Plaenge entrega Lieu Unique: seu icônico loteamento premiado em Campo Grande

Valorização recorde transforma a Chácara dos Poderes em um dos endereços mais desejados de Campo Grande. Região cresce com infraestrutura moderna, viaduto da BR-163 e empreendimentos de alto padrão que redefinem o conceito de morar
Em um dos mais expressivos fenômenos de valorização imobiliária do CentroOeste, a região da Chácara dos Poderes, em Campo Grande, viu o preço do metro quadrado saltar de R$ 15,67 para R$ 190,02 entre 2012 e 2024 — uma alta superior a 1.100%.
O movimento, que reflete uma nova dinâmica de crescimento para a capital, é catalisado por investimentos estratégicos em infraestrutura, como o novo viaduto da BR-163, e pela chegada de empreendimentos de alto padrão que estão redefinindo o conceito de morar.
Qualificado e ordenado
Mais do que números, a transformação da região é um estudo de caso sobre como o planejamento urbano impacta a qualidade de vida e impulsiona a atratividade econômica. Obras de mobilidade, antes vistas como soluções para o futuro, hoje são a base para um desenvolvimento ordenado que atrai moradores e investidores.
É nesse contexto que a região da Chácara dos Poderes se consolida como um dos novos polos de expansão planejada de Campo Grande, reunindo empreendimentos de alto padrão, infraestrutura moderna e uma crescente oferta de serviços e conveniências.
De acordo com dados da Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (Planurb), o crescimento populacional da região tem sido qualificado e gradual. Criada em 1986, a partir de diversos parcelamentos, a região inicialmente atraiu famílias em busca de uma moradia próxima à natureza, mas ainda dentro do perímetro urbano.
“Em 2014, o censo apontava 956 moradores; hoje, estimamos 980. Isso demonstra uma enorme potencialidade de crescimento e desmistifica a percepção de que empreendimentos de alto padrão provocam adensamento desordenado”, explica o economista da Planurb, Fábio Nogueira. Até 2032, estudos apontam um crescimento de 0,57%, totalizando 1037 moradores."
A projeção de frota na região corrobora essa tese de crescimento sustentável. A estimativa para os próximos 10 anos aponta um aumento de apenas 0,25% ao ano, passando de 944 para 968 veículos.
"É um crescimento planejado, que a nova infraestrutura — como o viaduto — absorverá com folga, garantindo fluidez e segurança para quem vive e transita pela área", complementa Nogueira.
Transposição da BR-163 na Av. Desembargador Leão Neto do Carmo, no bairro Chácara dos Poderes.
Fórmula do Sucesso
“Já vimos esse movimento antes: o que eram as regiões do Nova Lima e do Tiradentes antes da chegada dos empreendimentos de alto padrão? Esses projetos levaram progresso e prosperidade às regiões onde se instalaram. A chegada deles gera uma valorização imediata, mas a transformação ocorre a longo prazo. O perfil da demanda é que definirá oferta de serviço na localidade e a tendência é que se qualifique”, cita Fábio.
A economista da Federação do Comércio de Bens, Serviço e Turismo de MS (Fecomércio), Regiane Dedé de Oliveira ratifica o fenômeno.
Ela diz que o movimento já pode ser percebido em várias atividades econômicas, onde comerciantes e prestadores de serviços ajustam seus produtos, estratégias e experiências para atender a um público mais exigente, fortalecendo a economia e impulsionando a modernização do comércio local.
“Os grandes empreendimentos, especialmente os de alto padrão, impulsionam o desenvolvimento de diversos setores do comércio. Isso acontece porque o mercado local tende a se adaptar às
novas demandas, demonstrando a versatilidade e capacidade de inovação dos empreendedores.”
Esse movimento de consolidação urbana e de valorização imobiliária, mesmo diante de um cenário econômico desafiador, revela a confiança do mercado local. Campo Grande demonstra resiliência e capacidade de atrair investimentos privados de longo prazo — especialmente na região da Chácara dos
Poderes, onde incorporadoras e construtoras têm identificado um público exigente, criterioso e atento à qualidade de vida. Neste mês, a região recebe o viaduto que vai integrar a BR-163 com a Avenida Desembargador Leão Neto do Carmo, facilitando o acesso ao bairro Chácara dos Poderes e outras áreas do entorno, projeto que surge para melhorar a fluidez do trânsito local e fortalecer o plano urbanístico da expansão regional.”
