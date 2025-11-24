Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Energisa completa 11 anos em Mato Grosso do Sul com investimentos e olhar para o futuro

Com R$ 771 milhões em investimentos só em 2025, a distribuidora amplia a infraestrutura e apoia o desenvolvimento econômico e social

DA redação

DA redação

24/11/2025 - 00h00
A Energisa celebra 11 anos de atuação em Mato Grosso do Sul, com um forte compromisso com o crescimento do estado. Desde 2014, a distribuidora investiu R$ 4,7 bilhões em modernização da rede elétrica, construção de subestações e programas de eficiência energética e responsabilidade social.

Só em 2025, serão aplicados R$ 771 milhões para acompanhar a expansão econômica e populacional de Mato Grosso do Sul, que completa 48 anos em outubro.

Energia que acompanha o desenvolvimento do estado

Para atender seus mais de 1,2 milhão de clientes, a Energisa MS investe continuamente em infraestrutura elétrica. Este ano, foram inauguradas duas novas subestações, aumentando a capacidade de fornecimento de energia, com um aumento de 18 MVA nas subestações e 120 MVA na rede de distribuição.

Além disso, foram adicionados 846 km de novas linhas e redes elétricas, fortalecendo a rede e garantindo mais segurança para os 74 municípios atendidos.

 

Mais qualidade no serviço para quem vive aqui

O impacto da Energisa também se reflete na qualidade do serviço prestado. Nos últimos 11 anos, a média de horas sem energia caiu 31% e o número de interrupções reduziu em 40%, mesmo com os desafios de atender a extensa rede rural e as áreas remotas do Pantanal.

Ilumina Pantanal: energia limpa para quem vive em áreas remotas

A empresa tem ainda um grande orgulho do programa Ilumina Pantanal, que, desde 2021, levou energia solar para 2.890 famílias ribeirinhas e comunidades indígenas. Em 2025, o programa já garante energia para 6 escolas e cerca de 300 crianças. Além disso, o programa Nossa Energia tem promovido o uso consciente de energia, com a substituição de mais de 6.000 geladeiras e 700 mil lâmpadas por modelos mais eficientes.

Reconhecimento que inspira

O trabalho realizado no estado tem rendido conquistas importantes. Em 2025, a Energisa MS recebeu:

  • 2º lugar como Melhor Distribuidora das regiões Norte/Centro-Oeste (ABRADEE)
  • 3º lugar em Gestão da Inovação (ABRADEE)
  • Prêmio de Boas-Práticas pelo Ilumina Pantanal (FGV)
  • Destaque no Índice ANEEL de Satisfação do Consumidor (IASC) como melhor distribuidora da região Centro-Oeste entre as empresas com mais de 400 mil clientes

“Vivemos em um mundo em constante transformação, pautado pela inovação e compromisso cada vez maior com a sociedade e a sustentabilidade. Nesse contexto, a demanda por energia confiável e de qualidade é fundamental para o crescimento econômico e social do estado”, conclui Paulo Roberto dos Santos.
 

Congresso dos Municípios marca avanços do Cidade Empreendedora e destaca papel da gestão eficiente

Sebrae/MS, Governo do Estado e Assomasul celebraram assinatura de acordos de gestão e entrega dos planos de desenvolvimento

27/10/2025 00h00

Entre os dias 20 e 22 de outubro, Campo Grande recebeu o 3º Congresso dos Municípios de Mato Grosso do Sul, o maior evento de municipalismo do Estado, que é realizado pela Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul), com correalização do Sebrae/MS e apoio do Governo do Estado.

Reunindo mais de 2,5 mil pessoas, o evento foi palco de importantes ações do Cidade Empreendedora, iniciativa do Sebrae/MS, que é executada junto ao Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), e prefeituras de 36 municípios que aderiram à iniciativa. 

