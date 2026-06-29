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Vanguard entrega OUSE Natural Home em Campo Grande

Localizado na Via Park, o empreendimento integra arquitetura, paisagem e bem-estar em um projeto que valoriza a conexão com a natureza.

Da redação

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29/06/2026 - 08h52
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No último sábado (27), a Vanguard celebrou mais um importante capítulo de sua trajetória em Campo Grande com a entrega do OUSE Natural Home, a 36ª torre concluída pela marca na Capital. Mais do que a entrega aos clientes, o momento marcou a realização de um conceito pensado para aproximar as pessoas da natureza e transformar a experiência de morar.

Localizado na Via Park, uma das regiões mais valorizadas da cidade, o OUSE nasce em meio a um dos maiores corredores verdes de Campo Grande, entre o Parque das Nações Indígenas e o Parque Ecológico do Sóter. O projeto foi criado para que a paisagem faça parte da rotina dos moradores, gerando uma relação natural entre arquitetura, luz, vegetação e qualidade de vida.

Ao pôr do sol, os clientes conheceram os ambientes e puderam vivenciar aquilo que inspirou o empreendimento desde sua concepção: uma arquitetura que convida a desacelerar, contemplar e viver cercado pelo verde, sem abrir mão do conforto e da funcionalidade.

Cristina Wakamatsu, Vanessa Scaff e Marcio Tanaka.Cristina Wakamatsu, Vanessa Scaff e Marcio Tanaka.

Para a superintendente regional da Vanguard, Vanessa Scaff, a entrega representa a concretização de uma visão construída desde os primeiros estudos do terreno. 

"É uma emoção muito grande. Há alguns anos estávamos aqui imaginando o potencial deste lugar e, hoje, vemos esse projeto ganhar vida exatamente como sonhamos. O grande diferencial é proporcionar uma experiência em que as pessoas convivem com a paisagem na altura da copa das árvores. Durante o dia, o verde domina a vista; ao entardecer, o horizonte da cidade cria um cenário igualmente encantador. Ouvir dos clientes que o resultado superou as expectativas é a maior confirmação de que entregamos algo realmente especial.Assinado pelo escritório internacional LW Design Group, o projeto explora ao máximo as características do terreno para criar uma implantação inédita em Campo Grande. Segundo a arquiteta e diretora de design da LW, Cristina Wakamatsu, a proposta foi transformar a localização privilegiada em uma experiência arquitetônica igualmente singular.

"Este terreno possui uma relação muito especial com a cidade e com os parques. Criamos uma implantação que valoriza essa conexão. O resultado é um conjunto dinâmico, que oferece diferentes experiências e só foi possível graças à confiança construída com a Vanguard."

Uma entrega que superou expectativas

Entre os clientes, o sentimento predominante foi de encantamento. O delegado de polícia Adriano Garcia Geraldo, que adquiriu uma unidade inicialmente como investimento, conta que mudou de planos após conhecer o empreendimento concluído.

"A intenção era investir, mas, acompanhando a evolução da obra e vendo o resultado, fiquei tentado a morar aqui. O empreendimento impressiona em todos os detalhes. Arquitetura, acabamento, áreas de lazer e qualidade dos espaços ficaram exatamente como foram apresentados, ou até melhor."

A empresária Malu Falavigna também destaca a surpresa ao conhecer os ambientes prontos.

"Fiquei muito feliz com o resultado. A Vanguard conseguiu unir beleza, sofisticação, localização e natureza de uma forma muito harmoniosa. Cada ambiente revela um novo detalhe. Como campo-grandense, vejo muito da identidade da cidade neste projeto."

Um novo marco na história da Vanguard

Com a entrega do OUSE Natural Home, a Vanguard chega à marca de 36 torres entregues em Campo Grande, reafirmando uma trajetória construída com inovação, excelência e a experiência de fazer bem-feito. Cada novo projeto acompanha a evolução da cidade e das pessoas, criando espaços que inspiram novas formas de viver.

