Soul Corpal Living Resort é lançado em Campo Grande e movimenta o mercado imobiliário

O lançamento do Soul Corpal Living Resort em Campo Grande, realizado na última semana, foi um marco para o mercado imobiliário da cidade. O evento, que ocorreu no Espaço Corpal, apresentou um novo conceito de morar e demonstrou o forte interesse do público, com dezenas de unidades vendidas já no dia do lançamento.

Com um conceito inovador que busca integrar corpo, mente e natureza, o Soul chega para atender a uma demanda crescente por empreendimentos que vão além do modelo tradicional de condomínios fechados. A proposta do Soul é oferecer uma experiência de vida completa, com alto padrão de sofisticação e foco no bem-estar dos moradores.

Fernando Fuziy, CEO da Corpal, destacou a importância da receptividade do público de Campo Grande. "O Soul não é apenas mais um empreendimento imobiliário, mas uma nova forma de viver. Estamos muito satisfeitos com a resposta do público, que reconheceu o valor e o conceito que trouxemos para a cidade", afirmou.

A aceitação do campograndense foi imediata. O Soul se apresenta como uma solução para um público exigente, que procura um novo padrão de moradia, mais conectado com a natureza e com foco em uma vivência mais equilibrada. A inclusão de amplos espaços de lazer, como uma piscina de praia de 2.000 m², lagos contemplativos e uma passarela panorâmica sobre a água, agradou quem já busca um estilo de vida diferenciado.

Localizado no vetor norte de Campo Grande, o Soul está a poucos minutos do Parque das Nações Indígenas e conta com acesso direto à Perimetral, o que facilita a mobilidade e traz mais conveniência para os futuros moradores. Este diferencial de localização, aliado à proposta inovadora do empreendimento, posiciona o Soul como uma das opções mais sofisticadas e atraentes da cidade.

Além dos aspectos estéticos e funcionais, o projeto se destaca também pelo seu compromisso com a sustentabilidade. A preservação de áreas de vegetação do Cerrado, a recuperação de lagos e o reflorestamento com espécies nativas e frutíferas são algumas das ações implementadas.

"Quando a gente conheceu o Soul, com toda a infraestrutura e a natureza ao redor que é algo de que a gente gosta muito tudo fez sentido. Temos muitos conhecidos que já adquiriram produtos da Corpal em Dourados e todos falaram a mesma coisa: 'Olha, é exatamente o que você está vendo'.

"Nosso objetivo sempre foi ter uma qualidade de vida melhor, principalmente pensando nos filhos. Imaginar que eles vão crescer com segurança, estrutura e contato com a natureza, eu acho que criança precisa disso. Quando eu vejo as imagens aqui, é algo tão bonito que chega a ser surreal. Eu acredito que esse vai ser o começo de uma nova vida para os meninos e para a nossa família", declarou o casal Rodrigo Thomaz e Juliane Thomaz.

Com o lançamento do Soul Corpal Living Resort, a Corpal não só firma sua presença em Campo Grande, como também redefine o conceito de morar na cidade. O sucesso do evento e a resposta positiva do público demonstram que a Corpal conseguiu captar de forma precisa as demandas do mercado e entregar um projeto de altíssimo padrão.

