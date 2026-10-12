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Quem vive se atrasando nem sempre é desinteressado: pode ter uma capacidade que poucos possuem

A psicologia identifica dificuldades genuínas para calcular o tempo e cumprir horários.

João V. Valença

12/10/2026 - 17h01
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Chegar atrasado com frequência nem sempre revela descuido ou desrespeito. A psicologia identifica, em algumas pessoas, dificuldades genuínas para calcular o tempo e cumprir horários, ligadas a razões comportamentais e neurobiológicas específicas.

A policronia — traço de personalidade associado à tendência de fazer várias coisas ao mesmo tempo, em vez de se concentrar numa única atividade — está entre os fatores mais influentes. Quem tem esse perfil dá mais peso a conversas, vínculos pessoais e ao que surge no momento do que ao cumprimento rígido dos horários.

Por que pessoas policrônicas chegam atrasadas

Pessoas com alto grau de policronia chegam, em média, até 15 minutos mais tarde do que pessoas monocrônicas, segundo Jeff Conte, um dos principais pesquisadores da pontualidade. Essa diferença não decorre de desrespeito deliberado, mas de uma forma distinta de organizar tarefas e definir prioridades.

O comportamento típico desse perfil é alternar entre atividades: responder mensagem enquanto cozinham, continuar uma conversa durante um trabalho ou parar o que fazem para resolver algo que surgiu de repente. Essa flexibilidade funciona bem em situações que exigem interação e adaptação, mas esbarra quando compromissos marcados exigem respeitar horários precisos.

Para pessoas policrônicas, uma conversa que se estende alguns minutos, um recado pendente de resposta ou uma última tarefa antes de sair são suficientes para bagunçar o cálculo inicial de tempo. Conte recomenda programar alarmes para o instante exato de sair de casa ou do trabalho, criando um sinal externo que ajude a interromper a atividade em curso.

A influência da cultura no jeito de lidar com tempo

O atraso também tem uma dimensão cultural. Em sociedades mais voltadas à policronia, o vínculo entre as pessoas pesa tanto quanto — ou mais do que — cumprir exatamente um horário marcado. Nesse contexto, interromper uma conversa para não se atrasar em outro compromisso pode soar até deseducado.

Já em ambientes ou culturas de orientação monocrônica, o mesmo gesto tende a ser lido como falta de consideração ou responsabilidade. A diferença de percepção revela que a impontualidade não é universal: o que parece irresponsável numa cultura pode refletir os valores priorizados em outra.

Outros perfis associados aos atrasos crônicos

A baixa responsabilidade também costuma estar associada a atrasos recorrentes. Entre os cinco grandes traços de personalidade estudados pela psicologia, esse fator aparece como um dos que mais influenciam a dificuldade de cumprir compromissos no horário marcado, já que planejamento e disciplina tendem a ser menos valorizados por quem tem esse perfil.

Pessoas otimistas também caem numa armadilha comum: a chamada falácia do planejamento. Elas tendem a subestimar quanto tempo levarão para completar uma tarefa, mesmo depois de realizá-la muitas vezes. Ao calcular mal a duração, reduzem demais a margem disponível para se deslocar e terminam chegando atrasadas.

O cronotipo tardio — perfil conhecido como coruja noturna — também aumenta o risco de atrasos. O desalinhamento entre o relógio biológico dessas pessoas e as obrigações matutinas deixa as manhãs mais lentas e atrasa as saídas de casa.

A impuntualidade pode ter ainda um componente neurobiológico. Pessoas com TDAH, autismo, dislexia e outras condições do neurodesenvolvimento enfrentam dificuldades relacionadas à chamada cegueira do tempo, que altera a percepção do passar das horas e complica transições entre atividades. Nesses casos, listas de verificação, alarmes e a inclusão do tempo de deslocamento na agenda funcionam como suportes externos úteis.

Atrasos crônicos também podem funcionar, em alguns casos, como mecanismo psicológico inconsciente de evasão, controle ou autoproteção, e não apenas como falha na gestão do tempo. Identificar a causa do atraso habitual ajuda a escolher a estratégia mais eficaz para lidar com o problema.

História

Em 1956, ele viu a filha brincar com bonecas de papel e teve a ideia que daria origem à Barbie

O projeto ficou parado até uma viagem decisiva à Europa.