No OUSE, essa essência ganha forma em uma arquitetura que aproxima o morador da natureza e transforma o cotidiano em uma experiência marcada pelo bem-estar, pela contemplação e pela conexão com a cidade.
 

ensino

Universidad Del Pacifico do Paraguai atinge liderança absoluta em aprovações no Revalida

Com o maior índice da fronteira na última prova oficial do INEP, instituição em Pedro Juan Caballero consolida-se como o caminho mais seguro para o CRM (conselho regional de medicina) brasileiro

25/05/2026 00h00

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Reprodução

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O resultado da última edição do Revalida (2025.2), exame organizado pelo INEP, trouxe um dado definitivo para quem planeja cursar medicina no exterior: a Universidad del Pacífico (UP) é a instituição que mais aprova médicos para o Brasil em toda a região de fronteira.

Os novos dados confirmam que a UP superou todas as universidades vizinhas em porcentagem de aprovação, tornando-se a escolha estratégica para o estudante que não quer apenas um diploma, mas a garantia de poder exercer a profissão em solo brasileiro.

Clique aqui e saiba mais sobre matrículas aqui!

O segredo por trás dos números

A liderança da Pacífico no ranking de 2025.2 não é coincidência. A universidade implementou um modelo de ensino "espelho" do sistema brasileiro, focado em três pilares que explicam o sucesso recente:

  • Liderança em Prática (Internato de 2 Anos): Enquanto a maioria das faculdades oferece apenas um ano de prática, a UP é a única na fronteira com 24 meses de Internato Rotatório. Isso garante que o aluno chegue à prova prática do INEP com o dobro de experiência clínica.
  • Metodologia ECOE: O Exame Clínico Objetivo Estruturado (ECOE) é parte da rotina acadêmica. Os alunos são treinados em estações práticas que simulam exatamente o que enfrentarão na segunda fase do Revalida.

Dados Oficiais: Confira o desempenho acadêmico via Microdados do Revalida clicando aqui. 

Segurança para o investimento

Para as famílias brasileiras, o custo de uma faculdade de medicina é um investimento de vida. Escolher a instituição que detém o maior índice de aprovação recente minimiza os riscos e os custos extras com cursinhos preparatórios após a graduação.

"Nossa missão é formar médicos prontos para o plantão. O resultado da prova 2025.2 apenas valida o que já sabíamos: nosso método de ensino é o mais eficiente da fronteira", afirma a coordenação da UP.

Matrículas 2026

Com o impacto positivo dos resultados de 2025.2, a procura por vagas na unidade de Pedro Juan Caballero (fronteira seca com Ponta Porã-MS) aumentou significativamente. A universidade oferece suporte completo para a migração e documentação de alunos brasileiros.

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INFORME PUBLICITÁRIO

Energisa renova concessão em MS e prevê R$ 4,4 bi em investimentos

Distribuidora elevará investimentos no estado em cerca de 20% nos próximos cinco anos em comparação ao ciclo anterior

13/05/2026 10h12

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Ricardo Botelho (CEO do Grupo Energisa), Lula e o Ministro Alexandre Silveira (Minas e Energia) em cerimônia de assinatura de renovação de contratos de concessão para distribuição de energia

Ricardo Botelho (CEO do Grupo Energisa), Lula e o Ministro Alexandre Silveira (Minas e Energia) em cerimônia de assinatura de renovação de contratos de concessão para distribuição de energia Fotografia: Pedro Neto

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Nesta sexta-feira (08/05), a Energisa Mato Grosso do Sul assinou com o Ministério de Minas e Energia o contrato que renova a concessão do serviço de distribuição de energia elétrica no estado por mais 30 anos e anunciou previsão de R$ 4,4 bilhões em investimentos para os próximos cinco anos. O valor representa um aumento de cerca de 20% na média anual de investimentos no ciclo 2026-2030 em relação ao ciclo anterior.

