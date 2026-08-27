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Artheo Concept Living é entregue na esquina mais charmosa de Campo Grande

Plaenge celebra entrega no Jardim dos Estados, marcada por uma proposta contemporânea de viver a cidade

Da redação

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27/08/2026 - 10h05
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No último dia 25 de agosto, a Plaenge celebrou a entrega do Artheo Concept Living, projeto que passa a integrar definitivamente a paisagem urbana de Campo Grande e a história de centenas de clientes que acreditaram em sua proposta desde o lançamento. Para a incorporadora, o momento representa a concretização de uma visão que alia arquitetura, design, tecnologia e bem-estar para criar uma experiência de morar alinhada às transformações da vida contemporânea.

Localizado na Rua Euclides da Cunha, no tradicional Jardim dos Estados e reconhecido como a esquina mais charmosa da cidade, o Artheo foi concebido para traduzir uma nova forma de viver os espaços urbanos. Cercado por uma infraestrutura consolidada, o empreendimento reúne design contemporâneo, tecnologia, funcionalidade e experiências que acompanham os hábitos de uma vida cada vez mais dinâmica. 

Assinado pelo escritório Bohrer Arquitetos, parceiro da Plaenge há mais de três décadas, o projeto se destaca pela composição elegante de suas fachadas. A integração entre paisagismo e edificação reforça sua identidade visual, cria uma presença arquitetônica singular e contribui para qualificar o entorno onde está inserido.

O Artheo apresenta o conceito Concept Living, uma proposta que amplia o conceito tradicional de moradia ao integrar ambientes versáteis, áreas compartilhadas planejadas para diferentes perfis de uso e soluções que acompanham as novas dinâmicas da vida urbana.

Arquitetura pensada para a experiência de viver a cidade

Entre os destaques do projeto está o rooftop, concebido como um espaço de convivência, contemplação e conexão com a cidade. Com uma vista privilegiada de Campo Grande, o ambiente traduz a proposta de criar experiências que vão além dos limites do apartamento e estimulam uma relação mais próxima entre moradores e o lugar onde vivem.

O Artheo chega em um momento de valorização contínua do Jardim dos Estados, bairro que combina tradição, localização estratégica e qualidade urbana. Sua presença reforça a vocação da região como um dos endereços mais desejados de Campo Grande e contribui para a transformação da paisagem local, com uma proposta que respeita o contexto urbano e estabelece novas perspectivas para o futuro.

Valéria Gabas, Diretora de Unidade de Negócio da Plaenge em Campo Grande. Foto: Marcus Moryiama



Para a diretora da Unidade de Negócio da Plaenge em Campo Grande, Valéria Gabas, a entrega representa a concretização de um compromisso construído ao longo de toda a jornada do empreendimento.

"Cada entrega tem um significado especial porque marca o início de uma nova fase para nossos clientes. O Artheo nasceu de um projeto que acredita no potencial de Campo Grande e em uma nova forma de viver a cidade. Hoje celebramos a concretização desse compromisso, agradecendo a confiança de todos que escolheram a Plaenge para fazer parte de suas histórias."

Segundo ela, a conclusão do empreendimento reforça um dos principais pilares da marca. "A credibilidade de uma empresa é construída obra após obra, entrega após entrega. O Artheo representa mais um compromisso cumprido e reforça a responsabilidade que temos com a qualidade, a excelência construtiva e o relacionamento transparente com nossos clientes."

Um projeto que dialoga com o futuro de Campo Grande

A piscina coberta integra o conjunto de áreas comuns pensadas para proporcionar bem-estar e conveniência aos moradores. Foto: Marcus Moryiama

O superintendente regional da Plaenge, Marcelo Kenchikoski, destaca que o empreendimento foi concebido para dialogar com o futuro da cidade.

"O Artheo reúne elementos que hoje definem os melhores projetos urbanos: arquitetura de qualidade, integração com o entorno, espaços de convivência relevantes e uma experiência de morar que acompanha as mudanças de comportamento da sociedade. É um empreendimento que contribui para enriquecer a paisagem urbana e fortalecer a vocação do Jardim dos Estados como uma das regiões mais valorizadas de Campo Grande."

Um dos principais diferenciais do projeto, o rooftop oferece ambientes voltados à convivência e à contemplação da cidade. Foto: Marcus Moryiama

Para a arquiteta Luiza Bohrer, responsável pelo projeto, a entrega permite que a cidade vivencie na prática os conceitos que nortearam sua criação.

"Desde o início buscamos desenvolver uma arquitetura elegante, contemporânea e atemporal, capaz de dialogar com a cidade e permanecer relevante ao longo dos anos. O rooftop é um dos espaços que melhor traduz essa proposta. De lá, é possível contemplar Campo Grande sob uma nova perspectiva, em um ambiente pensado para valorizar a convivência e a experiência urbana."

