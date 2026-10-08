Pais & Filhos Brinquedos leva o universo de Ana Castela para a brincadeira no Dia das Crianças

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O universo de Ana Castela, um dos grandes fenômenos da música brasileira entre o público infantil e juvenil, ganha novas possibilidades de diversão pelas mãos da Pais & Filhos Brinquedos. Para o Dia das Crianças, a empresa amplia sua linha de produtos da artista com jogos e quebra-cabeças que levam a identidade da boiadeira para momentos de brincadeira em família e entre amigos.

A coleção foi desenvolvida para transformar a identificação das crianças com a cantora em experiências que vão além da imagem da artista. Entre desafios, estratégias, atividades de concentração e brincadeiras de agilidade, os produtos exploram diferentes formas de interação e contemplam desde os pequenos até fãs que já estão familiarizados com o universo de Ana Castela e da Boiadeirinha.

Um dos destaques é o Vida de Boiadeira – Ana Castela, jogo de tabuleiro que coloca os participantes em uma jornada rumo ao sucesso. Ao longo do circuito, os jogadores passam por situações inspiradas no universo da boiadeira, enfrentam desafios, giram a roleta, acumulam pontos e podem conquistar bônus especiais. No final, quem alcançar a maior pontuação assume o topo da carreira.

“Trabalho com licenciamento há quase trinta anos e aprendi que a marca abre a porta, mas o que segura a criança é a brincadeira. Com a Ana Castela, isso ficou muito claro desde o começo. A conexão dela com as crianças é genuína e não precisou ser construída. Por isso, nosso cuidado foi criar produtos em que a presença dela seja parte da diversão, e não apenas um adesivo na caixa. O jogo tem vida própria e chama a família e os amigos para a mesa com a mesma energia da personagem. É aí que a brincadeira vira lembrança”, afirma Tamara Campos, Head de Produtos da Pais & Filhos Brinquedos.

A coleção também apresenta a Turma da Boiadeirinha, que amplia esse universo para produtos voltados especialmente ao público infantil. No Bate Certo – Turma da Boiadeirinha, a rapidez é o principal desafio: os jogadores precisam encontrar o filhote correspondente à espécie indicada na carta e ser os primeiros a capturar o par. A dinâmica trabalha atenção e agilidade em partidas rápidas e fáceis de reunir toda a família.

Já o Resgate Animal – Turma da Boiadeirinha propõe uma aventura cooperativa. Em vez de competirem entre si, os participantes precisam trabalhar em equipe para resgatar os animais da fazenda e ajudar a Boiadeirinha a chegar ao celeiro antes que a quarta nuvem apareça. A brincadeira combina memória, tomada de decisões e trabalho em equipe, com elementos de surpresa que fazem cada partida ter uma dinâmica diferente.

Para quem gosta de desafios de habilidade, o Caiu Perdeu – Ana Castela apresenta uma nova versão da tradicional torre de equilíbrio. Os jogadores retiram os blocos sem derrubar a estrutura e, a cada peça, descobrem um desafio que pode envolver cantar uma música da artista, dançar, imitar um cavalo ou seguir comandos. Conforme a torre cresce, o equilíbrio fica cada vez mais difícil e aumenta a expectativa até o momento em que alguém derruba a estrutura.

A coleção conta ainda com opções para diferentes momentos de concentração e criatividade. O Quebra-Cabeça Ana Castela com 300 peças traz uma imagem especial da cantora e propõe uma montagem progressiva, com peças de diferentes formatos e níveis de dificuldade. Além de proporcionar uma atividade ligada ao universo da artista, o produto estimula raciocínio lógico, concentração, percepção visual e coordenação motora.

Para os menores, o Quebra-Cabeça Boiadeirinha com 28 peças apresenta uma proposta adequada à faixa etária, com peças fáceis de manusear e uma temática ligada ao universo da fazenda. A atividade pode ser realizada individualmente ou em família e transforma a montagem em uma oportunidade de desenvolver habilidades enquanto a criança brinca.