“Nas diretrizes do novo contrato, o governo federal, poder concedente, por meio do Ministério de Minas e Energia, e a Aneel, órgão regulador, definiram e regulamentaram as condições essenciais para elevar o padrão de desempenho do setor. Com o amadurecimento regulatório, os novos instrumentos contratuais passam a incorporar metas mais rigorosas de qualidade, maior atenção à resiliência das redes diante de eventos climáticos extremos e estímulos claros à inovação e à modernização tecnológica. Isso significa energia mais confiável, segura e compatível com as necessidades de Mato Grosso do Sul, um estado pujante e em transformação, tanto na sua economia quanto na sua sociedade”, declara Paulo Roberto dos Santos, diretor-presidente da Energisa Mato Grosso do Sul. 

Do total de investimentos previstos para os próximos cinco anos, R$ 2,2 bilhões devem ser destinados à expansão das redes, viabilizando 125 mil novas ligações para que mais famílias e novos empreendimentos tenham acesso ao serviço de energia elétrica. Outros R$ 2 bilhões serão investidos em obras de melhoria e modernização das redes, propiciando maior qualidade, eficiência e segurança para todos os clientes.

“O aumento no valor investido em Mato Grosso do Sul representa a renovação do nosso compromisso com cada cliente, com a qualidade do fornecimento de energia segura e a tarifa justa, e a certeza de que a Energisa é o parceiro ideal para viabilizar o desenvolvimento do estado”, complementa o diretor-presidente. 

Ricardo Botelho (CEO do Grupo Energisa), Lula e o Ministro Alexandre Silveira (Minas e Energia) em cerimônia de assinatura de renovação de contratos de concessão para distribuição de energia Ricardo Botelho (CEO do Grupo Energisa) e colaboradores da Energisa em evento de assinatura de renovação de contratos de concessão para distribuição de energia | Fotografia: Pedro Neto


Investimentos para apoiar o crescimento do estado

No ciclo 2026-2030, a Energisa Mato Grosso do Sul planeja um conjunto de obras estruturantes em todo o estado para acompanhar e sustentar a elevada taxa de crescimento do setor agroindustrial e do desenvolvimento econômico regional.

Na região Sul do estado, está prevista a implantação de duas novas subestações de distribuição, com foco na melhoria da qualidade do fornecimento de energia, totalizando um acréscimo de 22,5 MVA de potência instalada. Também está programada a ampliação de cinco subestações existentes, com incremento adicional de 90 MVA, além da construção de duas linhas de distribuição em alta tensão (LDAT) de 138 kV, totalizando 6,5 km de extensão. Os investimentos têm como objetivo fortalecer a capacidade do sistema elétrico para atender novas ligações e elevar os níveis de qualidade do serviço. 

Na região Centro, o plano contempla a ampliação de duas subestações, com acréscimo de 20 MVA de potência instalada, além da construção de uma linha de distribuição de alta tensão (LDAT) de 138 kV, com extensão de 5,8 km. As obras são impulsionadas principalmente pela expansão do mercado imobiliário local, marcada pela entrada de grandes grupos do setor de incorporações. 

Já para a região Norte, está planejada a ampliação de uma subestação, com incremento de 15 MVA de potência instalada, além da construção de 49 km de linhas de distribuição em média tensão (LDMT). O objetivo é estruturar o sistema de distribuição e viabilizar o atendimento ao crescimento das novas ligações, acompanhando a expansão econômica da região. 

Somente em 2026, serão aplicados R$ 928 milhões para ampliar a confiabilidade do sistema e a qualidade do serviço. “Ao projetar os próximos cinco anos, buscamos crescer em sintonia com o dinamismo de Mato Grosso do Sul, com investimentos desenhados para acompanhar a expansão econômica e populacional, assegurando que a infraestrutura esteja no lugar certo, no tempo certo e com a capacidade necessária”, reforça Paulo Roberto dos Santos. 

Moradora do bairro Universitário, em Campo Grande, Jozemara Amorim destaca que esse investimento é um diferencial na atuação da Energisa Mato Grosso do Sul. “Com esse olhar para o agora, a distribuidora vai conseguir atender o consumidor dentro de suas demandas, de forma mais rápida e eficaz. E isso, para mim, é de extrema importância”, ressalta.

