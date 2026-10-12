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Ciência

Sistema Solar vai se desintegrar muito antes do que os cientistas imaginavam, afirma estudo

A pesquisa foi publicada na revista The Astrophysical Journal Letters.

João V. Valença

12/10/2026 - 08h59
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Os planetas exteriores do sistema solar serão expulsos de suas órbitas cerca de um bilhão de anos após a morte do Sol, segundo um novo estudo do Instituto de Tecnologia da Califórnia. O prazo é um bilhão de vezes menor do que o indicado por estimativas anteriores.

A pesquisa, publicada na revista The Astrophysical Journal Letters sob o título "Instabilidade terminal do sistema solar desencadeada por perda estocástica de massa solar", desafia décadas de suposições sobre a estabilidade do sistema solar. Cientistas acreditavam que os gigantes gasosos — Júpiter, Saturno, Urano e Netuno — sobreviveriam por um intervalo de tempo quase inimaginável após o colapso solar.

Com suas órbitas se alargando de forma gradual e previsível. Essas estimativas apontavam para estabilidade durante cerca de um quintilhão de anos, muito além da idade atual do Universo. O novo trabalho coloca essa visão em xeque ao propor um cenário radicalmente diferente e muito mais rápido.

Como o Sol morre e leva os planetas

Quando o Sol completar sua vida, primeiro se transformará em uma gigante vermelha e engolirá a Terra, Vênus e Mercúrio. Marte permanecerá como único sobrevivente entre os planetas internos, suficientemente afastado para escapar da expansão solar. Após essa fase inicial, a estrela encolherá até se tornar uma anã branca — uma esfera compacta com metade do tamanho atual.

Pesquisas anteriores assumiam que essa transformação seria suave: o Sol perderia massa de forma constante, permitindo que os planetas gigantes ampliassem gradualmente suas órbitas. O novo estudo contraria essa hipótese ao mostrar que a perda de massa ocorre por meio de "pontapés estocásticos" — ejeções violentas e aleatórias de matéria.

Esse processo caótico dispara um efeito dominó que desestabiliza toda a arquitetura orbital externa do sistema.

Supercomputadores resolvem um mistério antigo

Os pesquisadores do Caltech construíram um modelo virtual do sistema solar que incluía o Sol e os quatro gigantes gasosos. Eles usaram supercomputadores para simular as posições e velocidades dos corpos ao longo de bilhões de anos. A equipe testou centenas de variações, programando a perda de massa solar como rajadas episódicas e aleatórias, em vez de uma liberação contínua.

As simulações numéricas avançadas não usaram nenhum recurso de inteligência artificial. O resultado foi conclusivo: cerca de um bilhão de anos após o Sol se tornar uma anã branca. Os planetas exteriores serão lançados em desordem, com órbitas caóticas que os afastarão indefinidamente do remanescente da estrela.

O sistema solar tem 4,57 bilhões de anos e ainda está a cerca de 5 bilhões de anos de o Sol se expandir em uma gigante vermelha. O sistema solar não terminará no repouso eterno imaginado, mas em meio ao caos gravitacional.

Ciência

Enquanto a Terra tem 5 oceanos, NASA confirma a existência de pelo menos um em lua de Júpiter

A descoberta amplia a possibilidade de vida.

12/10/2026 09h55

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Foto: Pok Rie/Pexels

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Ganímedes, a maior lua de Júpiter, abriga um oceano sob sua crosta de gelo. Cientistas confirmaram a existência da água ao analisar dados do Telescópio Espacial Hubble, informou a NASA. A descoberta amplia a possibilidade de vida para além da Terra e encerra uma longa incerteza.

A sonda Galileo, que explorou Júpiter e suas luas entre 1995 e 2003, havia deixado pistas sobre a existência de água subterrânea em Ganímedes, mas sem confirmação definitiva até agora.

 

Como os cientistas chegaram à resposta

A chave estava no campo magnético de Ganímedes, que se entrelaça ao campo magnético de Júpiter. Assim como a Terra, a lua possui um núcleo de ferro fundido, que gera um campo magnético próprio. Essa interação cria auroras brilhantes que pulsam nos polos norte e sul de Ganímedes.

O padrão dessas auroras revelou a resposta, e o campo magnético de Júpiter muda conforme o planeta gira, agitando as auroras de Ganímedes. Cientistas mediram esses movimentos e notaram algo inesperado: as auroras oscilavam menos do que deveriam. Para explicar essa redução, testaram mais de 100 modelos computadorizados.

