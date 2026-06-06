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Plaenge conquista Selo LEED Platinum com Lieu Unique

Empreendimento é o único loteamento do Estado a conquistar o mais alto nível da certificação ambiental internacional

Da redação

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06/06/2026 - 13h10
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O Lieu Unique, empreendimento desenvolvido pela Plaenge, acaba de conquistar a certificação LEED Platinum, o mais elevado nível do selo internacional concedido pelo U.S. Green Building Council (USGBC). Com esse reconhecimento, o projeto se torna o único loteamento de Mato Grosso do Sul a alcançar a certificação, consolidando-se como referência em urbanismo sustentável no Estado.

Reconhecida mundialmente, a certificação LEED – Leadership in Energy and Environmental Design avalia critérios rigorosos relacionados à sustentabilidade e à alta performance ambiental, como planejamento urbano responsável, eficiência no uso de recursos naturais, gestão hídrica, eficiência energética, mobilidade, preservação ambiental e qualidade de vida. O nível Platinum representa a excelência máxima dentro desse sistema de avaliação.

Concebido a partir de um conceito contemporâneo de urbanismo sustentável, o Lieu Unique integra soluções de planejamento inteligente, preservação ambiental e bem-estar urbano.

Entre os diferenciais que contribuíram para a certificação estão iniciativas voltadas à redução do impacto ambiental, incentivo à mobilidade ativa, gestão eficiente dos recursos hídricos, qualificação de áreas verdes e uma infraestrutura planejada para promover uma convivência urbana equilibrada e de longo prazo.

Segundo Edison Holzmann, diretor corporativo da Plaenge, a certificação reforça um posicionamento que faz parte da estratégia da empresa ao longo de sua trajetória.

“A conquista do LEED Platinum no Lieu Unique reflete a visão da Plaenge sobre desenvolvimento urbano responsável, baseada em planejamento, critérios técnicos rigorosos e compromisso com as agendas ambientais e sociais. Ao longo de nossos 56 anos de atuação, temos investido de forma consistente em soluções que elevam o padrão dos empreendimentos e contribuem para cidades mais sustentáveis.”

Com presença nacional e atuação consolidada no setor imobiliário brasileiro, a Plaenge acumula um histórico de investimentos em práticas sustentáveis.

Em Campo Grande, a empresa já conta com o empreendimento Momentum certificado com o selo EDGE, reconhecimento internacional voltado à eficiência energética, uso racional da água e redução do impacto ambiental, concedido pela International Finance Corporation (IFC). 

A construtora também segue desenvolvendo novos projetos com foco em sustentabilidade e alto desempenho ambiental. Um dos exemplos é o Paseo, empreendimento em desenvolvimento na capital sul-mato-grossense, já concebido a partir de diretrizes alinhadas à busca por certificações ambientais e boas práticas construtivas, em sintonia com programas e investimentos voltados à economia verde e às agendas ESG. 

Além de elevar o padrão dos loteamentos no Centro-Oeste, o Lieu Unique posiciona Campo Grande em destaque no cenário nacional quando o tema é urbanismo sustentável, reforçando o papel do município e do Estado na adoção de soluções alinhadas às agendas globais de sustentabilidade.

Com mais esse reconhecimento, a Plaenge reafirma seu compromisso com inovação, excelência técnica e responsabilidade socioambiental, consolidando sua atuação como uma das empresas mais tradicionais e respeitadas do setor imobiliário brasileiro.
 

inovação

Com cursos e conteúdos digitais, Sebrae traz IA para perto dos pequenos negócios de MS

Página "Destrava IA" traz conjunto de soluções gratuitas para ajudar empreendedores a usarem a tecnologia a favor do negócio

16/04/2026 00h00

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Imagine ter um assistente que nunca dorme, ajuda a criar conteúdo, responde clientes, apoia na organização da gestão e ainda sugere estratégias para vender mais. A Inteligência Artificial (IA) já faz tudo isso e está ao alcance de qualquer empreendedor, independentemente do tamanho do negócio ou do orçamento.

O desafio, no entanto, é saber por onde começar. Muitos empresários já ouviram falar das ferramentas, mas não se sentem seguros para dar o primeiro passo. A falta de conhecimento ainda afasta boa parte dos donos de pequenos negócios dessa realidade. 

