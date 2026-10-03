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Ciência

Terremoto despertOU vulcão que estava adormecido há 500 anos e chama atenção dos cientistas

Krasheninnikov reagiu a um terremoto de magnitude 8,8.

João V. Valença

03/10/2026 - 09h39
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Um vulcão que não entrava em erupção desde por volta de 1.550 voltou a expelir lava e cinzas na península de Kamchatka, no extremo oriente russo. O Krasheninnikov reagiu a um terremoto de magnitude 8,8 registrado em julho de 2025, que abalou a região e reativou o sistema de magma adormecido sob a montanha.

Dias depois do tremor, uma coluna de cinzas de seis quilômetros de altura subiu no céu, enquanto fluxos de material fundido escorreram pelas encostas. Segundo autoridades locais, não há moradores no trajeto dessas colunas, que se espalharam em direção ao oceano Pacífico.

https://www.youtube.com/watch?v=dcuFxDfqNXw

 

Satélite acompanha a erupção do espaço

A missão NISAR, uma parceria entre a NASA e a agência espacial indiana, monitora o fenômeno em órbita e sobrevoa o local duas vezes a cada doze dias. Diferentemente de câmeras comuns, o equipamento dispara sinais de micro-ondas contra o solo, analisa o retorno desses sinais e monta imagens de alta precisão.

O sistema funciona mesmo à noite ou sob mau tempo. O material vulcânico reflete essas ondas com mais força do que a neve ou o terreno ao redor, o que faz a lava aparecer destacada nos registros captados pelo satélite. Com esses dados mensais, cientistas montaram vídeos em câmera rápida que mostram a evolução do processo eruptivo.

Um segundo fluxo surpreende os pesquisadores

As imagens indicam que o magma preenche aos poucos a câmara mais profunda do vulcão antes de transbordar pelas encostas e avançar para o leste em formato de leque. Mas os dados revelaram algo inesperado.

Além desse fluxo principal, existe uma segunda corrente de material que se move para o noroeste — sinal de que o Krasheninnikov já liberava magma antes mesmo das primeiras observações do satélite. Isso aponta para uma ativação gradual do vulcão, e não um episódio repentino.

Kamchatka está entre as áreas de maior atividade vulcânica do planeta. O episódio reforça como terremotos de grande magnitude podem despertar formações que pareciam extintas há séculos. O acompanhamento orbital ajuda a entender esse tipo de reação geológica em regiões remotas.

Exploração espacial

Veículo explorador da NASA encontra algo estranho em Marte e confirma existência de lago no Planeta

Descoberta revela uma história mais complexa da interação entre água e rocha no Planeta Vermelho

03/10/2026 07h46

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capa

capa Foto: Zelch Csaba/Pexels

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O veículo explorador Perseverance, da NASA, encontrou na borda de uma antiga cratera em Marte rochas vulcânicas que entraram em contato com água em múltiplas ocasiões ao longo do tempo. Os cientistas esperavam encontrar lama de lago, mas a descoberta revela uma história mais complexa da interação entre água e rocha no Planeta Vermelho.

O Perseverance chegou em setembro de 2023 à região chamada Margin Unit pela equipe da missão. Ela é uma das áreas mais ricas em carbonato já observadas em Marte em órbita.

O carbonato é um mineral que se forma nas margens de antigos lagos e pode preservar rastros de vida microbiana, justamente o que os cientistas esperavam encontrar ali.

O que realmente estava lá

Quando alcançou o local, o Perseverance descobriu que as rochas haviam se formado a partir de magma resfriado no subsolo ou após erupções vulcânicas na superfície. A descoberta foi surpreendente porque os dados orbitais indicavam a presença de carbonato formado pela interação com o antigo lago que preencheu a Cratera Jezero.

Candice Bedford, pesquisadora da Universidade Purdue, em Indiana, liderou a equipe que reuniu os detalhes do que aconteceu naquele local. As rochas de origem vulcânica guardam um registro diferente do dos sedimentos: seus cristais minerais registram o momento exato em que se formaram. Esses cristais também foram remodelados pela água mais de uma vez ao longo do tempo.

Como a NASA estudou as rochas à distância

O Perseverance usa um instrumento chamado SuperCam, instalado em seu mastro, para determinar a composição das rochas sem tocá-las. Na maioria das vezes, o aparelho lê a luz refletida naturalmente pela superfície. Quando algo merece uma investigação mais próxima, a equipe dispara um laser contra o alvo, a até 6,5 metros de distância.

O flash de plasma gerado pelo laser ao queimar a rocha carrega uma assinatura própria e revela quais elementos estão presentes. O Laboratório de Propulsão a Jato da NASA, que construiu e opera o Perseverance, usou o instrumento para estudar mais de 185 alvos diferentes na unidade geológica analisada.