O programa, que oferece suporte à gestão municipal com ações que promovam a melhoria em áreas essenciais ao desenvolvimento das cidades, avança na sua execução com a celebração da assinatura do Acordo Municipal de Gestão e a entrega do Plano de Desenvolvimento Municipal – documentos que apontam metas a serem alcançadas e projetos a serem desenvolvidos pelos municípios. 

Para o diretor-superintendente do Sebrae/MS, Cláudio Mendonça, a atuação conjunta com o poder público é fundamental para fomentar o empreendedorismo e promover um ambiente melhor para o crescimento das empresas.  

“O sucesso do pequeno negócio passa pela gestão pública. Por isso, o Cidade Empreendedora, além de levar oportunidades a quem empreende, evoluiu para um programa que pensa no todo e oferece ferramentas para que a gestão municipal possa melhorar índices como desenvolvimento econômico, saúde, educação e assistência social. Escolhemos o maior evento municipalista do Estado para celebrar essa pactuação, principalmente, por representar o comprometimento dos gestores municipais com o desenvolvimento das cidades”, frisou. 

O governador do Estado, Eduardo Riedel, comentou a importância da iniciativa. “O Cidade Empreendedora é uma metodologia muito objetiva, muito direta, calçada em estatísticas, em números, em objetivos da política pública”, observou. “Então, o que o Sebrae entrega hoje é essa relação contratual, formal, para atingir os objetivos do programa, que acaba atingindo os objetivos do próprio Estado”, salientou Riedel, ao mencionar a assinatura dos acordos de gestão.

Para o presidente da Assomasul, Thalles Tomazelli, o Cidade Empreendedora oportuniza a discussão com a sociedade de um planejamento do que será desenvolvido no município. “Traça um diagnóstico do município, com métricas que serão acordadas e desenvolvidas.

E não se trata de uma métrica política, mas sim de uma métrica de política pública, que seguirá com os próximos gestores. O Sebrae é assertivo nesse ponto: discutir o que a sociedade espera de nós políticos para transformar as cidades”, defendeu.

O Acordo Municipal de Gestão é uma ferramenta viabilizada pelo programa Cidade Empreendedora, que dá suporte à administração municipal, com alinhamento de estratégias e definição de metas a partir de indicadores do MS Ativo Municipalismo – programa estadual de desenvolvimento dos municípios. 

Um ato simbolizou a assinatura dos acordos, de cada município. Representando o governo do Estado, assinaram o governador Eduardo Riedel e o vice-governador, José Carlos Barbosa, o Barbosinha; representando o Sebrae/MS, assinaram o diretor-superintendente Claudio Mendonça, o diretor de Operações, Tito Estanqueiro, e a diretora-técnica, Sandra Amarilha; e como representante dos prefeitos integrantes do Cidade Empreendedora, assinou o presidente da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul), Thalles Tomazelli.

Lideranças femininas em destaque

O evento sediou ainda importantes debates sobre os rumos da gestão pública como, inclusive, o aumento da participação feminina nas administrações municipais. Mato Grosso do Sul tem 13 prefeitas eleitas – mais que o dobro das eleições anteriores, quando eram apenas cinco. 

O painel “Como a liderança feminina influencia na política pública” foi mediado pela prefeita de Bodoquena (MS) e vice-presidente Assomasul, Girleide Rovari, e contou com a participação da diretora-técnica do Sebrae/MS, Sandra Amarilha, da vice-prefeita de Divinópolis (MG), Janete Aparecida, e da primeira-dama e secretária de Assistência Social de Camapuã (MS), Terislene Nery.

No debate, Amarilha destacou que, embora as mulheres já tenham conquistado espaço na gestão pública, o grande desafio é transformar essa presença em influência e liderança efetiva. “Temos presença, mas precisamos transformar essa presença em influência e poder.

O mundo está exigindo mais do que competência técnica; ele pede competências humanas, como sensibilidade, escuta e influência positiva. E essas são características que as mulheres trazem naturalmente para a gestão”, afirmou.

