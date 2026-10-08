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Pais & Filhos Brinquedos leva o universo de Ana Castela para a brincadeira no Dia das Crianças

Coleção reúne jogos e quebra-cabeças inspirados na cantora e na Boiadeirinha e aposta em experiências que combinam diversão, interação e desenvolvimento infantil

da redação

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08/10/2026 - 00h00
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O universo de Ana Castela, um dos grandes fenômenos da música brasileira entre o público infantil e juvenil, ganha novas possibilidades de diversão pelas mãos da Pais & Filhos Brinquedos. Para o Dia das Crianças, a empresa amplia sua linha de produtos da artista com jogos e quebra-cabeças que levam a identidade da boiadeira para momentos de brincadeira em família e entre amigos.

A coleção foi desenvolvida para transformar a identificação das crianças com a cantora em experiências que vão além da imagem da artista. Entre desafios, estratégias, atividades de concentração e brincadeiras de agilidade, os produtos exploram diferentes formas de interação e contemplam desde os pequenos até fãs que já estão familiarizados com o universo de Ana Castela e da Boiadeirinha.

 

Um dos destaques é o Vida de Boiadeira – Ana Castela, jogo de tabuleiro que coloca os participantes em uma jornada rumo ao sucesso. Ao longo do circuito, os jogadores passam por situações inspiradas no universo da boiadeira, enfrentam desafios, giram a roleta, acumulam pontos e podem conquistar bônus especiais. No final, quem alcançar a maior pontuação assume o topo da carreira.

“Trabalho com licenciamento há quase trinta anos e aprendi que a marca abre a porta, mas o que segura a criança é a brincadeira. Com a Ana Castela, isso ficou muito claro desde o começo. A conexão dela com as crianças é genuína e não precisou ser construída. Por isso, nosso cuidado foi criar produtos em que a presença dela seja parte da diversão, e não apenas um adesivo na caixa. O jogo tem vida própria e chama a família e os amigos para a mesa com a mesma energia da personagem. É aí que a brincadeira vira lembrança”, afirma Tamara Campos, Head de Produtos da Pais & Filhos Brinquedos.

A coleção também apresenta a Turma da Boiadeirinha, que amplia esse universo para produtos voltados especialmente ao público infantil. No Bate Certo – Turma da Boiadeirinha, a rapidez é o principal desafio: os jogadores precisam encontrar o filhote correspondente à espécie indicada na carta e ser os primeiros a capturar o par. A dinâmica trabalha atenção e agilidade em partidas rápidas e fáceis de reunir toda a família.

 

Já o Resgate Animal – Turma da Boiadeirinha propõe uma aventura cooperativa. Em vez de competirem entre si, os participantes precisam trabalhar em equipe para resgatar os animais da fazenda e ajudar a Boiadeirinha a chegar ao celeiro antes que a quarta nuvem apareça. A brincadeira combina memória, tomada de decisões e trabalho em equipe, com elementos de surpresa que fazem cada partida ter uma dinâmica diferente.

Para quem gosta de desafios de habilidade, o Caiu Perdeu – Ana Castela apresenta uma nova versão da tradicional torre de equilíbrio. Os jogadores retiram os blocos sem derrubar a estrutura e, a cada peça, descobrem um desafio que pode envolver cantar uma música da artista, dançar, imitar um cavalo ou seguir comandos. Conforme a torre cresce, o equilíbrio fica cada vez mais difícil e aumenta a expectativa até o momento em que alguém derruba a estrutura.

A coleção conta ainda com opções para diferentes momentos de concentração e criatividade. O Quebra-Cabeça Ana Castela com 300 peças traz uma imagem especial da cantora e propõe uma montagem progressiva, com peças de diferentes formatos e níveis de dificuldade. Além de proporcionar uma atividade ligada ao universo da artista, o produto estimula raciocínio lógico, concentração, percepção visual e coordenação motora.

Para os menores, o Quebra-Cabeça Boiadeirinha com 28 peças apresenta uma proposta adequada à faixa etária, com peças fáceis de manusear e uma temática ligada ao universo da fazenda. A atividade pode ser realizada individualmente ou em família e transforma a montagem em uma oportunidade de desenvolver habilidades enquanto a criança brinca.

“A coleção foi pensada para que as crianças possam se divertir com um universo que já faz parte do dia a dia delas, mas também para criar novas experiências de brincadeira. Queremos que cada produto desperte a vontade de brincar, reunir os amigos e a família e, principalmente, criar memórias”, finaliza Tamara.
 

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Artheo Concept Living é entregue na esquina mais charmosa de Campo Grande

Plaenge celebra entrega no Jardim dos Estados, marcada por uma proposta contemporânea de viver a cidade

27/08/2026 10h05

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No último dia 25 de agosto, a Plaenge celebrou a entrega do Artheo Concept Living, projeto que passa a integrar definitivamente a paisagem urbana de Campo Grande e a história de centenas de clientes que acreditaram em sua proposta desde o lançamento. Para a incorporadora, o momento representa a concretização de uma visão que alia arquitetura, design, tecnologia e bem-estar para criar uma experiência de morar alinhada às transformações da vida contemporânea.

