Sistema Comércio presenteia Campo Grande com bolo gigante nos 127 anos

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Campo Grande completa 127 anos e vai ganhar um presente feito para ser compartilhado. O Sistema Comércio MS prepara um bolo de grandes proporções para celebrar o aniversário da Capital junto à população e, ao mesmo tempo, mostrar na prática a capacidade técnica, educacional e de realização das instituições que o integram.

A iniciativa é da Fecomércio MS, por meio do Sesc MS e do Senac MS, instituições que atuam de forma integrada no desenvolvimento do comércio de bens, serviços e turismo e na promoção da educação profissional, qualidade de vida e desenvolvimento social.

O bolo será servido gratuitamente à população durante as comemorações do aniversário de Campo Grande, no dia 26 de agosto, e foi planejado para atender cerca de 2,5 mil pessoas. A produção ultrapassa 800 quilos e envolve uma operação que passa pela preparação dos ingredientes, produção, montagem, transporte, controle de temperatura, distribuição e segurança dos alimentos.

Para o presidente do Sistema Comércio MS, Juliano Wertheimer, a iniciativa representa uma forma de reconhecer a relação construída entre a instituição e Campo Grande ao longo de sua história.

“Temos orgulho de fazer parte do desenvolvimento de Campo Grande. Pensamos em um presente que pudesse ser compartilhado com as pessoas e que, ao mesmo tempo, mostrasse um pouco do que fazemos todos os dias: desenvolver pessoas, formar profissionais e contribuir para o crescimento do comércio e da nossa sociedade. Este bolo é uma homenagem feita para Campo Grande e, principalmente, para quem constrói esta cidade.”

Um presente que também mostra o que o Sistema Comércio faz

Por trás dos números do bolo está uma estrutura formada por profissionais de diferentes áreas e pelas competências desenvolvidas dentro das instituições do Sistema Comércio.

No Senac MS, o projeto ganha também uma dimensão educacional. Professores, profissionais e alunos participam de etapas da produção, transformando uma ação comemorativa em uma experiência prática de aprendizagem.

A produção em grande escala exige planejamento, organização, domínio técnico, segurança dos alimentos e trabalho em equipe. São competências presentes na formação profissional oferecida pelo Senac e que, nesta ação, ultrapassam os ambientes educacionais para chegar diretamente à população.

Presidente do Sistema Comércio MS, Juliano Wertheimer. Crédito: Fecomércio MS

Para os alunos envolvidos, a experiência permite participar de uma operação real, com dimensões e desafios muito diferentes daqueles encontrados em uma produção convencional. Acompanhados por docentes e profissionais, eles têm a oportunidade de aplicar conhecimentos técnicos em uma entrega destinada a milhares de pessoas.

Segundo Juliano Wertheimer, esse aspecto também ajuda a traduzir a missão do Sistema Comércio.

“Quando nossos alunos e profissionais participam de um projeto dessa dimensão, mostramos de maneira muito concreta o resultado da educação profissional. Não estamos falando apenas de fazer um bolo. Estamos falando de planejamento, técnica, responsabilidade, segurança e profissionais preparados para realizar grandes projetos. É isso que queremos entregar para Mato Grosso do Sul: conhecimento capaz de se transformar em resultados para as pessoas e para a sociedade.”

Mais de 800 quilos e uma operação para 2,5 mil pessoas

A dimensão do presente exigiu uma operação especial. A receita utiliza ingredientes em grande quantidade — entre eles, cerca de 1,4 mil ovos — e terá doce de leite no recheio, ingrediente escolhido para trazer sabor e memória afetiva à comemoração.

Além da produção, foram planejadas todas as etapas necessárias para que o bolo chegue ao público com qualidade e segurança, incluindo armazenamento, controle de temperatura, transporte protegido e organização da entrega.

A distribuição será realizada durante a programação comemorativa dos 127 anos de Campo Grande, no dia 26 de agosto, na Avenida Afonso Pena entre a 14 e a Calógeras após o Desfile Cívico.

Mais do que marcar uma data, a proposta é dividir a comemoração com quem faz parte dela.

“Campo Grande é feita por pessoas, empresas, trabalhadores e empreendedores que ajudam a movimentar nossa economia todos os dias. O Sistema Comércio existe para estar ao lado dessas pessoas. Por isso, queremos estar também neste momento de celebração da nossa Capital”, conclui Juliano Wertheimer.

O Sistema Comércio MS é composto por Fecomércio MS, Sesc MS, Senac MS, IPF e sindicatos empresariais. A entidade é presidida por Juliano Wertheimer e administrada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), presidida por José Roberto Tadros.

