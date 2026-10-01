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Os riscos da IA

Uma nova geração de armas biológicas pode surgir com IA e alterar genes, alerta ciência

Combinação de inteligência artificial, edição genética e biologia sintética cria novas ameaças à segurança global

Henrique Cesaretti

01/10/2026 - 09h12
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A combinação de inteligência artificial, edição genética e biologia sintética cria novas ameaças à segurança global, e cientistas alertam que o mundo não está preparado. O risco já não se limita a infecções imediatas: inclui danos que podem surgir muito tempo depois da exposição, alterar genes, causar câncer, problemas reprodutivos ou anomalias no desenvolvimento do feto.

Essa preocupação tem antecedentes, e durante a Guerra do Vietnã, militares usaram Agente Laranja contaminado com TCDD, uma dioxina carcinogênica ligada a defeitos congênitos.

Décadas depois, o regime de Saddam Hussein admitiu à ONU que o Iraque havia desenvolvido aflatoxinas para incorporá-las em bombas aéreas e ogivas de mísseis. O episódio mostrou que armas biológicas desenhadas com efeitos genéticos já eram realidade havia tempo.

O perigo cresce com a tecnologia acessível

A inquietação aumentou à medida que as ferramentas de edição genética ficaram mais acessíveis e a IA ganhou capacidade de processar grandes volumes de dados biológicos. Em 2016, o diretor de Inteligência Nacional dos EUA citou edição genética entre as tecnologias relacionadas a armas de destruição em massa.

Um ano depois, um manual do Exército Popular de Libertação da China levantou a possibilidade de ataques direcionados contra características genéticas específicas. Transformar esse conhecimento em um ataque funcional, porém, continua complexo. Especialistas reconhecem que reduzir barreiras técnicas não basta: tornar uma arma dessa natureza eficaz é outra tarefa.

Dispersão permanece como o obstáculo maior

Um relatório de 2018 elaborado por cientistas e especialistas americanos sobre biologia sintética identificou o principal obstáculo: fazer um agente alcançar uma população ampla. Mesmo que fosse tecnicamente possível usar genes para provocar doenças, os métodos conhecidos para espalhá-los apresentam rendimento limitado e baixa probabilidade de atingir o alvo pretendido.

Um ataque desse tipo também geraria um desafio imediato de identificação. Equipes científicas precisariam determinar qual agente foi utilizado, estudar seus efeitos e decidir como contê-lo enquanto sistemas de saúde cuidam dos afetados. Se surgirem consequências tardias, a resposta pode se estender durante anos, com acompanhamento semelhante ao dos efeitos prolongados de outras exposições que causam câncer ou problemas reprodutivos.

IA e biotecnologia reduzem as barreiras de entrada

O temor está na possibilidade de que a IA e a biotecnologia continuem removendo obstáculos para esse tipo de ataque. Um relatório publicado em 2025 pelo Centro para Estudos Estratégicos e Internacionais aponta que as dificuldades para acessar capacidades de bioterrorismo podem diminuir significativamente.

E considera insuficientes as atuais medidas de defesa americanas diante de ameaças biológicas assistidas por inteligência artificial. A tecnologia ainda está longe de tornar esses cenários simples, mas especialistas defendem o reforço dos sistemas de prevenção e vigilância antes que essa distância continue diminuindo.

Alerta da NASA

Asteroide do tamanho de um porta-aviões se aproxima da Terra; NASA confirma data

É um dos sobrevoos mais próximos já previstos para um objeto de tal porte

01/10/2026 08h31

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Foto: Dirk Schuneman/Pexels

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Um asteroide do tamanho de um porta-aviões vai passar perto da Terra em 13 de abril de 2029, em um dos sobrevoos mais próximos já previstos para um objeto de tal porte, segundo confirmou a NASA. Batizado de 99.942 Apophis, o corpo celeste vai cruzar o espaço a aproximadamente 32 mil quilômetros de distância da superfície do planeta, ficando mais perto da Terra do que os satélites geoestacionários.

Apesar da proximidade inédita, não há risco de colisão — a NASA garante que nenhum impacto ocorrerá durante essa aproximação nem nos 100 anos seguintes. Mesmo assim, o episódio é visto pelos cientistas como algo extraordinário: nunca antes a humanidade havia conseguido antecipar, com tanta precisão, a passagem visível de um asteroide de dimensões tão grandes.

Dimensões e características do objeto

Apophis tem diâmetro médio de 340 metros, chegando a 450 metros no eixo mais longo — dimensões próximas às dos porta-aviões das classes Nimitz e Gerald R. Ford, com cerca de 333 metros de comprimento. No momento de máxima aproximação, o asteroide se deslocará a 7,4 quilômetros por segundo em relação à Terra, o equivalente a 26.600 quilômetros por hora.

O objeto é rochoso, do tipo S, composto principalmente de silicatos combinados com metais como níquel e ferro. É um vestígio da formação do Sistema Solar, ocorrida há cerca de 4.600 milhões de anos, e apophis nunca se agregou a um planeta ou satélite.

Cientistas estimam que Apophis originou-se no cinturão principal de asteroides, localizado entre Marte e Júpiter, e que a força gravitacional de planetas maiores o desviou gradualmente até sua órbita atual, próxima à da Terra.

