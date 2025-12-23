Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Soul Corpal Living Resort é lançado em Campo Grande e movimenta o mercado imobiliário

Conceito que une equilíbrio e bem-estar define a proposta que conquistou o público

DA REDAÇÃO

DA REDAÇÃO

23/12/2025 - 00h00
O lançamento do Soul Corpal Living Resort em Campo Grande, realizado na última semana, foi um marco para o mercado imobiliário da cidade. O evento, que ocorreu no Espaço Corpal, apresentou um novo conceito de morar e demonstrou o forte interesse do público, com dezenas de unidades vendidas já no dia do lançamento.

Com um conceito inovador que busca integrar corpo, mente e natureza, o Soul chega para atender a uma demanda crescente por empreendimentos que vão além do modelo tradicional de condomínios fechados. A proposta do Soul é oferecer uma experiência de vida completa, com alto padrão de sofisticação e foco no bem-estar dos moradores.

Fernando Fuziy, CEO da Corpal, destacou a importância da receptividade do público de Campo Grande. "O Soul não é apenas mais um empreendimento imobiliário, mas uma nova forma de viver. Estamos muito satisfeitos com a resposta do público, que reconheceu o valor e o conceito que trouxemos para a cidade", afirmou.

A aceitação do campograndense foi imediata. O Soul se apresenta como uma solução para um público exigente, que procura um novo padrão de moradia, mais conectado com a natureza e com foco em uma vivência mais equilibrada. A inclusão de amplos espaços de lazer, como uma piscina de praia de 2.000 m², lagos contemplativos e uma passarela panorâmica sobre a água, agradou quem já busca um estilo de vida diferenciado.

Localizado no vetor norte de Campo Grande, o Soul está a poucos minutos do Parque das Nações Indígenas e conta com acesso direto à Perimetral, o que facilita a mobilidade e traz mais conveniência para os futuros moradores. Este diferencial de localização, aliado à proposta inovadora do empreendimento, posiciona o Soul como uma das opções mais sofisticadas e atraentes da cidade.

Além dos aspectos estéticos e funcionais, o projeto se destaca também pelo seu compromisso com a sustentabilidade. A preservação de áreas de vegetação do Cerrado, a recuperação de lagos e o reflorestamento com espécies nativas e frutíferas são algumas das ações implementadas.

"Quando a gente conheceu o Soul, com toda a infraestrutura e a natureza ao redor que é algo de que a gente gosta muito tudo fez sentido. Temos muitos conhecidos que já adquiriram produtos da Corpal em Dourados e todos falaram a mesma coisa: 'Olha, é exatamente o que você está vendo'.

"Nosso objetivo sempre foi ter uma qualidade de vida melhor, principalmente pensando nos filhos. Imaginar que eles vão crescer com segurança, estrutura e contato com a natureza, eu acho que criança precisa disso. Quando eu vejo as imagens aqui, é algo tão bonito que chega a ser surreal. Eu acredito que esse vai ser o começo de uma nova vida para os meninos e para a nossa família", declarou o casal Rodrigo Thomaz e Juliane Thomaz.

Com o lançamento do Soul Corpal Living Resort, a Corpal não só firma sua presença em Campo Grande, como também redefine o conceito de morar na cidade. O sucesso do evento e a resposta positiva do público demonstram que a Corpal conseguiu captar de forma precisa as demandas do mercado e entregar um projeto de altíssimo padrão.

Saiba mais em https://www.corpalincorporadora.com.br/soul e siga a Corpal no instagram https://www.instagram.com/corpalincorporadora

Energisa completa 11 anos em Mato Grosso do Sul com investimentos e olhar para o futuro

Com R$ 771 milhões em investimentos só em 2025, a distribuidora amplia a infraestrutura e apoia o desenvolvimento econômico e social

24/11/2025 00h00

A Energisa celebra 11 anos de atuação em Mato Grosso do Sul, com um forte compromisso com o crescimento do estado. Desde 2014, a distribuidora investiu R$ 4,7 bilhões em modernização da rede elétrica, construção de subestações e programas de eficiência energética e responsabilidade social.

Só em 2025, serão aplicados R$ 771 milhões para acompanhar a expansão econômica e populacional de Mato Grosso do Sul, que completa 48 anos em outubro.

Energia que acompanha o desenvolvimento do estado

Para atender seus mais de 1,2 milhão de clientes, a Energisa MS investe continuamente em infraestrutura elétrica. Este ano, foram inauguradas duas novas subestações, aumentando a capacidade de fornecimento de energia, com um aumento de 18 MVA nas subestações e 120 MVA na rede de distribuição.

Além disso, foram adicionados 846 km de novas linhas e redes elétricas, fortalecendo a rede e garantindo mais segurança para os 74 municípios atendidos.

 

Mais qualidade no serviço para quem vive aqui

O impacto da Energisa também se reflete na qualidade do serviço prestado. Nos últimos 11 anos, a média de horas sem energia caiu 31% e o número de interrupções reduziu em 40%, mesmo com os desafios de atender a extensa rede rural e as áreas remotas do Pantanal.

