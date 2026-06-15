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Empreendimentos horizontais marcam nova fase do desenvolvimento urbano em CG

Da redação

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15/06/2026 - 00h00
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Campo Grande vive um momento de expansão, amadurecimento urbano e valorização de novos endereços. Com uma das economias mais relevantes do Centro-Oeste e um público cada vez mais atento à qualidade de vida, segurança e bem-estar, a capital sul-mato-grossense abre espaço para empreendimentos horizontais planejados, capazes de acompanhar o ritmo de crescimento da cidade e os novos desejos de moradia.

Embora a cidade já conte com condomínios horizontais consolidados, a oferta de empreendimentos com esse padrão de estrutura ainda é restrita diante do porte da capital e do seu potencial de crescimento. O Soul nasce para contribuir com esse movimento, trazendo uma forma de viver mais completa, segura e conectada ao cotidiano das famílias.

É nesse cenário que a Corpal Incorporadora apresenta seu primeiro empreendimento em Campo Grande: o Soul Corpal Living Resort. O projeto marca a entrada da empresa na capital sul-mato-grossense e traz uma proposta que une urbanismo, natureza, lazer, esporte e convivência em um só lugar.

Especializada no desenvolvimento de empreendimentos horizontais planejados, a Corpal reúne 18 anos de atuação e mais de 8 milhões de m² urbanizados em 32 cidades de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná e São Paulo. Essa trajetória sustenta a chegada da incorporadora à capital, com um projeto alinhado ao porte, ao potencial econômico e às novas demandas de moradia de Campo Grande.

No empreendimento, essa visão se traduz em áreas verdes, lagos, espaços gastronômicos, ambientes de bem-estar, lazer completo, complexo esportivo e a primeira piscina com praia de Mato Grosso do Sul. Mais do que um endereço residencial, o Soul propõe uma rotina em que a casa se amplia para além do lote, com espaços pensados para encontros, descanso, movimento e convivência.

“Chegar a Campo Grande com o Soul é um passo muito importante para nós. A capital tem força econômica, qualidade de vida e um público que valoriza projetos bem planejados. Nosso objetivo é contribuir com a cidade trazendo um empreendimento conectado à natureza, ao bem-estar, à segurança e à convivência, com diferenciais inéditos para Mato Grosso do Sul”, destaca Fernando Fuziy, CEO da Corpal.

Com o Soul, a Corpal inicia sua presença em Campo Grande apresentando um projeto alinhado ao crescimento da cidade e às novas formas de morar, viver e construir o futuro.
 

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Energisa renova concessão em MS e prevê R$ 4,4 bi em investimentos

Distribuidora elevará investimentos no estado em cerca de 20% nos próximos cinco anos em comparação ao ciclo anterior

13/05/2026 10h12

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Ricardo Botelho (CEO do Grupo Energisa), Lula e o Ministro Alexandre Silveira (Minas e Energia) em cerimônia de assinatura de renovação de contratos de concessão para distribuição de energia

Ricardo Botelho (CEO do Grupo Energisa), Lula e o Ministro Alexandre Silveira (Minas e Energia) em cerimônia de assinatura de renovação de contratos de concessão para distribuição de energia Fotografia: Pedro Neto

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Nesta sexta-feira (08/05), a Energisa Mato Grosso do Sul assinou com o Ministério de Minas e Energia o contrato que renova a concessão do serviço de distribuição de energia elétrica no estado por mais 30 anos e anunciou previsão de R$ 4,4 bilhões em investimentos para os próximos cinco anos. O valor representa um aumento de cerca de 20% na média anual de investimentos no ciclo 2026-2030 em relação ao ciclo anterior.

“Nas diretrizes do novo contrato, o governo federal, poder concedente, por meio do Ministério de Minas e Energia, e a Aneel, órgão regulador, definiram e regulamentaram as condições essenciais para elevar o padrão de desempenho do setor. Com o amadurecimento regulatório, os novos instrumentos contratuais passam a incorporar metas mais rigorosas de qualidade, maior atenção à resiliência das redes diante de eventos climáticos extremos e estímulos claros à inovação e à modernização tecnológica. Isso significa energia mais confiável, segura e compatível com as necessidades de Mato Grosso do Sul, um estado pujante e em transformação, tanto na sua economia quanto na sua sociedade”, declara Paulo Roberto dos Santos, diretor-presidente da Energisa Mato Grosso do Sul. 

