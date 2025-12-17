Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Corpal lança Soul Living Resort e apresenta um novo conceito de morar em Campo Grande

Da redação

17/12/2025 - 00h00
A Corpal Incorporadora e Construtora lança em Campo Grande o Soul Corpal Living Resort, empreendimento que marca a chegada de um novo conceito de moradia à capital sul-mato-grossense.

O lançamento ocorre em um momento de transformação do mercado imobiliário de Campo Grande, impulsionado pelo crescimento populacional e pela busca por empreendimentos que vão além da estrutura tradicional de loteamentos fechados.

A proposta do Soul é atender a esse novo perfil, oferecendo uma experiência de viver inspirada na integração entre corpo, mente e natureza.

Segundo o arquiteto Diego Prior, coordenador de criação e concepção de produtos da Corpal, o Soul nasce para proporcionar algo ainda inexistente no mercado local.

“A ideia do projeto é estabelecer um novo marco de qualidade, sofisticação e integração com a natureza. Existe um desejo latente da população por um empreendimento que não ofereça apenas uma boa estrutura, mas que realmente proporcione uma experiência única de morar, com alto padrão de design e bem-estar”, afirma.

O Soul Corpal Living Resort será implantado no vetor norte de Campo Grande, e sua localização se conecta diretamente à Perimetral, evitando trajetos por áreas industriais, um diferencial em relação a outros projetos em desenvolvimento na cidade.

Com forte apelo de lazer e convivência, o empreendimento contará com piscina praia de 2.000 m², lago contemplativo, brinquedoteca lúdica, capela exclusiva, complexo esportivo com quadras cobertas e descobertas, academia completa com aparelhos da marca Technogym, spa e uma passarela panorâmica elevada sobre a água.

Os ambientes terão mobiliário assinado e materiais naturais, reforçando a proposta sensorial.

Para o CEO da Corpal, Fernando Fuziy, o projeto reflete a maturidade da empresa e sua estratégia de atuação no Centro-Oeste.

“Nosso diferencial não está apenas na estética, mas no propósito. O Soul é um projeto pensado para transformar a forma como as pessoas vivem, oferecendo experiências completas e um padrão de entrega que vai além do convencional”, afirma.

O empreendimento também incorpora diretrizes de sustentabilidade, com a preservação de áreas de vegetação nativa do Cerrado, recuperação de dois grandes lagos e reflorestamento com espécies nativas e frutíferas, favorecendo a fauna local.

“Todo o processo de viabilização passou por análises técnicas rigorosas junto à Prefeitura, reforçando a segurança e a qualidade do projeto”, explica Fuziy.

A expectativa da incorporadora é que o Soul atue como um novo vetor de valorização urbana, seguindo um movimento já observado em grandes centros, onde empreendimentos de alto padrão impulsionaram o desenvolvimento de regiões inteiras.

O lançamento integra a estratégia da empresa de ampliar sua presença em Mato Grosso do Sul e inaugura a chegada da Corpal em Campo Grande. “Não se trata apenas de mais um condomínio, mas de uma nova interpretação do morar contemporâneo”, resume Prior.

Saiba mais em https://www.corpalincorporadora.com.br/soul e siga a Corpal no instagram https://www.instagram.com/corpalincorporadora

Plaenge entrega Lieu Unique: seu icônico loteamento premiado em Campo Grande

O Lieu Unique, localizado no bairro Chácara dos Poderes, é inspirado na arquitetura internacional, que se integra com a natureza e paisagem

18/11/2025 00h00

Divulgação

No último dia 14 de novembro, clientes e parceiros da Plaenge puderam celebrar a entrega do grande ícone do mercado de loteamentos fechados do Brasil: o Lieu Unique. Localizado no bairro Chácara dos Poderes, é inspirado na arquitetura internacional, que se integra com a natureza e paisagem.

O Lieu Unique representa a materialização de um dos valores essenciais da Plaenge: a visão de longo prazo. Cada decisão, cada traço e cada solução do projeto foi pensada para atravessar gerações, criando espaços que permanecem relevantes, funcionais e esteticamente marcantes ao longo do tempo.

Muito além de atender às necessidades de hoje, o empreendimento expressa o compromisso da Plaenge em desenvolver propostas urbanas que qualificam a cidade e elevam o padrão de planejamento do entorno.

Para o diretor corporativo da Plaenge, Édison Holzmann, o projeto representa a concretização de uma ideia ousada. “Quando o projeto chegou para minha validação, fiquei impactado pela arquitetura e harmonia dos espaços. Sabíamos que haveria desafios técnicos importantes.

Mas ao mesmo tempo, tínhamos a clareza de que os clientes se encantariam, e que o mercado reconheceria o valor dessa obra de arte que nos propusemos a construir.

Ao longo da minha carreira, pude conhecer empreendimentos extraordinários pelo mundo, mas raras vezes vi algo tão singular quanto o que realizamos aqui. No Brasil, sinceramente, não vejo paralelo. O Lieu Unique honra o nome que carrega: é, de fato, um lugar único.”

Leonardo Turin, Édison Holzmann e Daniela Soares. (Divulgação)

O loteamento impressiona pelo cuidado em todo o seu perímetro, desde o acesso com design escultural, até os espaços de lazer completos. Além disso, as áreas comuns foram projetadas para receber a Certificação Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) nível platinum, sendo a mais alta categoria de sustentabilidade do mundo. 

De acordo com o diretor de Unidade de Negócios, Leonardo Turin, o Lieu Unique marca um novo patamar em urbanismo e responsabilidade ambiental: “Este projeto não é apenas um loteamento de alto padrão, ele representa uma nova forma de pensar as cidades, com respeito à natureza, eficiência e qualidade de vida. Ver o Lieu Unique pronto, harmonizado com o entorno e valorizando toda a região, é uma enorme satisfação para todos nós.”