Além de projetos de expansão, a Energisa valoriza e fomenta a cultura e a identidade regional, com incentivo a diversas iniciativas socioculturais e ambientais, entre elas apoio à geração de renda por meio de projetos nas comunidades, incentivo a exposições de artistas regionais, ações de sustentabilidade em escolas públicas e privadas, entre outras. Além disso, nos últimos anos, a empresa esteve presente nas principais e maiores feiras voltadas ao agronegócio, impulsionando marcas e a produção familiar e industrial do estado.
  
Simultaneamente, a Energisa promove transformação nas comunidades por meio do Programa de Eficiência Energética (PEE), com palestras e ações de conscientização sobre o uso eficiente de energia elétrica, troca de lâmpadas convencionais por modelos de LED (mais econômicos e duráveis) para famílias de baixa renda beneficiadas pelo Programa Tarifa Social, e projetos de eficientização selecionados via chamada pública com mais de R$ 26 milhões investidos apenas nos dois últimos anos.

Energisa em Mato Grosso do Sul

A Energisa chegou a Mato Grosso do Sul em 2014. Entre 2015 e 2025, foram destinados R$ 5,4 bilhões à modernização e expansão da rede, à construção de subestações e à melhoria do fornecimento. 

Os impactos já são percebidos pela artesã pantaneira Cândida Silva, que conseguiu expandir os negócios a partir do acesso à energia e da conectividade digital. “Antes, a gente produzia tudo para ir à cidade uma vez por mês e tentar vender o suficiente para garantir o sustento até a próxima viagem. Hoje, trabalho apenas por encomenda e já recebo pedidos até de fora, graças ao acesso à energia elétrica e à internet”, conta a empreendedora.

Os aportes elevaram a qualidade da infraestrutura e do atendimento: o estado conta hoje com 110 subestações; houve acréscimo de 18 MVA de potência instalada, suficiente para atender uma cidade do porte de Bonito, e de 120 MVA na rede de distribuição, equivalente ao consumo de Dourados, além de 846 km adicionais de linhas e redes. Em 11 anos, a média anual de horas sem energia por cliente caiu 34,4% (de 13,92 para 9,12) e o número de interrupções recuou quase 40% (de 7,15 para 4,32), evidenciando um avanço contínuo dos indicadores de continuidade.

Sobre a Energisa 

O Grupo Energisa é uma empresa que pensa no futuro desde 1905, pois inovação e empreendedorismo sempre estiveram em seu DNA. São 121 anos de histórias e de evolução de relações. Fundada na Zona da Mata mineira, a Energisa é hoje um dos maiores grupos privados do setor elétrico brasileiro. Somos um ecossistema de produtos e serviços que conecta pessoas e empresas às melhores soluções de energia e potencializa o futuro do país. 
 
Nosso portfólio inclui 9 distribuidoras de energia elétrica, 13 concessões de transmissão, uma usina de geração fotovoltaica centralizada, uma marca inovadora de soluções energéticas – a (re)energisa – que possui um dos maiores parques de geração distribuída fotovoltaica do país, além de comercialização de energia no mercado livre e serviços de valor agregado. 
 
Em julho de 2023, passamos a atuar no segmento de distribuição e comercialização de gás natural, por meio da aquisição da ES Gás e, desde novembro de 2024, adquirimos participação nos ativos da Cegás, Copergás, Algás e Potigás. O Grupo atua na produção e comercialização de biossoluções (tratamento de resíduos do setor agroindustrial, biometano, biofertilizantes) por meio das usinas da Agric, em Santa Catarina, e da Lurean, no Paraná. 

Transformamos energia em conforto, desenvolvimento e sustentabilidade para mais de 20 milhões de pessoas em 939 municípios de todas as regiões do país, e geramos mais de 20 mil empregos diretos e indiretos.
 

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