Ilumina Pantanal: energia limpa para quem vive em áreas remotas

A empresa tem ainda um grande orgulho do programa Ilumina Pantanal, que, desde 2021, levou energia solar para 2.890 famílias ribeirinhas e comunidades indígenas. Em 2025, o programa já garante energia para 6 escolas e cerca de 300 crianças. Além disso, o programa Nossa Energia tem promovido o uso consciente de energia, com a substituição de mais de 6.000 geladeiras e 700 mil lâmpadas por modelos mais eficientes.

Reconhecimento que inspira

O trabalho realizado no estado tem rendido conquistas importantes. Em 2025, a Energisa MS recebeu:

  • 2º lugar como Melhor Distribuidora das regiões Norte/Centro-Oeste (ABRADEE)
  • 3º lugar em Gestão da Inovação (ABRADEE)
  • Prêmio de Boas-Práticas pelo Ilumina Pantanal (FGV)
  • Destaque no Índice ANEEL de Satisfação do Consumidor (IASC) como melhor distribuidora da região Centro-Oeste entre as empresas com mais de 400 mil clientes

“Vivemos em um mundo em constante transformação, pautado pela inovação e compromisso cada vez maior com a sociedade e a sustentabilidade. Nesse contexto, a demanda por energia confiável e de qualidade é fundamental para o crescimento econômico e social do estado”, conclui Paulo Roberto dos Santos.
 

Plaenge entrega Lieu Unique: seu icônico loteamento premiado em Campo Grande

O Lieu Unique, localizado no bairro Chácara dos Poderes, é inspirado na arquitetura internacional, que se integra com a natureza e paisagem

18/11/2025 00h00

Divulgação

No último dia 14 de novembro, clientes e parceiros da Plaenge puderam celebrar a entrega do grande ícone do mercado de loteamentos fechados do Brasil: o Lieu Unique. Localizado no bairro Chácara dos Poderes, é inspirado na arquitetura internacional, que se integra com a natureza e paisagem.

O Lieu Unique representa a materialização de um dos valores essenciais da Plaenge: a visão de longo prazo. Cada decisão, cada traço e cada solução do projeto foi pensada para atravessar gerações, criando espaços que permanecem relevantes, funcionais e esteticamente marcantes ao longo do tempo.

Muito além de atender às necessidades de hoje, o empreendimento expressa o compromisso da Plaenge em desenvolver propostas urbanas que qualificam a cidade e elevam o padrão de planejamento do entorno.

Para o diretor corporativo da Plaenge, Édison Holzmann, o projeto representa a concretização de uma ideia ousada. “Quando o projeto chegou para minha validação, fiquei impactado pela arquitetura e harmonia dos espaços. Sabíamos que haveria desafios técnicos importantes.

Mas ao mesmo tempo, tínhamos a clareza de que os clientes se encantariam, e que o mercado reconheceria o valor dessa obra de arte que nos propusemos a construir.

Ao longo da minha carreira, pude conhecer empreendimentos extraordinários pelo mundo, mas raras vezes vi algo tão singular quanto o que realizamos aqui. No Brasil, sinceramente, não vejo paralelo. O Lieu Unique honra o nome que carrega: é, de fato, um lugar único.”

Leonardo Turin, Édison Holzmann e Daniela Soares. (Divulgação)

O loteamento impressiona pelo cuidado em todo o seu perímetro, desde o acesso com design escultural, até os espaços de lazer completos. Além disso, as áreas comuns foram projetadas para receber a Certificação Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) nível platinum, sendo a mais alta categoria de sustentabilidade do mundo. 

De acordo com o diretor de Unidade de Negócios, Leonardo Turin, o Lieu Unique marca um novo patamar em urbanismo e responsabilidade ambiental: “Este projeto não é apenas um loteamento de alto padrão, ele representa uma nova forma de pensar as cidades, com respeito à natureza, eficiência e qualidade de vida. Ver o Lieu Unique pronto, harmonizado com o entorno e valorizando toda a região, é uma enorme satisfação para todos nós.”

Arquitetura internacional premiada

O Lieu Unique recebeu o prêmio internacional de arquitetura e design, na categoria Architectural Design pelo OPAL Award –  Outstanding Property Award London. Sediado em Londres, o prêmio OPAL tem 35 anos de tradição e reconhece projetos de arquitetura, design de interiores e desenvolvimento imobiliário de todo o mundo. 

Além disso, o projeto também recebeu o prestigioso Prêmio Master Imobiliário, que reconhece a excelência e a inovação no setor. No período de lançamento, foi realizada uma campanha de marketing grandiosa e uma parceria relevante com corretores da região como estratégia da marca.

Para a Superintendente de Urbanismo da Plaenge, Daniela Soares, as premiações são um presente aos clientes do empreendimento. “Essas premiações reforçam nosso compromisso com a excelência e a inovação.

O Lieu Unique é um projeto que traduz nosso cuidado em cada detalhe, e esse reconhecimento é um presente aos nossos clientes e à cidade de Campo Grande.”

Sobre a Plaenge

Com 55 anos de atuação, a Plaenge é a maior construtora de capital fechado do Brasil, presente em nove cidades brasileiras e três no Chile.

Em 2014, a empresa criou o segmento de urbanismo, ampliando sua expertise para o desenvolvimento de loteamentos de alto padrão.

Com mais de 500 empreendimentos entregues e 80 canteiros de obras ativos, a Plaenge mantém sua trajetória de solidez, inovação e excelência.
 

