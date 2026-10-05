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Presidente da Fiems parabeniza Riedel, Reinaldo e Capitão Contar por vitória nas eleições

Da Redação

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05/10/2026 - 06h00
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O presidente da Fiems, Sérgio Longen, parabenizou o governador Eduardo Riedel pela reeleição e Reinaldo Azambuja e Capitão Contar pela eleição ao Senado Federal. Para Longen, o resultado das urnas abre um novo ciclo de trabalho e reforça a importância da articulação entre o Governo do Estado, a bancada federal e o setor produtivo.

“Quero parabenizar o Eduardo Riedel e toda a sua equipe pelo resultado. O Estado avançou nos últimos quatro anos e temos acompanhado e construído esse trabalho com o poder público, especialmente na criação de um ambiente de negócios mais favorável e na atração de novos investimentos", afirmou.

Segundo o presidente da Fiems, a continuidade da gestão estadual permitirá dar sequência a uma agenda de desenvolvimento que envolve o setor produtivo e diferentes instituições da sociedade.

“Esperamos que o governo continue avançando nessa direção, com ações construídas em conjunto e que contemplem as empresas. Temos grandes desafios pela frente, entre eles os efeitos da reforma tributária, e Mato Grosso do Sul precisa estar preparado para esse novo cenário”, destacou.

Parlamentares 

Longen também cumprimentou Reinaldo Azambuja e Capitão Contar pela eleição ao Senado e ressaltou a importância de uma atuação articulada da bancada federal em defesa dos interesses estaduais.

 

“A eleição de Reinaldo e Contar, somada à atuação da senadora Tereza Cristina, forma uma representação importante para o Estado no Senado. Reinaldo traz uma experiência política muito grande, enquanto Contar chega com uma nova trajetória e respaldo popular. Esperamos que essa bancada trabalhe de forma alinhada em torno das pautas importantes para o Estado e para o Brasil”, afirmou.

O presidente da Fiems também parabenizou os deputados estaduais e federais eleitos e destacou a importância da renovação e da representatividade que o resultado das urnas traz.

"Quero cumprimentar todos os deputados estaduais e federais eleitos. Eles terão um papel importante na construção das decisões que vão impactar o Estado nos próximos anos. O setor produtivo espera manter o diálogo com todos os representantes eleitos e contribuir com propostas que ajudem Mato Grosso do Sul a continuar avançando”, disse.

Para o presidente da Fiems, a integração entre as diferentes esferas de representação é fundamental diante das mudanças econômicas e institucionais que o país terá pela frente. “O que esperamos é um alinhamento político entre Brasil e Mato Grosso do Sul. Essa união de forças pode contribuir para que o Estado avance ainda mais, atraia investimentos, gere empregos e fortaleça sua indústria”, concluiu.

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Sistema Comércio presenteia Campo Grande com bolo gigante nos 127 anos

Ação reúne Fecomércio MS, Sesc MS e Senac MS em uma homenagem que une educação profissional, gastronomia e compromisso com a cidade

26/08/2026 00h00

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Campo Grande completa 127 anos e vai ganhar um presente feito para ser compartilhado. O Sistema Comércio MS prepara um bolo de grandes proporções para celebrar o aniversário da Capital junto à população e, ao mesmo tempo, mostrar na prática a capacidade técnica, educacional e de realização das instituições que o integram.

A iniciativa é da Fecomércio MS, por meio do Sesc MS e do Senac MS, instituições que atuam de forma integrada no desenvolvimento do comércio de bens, serviços e turismo e na promoção da educação profissional, qualidade de vida e desenvolvimento social.

O bolo será servido gratuitamente à população durante as comemorações do aniversário de Campo Grande, no dia 26 de agosto, e foi planejado para atender cerca de 2,5 mil pessoas. A produção ultrapassa 800 quilos e envolve uma operação que passa pela preparação dos ingredientes, produção, montagem, transporte, controle de temperatura, distribuição e segurança dos alimentos.

Para o presidente do Sistema Comércio MS, Juliano Wertheimer, a iniciativa representa uma forma de reconhecer a relação construída entre a instituição e Campo Grande ao longo de sua história.

“Temos orgulho de fazer parte do desenvolvimento de Campo Grande. Pensamos em um presente que pudesse ser compartilhado com as pessoas e que, ao mesmo tempo, mostrasse um pouco do que fazemos todos os dias: desenvolver pessoas, formar profissionais e contribuir para o crescimento do comércio e da nossa sociedade. Este bolo é uma homenagem feita para Campo Grande e, principalmente, para quem constrói esta cidade.”

Um presente que também mostra o que o Sistema Comércio faz

Por trás dos números do bolo está uma estrutura formada por profissionais de diferentes áreas e pelas competências desenvolvidas dentro das instituições do Sistema Comércio.

No Senac MS, o projeto ganha também uma dimensão educacional. Professores, profissionais e alunos participam de etapas da produção, transformando uma ação comemorativa em uma experiência prática de aprendizagem.

