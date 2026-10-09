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Pais & Filhos Brinquedos reforça parceria com o SBT e destaca jogos inspirados em programas clássico

da redação

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09/10/2026 - 00h00
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A Pais & Filhos Brinquedos amplia seu portfólio de jogos em parceria com o SBT e reúne produtos inspirados em programas que fazem parte da história da televisão brasileira, como Jogo Show do Milhão, Passa ou Repassa, Qual é a Música?  e Jogo das 3 Pistas. A linha aposta em experiências que unem entretenimento, interação e diferentes gerações em torno da brincadeira.

O Jogo Show do Milhão apresenta perguntas de múltipla escolha que estimulam memória, curiosidade e conhecimentos gerais. Com uma mecânica dinâmica, o jogo permite que crianças e adultos reproduzam a experiência de um dos quizzes mais conhecidos da televisão brasileira.

É indicado para crianças a partir de 7 anos. Inspirado nas provas do programa, o Passa ou Repassa reúne desafios que trabalham estratégia, cooperação e agilidade. A proposta recria o clima descontraído do programa e incentiva a participação de todos os jogadores. É indicado a partir de 6 anos.

Já o Jogo das 3 Pistas trabalha lógica, dedução e interpretação. Os participantes precisam descobrir a palavra-tema a partir de pistas apresentadas durante a partida, estimulando raciocínio rápido, vocabulário e atenção. A indicação é para crianças a partir de 8 anos.

A linha também conta com o Qual é a Música?, que desafia os participantes a reconhecer canções a partir de pistas e trechos musicais. A brincadeira estimula memória, percepção e conhecimento musical, além de criar uma experiência divertida para diferentes gerações.

Para Tamara Campos, Head de Marketing e Produtos da Pais & Filhos Brinquedos, a parceria com o SBT permite transformar referências conhecidas da televisão em experiências de brincadeira compartilhadas entre pais, filhos e amigos.

“Os jogos inspirados nos programas do SBT aproximam gerações e resgatam memórias afetivas. São produtos que levam para dentro de casa elementos do entretenimento que fazem parte da história de muitas famílias e mostram como o brincar também pode ser uma forma de criar novas experiências juntos”, afirma.
A linha de jogos da Pais & Filhos Brinquedos em parceria com o SBT está disponível nos principais varejistas do Brasil.
 

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Presidente da Fiems parabeniza Riedel, Reinaldo e Capitão Contar por vitória nas eleições

05/10/2026 06h00

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O presidente da Fiems, Sérgio Longen, parabenizou o governador Eduardo Riedel pela reeleição

O presidente da Fiems, Sérgio Longen, parabenizou o governador Eduardo Riedel pela reeleição Divulgação Fiems

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O presidente da Fiems, Sérgio Longen, parabenizou o governador Eduardo Riedel pela reeleição e Reinaldo Azambuja e Capitão Contar pela eleição ao Senado Federal. Para Longen, o resultado das urnas abre um novo ciclo de trabalho e reforça a importância da articulação entre o Governo do Estado, a bancada federal e o setor produtivo.

“Quero parabenizar o Eduardo Riedel e toda a sua equipe pelo resultado. O Estado avançou nos últimos quatro anos e temos acompanhado e construído esse trabalho com o poder público, especialmente na criação de um ambiente de negócios mais favorável e na atração de novos investimentos", afirmou.

Segundo o presidente da Fiems, a continuidade da gestão estadual permitirá dar sequência a uma agenda de desenvolvimento que envolve o setor produtivo e diferentes instituições da sociedade.

“Esperamos que o governo continue avançando nessa direção, com ações construídas em conjunto e que contemplem as empresas. Temos grandes desafios pela frente, entre eles os efeitos da reforma tributária, e Mato Grosso do Sul precisa estar preparado para esse novo cenário”, destacou.

Parlamentares 

Longen também cumprimentou Reinaldo Azambuja e Capitão Contar pela eleição ao Senado e ressaltou a importância de uma atuação articulada da bancada federal em defesa dos interesses estaduais.

 

“A eleição de Reinaldo e Contar, somada à atuação da senadora Tereza Cristina, forma uma representação importante para o Estado no Senado. Reinaldo traz uma experiência política muito grande, enquanto Contar chega com uma nova trajetória e respaldo popular. Esperamos que essa bancada trabalhe de forma alinhada em torno das pautas importantes para o Estado e para o Brasil”, afirmou.

O presidente da Fiems também parabenizou os deputados estaduais e federais eleitos e destacou a importância da renovação e da representatividade que o resultado das urnas traz.

"Quero cumprimentar todos os deputados estaduais e federais eleitos. Eles terão um papel importante na construção das decisões que vão impactar o Estado nos próximos anos. O setor produtivo espera manter o diálogo com todos os representantes eleitos e contribuir com propostas que ajudem Mato Grosso do Sul a continuar avançando”, disse.

Para o presidente da Fiems, a integração entre as diferentes esferas de representação é fundamental diante das mudanças econômicas e institucionais que o país terá pela frente. “O que esperamos é um alinhamento político entre Brasil e Mato Grosso do Sul. Essa união de forças pode contribuir para que o Estado avance ainda mais, atraia investimentos, gere empregos e fortaleça sua indústria”, concluiu.