A obra recebeu investimento integral da Plaenge. O valor de R$ 25 milhões foi aportado integralmente pelo Grupo, sendo R$ 16 milhões em contrapartida ao município e outros R$ 9 milhões como investimento direto da construtora, reforçando o compromisso da empresa com a melhoria da mobilidade urbana e o desenvolvimento da cidade.
Até então, a regulação do trânsito era feita somente por um semáforo, gerando constantes engarrafamentos e alguns acidentes. Com a nova estrutura, a região ganha mais fluidez, segurança e valorização urbana.
“O viaduto, portanto, transcende sua função. Ele atua como um selo de confiança para o mercado, sinalizando que a região está preparada para receber uma nova geração de empreendimentos que aliam luxo, natureza e fácil acesso, consolidando a Chácara dos Poderes como um dos vetores mais promissores do futuro de Campo Grande”, afirma o diretor corporativo da Plaenge, Édison Holzmann.
Investimentos em infraestrutura
Na Chácara dos Poderes, a entrega do viaduto, um marco para a mobilidade da região, é parte de um potente caderno de encargos assumido pelo Grupo Plaenge. O escopo dos investimentos vai muito além da solução viária, contemplando uma requalificação urbana completa, planejada para elevar o padrão da região a um novo patamar.
Imagem da Avenida Fernando Abdulahad Hildebrand, no bairro Chácara dos Poderes.
O projeto inclui a pavimentação de mais de 92 mil metros quadrados de vias, a implantação de um moderno sistema de iluminação pública com 214 postes e a instalação de mais de 13 quilômetros de tubulação de drenagem, solucionando questões históricas de infraestrutura.
Pensando no bem-estar, na sustentabilidade e na mobilidade ativa, o plano de melhorias contemplou a criação de quase 2.500 metros de ciclovias e ciclofaixas, a construção de mais de 11.600 m² de calçadas equipadas com 73 rampas de acessibilidade e o plantio de 563 árvores, que contribuirão para o conforto térmico e paisagem local.
Obras de engenharia de grande porte, como a construção de bacias de contenção com capacidade para quase 14 mil m³ e uma nova estação elevatória de esgoto, também integram o pacote, garantindo a sustentabilidade hídrica e sanitária para o crescimento futuro.
O investimento de mais de R$ 60 milhões, portanto, transcende a planilha de engenharia para se tornar um manifesto sobre o futuro, conforme define Édison Holzmann, diretor corporativo da Plaenge.
“Isso demonstra a confiança do setor privado no potencial de Campo Grande e estabelece um novo padrão de como o desenvolvimento imobiliário pode, e deve, gerar um legado positivo. A prefeitura receberá uma avalanche de recursos em impostos que poderão ser revertidos para a saúde, educação e segurança.”
A Plaenge tem por missão o compromisso com o desenvolvimento sustentável das cidades onde atua. Com a entrega de um empreendimento desse porte, infraestrutura completa do entorno e valorização de toda a região, deixa um legado duradouro para a cidade.
Édison Holzmann, diretor corporativo da Plaenge.
Legado concreto
Essa aposta no futuro, contudo, não nasceu de planilhas recentes. Ela foi semeada em 2012, em um exercício de visão e coragem. Holzmann conta que vislumbrou o potencial daquela área ao observar a vocação natural de expansão do alto padrão na cidade, um corredor que seguia da Chácara Cachoeira, passava pelo Parque dos Poderes e seguia em direção à região da Chácara dos Poderes. O que havia era um conjunto de pontos promissores em um mapa. Faltava a conexão.
“É preciso ter o olhar empreendedor, sim, mas é necessária a coragem. Uma coragem bem ancorada numa leitura de mercado que vem de uma experiência em que a chance de acertar era muito maior que a de errar”, reflete o diretor. Foi a confiança, um ativo intangível construído ao longo de décadas de atuação na
cidade, que transformou a visão em um projeto coletivo. “Quando alguém com a nossa história falou ‘vai acontecer’, as pessoas acreditaram, porque sabem do nosso compromisso. Elas vieram conosco”, recorda Holzmann. “E agora, com os empreendimentos, o viaduto, conectamos tudo. Estamos qualificando a região para uma nova era, entregando o elo que faltava.”
Assim, a história da expansão da Chácara dos Poderes deixa de ser um relato sobre o mercado imobiliário para se tornar uma crônica sobre a construção de uma cidade.
Não se trata apenas da entrega de uma obra viária, mas da pavimentação de um caminho de confiança entre o setor privado, o poder público e a comunidade.
Onde antes havia uma promessa, hoje existe uma realidade de valorização, infraestrutura e qualidade de vida um legado que, muito além do concreto, se mede pela certeza de que o futuro de Campo Grande está sendo construído agora.