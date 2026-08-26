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Sistema Comércio presenteia Campo Grande com bolo gigante nos 127 anos

Ação reúne Fecomércio MS, Sesc MS e Senac MS em uma homenagem que une educação profissional, gastronomia e compromisso com a cidade

DA redação

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26/08/2026 - 00h00
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Campo Grande completa 127 anos e vai ganhar um presente feito para ser compartilhado. O Sistema Comércio MS prepara um bolo de grandes proporções para celebrar o aniversário da Capital junto à população e, ao mesmo tempo, mostrar na prática a capacidade técnica, educacional e de realização das instituições que o integram.

A iniciativa é da Fecomércio MS, por meio do Sesc MS e do Senac MS, instituições que atuam de forma integrada no desenvolvimento do comércio de bens, serviços e turismo e na promoção da educação profissional, qualidade de vida e desenvolvimento social.

O bolo será servido gratuitamente à população durante as comemorações do aniversário de Campo Grande, no dia 26 de agosto, e foi planejado para atender cerca de 2,5 mil pessoas. A produção ultrapassa 800 quilos e envolve uma operação que passa pela preparação dos ingredientes, produção, montagem, transporte, controle de temperatura, distribuição e segurança dos alimentos.

Para o presidente do Sistema Comércio MS, Juliano Wertheimer, a iniciativa representa uma forma de reconhecer a relação construída entre a instituição e Campo Grande ao longo de sua história.

“Temos orgulho de fazer parte do desenvolvimento de Campo Grande. Pensamos em um presente que pudesse ser compartilhado com as pessoas e que, ao mesmo tempo, mostrasse um pouco do que fazemos todos os dias: desenvolver pessoas, formar profissionais e contribuir para o crescimento do comércio e da nossa sociedade. Este bolo é uma homenagem feita para Campo Grande e, principalmente, para quem constrói esta cidade.”

Um presente que também mostra o que o Sistema Comércio faz

Por trás dos números do bolo está uma estrutura formada por profissionais de diferentes áreas e pelas competências desenvolvidas dentro das instituições do Sistema Comércio.

No Senac MS, o projeto ganha também uma dimensão educacional. Professores, profissionais e alunos participam de etapas da produção, transformando uma ação comemorativa em uma experiência prática de aprendizagem.

A produção em grande escala exige planejamento, organização, domínio técnico, segurança dos alimentos e trabalho em equipe. São competências presentes na formação profissional oferecida pelo Senac e que, nesta ação, ultrapassam os ambientes educacionais para chegar diretamente à população.

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Presidente do Sistema Comércio MS, Juliano Wertheimer. Crédito: Fecomércio MS

Para os alunos envolvidos, a experiência permite participar de uma operação real, com dimensões e desafios muito diferentes daqueles encontrados em uma produção convencional. Acompanhados por docentes e profissionais, eles têm a oportunidade de aplicar conhecimentos técnicos em uma entrega destinada a milhares de pessoas.
Segundo Juliano Wertheimer, esse aspecto também ajuda a traduzir a missão do Sistema Comércio.

“Quando nossos alunos e profissionais participam de um projeto dessa dimensão, mostramos de maneira muito concreta o resultado da educação profissional. Não estamos falando apenas de fazer um bolo. Estamos falando de planejamento, técnica, responsabilidade, segurança e profissionais preparados para realizar grandes projetos. É isso que queremos entregar para Mato Grosso do Sul: conhecimento capaz de se transformar em resultados para as pessoas e para a sociedade.”

Mais de 800 quilos e uma operação para 2,5 mil pessoas

A dimensão do presente exigiu uma operação especial. A receita utiliza ingredientes em grande quantidade — entre eles, cerca de 1,4 mil ovos — e terá doce de leite no recheio, ingrediente escolhido para trazer sabor e memória afetiva à comemoração.

Além da produção, foram planejadas todas as etapas necessárias para que o bolo chegue ao público com qualidade e segurança, incluindo armazenamento, controle de temperatura, transporte protegido e organização da entrega.

A distribuição será realizada durante a programação comemorativa dos 127 anos de Campo Grande, no dia 26 de agosto, na Avenida Afonso Pena entre a 14 e a Calógeras após o Desfile Cívico. 
Mais do que marcar uma data, a proposta é dividir a comemoração com quem faz parte dela.

“Campo Grande é feita por pessoas, empresas, trabalhadores e empreendedores que ajudam a movimentar nossa economia todos os dias. O Sistema Comércio existe para estar ao lado dessas pessoas. Por isso, queremos estar também neste momento de celebração da nossa Capital”, conclui Juliano Wertheimer.

O Sistema Comércio MS é composto por Fecomércio MS, Sesc MS, Senac MS, IPF e sindicatos empresariais. A entidade é presidida por Juliano Wertheimer e administrada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), presidida por José Roberto Tadros.
 

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Vanguard entrega OUSE Natural Home em Campo Grande

Localizado na Via Park, o empreendimento integra arquitetura, paisagem e bem-estar em um projeto que valoriza a conexão com a natureza.

29/06/2026 08h52

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No último sábado (27), a Vanguard celebrou mais um importante capítulo de sua trajetória em Campo Grande com a entrega do OUSE Natural Home, a 36ª torre concluída pela marca na Capital. Mais do que a entrega aos clientes, o momento marcou a realização de um conceito pensado para aproximar as pessoas da natureza e transformar a experiência de morar.

Localizado na Via Park, uma das regiões mais valorizadas da cidade, o OUSE nasce em meio a um dos maiores corredores verdes de Campo Grande, entre o Parque das Nações Indígenas e o Parque Ecológico do Sóter. O projeto foi criado para que a paisagem faça parte da rotina dos moradores, gerando uma relação natural entre arquitetura, luz, vegetação e qualidade de vida.