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Artheo Concept Living é entregue na esquina mais charmosa de Campo Grande

Plaenge celebra entrega no Jardim dos Estados, marcada por uma proposta contemporânea de viver a cidade

27/08/2026 10h05

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No último dia 25 de agosto, a Plaenge celebrou a entrega do Artheo Concept Living, projeto que passa a integrar definitivamente a paisagem urbana de Campo Grande e a história de centenas de clientes que acreditaram em sua proposta desde o lançamento. Para a incorporadora, o momento representa a concretização de uma visão que alia arquitetura, design, tecnologia e bem-estar para criar uma experiência de morar alinhada às transformações da vida contemporânea.

Localizado na Rua Euclides da Cunha, no tradicional Jardim dos Estados e reconhecido como a esquina mais charmosa da cidade, o Artheo foi concebido para traduzir uma nova forma de viver os espaços urbanos. Cercado por uma infraestrutura consolidada, o empreendimento reúne design contemporâneo, tecnologia, funcionalidade e experiências que acompanham os hábitos de uma vida cada vez mais dinâmica. 

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Assinado pelo escritório Bohrer Arquitetos, parceiro da Plaenge há mais de três décadas, o projeto se destaca pela composição elegante de suas fachadas. A integração entre paisagismo e edificação reforça sua identidade visual, cria uma presença arquitetônica singular e contribui para qualificar o entorno onde está inserido.

O Artheo apresenta o conceito Concept Living, uma proposta que amplia o conceito tradicional de moradia ao integrar ambientes versáteis, áreas compartilhadas planejadas para diferentes perfis de uso e soluções que acompanham as novas dinâmicas da vida urbana.

Arquitetura pensada para a experiência de viver a cidade

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Entre os destaques do projeto está o rooftop, concebido como um espaço de convivência, contemplação e conexão com a cidade. Com uma vista privilegiada de Campo Grande, o ambiente traduz a proposta de criar experiências que vão além dos limites do apartamento e estimulam uma relação mais próxima entre moradores e o lugar onde vivem.

O Artheo chega em um momento de valorização contínua do Jardim dos Estados, bairro que combina tradição, localização estratégica e qualidade urbana. Sua presença reforça a vocação da região como um dos endereços mais desejados de Campo Grande e contribui para a transformação da paisagem local, com uma proposta que respeita o contexto urbano e estabelece novas perspectivas para o futuro.

creator 7__1__jpgValéria Gabas, Diretora de Unidade de Negócio da Plaenge em Campo Grande. Foto: Marcus Moryiama



Para a diretora da Unidade de Negócio da Plaenge em Campo Grande, Valéria Gabas, a entrega representa a concretização de um compromisso construído ao longo de toda a jornada do empreendimento.

"Cada entrega tem um significado especial porque marca o início de uma nova fase para nossos clientes. O Artheo nasceu de um projeto que acredita no potencial de Campo Grande e em uma nova forma de viver a cidade. Hoje celebramos a concretização desse compromisso, agradecendo a confiança de todos que escolheram a Plaenge para fazer parte de suas histórias."

Segundo ela, a conclusão do empreendimento reforça um dos principais pilares da marca. "A credibilidade de uma empresa é construída obra após obra, entrega após entrega. O Artheo representa mais um compromisso cumprido e reforça a responsabilidade que temos com a qualidade, a excelência construtiva e o relacionamento transparente com nossos clientes."

Um projeto que dialoga com o futuro de Campo Grande

creator 7__1__jpgA piscina coberta integra o conjunto de áreas comuns pensadas para proporcionar bem-estar e conveniência aos moradores. Foto: Marcus Moryiama

O superintendente regional da Plaenge, Marcelo Kenchikoski, destaca que o empreendimento foi concebido para dialogar com o futuro da cidade.

"O Artheo reúne elementos que hoje definem os melhores projetos urbanos: arquitetura de qualidade, integração com o entorno, espaços de convivência relevantes e uma experiência de morar que acompanha as mudanças de comportamento da sociedade. É um empreendimento que contribui para enriquecer a paisagem urbana e fortalecer a vocação do Jardim dos Estados como uma das regiões mais valorizadas de Campo Grande."

creator 7__1__jpgUm dos principais diferenciais do projeto, o rooftop oferece ambientes voltados à convivência e à contemplação da cidade. Foto: Marcus Moryiama

Para a arquiteta Luiza Bohrer, responsável pelo projeto, a entrega permite que a cidade vivencie na prática os conceitos que nortearam sua criação.

"Desde o início buscamos desenvolver uma arquitetura elegante, contemporânea e atemporal, capaz de dialogar com a cidade e permanecer relevante ao longo dos anos. O rooftop é um dos espaços que melhor traduz essa proposta. De lá, é possível contemplar Campo Grande sob uma nova perspectiva, em um ambiente pensado para valorizar a convivência e a experiência urbana."

creator 7__1__jpgClientes, parceiros e convidados participaram da celebração que marcou a entrega do Artheo Concept Living em Campo Grande. Foto: Marcus Moryiama.

Além dos atributos arquitetônicos e urbanísticos, o Artheo representa uma conquista para os clientes que enxergaram no projeto uma oportunidade de construir patrimônio em uma localização estratégica e com potencial de valorização.

Com a entrega do Artheo Concept Living, a Plaenge soma mais um empreendimento ao seu histórico de obras concluídas em Campo Grande, reafirmando a solidez de uma trajetória construída com planejamento, qualidade construtiva e compromisso com o desenvolvimento urbano da cidade.

Saiba mais pelo site ou Instagram.

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