Do total de investimentos previstos para os próximos cinco anos, R$ 2,2 bilhões devem ser destinados à expansão das redes, viabilizando 125 mil novas ligações para que mais famílias e novos empreendimentos tenham acesso ao serviço de energia elétrica. Outros R$ 2 bilhões serão investidos em obras de melhoria e modernização das redes, propiciando maior qualidade, eficiência e segurança para todos os clientes.

“O aumento no valor investido em Mato Grosso do Sul representa a renovação do nosso compromisso com cada cliente, com a qualidade do fornecimento de energia segura e a tarifa justa, e a certeza de que a Energisa é o parceiro ideal para viabilizar o desenvolvimento do estado”, complementa o diretor-presidente. 

Ricardo Botelho (CEO do Grupo Energisa), Lula e o Ministro Alexandre Silveira (Minas e Energia) em cerimônia de assinatura de renovação de contratos de concessão para distribuição de energia Ricardo Botelho (CEO do Grupo Energisa) e colaboradores da Energisa em evento de assinatura de renovação de contratos de concessão para distribuição de energia | Fotografia: Pedro Neto


Investimentos para apoiar o crescimento do estado

No ciclo 2026-2030, a Energisa Mato Grosso do Sul planeja um conjunto de obras estruturantes em todo o estado para acompanhar e sustentar a elevada taxa de crescimento do setor agroindustrial e do desenvolvimento econômico regional.

Na região Sul do estado, está prevista a implantação de duas novas subestações de distribuição, com foco na melhoria da qualidade do fornecimento de energia, totalizando um acréscimo de 22,5 MVA de potência instalada. Também está programada a ampliação de cinco subestações existentes, com incremento adicional de 90 MVA, além da construção de duas linhas de distribuição em alta tensão (LDAT) de 138 kV, totalizando 6,5 km de extensão. Os investimentos têm como objetivo fortalecer a capacidade do sistema elétrico para atender novas ligações e elevar os níveis de qualidade do serviço. 

Na região Centro, o plano contempla a ampliação de duas subestações, com acréscimo de 20 MVA de potência instalada, além da construção de uma linha de distribuição de alta tensão (LDAT) de 138 kV, com extensão de 5,8 km. As obras são impulsionadas principalmente pela expansão do mercado imobiliário local, marcada pela entrada de grandes grupos do setor de incorporações. 

Já para a região Norte, está planejada a ampliação de uma subestação, com incremento de 15 MVA de potência instalada, além da construção de 49 km de linhas de distribuição em média tensão (LDMT). O objetivo é estruturar o sistema de distribuição e viabilizar o atendimento ao crescimento das novas ligações, acompanhando a expansão econômica da região. 

Somente em 2026, serão aplicados R$ 928 milhões para ampliar a confiabilidade do sistema e a qualidade do serviço. “Ao projetar os próximos cinco anos, buscamos crescer em sintonia com o dinamismo de Mato Grosso do Sul, com investimentos desenhados para acompanhar a expansão econômica e populacional, assegurando que a infraestrutura esteja no lugar certo, no tempo certo e com a capacidade necessária”, reforça Paulo Roberto dos Santos. 

Moradora do bairro Universitário, em Campo Grande, Jozemara Amorim destaca que esse investimento é um diferencial na atuação da Energisa Mato Grosso do Sul. “Com esse olhar para o agora, a distribuidora vai conseguir atender o consumidor dentro de suas demandas, de forma mais rápida e eficaz. E isso, para mim, é de extrema importância”, ressalta.

Além de projetos de expansão, a Energisa valoriza e fomenta a cultura e a identidade regional, com incentivo a diversas iniciativas socioculturais e ambientais, entre elas apoio à geração de renda por meio de projetos nas comunidades, incentivo a exposições de artistas regionais, ações de sustentabilidade em escolas públicas e privadas, entre outras. Além disso, nos últimos anos, a empresa esteve presente nas principais e maiores feiras voltadas ao agronegócio, impulsionando marcas e a produção familiar e industrial do estado.
  
