Quem vive se atrasando nem sempre é desinteressado: pode ter uma capacidade que poucos possuem - Foto: Andrea Piacquadio/Pexels

Chegar atrasado com frequência nem sempre revela descuido ou desrespeito. A psicologia identifica, em algumas pessoas, dificuldades genuínas para calcular o tempo e cumprir horários, ligadas a razões comportamentais e neurobiológicas específicas.

A policronia — traço de personalidade associado à tendência de fazer várias coisas ao mesmo tempo, em vez de se concentrar numa única atividade — está entre os fatores mais influentes. Quem tem esse perfil dá mais peso a conversas, vínculos pessoais e ao que surge no momento do que ao cumprimento rígido dos horários.

Por que pessoas policrônicas chegam atrasadas

Pessoas com alto grau de policronia chegam, em média, até 15 minutos mais tarde do que pessoas monocrônicas, segundo Jeff Conte, um dos principais pesquisadores da pontualidade. Essa diferença não decorre de desrespeito deliberado, mas de uma forma distinta de organizar tarefas e definir prioridades.

O comportamento típico desse perfil é alternar entre atividades: responder mensagem enquanto cozinham, continuar uma conversa durante um trabalho ou parar o que fazem para resolver algo que surgiu de repente. Essa flexibilidade funciona bem em situações que exigem interação e adaptação, mas esbarra quando compromissos marcados exigem respeitar horários precisos.

Para pessoas policrônicas, uma conversa que se estende alguns minutos, um recado pendente de resposta ou uma última tarefa antes de sair são suficientes para bagunçar o cálculo inicial de tempo. Conte recomenda programar alarmes para o instante exato de sair de casa ou do trabalho, criando um sinal externo que ajude a interromper a atividade em curso.

A influência da cultura no jeito de lidar com tempo

O atraso também tem uma dimensão cultural. Em sociedades mais voltadas à policronia, o vínculo entre as pessoas pesa tanto quanto — ou mais do que — cumprir exatamente um horário marcado. Nesse contexto, interromper uma conversa para não se atrasar em outro compromisso pode soar até deseducado.

Já em ambientes ou culturas de orientação monocrônica, o mesmo gesto tende a ser lido como falta de consideração ou responsabilidade. A diferença de percepção revela que a impontualidade não é universal: o que parece irresponsável numa cultura pode refletir os valores priorizados em outra.

Outros perfis associados aos atrasos crônicos

A baixa responsabilidade também costuma estar associada a atrasos recorrentes. Entre os cinco grandes traços de personalidade estudados pela psicologia, esse fator aparece como um dos que mais influenciam a dificuldade de cumprir compromissos no horário marcado, já que planejamento e disciplina tendem a ser menos valorizados por quem tem esse perfil.

Pessoas otimistas também caem numa armadilha comum: a chamada falácia do planejamento. Elas tendem a subestimar quanto tempo levarão para completar uma tarefa, mesmo depois de realizá-la muitas vezes. Ao calcular mal a duração, reduzem demais a margem disponível para se deslocar e terminam chegando atrasadas.

O cronotipo tardio — perfil conhecido como coruja noturna — também aumenta o risco de atrasos. O desalinhamento entre o relógio biológico dessas pessoas e as obrigações matutinas deixa as manhãs mais lentas e atrasa as saídas de casa.

A impuntualidade pode ter ainda um componente neurobiológico. Pessoas com TDAH, autismo, dislexia e outras condições do neurodesenvolvimento enfrentam dificuldades relacionadas à chamada cegueira do tempo, que altera a percepção do passar das horas e complica transições entre atividades. Nesses casos, listas de verificação, alarmes e a inclusão do tempo de deslocamento na agenda funcionam como suportes externos úteis.

Atrasos crônicos também podem funcionar, em alguns casos, como mecanismo psicológico inconsciente de evasão, controle ou autoproteção, e não apenas como falha na gestão do tempo. Identificar a causa do atraso habitual ajuda a escolher a estratégia mais eficaz para lidar com o problema.