A produção em grande escala exige planejamento, organização, domínio técnico, segurança dos alimentos e trabalho em equipe. São competências presentes na formação profissional oferecida pelo Senac e que, nesta ação, ultrapassam os ambientes educacionais para chegar diretamente à população.

Presidente do Sistema Comércio MS, Juliano Wertheimer. Crédito: Fecomércio MS

Para os alunos envolvidos, a experiência permite participar de uma operação real, com dimensões e desafios muito diferentes daqueles encontrados em uma produção convencional. Acompanhados por docentes e profissionais, eles têm a oportunidade de aplicar conhecimentos técnicos em uma entrega destinada a milhares de pessoas.
Segundo Juliano Wertheimer, esse aspecto também ajuda a traduzir a missão do Sistema Comércio.

“Quando nossos alunos e profissionais participam de um projeto dessa dimensão, mostramos de maneira muito concreta o resultado da educação profissional. Não estamos falando apenas de fazer um bolo. Estamos falando de planejamento, técnica, responsabilidade, segurança e profissionais preparados para realizar grandes projetos. É isso que queremos entregar para Mato Grosso do Sul: conhecimento capaz de se transformar em resultados para as pessoas e para a sociedade.”

Mais de 800 quilos e uma operação para 2,5 mil pessoas

A dimensão do presente exigiu uma operação especial. A receita utiliza ingredientes em grande quantidade — entre eles, cerca de 1,4 mil ovos — e terá doce de leite no recheio, ingrediente escolhido para trazer sabor e memória afetiva à comemoração.

Além da produção, foram planejadas todas as etapas necessárias para que o bolo chegue ao público com qualidade e segurança, incluindo armazenamento, controle de temperatura, transporte protegido e organização da entrega.

A distribuição será realizada durante a programação comemorativa dos 127 anos de Campo Grande, no dia 26 de agosto, na Avenida Afonso Pena entre a 14 e a Calógeras após o Desfile Cívico. 
Mais do que marcar uma data, a proposta é dividir a comemoração com quem faz parte dela.

“Campo Grande é feita por pessoas, empresas, trabalhadores e empreendedores que ajudam a movimentar nossa economia todos os dias. O Sistema Comércio existe para estar ao lado dessas pessoas. Por isso, queremos estar também neste momento de celebração da nossa Capital”, conclui Juliano Wertheimer.

O Sistema Comércio MS é composto por Fecomércio MS, Sesc MS, Senac MS, IPF e sindicatos empresariais. A entidade é presidida por Juliano Wertheimer e administrada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), presidida por José Roberto Tadros.
 

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Alunos da Universidad Del Pacífico iniciam pesquisa em Harvard

Parceria internacional eleva o patamar acadêmico e coloca estudantes da fronteira em contato com o que há de mais avançado na investigação clínica mundial

24/07/2026 14h47

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Est. Thales Conehero y Katia Cirelli - Midicina Universidad del Pacifico de Pedro Juan Caballero no Paraguai

Est. Thales Conehero y Katia Cirelli - Midicina Universidad del Pacifico de Pedro Juan Caballero no Paraguai

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Por Universidad Del Pacífico

A busca pela excelência na medicina acaba de ganhar um novo e importante capítulo. Estudantes de Medicina da Universidad Del Pacífico deram início a uma jornada acadêmica de alto impacto: o programa internacional Principles and Practice of Clinical Research (PPCR) da Harvard T.H. Chan School of Public Health – ECE.

O curso é reconhecido globalmente por formar pesquisadores capazes de liderar ensaios clínicos e projetos científicos de alta complexidade. Para a universidade, este movimento não é apenas uma conquista acadêmica, mas um marco estratégico em seu processo de internacionalização.

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Padrão Global de Formação

Ao integrar o programa de uma das melhores universidades do mundo, os alunos têm acesso a metodologias rigorosas e uma rede de contatos internacionais. “Esta é uma oportunidade chave para fortalecer nossa formação com padrões globais, promovendo uma vinculação que ultrapassa as fronteiras da nossa região”, destaca a coordenação da instituição.

Principais benefícios:

  •  Capacitação Científica: domínio de ferramentas avançadas de investigação clínica.
  •  Visão Internacional: networking e troca de experiências com profissionais de diversos países.
  •  Prestígio Acadêmico: currículo fortalecido com a chancela de Harvard.

Compromisso com a Internacionalização

A iniciativa reforça o compromisso da Universidad Del Pacífico em oferecer aos seus alunos não apenas o conhecimento técnico de sala de aula, mas também as competências necessárias para atuar no cenário médico global. Com investimentos contínuos em tecnologia e parcerias externas, a instituição se consolida como um polo de inovação no ensino de medicina na região.

Para os futuros médicos que iniciam este programa, o desafio é grande, mas a recompensa é ainda maior: a capacidade de transformar a realidade da saúde por meio da ciência de ponta.

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