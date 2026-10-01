Tubarão considerado um dos mais raros do oceano é registrado vivo a 2.000 metros de profundidade - Foto: Franziska_Stier/Pixabay

Um predador raro das águas profundas do Oceano Pacífico foi filmado nadando livremente a quase 2.000 metros abaixo da superfície. O tubarão-duende, cientificamente identificado como Mitsukurina owstoni, aparece nas imagens, que registram pela primeira vez seu comportamento nas zonas escuras e inexploradas do oceano.

Equipamentos de mergulho profundo registraram o animal em dois locais distintos do Pacífico: nas proximidades da Ilha Jarvis e na Fossa de Tonga, uma das regiões mais profundas e inacessíveis do planeta. Até então, os pesquisadores conheciam a espécie quase exclusivamente por exemplares mortos encontrados acidentalmente em redes de pesca.

Como o tubarão foi flagrado em seu habitat

Expedições científicas em águas profundas registraram o animal em seu ambiente natural, sem interferência direta. A Universidade do Havaí liderou a análise das imagens e examinou os movimentos do predador.

A primeira observação ocorreu perto da Ilha Jarvis, durante pesquisas sobre o ecossistema marinho. Mais tarde, outro registro foi obtido na Fossa de Tonga, permitindo aos pesquisadores comparar o comportamento do animal em diferentes cenários do Oceano Pacífico.

O que as imagens revelam sobre o comportamento

As gravações mostram um nado suave e lento, diferente do previsto pelas teorias antigas, baseadas apenas em corpos sem vida. Essas teorias não ofereciam pistas sobre como o animal se desloca quando está vivo.

Além da forma de nadar, o tubarão-duende demonstrou capacidade de se orientar na escuridão das profundezas. A espécie mantém comportamentos predatórios mesmo sob pressão extrema e quase sem luz, o que revela adaptações ao ambiente abissal.

A importância da descoberta para a ciência

O trabalho foi publicado no Journal of Fish Biology em 2026 e representa um avanço na compreensão de criaturas que vivem nas zonas oceânicas profundas e com pouca luz. A confirmação de que a espécie ocupa tanto a Fossa de Tonga quanto as águas próximas à Ilha Jarvis amplia o mapa de distribuição geográfica do animal.

O achado incentiva novas expedições com tecnologia moderna para mapear o habitat natural nas profundezas do Pacífico e investigar outros mistérios dos ecossistemas abissais pouco explorados.