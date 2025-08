A potência dos ambientes lúdicos no desenvolvimento infantil

Informe Publicitário

Com praias preservadas e projetos de alto padrão assinados pela Vetter, região conquista investidores e turistas

No litoral norte de Santa Catarina, Balneário Piçarras chama atenção pelas águas cristalinas e pelo equilíbrio entre natureza e crescimento urbano. Recentemente, a cidade alcançou o 5º lugar no Índice de Demanda Imobiliária 2025 (IDI Brasil), superando 61 cidades avaliadas, incluindo capitais como Curitiba e Salvador.

Além da valorização no mercado, Baln. Piçarras também se destaca pela qualidade de vida. A cidade combina praias preservadas, algumas certificadas com a Bandeira Azul, com infraestrutura urbana e um ritmo de vida tranquilo.

Não muito longe dali, outro destino que vem conquistando olhares é Penha, famosa por suas belezas naturais, tranquilidade e segurança. Além de abrigar o maior parque temático da América Latina, o Beto Carrero World.

Parte desse avanço está ligado à atuação de incorporadoras como a Vetter, a 3ª maior incorporadora de Santa Catarina no ranking da INTEC, que tem contribuído para transformar a cidade em um novo destino de investimento no litoral norte catarinense.

Com um portfólio 100% focado no alto padrão e em empreendimentos que aliam sofisticação, sustentabilidade e exclusividade, a construtora tem uma proposta clara: construir imóveis que elevam a personalização de quem mora e o patrimônio de quem investe.

Vetter é quem escreve o novo capítulo do litoral catarinense

A palavra “luxo” tem muitos significados no mercado imobiliário, mas para a incorporadora, ela se traduz em diferenciais exclusivos.

Cada projeto traz plantas inteligentes, com suítes e vista para o mar em todas as unidades, além de áreas de lazer com mais de 1000 m2 e fachadas ativas que conectam o empreendimento ao entorno da cidade.

O alto padrão também está presente no atendimento, a experiência do cliente é personalizada e vai muito além da entrega das chaves.

“Nosso cliente busca mais do que alto padrão, busca um padrão de produto e atendimento que vai além da regra do mercado. Nós não vendemos apartamentos, nós vendemos um Vetter” Comenta Maicon Oliveira, Diretor Comercial e de Operações Vetter.

Localização privilegiada também contribui para a valorização da região.

Com localização estratégica, Balneário Piçarras e Penha estão em uma região com fácil acesso, seja por rodovias e aeroportos, a menos de 3 horas de distância de capitais estratégicas como Florianópolis e Curitiba. Em seu entorno, também estão cidades com alto potencial turístico e econômico.

A uma hora de carro, por exemplo, é possível chegar a Blumenau, sede da tradicional Oktoberfest. Esse entorno reforça o apelo da cidade como destino de lazer e investimento.

Em um cenário de valorização crescente, a Vetter vem atuando com projetos que unem sofisticação e visão de futuro, consolidando Balneário Piçarras como uma das apostas mais promissoras do mercado imobiliário do Brasil.

Qualidade dos empreendimentos e potencial valorização tem atraído investidores de outras regiões.

A Vetter tem sido protagonista no processo de valorização do litoral norte de Santa Catarina, atraindo diversos perfis de investidores, em especial os que têm ligação com o setor do agronegócio e que enxergam na região uma oportunidade de ampliar e diversificar os seus investimentos após cada safra.

Esses investidores encontraram na solidez dos empreendimentos da Vetter e na localização estratégica de Balneário Piçarras e Penha, um cenário promissor para fortalecer e ampliar o seu patrimônio.

Acesse nosso site e saiba mais: vetter.com.br