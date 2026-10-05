Sigmund Freud sobre relações: "Não nos escolhemos por acaso; encontramos quem já vive em nós"

A atração entre pessoas vai além do acaso, segundo uma reflexão atribuída a Sigmund Freud. A reflexão chama atenção para o papel do subconsciente: nas relações, encontramos pessoas cujos traços já vivem em nós, marcados por experiências anteriores e dinâmicas que ficaram gravadas. Essa ideia desafia a noção comum de uma escolha puramente consciente e racional.
Freud reconhecia que as experiências anteriores deixam marcas profundas e influenciam quem nos atrai e como nos relacionamos, mesmo quando as escolhas parecem novas e únicas.
O papel do subconsciente nas relações
O subconsciente, aquilo que funciona fora da consciência plena, atua constantemente, moldando as afinidades e aversões que sentimos. Vivências da infância, relacionamentos significativos e situações que nos marcaram criam padrões emocionais que permanecem ativos, muitas vezes sem que percebamos.
Por isso, pessoas que parecem completamente novas às vezes repetem dinâmicas conhecidas, mesmo em contextos e épocas diferentes. Isso acontece porque o inconsciente reconhece no outro algo familiar, uma maneira de ser, de interagir ou até de ferir, que ressoa com aquilo que já vivemos.
Entre o aprendido e a consciência
Freud não dizia que tudo está predeterminado, como se o livre-arbítrio não existisse. Sua reflexão convida a examinar com honestidade o peso real das marcas que carregamos: quanto do que buscamos ou rejeitamos em alguém resulta de escolhas genuínas e quanto vem de padrões gravados em nós muito antes de conhecermos essa pessoa.
O que há de menos aparente nas relações está no que cada pessoa traz consigo: um repertório de expectativas, receios e desejos formado pela história pessoal. Reconhecer essa camada não elimina a capacidade de decidir, mas torna mais complexo entender como as decisões ocorrem.