Simultaneamente, a Energisa promove transformação nas comunidades por meio do Programa de Eficiência Energética (PEE), com palestras e ações de conscientização sobre o uso eficiente de energia elétrica, troca de lâmpadas convencionais por modelos de LED (mais econômicos e duráveis) para famílias de baixa renda beneficiadas pelo Programa Tarifa Social, e projetos de eficientização selecionados via chamada pública com mais de R$ 26 milhões investidos apenas nos dois últimos anos.

Energisa em Mato Grosso do Sul

A Energisa chegou a Mato Grosso do Sul em 2014. Entre 2015 e 2025, foram destinados R$ 5,4 bilhões à modernização e expansão da rede, à construção de subestações e à melhoria do fornecimento. 

Os impactos já são percebidos pela artesã pantaneira Cândida Silva, que conseguiu expandir os negócios a partir do acesso à energia e da conectividade digital. “Antes, a gente produzia tudo para ir à cidade uma vez por mês e tentar vender o suficiente para garantir o sustento até a próxima viagem. Hoje, trabalho apenas por encomenda e já recebo pedidos até de fora, graças ao acesso à energia elétrica e à internet”, conta a empreendedora.

Os aportes elevaram a qualidade da infraestrutura e do atendimento: o estado conta hoje com 110 subestações; houve acréscimo de 18 MVA de potência instalada, suficiente para atender uma cidade do porte de Bonito, e de 120 MVA na rede de distribuição, equivalente ao consumo de Dourados, além de 846 km adicionais de linhas e redes. Em 11 anos, a média anual de horas sem energia por cliente caiu 34,4% (de 13,92 para 9,12) e o número de interrupções recuou quase 40% (de 7,15 para 4,32), evidenciando um avanço contínuo dos indicadores de continuidade.

Sobre a Energisa 

O Grupo Energisa é uma empresa que pensa no futuro desde 1905, pois inovação e empreendedorismo sempre estiveram em seu DNA. São 121 anos de histórias e de evolução de relações. Fundada na Zona da Mata mineira, a Energisa é hoje um dos maiores grupos privados do setor elétrico brasileiro. Somos um ecossistema de produtos e serviços que conecta pessoas e empresas às melhores soluções de energia e potencializa o futuro do país. 
 
Nosso portfólio inclui 9 distribuidoras de energia elétrica, 13 concessões de transmissão, uma usina de geração fotovoltaica centralizada, uma marca inovadora de soluções energéticas – a (re)energisa – que possui um dos maiores parques de geração distribuída fotovoltaica do país, além de comercialização de energia no mercado livre e serviços de valor agregado. 
 
Em julho de 2023, passamos a atuar no segmento de distribuição e comercialização de gás natural, por meio da aquisição da ES Gás e, desde novembro de 2024, adquirimos participação nos ativos da Cegás, Copergás, Algás e Potigás. O Grupo atua na produção e comercialização de biossoluções (tratamento de resíduos do setor agroindustrial, biometano, biofertilizantes) por meio das usinas da Agric, em Santa Catarina, e da Lurean, no Paraná. 

Transformamos energia em conforto, desenvolvimento e sustentabilidade para mais de 20 milhões de pessoas em 939 municípios de todas as regiões do país, e geramos mais de 20 mil empregos diretos e indiretos.
 

inovação

Com cursos e conteúdos digitais, Sebrae traz IA para perto dos pequenos negócios de MS

Página "Destrava IA" traz conjunto de soluções gratuitas para ajudar empreendedores a usarem a tecnologia a favor do negócio

16/04/2026 00h00

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Imagine ter um assistente que nunca dorme, ajuda a criar conteúdo, responde clientes, apoia na organização da gestão e ainda sugere estratégias para vender mais. A Inteligência Artificial (IA) já faz tudo isso e está ao alcance de qualquer empreendedor, independentemente do tamanho do negócio ou do orçamento.