Para quebrar essa barreira e aproximar os empreendedores sul-mato-grossenses da Inteligência Artificial de forma prática e acessível, o Sebrae/MS traz para o público um conjunto de soluções voltadas ao uso dessas ferramentas.

Na página Destrava IA, empreendedores podem ter acesso a conteúdos digitais, cursos, materiais educativos e eventos online, oferecidos de forma gratuita e com foco total na aplicação prática da IA no dia a dia dos negócios.

“O que a gente percebe no dia a dia é que muitos empreendedores já ouviram falar em Inteligência Artificial, mas ainda enxergam isso como algo distante da sua realidade.

O Destrava IA vem justamente para mudar isso, mostrando, na prática, como a tecnologia pode ser uma aliada simples e acessível na gestão do negócio.

Nosso objetivo é traduzir esse universo para que o pequeno empresário de Mato Grosso do Sul ganhe produtividade, tome decisões mais assertivas e aumente sua competitividade”, destaca a diretora-técnica do Sebrae/MS, Sandra Amarilha.

Conteúdo online e gratuito

O acesso à página do Destrava IA é gratuito e o empreendedor encontra uma jornada completa de aprendizado com diferentes soluções. Uma delas são os conteúdos em vídeo: tutoriais e aulas curtas apresentam temas como planejamento estratégico com IA, marketing digital, criatividade nos negócios, tomada de decisão baseada em dados e como usar o ChatGPT no dia a dia.

Para quem prefere uma experiência mais estruturada, a plataforma também oferece cursos online que mostram como a Inteligência Artificial pode ajudar em diferentes espaços da empresa, desde a gestão de pessoas até o melhoramento de campanhas e produção de conteúdo.

Além dos vídeos e cursos, a página Destrava IA disponibiliza um e-book com orientações práticas sobre como usar a tecnologia para aumentar as vendas, automatizar tarefas do cotidiano e aumentar a produtividade. Todo conteúdo foi desenvolvido para que o empresário possa aprender no próprio ritmo, quando e onde quiser.

Imersão para pequenos negócios

Como parte da jornada de conhecimento, o Sebrae/MS realiza a “Imersão online em IA” – evento ao vivo que será realizado no dia 28 de abril, a partir das 15h (horário de MS), com a participação de especialistas nacionais que são referências na área. A iniciativa é voltada tanto para quem ainda não sabe por onde começar a utilizar a inteligência artificial, quanto para quem já faz uso de algumas ferramentas e deseja aprofundar o conhecimento que possui. 

Dividida em três blocos temáticos, a programação vai explicar o que é a IA, como ela funciona na prática e de que forma pode ser aplicada no dia a dia dos empreendedores.

Reconhecida como referência em novas mídias e tecnologias, a empreendedora e consultora Ana Tex, é uma das convidadas para o evento. Na data, ela irá apresentar as principais ferramentas de IA disponíveis para pequenos negócios, mostrando como integrá-las à rotina de forma simples.

Outro convidado é Micha Menezes, estrategista digital especializado em tráfego e conversão. Durante o evento, ele vai mostrar como criar posts e conteúdos estratégicos com o apoio da IA para gerar autoridade nas redes sociais e atrair o cliente certo. Para Micha, conteúdo bom não é só bonito, mas sim, aquele que vende.

Por fim, o terceiro participante do evento é Rafael Milagre. Fundador do Viver de IA — plataforma construída 100% com inteligência artificial que foi de zero a 20 milhões de reais em 2025 —, ele ensina líderes a pensar melhor e tomar decisões assertivas usando a tecnologia como aliada. Durante o evento, irá trazer uma visão estratégica sobre como as ferramentas podem ajudar a impulsionar as empresas. 

O evento é gratuito e interessados em participar podem se inscrever diretamente na página Destrava IA. Mais informações sobre as ações do Sebrae/MS de apoio aos pequenos negócios podem ser obtidas na Central de Relacionamento, pelo telefone 0800 570 0800 ou pelo site ms.sebrae.com.br.
 