Arquitetura internacional premiada

O Lieu Unique recebeu o prêmio internacional de arquitetura e design, na categoria Architectural Design pelo OPAL Award –  Outstanding Property Award London. Sediado em Londres, o prêmio OPAL tem 35 anos de tradição e reconhece projetos de arquitetura, design de interiores e desenvolvimento imobiliário de todo o mundo. 

Além disso, o projeto também recebeu o prestigioso Prêmio Master Imobiliário, que reconhece a excelência e a inovação no setor. No período de lançamento, foi realizada uma campanha de marketing grandiosa e uma parceria relevante com corretores da região como estratégia da marca.

Para a Superintendente de Urbanismo da Plaenge, Daniela Soares, as premiações são um presente aos clientes do empreendimento. “Essas premiações reforçam nosso compromisso com a excelência e a inovação.

O Lieu Unique é um projeto que traduz nosso cuidado em cada detalhe, e esse reconhecimento é um presente aos nossos clientes e à cidade de Campo Grande.”

Sobre a Plaenge

Com 55 anos de atuação, a Plaenge é a maior construtora de capital fechado do Brasil, presente em nove cidades brasileiras e três no Chile.

Em 2014, a empresa criou o segmento de urbanismo, ampliando sua expertise para o desenvolvimento de loteamentos de alto padrão.

Com mais de 500 empreendimentos entregues e 80 canteiros de obras ativos, a Plaenge mantém sua trajetória de solidez, inovação e excelência.
 

Momentum redefine o skyline de Campo Grande com sofisticação e sustentabilidade

Com vista privilegiada para o Parque das Nações Indígenas, o empreendimento localizado no bairro Royal Park apresenta uma arquitetura inédita

06/11/2025 00h00

O Momentum é a 71ª torre entregue em Campo Grande.

Na noite desta terça-feira (4), a Plaenge celebrou a entrega do Momentum, um empreendimento que traduz o encontro entre arquitetura moderna, sofisticação e sustentabilidade. Clientes e parceiros foram recebidos em um evento marcado pela elegância e toques de regionalidade, refletindo o cuidado da marca em cada detalhe.

Com vista privilegiada para o Parque das Nações Indígenas, o empreendimento — localizado no bairro Royal Park — apresenta uma arquitetura inédita em Campo Grande, com linhas orgânicas e movimentos inspirados na natureza.

“O Momentum é sinônimo do que mais valorizamos: o tempo. Ele representa a valorização do maior luxo de todos — viver bem. Nosso objetivo não era apenas construir mais um edifício, mas criar uma verdadeira obra de arte”, afirma Édison Holzmann, diretor corporativo da Plaenge.

Arquitetura que dialoga com a natureza

Valéria Gabas,  Luiza Borher, Ronaldo Rezende, Édison Holzmann, Marcelo Kenchikoski, Vanessa Scaff e Raul Rezende.

Assinado pelo renomado Studio Ronaldo Rezende, o Momentum revela uma linguagem arquitetônica única. Cada forma, textura e movimento traduzem a integração entre a cidade e a natureza. “Fomos levados a fazer um design orgânico. As formas do prédio se movimentam, traduzindo o entorno do parque e a vida da cidade. É um edifício esculpido, que tem alma”, explica Ronaldo Rezende.

O resultado é um empreendimento que se integra à paisagem e oferece aos moradores ambientes de altíssimo padrão, em perfeita harmonia com o verde do Parque das Nações Indígenas.

O paisagismo, assinado por Tellini Ventobel, complementa essa proposta com uma vegetação exuberante e funcional. “Utilizamos árvores de grande porte e espécies de folhas largas, criando um microclima agradável e natural. O Momentum é um verdadeiro oásis urbano”, revela a arquiteta.
Nos interiores, o projeto da Bohrer Arquitetos valoriza o conforto, a sofisticação e a experiência sensorial.

“Trabalhamos madeira, luz e textura para criar ambientes acolhedores e elegantes. Cada espaço foi pensado para refletir o estilo atemporal da Plaenge, com mobiliário e acabamentos que remetem à sofisticação internacional”, destaca Luiza Bohrer.

Dos acessos aos apartamentos, tudo foi projetado para oferecer beleza, funcionalidade e bem-estar, traduzindo o conceito de viver com estilo e conforto.

Compromisso com a sustentabilidade

Valéria Gabas e Édison Holzmann homenageando Ada Lima e Ellen Travasso.

Mais do que um ícone arquitetônico, o Momentum é também referência em responsabilidade ambiental. Em 2021, o empreendimento recebeu o Certificado EDGE, que reconhece construções com alto desempenho em eficiência energética, hídrica e de materiais.

“O Momentum redefine os padrões de luxo e sustentabilidade. É um marco para Campo Grande e reforça o compromisso da Plaenge com o futuro da cidade”,
afirma Valéria Gabas, diretora de Unidade de Negócio da Plaenge em Campo Grande.

Com essa certificação, o Momentum comprova que sofisticação e consciência ambiental podem — e devem — caminhar juntas, reduzindo impactos e promovendo qualidade de vida.

Sobre a Plaenge

Com 55 anos de história, a Plaenge é reconhecida como a maior construtora de capital fechado do Brasil, com presença em nove cidades brasileiras e três no Chile. 

Ao longo de sua trajetória, já entregou mais de 500 empreendimentos e conquistou a confiança de mais de 120 mil clientes, consolidando uma reputação construída sobre solidez, inovação e excelência.

Com 80 canteiros de obras ativos simultaneamente, a Plaenge segue transformando cidades e vidas — projetando o futuro com responsabilidade, elegância e visão.
 