A água salgada como a resposta

Os modelos apontaram para uma solução: um oceano salgado sob a superfície conduziria eletricidade melhor que gelo sólido, amortecendo a resposta magnética de Júpiter. Um geofísico da Universidade de Colônia explicou a dinâmica com uma comparação: conforme um farol gira e seu feixe de luz muda. A aurora responde de forma mais suave quando há água condutora por baixo.

A equipe também reprocessou sete horas de observações ultravioletas capturadas pelo Hubble e analisou dados dos dois cinturões de aurora de Ganímedes. Nenhum outro elemento testado conseguiu explicar o padrão observado tão bem quanto a presença do oceano salgado.

Um passo importante na busca por vida extraterrestre

Ganímedes agora se une a outras luas do sistema solar que se sabe possuírem água sob a superfície. Europa e Callisto, também luas de Júpiter, guardam oceanos similares. Encélado, também lua de Júpiter, possui correntes quentes de água abaixo de sua superfície gélida.

O diretor da Divisão de Ciência Planetária da NASA, Jim Green, descreveu o trabalho como uma demonstração surpreendente. Ele disse que os cientistas desenvolveram uma nova abordagem para observar a parte interna de um corpo planetário com um telescópio, sem necessidade de sondas de pouso ou perfurações.

Predadores supremo

Nem tubarão e muito menos baleia: este polvo de 19 metros foi considerado o rei dos mares

Os braços longos acrescentavam comprimento ao conjunto.

12/10/2026 09h34

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Foto: Joachim Schnürle/Pexels

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Há cerca de 100 milhões de anos, quando dinossauros ainda caminhavam pela Terra, polvos gigantes dominavam os oceanos como predadores supremos. Uma pesquisa conduzida por cientistas da Universidade de Hokkaido revela que esses invertebrados alcançavam até 19 metros de comprimento total, o que os tornaria potencialmente os maiores invertebrados já registrados pela ciência.

O estudo analisou mandíbulas fossilizadas excepcionalmente preservadas de cefalópodes antigos. Os fósseis mostram que o corpo desses animais media entre 1,5 e 4,5 metros. Os braços longos acrescentavam comprimento ao conjunto, que chegava a 7 a 19 metros, e mesmo na menor estimativa, eram criaturas gigantescas.

Desafiando séculos de crença científica

Durante décadas, os paleontólogos acreditaram que os maiores predadores dos oceanos antigos eram vertebrados — peixes e répteis marinhos. Nessa visão, invertebrados como polvos e lulas ocupavam apenas papéis coadjuvantes na cadeia alimentar, e a descoberta inverte essa hierarquia.

As mandíbulas fósseis sugerem que esses cefalópodes tinham força de mordida suficiente para triturar conchas duras e esqueletos de peixes e répteis marinhos grandes. O desgaste irregular nas mandíbulas fossilizadas — mais pronunciado de um lado do que do outro — indica que esses animais preferiam um dos lados ao se alimentar.

Em espécies vivas, essa lateralidade está associada a capacidades cerebrais avançadas.

Inteligência ancestral e estratégias de caça

Os polvos modernos já demonstram inteligência, aptidão para resolver problemas complexos e técnicas de caça sofisticadas. O polvo-gigante-do-Pacífico, maior espécie viva, alcança uma envergadura de mais de 5,5 metros e consegue enfrentar tubarões com mais de um metro de comprimento.

Os ancestrais gigantes de 100 milhões de anos provavelmente possuíam capacidades ainda mais formidáveis. Com seus tentáculos e ventosas, conseguiam segurar um animal desse porte, conforme informou à BBC o paleontólogo Christian Klug, da Universidade de Zurique, que revisou o estudo.

Mistérios que permanecem

Ainda não se sabe qual era a forma exata do corpo desses gigantes, o tamanho de suas nadadeiras ou a velocidade com que se deslocavam na água. Os cientistas só podem especular sobre esses aspectos, e nenhum fóssil com conteúdo estomacal preservado foi encontrado até agora, o que impede evidência direta sobre o que eles comiam.

Nick Longrich, paleontólogo da Universidade de Bath, considera que esses polvos se alimentavam principalmente de amonitas — cefalópodes fósseis abundantes naquela época. Assim como seus descendentes modernos, eles eram presumivelmente predadores vorazes, adaptados para explorar qualquer fonte de alimento disponível.

Longrich reconhece que ainda levará tempo para descobrir como esses animais eram de fato. Eles permanecem, em parte, um mistério, e o estudo foi publicado na revista Science e consolidou essa nova compreensão sobre os dominadores dos mares antigos.

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