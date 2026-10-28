"Só um tolo acredita que isso é felicidade": a reflexão de Bertrand Russell

Bertrand Russell, matemático e filósofo britânico que recebeu o Prêmio Nobel de Literatura em 1950, dedicou boa parte de sua obra a refletir sobre o que realmente nos torna felizes. A felicidade dos outros pode se tornar uma referência incômoda quando a comparamos com nossa própria vida.
Russell defendeu a liberdade de pensamento e o valor de questionar certezas, mesmo quando elas nos trazem conforto.
Um ano depois de receber o prêmio, em 16 de dezembro de 1951, Russell publicou um artigo na The New York Times Magazine que terminava com dez princípios que ficaram conhecidos como seu Decálogo Liberal — propostas para pensar e conviver: examinar as provas, argumentar diante do desacordo e resistir a impor opiniões mediante autoridade.
A advertência sobre a felicidade ilusória
O último dos dez princípios tratava da inveja de uma felicidade que Russell considerava enganosa. Ele alertava contra a inveja da felicidade daqueles que vivem num paraíso de tolos, pois só um tolo acredita que isso é felicidade. A frase foi incorporada posteriormente ao terceiro volume de sua autobiografia e permanece como uma de suas ideias mais provocadoras.
A expressão em inglês "a fool's paradise" alude a uma satisfação sustentada em ilusões ou numa compreensão equivocada das circunstâncias. Lida junto aos outros nove princípios, a advertência funciona como um convite a não idealizar o bem-estar de quem evita qualquer dúvida.
No início do texto, Russell recomendava desconfiar da segurança absoluta e, mais adiante, defendia a honestidade mesmo quando reconhecer a verdade fosse incômodo.
A ilusão da tranquilidade observada
A frase se relaciona a uma experiência cotidiana: ver alguém aparentemente despreocupado e pensar que sua vida é melhor. A tranquilidade que observamos, contudo, não revela tudo o que essa pessoa conhece, ignora ou decide enfrentar.
A defesa da liberdade de pensamento também foi destacada pela Academia Sueca, que ressaltou seus escritos em defesa dos ideais humanitários ao lhe conceder o prêmio.
A obra de Russell reuniu investigações sobre lógica e matemática e ensaios dirigidos a leitores interessados em questões morais e sociais. Nesse percurso, a busca de uma vida satisfatória conviveu com uma exigência: manter a capacidade de questionar, discordar e revisar aquilo em que acreditamos, mesmo quando isso não é confortável.