Localizado na Rua Euclides da Cunha, no tradicional Jardim dos Estados e reconhecido como a esquina mais charmosa da cidade, o Artheo foi concebido para traduzir uma nova forma de viver os espaços urbanos. Cercado por uma infraestrutura consolidada, o empreendimento reúne design contemporâneo, tecnologia, funcionalidade e experiências que acompanham os hábitos de uma vida cada vez mais dinâmica. 

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Assinado pelo escritório Bohrer Arquitetos, parceiro da Plaenge há mais de três décadas, o projeto se destaca pela composição elegante de suas fachadas. A integração entre paisagismo e edificação reforça sua identidade visual, cria uma presença arquitetônica singular e contribui para qualificar o entorno onde está inserido.

O Artheo apresenta o conceito Concept Living, uma proposta que amplia o conceito tradicional de moradia ao integrar ambientes versáteis, áreas compartilhadas planejadas para diferentes perfis de uso e soluções que acompanham as novas dinâmicas da vida urbana.

Arquitetura pensada para a experiência de viver a cidade

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Entre os destaques do projeto está o rooftop, concebido como um espaço de convivência, contemplação e conexão com a cidade. Com uma vista privilegiada de Campo Grande, o ambiente traduz a proposta de criar experiências que vão além dos limites do apartamento e estimulam uma relação mais próxima entre moradores e o lugar onde vivem.

O Artheo chega em um momento de valorização contínua do Jardim dos Estados, bairro que combina tradição, localização estratégica e qualidade urbana. Sua presença reforça a vocação da região como um dos endereços mais desejados de Campo Grande e contribui para a transformação da paisagem local, com uma proposta que respeita o contexto urbano e estabelece novas perspectivas para o futuro.

creator 7__1__jpgValéria Gabas, Diretora de Unidade de Negócio da Plaenge em Campo Grande. Foto: Marcus Moryiama



Para a diretora da Unidade de Negócio da Plaenge em Campo Grande, Valéria Gabas, a entrega representa a concretização de um compromisso construído ao longo de toda a jornada do empreendimento.

"Cada entrega tem um significado especial porque marca o início de uma nova fase para nossos clientes. O Artheo nasceu de um projeto que acredita no potencial de Campo Grande e em uma nova forma de viver a cidade. Hoje celebramos a concretização desse compromisso, agradecendo a confiança de todos que escolheram a Plaenge para fazer parte de suas histórias."

Segundo ela, a conclusão do empreendimento reforça um dos principais pilares da marca. "A credibilidade de uma empresa é construída obra após obra, entrega após entrega. O Artheo representa mais um compromisso cumprido e reforça a responsabilidade que temos com a qualidade, a excelência construtiva e o relacionamento transparente com nossos clientes."

Um projeto que dialoga com o futuro de Campo Grande

creator 7__1__jpgA piscina coberta integra o conjunto de áreas comuns pensadas para proporcionar bem-estar e conveniência aos moradores. Foto: Marcus Moryiama

O superintendente regional da Plaenge, Marcelo Kenchikoski, destaca que o empreendimento foi concebido para dialogar com o futuro da cidade.

"O Artheo reúne elementos que hoje definem os melhores projetos urbanos: arquitetura de qualidade, integração com o entorno, espaços de convivência relevantes e uma experiência de morar que acompanha as mudanças de comportamento da sociedade. É um empreendimento que contribui para enriquecer a paisagem urbana e fortalecer a vocação do Jardim dos Estados como uma das regiões mais valorizadas de Campo Grande."

creator 7__1__jpgUm dos principais diferenciais do projeto, o rooftop oferece ambientes voltados à convivência e à contemplação da cidade. Foto: Marcus Moryiama

Para a arquiteta Luiza Bohrer, responsável pelo projeto, a entrega permite que a cidade vivencie na prática os conceitos que nortearam sua criação.

"Desde o início buscamos desenvolver uma arquitetura elegante, contemporânea e atemporal, capaz de dialogar com a cidade e permanecer relevante ao longo dos anos. O rooftop é um dos espaços que melhor traduz essa proposta. De lá, é possível contemplar Campo Grande sob uma nova perspectiva, em um ambiente pensado para valorizar a convivência e a experiência urbana."

creator 7__1__jpgClientes, parceiros e convidados participaram da celebração que marcou a entrega do Artheo Concept Living em Campo Grande. Foto: Marcus Moryiama.

Além dos atributos arquitetônicos e urbanísticos, o Artheo representa uma conquista para os clientes que enxergaram no projeto uma oportunidade de construir patrimônio em uma localização estratégica e com potencial de valorização.

Com a entrega do Artheo Concept Living, a Plaenge soma mais um empreendimento ao seu histórico de obras concluídas em Campo Grande, reafirmando a solidez de uma trajetória construída com planejamento, qualidade construtiva e compromisso com o desenvolvimento urbano da cidade.