O Congresso contou também com um estande do Cidade Empreendedora, onde lideranças municipais se reuniram para ter acesso a mais informações do programa, além de receberem o folder com o Plano de Desenvolvimento do Município personalizado de cada cidade participante. Outra entrega realizada no evento foi a do book contendo todos os acordos assinados pelas 35 prefeituras que aderiram ao plano de execução. 

O Congresso dos Municípios de Mato Grosso do Sul encerrou sua terceira edição promovendo programação diversificada, com palestras magnas, painéis temáticos e debates técnicos voltados à inovação, eficiência administrativa e desenvolvimento regional. 
 

Novo eixo de valorização imobiliária se consolida no entorno do Soul

"Quando um projeto de alto padrão chega a uma região, ele não apenas valoriza o entorno, mas redefine o padrão de ocupação urbana"

23/10/2025 00h00

Vista dos Gourmets Soul Corpal Living Resort

Campo Grande, MS – A capital de Mato Grosso do Sul se aproxima de um milhão de habitantes, consolidando-se como um centro urbano em plena expansão. Esse crescimento populacional impulsiona o mercado imobiliário, criando novos polos de valorização. Um desses pontos de destaque é a região ao redor do Soul Corpal Living Resort, que promete replicar o sucesso de outras áreas do estado.


Campo Grande vive um momento de forte crescimento. Dados do IBGE de 2025 estimam a população em 962.883 habitantes. A capital sul-mato-grossense subiu para a 15ª posição entre as capitais mais populosas do Brasil. Em 14 anos, de 2010 a 2025, a cidade ganhou 176.086 novos moradores. Esse aumento populacional gera demanda por moradia e serviços, aquecendo o setor imobiliário.

implantação Soul Corpal Living Resort

O lançamento do Soul Corpal Living Resort faz parte desse resultado. “Empreendimentos como este atuam como âncoras, atraindo investimentos e valorizando os imóveis ao redor. A chegada de um resort de alto padrão sinaliza um novo ciclo de desenvolvimento, com a construção de condomínios, comércios e infraestrutura", detalha o arquiteto e urbanista Diego Prior.

Para entender o potencial de Campo Grande, podemos olhar para Dourados, a segunda maior cidade do estado. A região noroeste de Dourados, conhecida como “região dos condomínios”, é um exemplo claro de valorização imobiliária impulsionada por empreendimentos de alto padrão.


Em Dourados, a expansão de condomínios fechados de luxo, iniciada há cerca de uma década, transformou a paisagem urbana. Essa área se tornou um novo polo de crescimento, atraindo moradores e investimentos. A valorização dos imóveis foi significativa, refletindo a busca por segurança, lazer e qualidade de vida que esses empreendimentos oferecem.


Segundo Fernando Fuziy, Diretor Presidente da Corpal, esse movimento tende a se repetir em outras cidades do estado. “Quando um projeto de alto padrão chega a uma região, ele não apenas valoriza o entorno, mas redefine o padrão de ocupação urbana, atraindo serviços, comércio e novas moradias”, afirma.

Imagem aérea de Dourados/MS Foto: Caio Filmes

O que esperar para Campo Grande

O cenário de Campo Grande segue a tendência observada em outras cidades do estado. Com o avanço populacional e a chegada de empreendimentos de grande porte, como o Soul Corpal Living Resort, a capital se prepara para um novo ciclo de valorização imobiliária.

A região do resort deve se beneficiar de três movimentos principais: aumento da demanda, com o crescimento do interesse de moradores e investidores por imóveis de padrão elevado; melhoria da infraestrutura, com a expansão de serviços, comércio e vias de acesso para atender à nova dinâmica urbana; e qualidade de

vida, já que a presença de um empreendimento de luxo tende a elevar o padrão do entorno e atrair um público em busca de conforto e exclusividade.

Lagos – Soul Corpal Living Resort
Vista dos Gourmets – Soul Corpal Living Resort

Saiba mais em https://www.corpalincorporadora.com.br/futurolancamento-campogrande e siga a Corpal no Instagram: https://www.instagram.com/corpalincorporadora.