12/10/2026 16h12

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Imagem gerada por inteligência artificial

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Ao observar a filha Barbara passar horas brincando com recortes de papel, Ruth Handler teve a ideia que transformaria a indústria de brinquedos. No início dos anos 1950, a menina inventava profissões e vidas adultas para aquelas figuras. As bonecas disponíveis para meninas naquela época giravam quase exclusivamente em torno de bebês para cuidar, alimentar e vestir.

Handler identificou ali uma ausência: faltava um brinquedo com corpo adulto que abrisse espaço para papéis além da maternidade. Dentro da Mattel, empresa que ela havia fundado ao lado do marido, Elliot Handler, e de Harold Matson, a proposta encontrou resistência inicial. Ninguém tinha certeza de que uma boneca adulta conquistaria as crianças.

O projeto ficou parado até uma viagem decisiva à Europa.

O modelo alemão que mudou tudo

Em 1956, Handler chegou à Alemanha e viu numa vitrine a Bild Lilli, uma boneca com corpo adulto. Roupas intercambiáveis e visual completamente distante das figuras de bebê que dominavam as prateleiras americanas. Comprou vários exemplares e voltou aos Estados Unidos convencida de que aquele conceito tinha espaço no mercado infantil.

A Bild Lilli havia nascido em 1952 como personagem de humor criada por Reinhard Beuthien para o jornal alemão Bild-Zeitung. Era uma secretária independente e provocativa, protagonista de tiras voltadas a leitores adultos.

Quando foi transformada em boneca de plástico, em 1955, a Bild Lilli circulava principalmente em bares. E tabacarias como presente de humor para adultos, embora crianças também começassem a se interessar por seus trajes variados.

Da viagem germânica ao lançamento em Nova York

A silhueta adulta de Lilli e o uso das roupas como elemento central da brincadeira viraram referência direta para o novo projeto. Handler adaptou o conceito para o público infantil dos Estados Unidos e batizou a boneca de Barbie, diminutivo de Barbara e homenagem à garota cuja criatividade havia inspirado tudo.

A apresentação oficial ocorreu em 9 de março de 1959, durante a Feira Internacional do Brinquedo de Nova York.

A primeira Barbie usava maiô listrado em branco e preto, cabelo preso e um visual que rompeu com o padrão das bonecas da época. Anos depois, Handler resumiria o propósito por trás da criação com uma ideia que moldaria a marca por décadas: meninas deveriam conseguir se imaginar em qualquer profissão ou papel que escolhessem.

Roupas, carreiras e acessórios se multiplicaram, transformando a personagem em muito mais que um brinquedo simples. Em 1964, Mattel adquiriu os direitos sobre a criação alemã que havia inspirado o projeto. A produção de Bild Lilli encerrou logo após, quando Barbie já havia alcançado uma dimensão comercial muito superior à de sua precursora.

Reflexão

Gandhi: "Um covarde é incapaz de demonstrar amor; fazê-lo é prerrogativa dos corajosos"

Quem revela o que sente corre o risco de ser rejeitado.

12/10/2026 15h00

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Foto: Reprodução

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Um covarde é incapaz de demonstrar amor; fazê-lo é prerrogativa dos corajosos. A frase, atribuída a Mahatma Gandhi, resume um pensamento que atravessa gerações: para o líder indiano, amar de verdade exige abrir mão do medo e aceitar ficar exposto. A ideia ainda orienta quem hesita em se abrir para outra pessoa.

Quem revela o que sente corre o risco de ser rejeitado ou magoado, mas também cria espaço para laços mais verdadeiros.

O que está por trás da frase

Expressar sentimentos não é apenas um gesto espontâneo: envolve assumir um risco emocional real. Nessa leitura, a vulnerabilidade não enfraquece ninguém — pode ser, ao contrário, prova de força.

O medo, quando vira barreira contra qualquer aproximação, impede que uma conexão genuína se forme entre duas pessoas. Blindar-se de todo risco não torna ninguém mais forte; arriscar-se também exige coragem.

Quem foi o autor do pensamento

Mohandas Gandhi nasceu em Guzerate, na Índia, em 1869, numa família de elite, antes de rejeitar as armas na luta contra o domínio britânico. Ele deixou o país para estudar direito em Londres antes de construir sua atuação política.

Essa trajetória o tornou símbolo da independência indiana por meio da desobediência civil pacífica. Sua resistência não violenta ajudou a Índia a conquistar a independência após cerca de um século de controle colonial britânico, e marchas e boicotes se tornaram símbolos dessa luta.

Para ele, força e ternura nunca foram opostos: caminhavam juntas. Essa é a herança por trás da repetição da frase até hoje.

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