O desafio, no entanto, é saber por onde começar. Muitos empresários já ouviram falar das ferramentas, mas não se sentem seguros para dar o primeiro passo. A falta de conhecimento ainda afasta boa parte dos donos de pequenos negócios dessa realidade. 

Para quebrar essa barreira e aproximar os empreendedores sul-mato-grossenses da Inteligência Artificial de forma prática e acessível, o Sebrae/MS traz para o público um conjunto de soluções voltadas ao uso dessas ferramentas.

Na página Destrava IA, empreendedores podem ter acesso a conteúdos digitais, cursos, materiais educativos e eventos online, oferecidos de forma gratuita e com foco total na aplicação prática da IA no dia a dia dos negócios.

“O que a gente percebe no dia a dia é que muitos empreendedores já ouviram falar em Inteligência Artificial, mas ainda enxergam isso como algo distante da sua realidade.

O Destrava IA vem justamente para mudar isso, mostrando, na prática, como a tecnologia pode ser uma aliada simples e acessível na gestão do negócio.

Nosso objetivo é traduzir esse universo para que o pequeno empresário de Mato Grosso do Sul ganhe produtividade, tome decisões mais assertivas e aumente sua competitividade”, destaca a diretora-técnica do Sebrae/MS, Sandra Amarilha.

Conteúdo online e gratuito

O acesso à página do Destrava IA é gratuito e o empreendedor encontra uma jornada completa de aprendizado com diferentes soluções. Uma delas são os conteúdos em vídeo: tutoriais e aulas curtas apresentam temas como planejamento estratégico com IA, marketing digital, criatividade nos negócios, tomada de decisão baseada em dados e como usar o ChatGPT no dia a dia.

Para quem prefere uma experiência mais estruturada, a plataforma também oferece cursos online que mostram como a Inteligência Artificial pode ajudar em diferentes espaços da empresa, desde a gestão de pessoas até o melhoramento de campanhas e produção de conteúdo.

Além dos vídeos e cursos, a página Destrava IA disponibiliza um e-book com orientações práticas sobre como usar a tecnologia para aumentar as vendas, automatizar tarefas do cotidiano e aumentar a produtividade. Todo conteúdo foi desenvolvido para que o empresário possa aprender no próprio ritmo, quando e onde quiser.

Imersão para pequenos negócios

Como parte da jornada de conhecimento, o Sebrae/MS realiza a “Imersão online em IA” – evento ao vivo que será realizado no dia 28 de abril, a partir das 15h (horário de MS), com a participação de especialistas nacionais que são referências na área. A iniciativa é voltada tanto para quem ainda não sabe por onde começar a utilizar a inteligência artificial, quanto para quem já faz uso de algumas ferramentas e deseja aprofundar o conhecimento que possui. 

Dividida em três blocos temáticos, a programação vai explicar o que é a IA, como ela funciona na prática e de que forma pode ser aplicada no dia a dia dos empreendedores.

Reconhecida como referência em novas mídias e tecnologias, a empreendedora e consultora Ana Tex, é uma das convidadas para o evento. Na data, ela irá apresentar as principais ferramentas de IA disponíveis para pequenos negócios, mostrando como integrá-las à rotina de forma simples.

Outro convidado é Micha Menezes, estrategista digital especializado em tráfego e conversão. Durante o evento, ele vai mostrar como criar posts e conteúdos estratégicos com o apoio da IA para gerar autoridade nas redes sociais e atrair o cliente certo. Para Micha, conteúdo bom não é só bonito, mas sim, aquele que vende.

Por fim, o terceiro participante do evento é Rafael Milagre. Fundador do Viver de IA — plataforma construída 100% com inteligência artificial que foi de zero a 20 milhões de reais em 2025 —, ele ensina líderes a pensar melhor e tomar decisões assertivas usando a tecnologia como aliada. Durante o evento, irá trazer uma visão estratégica sobre como as ferramentas podem ajudar a impulsionar as empresas. 

O evento é gratuito e interessados em participar podem se inscrever diretamente na página Destrava IA. Mais informações sobre as ações do Sebrae/MS de apoio aos pequenos negócios podem ser obtidas na Central de Relacionamento, pelo telefone 0800 570 0800 ou pelo site ms.sebrae.com.br.
 

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