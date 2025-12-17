Corpal lança Soul Living Resort e apresenta um novo conceito de morar em Campo Grande

A Corpal Incorporadora e Construtora lança em Campo Grande o Soul Corpal Living Resort, empreendimento que marca a chegada de um novo conceito de moradia à capital sul-mato-grossense.
O lançamento ocorre em um momento de transformação do mercado imobiliário de Campo Grande, impulsionado pelo crescimento populacional e pela busca por empreendimentos que vão além da estrutura tradicional de loteamentos fechados.
A proposta do Soul é atender a esse novo perfil, oferecendo uma experiência de viver inspirada na integração entre corpo, mente e natureza.
Segundo o arquiteto Diego Prior, coordenador de criação e concepção de produtos da Corpal, o Soul nasce para proporcionar algo ainda inexistente no mercado local.
“A ideia do projeto é estabelecer um novo marco de qualidade, sofisticação e integração com a natureza. Existe um desejo latente da população por um empreendimento que não ofereça apenas uma boa estrutura, mas que realmente proporcione uma experiência única de morar, com alto padrão de design e bem-estar”, afirma.
O Soul Corpal Living Resort será implantado no vetor norte de Campo Grande, e sua localização se conecta diretamente à Perimetral, evitando trajetos por áreas industriais, um diferencial em relação a outros projetos em desenvolvimento na cidade.
Com forte apelo de lazer e convivência, o empreendimento contará com piscina praia de 2.000 m², lago contemplativo, brinquedoteca lúdica, capela exclusiva, complexo esportivo com quadras cobertas e descobertas, academia completa com aparelhos da marca Technogym, spa e uma passarela panorâmica elevada sobre a água.
Os ambientes terão mobiliário assinado e materiais naturais, reforçando a proposta sensorial.
Para o CEO da Corpal, Fernando Fuziy, o projeto reflete a maturidade da empresa e sua estratégia de atuação no Centro-Oeste.
“Nosso diferencial não está apenas na estética, mas no propósito. O Soul é um projeto pensado para transformar a forma como as pessoas vivem, oferecendo experiências completas e um padrão de entrega que vai além do convencional”, afirma.
O empreendimento também incorpora diretrizes de sustentabilidade, com a preservação de áreas de vegetação nativa do Cerrado, recuperação de dois grandes lagos e reflorestamento com espécies nativas e frutíferas, favorecendo a fauna local.
“Todo o processo de viabilização passou por análises técnicas rigorosas junto à Prefeitura, reforçando a segurança e a qualidade do projeto”, explica Fuziy.
A expectativa da incorporadora é que o Soul atue como um novo vetor de valorização urbana, seguindo um movimento já observado em grandes centros, onde empreendimentos de alto padrão impulsionaram o desenvolvimento de regiões inteiras.
O lançamento integra a estratégia da empresa de ampliar sua presença em Mato Grosso do Sul e inaugura a chegada da Corpal em Campo Grande. “Não se trata apenas de mais um condomínio, mas de uma nova interpretação do morar contemporâneo”, resume Prior.
