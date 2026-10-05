Presidente da Fiems parabeniza Riedel, Reinaldo e Capitão Contar por vitória nas eleições

O presidente da Fiems, Sérgio Longen, parabenizou o governador Eduardo Riedel pela reeleição e Reinaldo Azambuja e Capitão Contar pela eleição ao Senado Federal. Para Longen, o resultado das urnas abre um novo ciclo de trabalho e reforça a importância da articulação entre o Governo do Estado, a bancada federal e o setor produtivo.
“Quero parabenizar o Eduardo Riedel e toda a sua equipe pelo resultado. O Estado avançou nos últimos quatro anos e temos acompanhado e construído esse trabalho com o poder público, especialmente na criação de um ambiente de negócios mais favorável e na atração de novos investimentos", afirmou.
Segundo o presidente da Fiems, a continuidade da gestão estadual permitirá dar sequência a uma agenda de desenvolvimento que envolve o setor produtivo e diferentes instituições da sociedade.
“Esperamos que o governo continue avançando nessa direção, com ações construídas em conjunto e que contemplem as empresas. Temos grandes desafios pela frente, entre eles os efeitos da reforma tributária, e Mato Grosso do Sul precisa estar preparado para esse novo cenário”, destacou.
Parlamentares
Longen também cumprimentou Reinaldo Azambuja e Capitão Contar pela eleição ao Senado e ressaltou a importância de uma atuação articulada da bancada federal em defesa dos interesses estaduais.
“A eleição de Reinaldo e Contar, somada à atuação da senadora Tereza Cristina, forma uma representação importante para o Estado no Senado. Reinaldo traz uma experiência política muito grande, enquanto Contar chega com uma nova trajetória e respaldo popular. Esperamos que essa bancada trabalhe de forma alinhada em torno das pautas importantes para o Estado e para o Brasil”, afirmou.
O presidente da Fiems também parabenizou os deputados estaduais e federais eleitos e destacou a importância da renovação e da representatividade que o resultado das urnas traz.
"Quero cumprimentar todos os deputados estaduais e federais eleitos. Eles terão um papel importante na construção das decisões que vão impactar o Estado nos próximos anos. O setor produtivo espera manter o diálogo com todos os representantes eleitos e contribuir com propostas que ajudem Mato Grosso do Sul a continuar avançando”, disse.
Para o presidente da Fiems, a integração entre as diferentes esferas de representação é fundamental diante das mudanças econômicas e institucionais que o país terá pela frente. “O que esperamos é um alinhamento político entre Brasil e Mato Grosso do Sul. Essa união de forças pode contribuir para que o Estado avance ainda mais, atraia investimentos, gere empregos e fortaleça sua indústria”, concluiu.