Subindo e descobrindo camadas diferentes

Enquanto cruzava a Margin Unit, o Perseverance subiu cerca de 265 metros. No topo da região, a rocha era granular e cristalina, com quase nenhum sinal de contato com água. Os cristais eram de olivina, um mineral composto de magnésio e ferro que se forma à medida que o magma esfria lentamente no subsolo.

Mais abaixo, perto do que seria o leito do antigo lago, a rocha tinha outra aparência. Os grãos de olivina estavam fraturados, e a sílica preenchia as fissuras entre eles. As fraturas revelam encontros repetidos com água ao longo do tempo geológico, que alteraram a composição e a estrutura das rochas vulcânicas.

A primeira interação ocorreu quando água subterrânea rica em dióxido de carbono reagiu com a olivina e deixou cristas de carbonato nas fissuras. A segunda pode estar ligada ao antigo lago que preencheu a cratera e deixou mais sílica nas rochas abaixo do nível da água.

A terceira e última ocorreu em um evento mais quente: veios minerais com sulfato de cálcio e fluorita indicam que água quente circulou pela rocha vulcânica muito depois de sua formação inicial.

Por que essa descoberta importa para procurar vida

A reação entre água e olivina é relevante para quem busca sinais de vida antiga em Marte. Na Terra, quando a água encontra a olivina, a reação pode liberar hidrogênio, uma molécula que alguns micróbios usam como fonte de energia. Essa interação oferece um mecanismo potencial para sustentar vida microbiana em ambientes subterrâneos marcianos.

Os achados da Margin Unit são importantes porque a Cratera Jezero fica dentro de uma das maiores concentrações de carbonato em Marte. Uma cronologia mais clara da região pode mudar a forma como os cientistas interpretam depósitos de carbonato em todo o planeta.

O que se aprende ali amplia a compreensão para além dessa cratera e orienta a busca por ambientes que poderiam ter abrigado vida primitiva no passado marciano. O estudo completo foi publicado na revista Communications Earth & Environment.

História

Em 1971, uma "cabra" foi levada para uma ilha para ser caçada; hoje, ameaça todo o ecossistema

O animal chegou à ilha para fins de caça.

02/10/2026 19h21

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Foto: Christina & Peter/Pexels

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Um mamífero introduzido em Tenerife há mais de cinco décadas para fins de caça transformou-se em uma ameaça ao ecossistema da ilha. O muflón, frequentemente confundido com uma cabra comum, está hoje no Catálogo Espanhol de Espécies Exóticas Invasoras e prejudica severamente a flora das Ilhas Canárias.

O muflón chegou à ilha em 1970 para fins de caça. Documentos registram que, em 1971, 11 exemplares foram soltos nas cumbres do Parque Nacional do Teide. A introdução, que parecia inofensiva, tornou-se décadas depois um problema de conservação ambiental.

Como o muflón se tornou uma ameaça

O muflón é um herbívoro robusto da família dos bovídeos. Os machos pesam entre 50 e 55 quilos e têm grandes chifres curvados para trás. As fêmeas são menores e raramente têm chifres, e o animal habita principalmente as zonas montanhosas e pode ser encontrado em várias altitudes nas cumbres de Tenerife.

O muflón não ameaça o ecossistema por agressividade, mas pelo consumo contínuo da vegetação nativa. Ao se alimentar dessas plantas, impede a regeneração de espécies que evoluíram isoladamente durante milhões de anos. O pisoteio também acelera a erosão do solo e a deterioração da cobertura vegetal.

O Governo documentou o consumo de espécies vegetais endêmicas das Canárias, incluindo plantas exclusivas de Tenerife.

Por que a expansão foi descontrolada

A geografia da ilha e as características biológicas do muflón favoreceram sua proliferação. Em um ambiente insular, o animal não encontrou predadores naturais capazes de controlar sua população. A ausência dessa pressão permitiu que se reproduzisse livremente e se expandisse pelas cumbres.

O Parque Nacional do Teide abriga uma flora particularmente vulnerável, com numerosas espécies exclusivas das Ilhas Canárias. Estudos ambientais registraram efeitos negativos sobre plantas ameaçadas, como a violeta do Teide. Essa vulnerabilidade torna a presença do herbívoro especialmente prejudicial para a conservação da biodiversidade local.

Esforços para controlar a população

As autoridades adotaram programas de controle para conter a expansão do muflón e têm como objetivo erradicá-lo. O animal permanece sob monitoramento contínuo como espécie prioritária para o manejo ambiental nas Canárias.

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