Saiba mais pelo site ou Instagram.

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Sistema Comércio presenteia Campo Grande com bolo gigante nos 127 anos

Ação reúne Fecomércio MS, Sesc MS e Senac MS em uma homenagem que une educação profissional, gastronomia e compromisso com a cidade

26/08/2026 00h00

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Campo Grande completa 127 anos e vai ganhar um presente feito para ser compartilhado. O Sistema Comércio MS prepara um bolo de grandes proporções para celebrar o aniversário da Capital junto à população e, ao mesmo tempo, mostrar na prática a capacidade técnica, educacional e de realização das instituições que o integram.

A iniciativa é da Fecomércio MS, por meio do Sesc MS e do Senac MS, instituições que atuam de forma integrada no desenvolvimento do comércio de bens, serviços e turismo e na promoção da educação profissional, qualidade de vida e desenvolvimento social.

O bolo será servido gratuitamente à população durante as comemorações do aniversário de Campo Grande, no dia 26 de agosto, e foi planejado para atender cerca de 2,5 mil pessoas. A produção ultrapassa 800 quilos e envolve uma operação que passa pela preparação dos ingredientes, produção, montagem, transporte, controle de temperatura, distribuição e segurança dos alimentos.

Para o presidente do Sistema Comércio MS, Juliano Wertheimer, a iniciativa representa uma forma de reconhecer a relação construída entre a instituição e Campo Grande ao longo de sua história.

“Temos orgulho de fazer parte do desenvolvimento de Campo Grande. Pensamos em um presente que pudesse ser compartilhado com as pessoas e que, ao mesmo tempo, mostrasse um pouco do que fazemos todos os dias: desenvolver pessoas, formar profissionais e contribuir para o crescimento do comércio e da nossa sociedade. Este bolo é uma homenagem feita para Campo Grande e, principalmente, para quem constrói esta cidade.”

Um presente que também mostra o que o Sistema Comércio faz

Por trás dos números do bolo está uma estrutura formada por profissionais de diferentes áreas e pelas competências desenvolvidas dentro das instituições do Sistema Comércio.

No Senac MS, o projeto ganha também uma dimensão educacional. Professores, profissionais e alunos participam de etapas da produção, transformando uma ação comemorativa em uma experiência prática de aprendizagem.

A produção em grande escala exige planejamento, organização, domínio técnico, segurança dos alimentos e trabalho em equipe. São competências presentes na formação profissional oferecida pelo Senac e que, nesta ação, ultrapassam os ambientes educacionais para chegar diretamente à população.

Presidente do Sistema Comércio MS, Juliano Wertheimer. Crédito: Fecomércio MS

Para os alunos envolvidos, a experiência permite participar de uma operação real, com dimensões e desafios muito diferentes daqueles encontrados em uma produção convencional. Acompanhados por docentes e profissionais, eles têm a oportunidade de aplicar conhecimentos técnicos em uma entrega destinada a milhares de pessoas.
Segundo Juliano Wertheimer, esse aspecto também ajuda a traduzir a missão do Sistema Comércio.

“Quando nossos alunos e profissionais participam de um projeto dessa dimensão, mostramos de maneira muito concreta o resultado da educação profissional. Não estamos falando apenas de fazer um bolo. Estamos falando de planejamento, técnica, responsabilidade, segurança e profissionais preparados para realizar grandes projetos. É isso que queremos entregar para Mato Grosso do Sul: conhecimento capaz de se transformar em resultados para as pessoas e para a sociedade.”

Mais de 800 quilos e uma operação para 2,5 mil pessoas

A dimensão do presente exigiu uma operação especial. A receita utiliza ingredientes em grande quantidade — entre eles, cerca de 1,4 mil ovos — e terá doce de leite no recheio, ingrediente escolhido para trazer sabor e memória afetiva à comemoração.

Além da produção, foram planejadas todas as etapas necessárias para que o bolo chegue ao público com qualidade e segurança, incluindo armazenamento, controle de temperatura, transporte protegido e organização da entrega.

A distribuição será realizada durante a programação comemorativa dos 127 anos de Campo Grande, no dia 26 de agosto, na Avenida Afonso Pena entre a 14 e a Calógeras após o Desfile Cívico. 
Mais do que marcar uma data, a proposta é dividir a comemoração com quem faz parte dela.

“Campo Grande é feita por pessoas, empresas, trabalhadores e empreendedores que ajudam a movimentar nossa economia todos os dias. O Sistema Comércio existe para estar ao lado dessas pessoas. Por isso, queremos estar também neste momento de celebração da nossa Capital”, conclui Juliano Wertheimer.

O Sistema Comércio MS é composto por Fecomércio MS, Sesc MS, Senac MS, IPF e sindicatos empresariais. A entidade é presidida por Juliano Wertheimer e administrada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), presidida por José Roberto Tadros.
 

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