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Sebrae Delas 2026 abre inscrições para fortalecer negócios comandados por mulheres

13/03/2026 00h00

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Programa de aceleração oferece três jornadas para mulheres em diferentes estágios do negócio e já impactou mais de 15 mil empreendedoras no estado

Estão abertas até o dia 31 de março de 2026 as inscrições para o ciclo 2026 do Sebrae Delas – Desenvolvendo Empreendedoras Líderes Apaixonadas pelo Sucesso, programa de aceleração realizado pelo Sebrae/MS com foco no fortalecimento do empreendedorismo feminino em Mato Grosso do Sul. As interessadas podem se inscrever pelo site ms.sebrae.com.br.

Criado em 2019 no estado, o programa já atendeu mais de 15 mil mulheres. A iniciativa valoriza competências, comportamentos e habilidades femininas, promovendo a profissionalização dos negócios por meio de capacitações, oficinas, encontros, consultorias e mentorias.

Todo esse trabalho acompanha o potencial do empreendedorismo feminino em Mato Grosso do Sul, que atualmente reúne mais de 160 mil empreendedoras, o equivalente a 42% do total de empresários do estado.

Pesquisa realizada em dezembro de 2025 com participantes das três jornadas do programa Sebrae

Delas apontou resultados significativos: 88,2% das empreendedoras afirmaram sentir-se totalmente ou em grande parte preparadas para atingir seus objetivos após a participação; 97% ampliaram conexões profissionais relevantes; e 58,8% registraram aumento de faturamento.

Para a diretora-técnica do Sebrae/MS, Sandra Amarilha, investir no fortalecimento das empreendedoras gera impacto concreto nos negócios. “No ciclo mais recente do programa, identificamos que 97% das participantes ampliaram conexões e que mais da metade registrou aumento de faturamento.

São empresas mais estruturadas, mulheres mais confiantes e negócios mais competitivos. Sabemos que a mortalidade de empresas lideradas por mulheres ainda é um desafio nos primeiros anos, mas programas como o Sebrae Delas mostram que é possível mudar essa realidade e ampliar as chances de sucesso”, disse.

Jornadas para diferentes momentos do negócio

O Sebrae Delas 2026 está estruturado em três jornadas, pensadas para atender diferentes estágios de maturidade empresarial. A Jornada Essencial, em formato híbrido, é voltada para mulheres em transição de carreira ou que estão iniciando um negócio, mesmo sem CNPJ. A trilha contempla imersões em modelagem de negócios, desenvolvimento de soft skills, encontros de negócios e mentorias individuais, totalizando 67 horas de atividades. O investimento é de 10 parcelas de R$ 75,30, somando R$ 753,00, com oferta de 100 vagas.

Já a Jornada Premium, realizada de forma presencial, é destinada a empresas formalizadas lideradas por uma ou duas mulheres que desejam aprimorar a gestão, ampliar mercado, aumentar vendas e fortalecer redes de relacionamento.

Com carga horária de 84 horas, o investimento é de 10 parcelas de R$ 233,00, totalizando R$ 2.330,00. Na modalidade Premium Duo, voltada a sócias da mesma empresa, o investimento é de 10 parcelas de R$ 303,00, totalizando R$ 3.030,00. Ao todo, são disponibilizadas 90 vagas.

A Jornada Global, também presencial, é direcionada a empresas formalizadas com interesse em internacionalização, seja para exportar produtos e serviços, importar insumos e equipamentos ou construir novas parcerias.

A trilha inclui capacitações em exportação, importação, ESG e formação de preço, consultorias especializadas, simulação de rodada internacional e missão empresarial à Argentina no segundo semestre de 2026. Com 129 horas de atividades, o investimento é de 10 parcelas de R$ 1.156,00, totalizando R$ 11.559,00, e são oferecidas 15 vagas.

Como participar

Podem participar mulheres maiores de 18 anos, residentes em Mato Grosso do Sul, com negócio estabelecido no estado ou com ideia definida. Para a Jornada Essencial, não é necessário CNPJ, enquanto para as Jornadas Premium e Global é exigido CNPJ ou registro como profissional liberal ou produtora rural.

As participantes devem ter disponibilidade mínima de seis horas mensais para as atividades e mentorias e assinar termo de adesão no início da jornada. Para receber o certificado, é necessário participar de pelo menos 70% das ações de capacitação.
Mais informações podem ser obtidas junto à Central de Relacionamento do Sebrae, no número 0800 570 0800 ou no site ms.sebrae.com.br.

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