metálica, evitando os componentes eletrônicos.

Os efeitos práticos de usar o truque

A higienização reduz a quantidade de germes que se acumulam após o contato com corrimãos, catracas e cédulas de dinheiro. Além disso, a camada pegajosa formada pelo suor e pelo uso constante desaparece da superfície. O aspecto visual da chave volta ao normal quase na hora, sem a necessidade de produtos caros ou processos demorados.

Como seca rápido, a mistura não deixa o chaveiro encharcado por muito tempo, o que ajuda a manter o objeto livre de manchas. Basta borrifá-la sobre a peça, deixar agir por alguns segundos e passar um pano seco antes de guardar.

Jejum necessário?

Demorei quase a vida inteira para descobrir que não é preciso fazer jejum antes do exame de sangue

O objetivo era verificar se a alimentação recente alterava os resultados dos exames

09/10/2026 10h05

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Foto: https://kaboompics.com//Pexels

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Jejuar entre 8 e 12 horas antes da coleta de sangue é uma prática comum, mas uma análise de quase 10 milhões de resultados sugere que isso não é necessário para a maioria dos exames. O estudo, publicado na JAMA Internal Medicine, acompanhou mais de 100 mil pacientes e questiona uma regra seguida por brasileiros ao chegar a uma clínica.

A pesquisa, realizada em Seul, na Coreia, usou dados de um hospital universitário para avaliar 9.755.547 resultados de exames de 101.148 pessoas, em 372 tipos diferentes de testes. Os pesquisadores compararam resultados dos mesmos pacientes em momentos distintos, com períodos sem comer de menos de 8 horas, entre 8 e 12 horas e acima de 12 horas.

O objetivo era verificar se a alimentação recente alterava os resultados dos exames.

A maioria dos exames não depende de jejum

Hemogramas, testes de função renal, eletrólitos e grande parte das enzimas hepáticas apresentaram resultados praticamente idênticos, independentemente do tempo que o paciente havia ficado sem comer. A variação foi mínima do ponto de vista clínico e não mudaria uma decisão médica.

O jejum acima de 12 horas não trouxe vantagem adicional para nenhum dos testes analisados. Depois de 8 horas sem comer, estender esse período não aumentou a precisão. O resultado questiona a prática, ainda comum em muitos consultórios brasileiros, de pedir mais de 12 horas de jejum.

 

Os poucos exames que realmente exigem jejum

Entre os 121 tipos de análise de rotina, porém, alguns exames sensíveis ao alimento exigem jejum. Glicose, triglicerídeos, enzimas hepáticas e lipase — enzima do pâncreas que participa da digestão — apresentaram variações significativas quando o paciente havia comido pouco tempo antes.

Sem jejum de pelo menos 8 horas, a glicemia apresentava 10,8% de elevação, triglicerídeos subiam 20,1% e lipase chegava a 36,4% maior. A glicose ainda caía cerca de 4,3 mg/dL para cada hora adicional de abstinência. Entre 8 e 12 horas ou acima disso, porém, as diferenças desapareciam, e o resultado questiona a necessidade de jejum prolongado.

Por que essa regra durou décadas

A exigência de jejum nasceu de uma preocupação legítima: evitar que alimentos afetassem as medições e levassem a diagnósticos errados. Glicose e gordura no sangue realmente se alteram após refeições, então médicos começaram a padronizar 8 a 12 horas de abstinência como proteção.

O problema surgiu quando essa prática, criada especificamente para lipídios e glicose, se expandiu para praticamente todos os painéis de sangue, inclusive os que não eram afetados pelo alimento recente. Com o tempo, o protocolo virou rotina, e os pacientes passaram a seguir uma regra que só importava para poucos exames.

Os pesquisadores sugerem reavaliar os protocolos rígidos de jejum à luz das evidências atuais.

Tendência natalina

Adeus à árvore de Natal como conhecemos: nova tendência em 2026 é mais elegante e original

Nova tendência chega para substituir a estrela tradicional no topo da árvore de Natal

09/10/2026 09h12

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Foto: ROMAN ODINTSOV/Pexels

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O laço de terciopelo em tamanho XL chega para substituir a estrela tradicional no topo da árvore de Natal. A mudança simples, mas marcante, transforma o visual festivo sem exigir uma reforma completa na decoração — apenas um detalhe bem escolhido faz toda a diferença.

Esse tipo de laço traz elegância e sofisticação ao ambiente, especialmente quando você opta por cores profundas ou tons neutros. A textura macia do terciopelo cria um efeito visual aquecido e refinado, tornando-se o centro das atenções sem necessidade de adornos adicionais.

Como escolher e posicionar o laço

O segredo para o sucesso está no tamanho proporcional à árvore. Exemplares grandes ganham peso com um laço volumoso na ponta, enquanto árvores menores pedem uma versão mais contida. Coloque o laço deixando seus extremos caírem suavemente pelos ramos, criando um efeito visual cuidado e contemporâneo.

O restante da decoração deve permanecer simples, permitindo que o laço brilhe como protagonista sem competir com outros elementos. Esse equilíbrio garante uma composição elegante e sem exageros, ideal para ambientes que buscam estilo minimalista e sofisticado.

 

Paleta de cores para 2026

Cores clássicas como vermelho, bordô, verde escuro, branco e dourado mantêm o espírito natalino e nunca saem de moda. Para quem prefere uma abordagem mais discreta, tons neutros como bege, creme ou branco combinam com árvores em paleta sóbria e criam harmonia visual elegante.

A textura do terciopelo dispensa brilhos ou detalhes vistosos para impressionar — o material por si só fornece sofisticação e movimento ao topo da árvore, adaptando-se facilmente a qualquer estilo decorativo.

Renovação sem desperdício

A maior vantagem dessa tendência é não exigir substituição completa dos enfeites. Guarde a estrela antiga e coloque o laço XL na ponta para obter uma imagem inteiramente renovada, aproveitando os adornos que já habitam a casa. A árvore sai do armário com novo destaque e segue em sintonia com as preferências decorativas de 2026.

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