Ao pôr do sol, os clientes conheceram os ambientes e puderam vivenciar aquilo que inspirou o empreendimento desde sua concepção: uma arquitetura que convida a desacelerar, contemplar e viver cercado pelo verde, sem abrir mão do conforto e da funcionalidade.

Cristina Wakamatsu, Vanessa Scaff e Marcio Tanaka.

Para a superintendente regional da Vanguard, Vanessa Scaff, a entrega representa a concretização de uma visão construída desde os primeiros estudos do terreno. 

"É uma emoção muito grande. Há alguns anos estávamos aqui imaginando o potencial deste lugar e, hoje, vemos esse projeto ganhar vida exatamente como sonhamos. O grande diferencial é proporcionar uma experiência em que as pessoas convivem com a paisagem na altura da copa das árvores. Durante o dia, o verde domina a vista; ao entardecer, o horizonte da cidade cria um cenário igualmente encantador. Ouvir dos clientes que o resultado superou as expectativas é a maior confirmação de que entregamos algo realmente especial.Assinado pelo escritório internacional LW Design Group, o projeto explora ao máximo as características do terreno para criar uma implantação inédita em Campo Grande. Segundo a arquiteta e diretora de design da LW, Cristina Wakamatsu, a proposta foi transformar a localização privilegiada em uma experiência arquitetônica igualmente singular.

"Este terreno possui uma relação muito especial com a cidade e com os parques. Criamos uma implantação que valoriza essa conexão. O resultado é um conjunto dinâmico, que oferece diferentes experiências e só foi possível graças à confiança construída com a Vanguard."

Uma entrega que superou expectativas

Entre os clientes, o sentimento predominante foi de encantamento. O delegado de polícia Adriano Garcia Geraldo, que adquiriu uma unidade inicialmente como investimento, conta que mudou de planos após conhecer o empreendimento concluído.

"A intenção era investir, mas, acompanhando a evolução da obra e vendo o resultado, fiquei tentado a morar aqui. O empreendimento impressiona em todos os detalhes. Arquitetura, acabamento, áreas de lazer e qualidade dos espaços ficaram exatamente como foram apresentados, ou até melhor."

A empresária Malu Falavigna também destaca a surpresa ao conhecer os ambientes prontos.

"Fiquei muito feliz com o resultado. A Vanguard conseguiu unir beleza, sofisticação, localização e natureza de uma forma muito harmoniosa. Cada ambiente revela um novo detalhe. Como campo-grandense, vejo muito da identidade da cidade neste projeto."

Um novo marco na história da Vanguard

Com a entrega do OUSE Natural Home, a Vanguard chega à marca de 36 torres entregues em Campo Grande, reafirmando uma trajetória construída com inovação, excelência e a experiência de fazer bem-feito. Cada novo projeto acompanha a evolução da cidade e das pessoas, criando espaços que inspiram novas formas de viver.

No OUSE, essa essência ganha forma em uma arquitetura que aproxima o morador da natureza e transforma o cotidiano em uma experiência marcada pelo bem-estar, pela contemplação e pela conexão com a cidade.
 

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Empreendimentos horizontais marcam nova fase do desenvolvimento urbano em CG

15/06/2026 00h00

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Campo Grande vive um momento de expansão, amadurecimento urbano e valorização de novos endereços. Com uma das economias mais relevantes do Centro-Oeste e um público cada vez mais atento à qualidade de vida, segurança e bem-estar, a capital sul-mato-grossense abre espaço para empreendimentos horizontais planejados, capazes de acompanhar o ritmo de crescimento da cidade e os novos desejos de moradia.

Embora a cidade já conte com condomínios horizontais consolidados, a oferta de empreendimentos com esse padrão de estrutura ainda é restrita diante do porte da capital e do seu potencial de crescimento. O Soul nasce para contribuir com esse movimento, trazendo uma forma de viver mais completa, segura e conectada ao cotidiano das famílias.

É nesse cenário que a Corpal Incorporadora apresenta seu primeiro empreendimento em Campo Grande: o Soul Corpal Living Resort. O projeto marca a entrada da empresa na capital sul-mato-grossense e traz uma proposta que une urbanismo, natureza, lazer, esporte e convivência em um só lugar.

Especializada no desenvolvimento de empreendimentos horizontais planejados, a Corpal reúne 18 anos de atuação e mais de 8 milhões de m² urbanizados em 32 cidades de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná e São Paulo. Essa trajetória sustenta a chegada da incorporadora à capital, com um projeto alinhado ao porte, ao potencial econômico e às novas demandas de moradia de Campo Grande.

No empreendimento, essa visão se traduz em áreas verdes, lagos, espaços gastronômicos, ambientes de bem-estar, lazer completo, complexo esportivo e a primeira piscina com praia de Mato Grosso do Sul. Mais do que um endereço residencial, o Soul propõe uma rotina em que a casa se amplia para além do lote, com espaços pensados para encontros, descanso, movimento e convivência.

“Chegar a Campo Grande com o Soul é um passo muito importante para nós. A capital tem força econômica, qualidade de vida e um público que valoriza projetos bem planejados. Nosso objetivo é contribuir com a cidade trazendo um empreendimento conectado à natureza, ao bem-estar, à segurança e à convivência, com diferenciais inéditos para Mato Grosso do Sul”, destaca Fernando Fuziy, CEO da Corpal.

Com o Soul, a Corpal inicia sua presença em Campo Grande apresentando um projeto alinhado ao crescimento da cidade e às novas formas de morar, viver e construir o futuro.
 

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