Clientes, parceiros e convidados participaram da celebração que marcou a entrega do Artheo Concept Living em Campo Grande. Foto: Marcus Moryiama.

Além dos atributos arquitetônicos e urbanísticos, o Artheo representa uma conquista para os clientes que enxergaram no projeto uma oportunidade de construir patrimônio em uma localização estratégica e com potencial de valorização.

Com a entrega do Artheo Concept Living, a Plaenge soma mais um empreendimento ao seu histórico de obras concluídas em Campo Grande, reafirmando a solidez de uma trajetória construída com planejamento, qualidade construtiva e compromisso com o desenvolvimento urbano da cidade.

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Celebrando 66 anos de união

09/07/2026 08h30

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Vanguard entrega OUSE Natural Home em Campo Grande

Localizado na Via Park, o empreendimento integra arquitetura, paisagem e bem-estar em um projeto que valoriza a conexão com a natureza.

29/06/2026 08h52

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No último sábado (27), a Vanguard celebrou mais um importante capítulo de sua trajetória em Campo Grande com a entrega do OUSE Natural Home, a 36ª torre concluída pela marca na Capital. Mais do que a entrega aos clientes, o momento marcou a realização de um conceito pensado para aproximar as pessoas da natureza e transformar a experiência de morar.

Localizado na Via Park, uma das regiões mais valorizadas da cidade, o OUSE nasce em meio a um dos maiores corredores verdes de Campo Grande, entre o Parque das Nações Indígenas e o Parque Ecológico do Sóter. O projeto foi criado para que a paisagem faça parte da rotina dos moradores, gerando uma relação natural entre arquitetura, luz, vegetação e qualidade de vida.

Ao pôr do sol, os clientes conheceram os ambientes e puderam vivenciar aquilo que inspirou o empreendimento desde sua concepção: uma arquitetura que convida a desacelerar, contemplar e viver cercado pelo verde, sem abrir mão do conforto e da funcionalidade.

Cristina Wakamatsu, Vanessa Scaff e Marcio Tanaka.

Para a superintendente regional da Vanguard, Vanessa Scaff, a entrega representa a concretização de uma visão construída desde os primeiros estudos do terreno. 

"É uma emoção muito grande. Há alguns anos estávamos aqui imaginando o potencial deste lugar e, hoje, vemos esse projeto ganhar vida exatamente como sonhamos. O grande diferencial é proporcionar uma experiência em que as pessoas convivem com a paisagem na altura da copa das árvores. Durante o dia, o verde domina a vista; ao entardecer, o horizonte da cidade cria um cenário igualmente encantador. Ouvir dos clientes que o resultado superou as expectativas é a maior confirmação de que entregamos algo realmente especial.Assinado pelo escritório internacional LW Design Group, o projeto explora ao máximo as características do terreno para criar uma implantação inédita em Campo Grande. Segundo a arquiteta e diretora de design da LW, Cristina Wakamatsu, a proposta foi transformar a localização privilegiada em uma experiência arquitetônica igualmente singular.

"Este terreno possui uma relação muito especial com a cidade e com os parques. Criamos uma implantação que valoriza essa conexão. O resultado é um conjunto dinâmico, que oferece diferentes experiências e só foi possível graças à confiança construída com a Vanguard."

Uma entrega que superou expectativas

Entre os clientes, o sentimento predominante foi de encantamento. O delegado de polícia Adriano Garcia Geraldo, que adquiriu uma unidade inicialmente como investimento, conta que mudou de planos após conhecer o empreendimento concluído.

"A intenção era investir, mas, acompanhando a evolução da obra e vendo o resultado, fiquei tentado a morar aqui. O empreendimento impressiona em todos os detalhes. Arquitetura, acabamento, áreas de lazer e qualidade dos espaços ficaram exatamente como foram apresentados, ou até melhor."

A empresária Malu Falavigna também destaca a surpresa ao conhecer os ambientes prontos.

"Fiquei muito feliz com o resultado. A Vanguard conseguiu unir beleza, sofisticação, localização e natureza de uma forma muito harmoniosa. Cada ambiente revela um novo detalhe. Como campo-grandense, vejo muito da identidade da cidade neste projeto."

Um novo marco na história da Vanguard

Com a entrega do OUSE Natural Home, a Vanguard chega à marca de 36 torres entregues em Campo Grande, reafirmando uma trajetória construída com inovação, excelência e a experiência de fazer bem-feito. Cada novo projeto acompanha a evolução da cidade e das pessoas, criando espaços que inspiram novas formas de viver.

No OUSE, essa essência ganha forma em uma arquitetura que aproxima o morador da natureza e transforma o cotidiano em uma experiência marcada pelo bem-estar, pela contemplação e pela conexão com a cidade.
 

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