A trajetória visível e observação

Durante um encontro científico sobre defesa planetária, promovido em junho pela Universidade de Pádua, na Itália, pesquisadores apresentaram mapas inéditos que detalham a rota aparente do asteroide ao longo de aproximadamente sete horas.

O objeto surgirá inicialmente sobre a Austrália e a Ásia, atingirá seu maior brilho quando estiver sobre a África e encerrará sua trajetória visível sobre o Atlântico Norte.

Moradores da América do Norte não terão condições favoráveis para acompanhar o fenômeno. Para observadores situados nas regiões com visibilidade, Apophis não aparecerá como um meteoro riscando o céu, mas como um ponto luminoso que se deslocará lentamente entre as estrelas.

 

Um evento raro na história humana

Pesquisadores estimam que um asteroide dessas proporções se aproxima tanto da Terra apenas uma vez a cada 5 mil a 10 mil anos. Richard Binzel, astrônomo do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), observou que será a primeira vez que a humanidade conseguirá prever. Com antecedência, a passagem visível de um asteroide dessa magnitude próximo ao planeta.

A aproximação será acompanhada por missões espaciais dedicadas ao estudo do objeto. A Agência Espacial Europeia prepara a missão Ramses, que deverá encontrar Apophis antes da passagem e acompanhá-lo durante todo o sobrevoo. A missão analisará como a gravidade terrestre altera sua forma, rotação, superfície e estrutura interna.

A NASA também redirecionou a espaçonave OSIRIS-APEX para estudar o asteroide após sua aproximação com a Terra.

Descoberta e acompanhamento científico

Os astrônomos Roy Tucker, David Tholen e Fabrizio Bernardi descobriram o objeto em 19 de junho de 2004, com o telescópio Bok do Observatório Nacional de Kitt Peak, no Arizona. Ele recebeu inicialmente a designação provisória 2004 MN4 antes de ser batizado de Apophis, nome da divindade egípcia associada ao caos e à destruição.

Desde então, agências espaciais dos Estados Unidos e da Europa acompanham cientificamente o asteroide há mais de duas décadas. A passagem é considerada uma oportunidade científica rara e irrepetível para a geração atual. Ao passar perto do planeta, o asteroide pode sofrer alterações causadas pela atração gravitacional da Terra, incluindo deslizamentos superficiais que exponham materiais preservados desde os primórdios do Sistema Solar.

Lição de vida

Nobel de Física deixou lição além da ciência: "O princípio é que não deve se enganar"

Homem colocou a honestidade intelectual no centro de sua forma de investigar e explicar o mundo

01/10/2026 08h00

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Feynman_and_Oppenheimer_at_Los_Alamos (1)

Feynman_and_Oppenheimer_at_Los_Alamos (1) Imagem: Wikimedia Commons

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Richard Feynman, ganhador do Prêmio Nobel de Física em 1965, colocou a honestidade intelectual no centro de sua forma de investigar e explicar o mundo. Uma de suas máximas mais marcantes, segundo o site oficial de Feynman, afirma que o primeiro princípio é não enganar a si mesmo, sendo a pessoa a mais fácil de enganar.

A frase identifica um obstáculo comum até entre pesquisadores: aceitar uma explicação porque ela se encaixa com o que se esperava encontrar. Examinar os próprios argumentos com o mesmo rigor usado para avaliar os argumentos dos outros — em vez de defendê-los a qualquer custo — pode levar a descobertas mais úteis do que a falsa certeza.

Uma trajetória dedicada ao rigor

Nascido em Nova York em 1918 e criado em Far Rockaway, Queens, Feynman estudou no Instituto Tecnológico de Massachusetts e se doutorou em Princeton. Durante a Segunda Guerra Mundial, participou do Projeto Manhattan, chegando a dirigir um grupo de trabalho em Los Álamos.

Após a guerra, lecionou física teórica em Cornell antes de se transferir para o Caltech em 1950, instituição onde desenvolveu o restante de sua carreira. As aulas que ministrou entre 1961 e 1963 deram origem à obra "As Conferências de Física de Feynman", que apresentou sua maneira singular de explicar a disciplina a gerações de estudantes.

 

Contribuições que marcaram a física

Em 1965, compartilhou o Prêmio Nobel de Física com Julian Schwinger e Sin-Itiro Tomonaga por suas contribuições à eletrodinâmica quântica, campo que descreve as interações entre luz e matéria. O reconhecimento distinguiu trabalho fundamental para a física de partículas.

Uma de suas intervenções mais conhecidas foi a palestra de 1959 intitulada "Há muito espaço no fundo", em que explorou possibilidades de trabalhar em escalas diminutas e levantou desafios de miniaturização.

Sua influência transcendeu a academia. Ao investigar o acidente do transbordador Challenger em 1986, demonstrou publicamente na televisão por que o frio endureceu a vedação de borracha, usando um copo com gelo para ilustrar o problema.

Faleceu em 1988, deixando um legado na pesquisa e na docência e uma exigência que sua frase sintetiza: submeter também as próprias convicções a exame.

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