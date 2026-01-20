Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Quartier Santa Inês acelera obras e finaliza etapas antes do previsto

Redes de drenagem, água e esgoto são concluídas e marcam avanço da infraestrutura

Da Redação

Da Redação

20/01/2026 - 00h00
As obras do Quartier Santa Inês seguem avançando em ritmo acelerado na região norte de Campo Grande. Com planejamento rigoroso e execução eficiente, a infraestrutura do bairro planejado será entregue um ano antes do prazo previsto, reforçando o compromisso com qualidade urbana, desenvolvimento e, principalmente, respeito a quem escolheu viver ali.

As etapas estruturais, que normalmente permanecem invisíveis, já estão concluídas. Redes de drenagem, água e esgoto foram finalizadas, antecipando uma fase decisiva do projeto e permitindo que o bairro comece a ganhar forma muito antes do esperado.

Com isso, a primeira etapa, que compreende as obras de infraestrutura e urbanismo, deve ser finalizada ainda no primeiro semestre de 2026. E para isso, o próximo passo será a construção do muro e gradil, além das redes de energia e iluminação pública - todas subterrâneas.

(Foto: Divulgação/Projeto)

A escolha por essa solução elimina a poluição visual, amplia a segurança e cria um cenário urbano mais limpo, organizado e sofisticado, elevando a experiência de quem vive e circula pelo bairro.

“A implantação da rede de energia e da iluminação pública de forma subterrânea contribuiu significativamente para a valorização do empreendimento, ao eliminar a poluição visual causada por postes e fiações aéreas. Como resultado, o empreendimento Quartier, quando pronto, contará com um relevante enriquecimento urbanístico e maior atratividade para moradores e investidores, especialmente quando comparado  com outros projetos”, explica a diretora da Santa Inês Empreendimentos, Cintia Caleffi.

Com a conclusão das obras subterrâneas, inicia-se então a fase mais visível do projeto: pavimentação asfáltica, prevista para março de 2026, seguida pela construção das áreas de lazer e da portaria.

O projeto grandioso contempla piscina social, de biribol, playground, quadra poliesportiva, quadra de padel, quadras de areia, espaços gourmet, pet place, espaços para piquenique, salão de festas, brinquedoteca, academia, espaço delivery, pista de corrida, entre outros. 

Toda essa infraestrutura se une às possibilidades do local, que tem lotes a partir de 250 m², em uma região que ganha cada vez mais visibilidade e cresce na cidade.

“Vivenciar o Quartier ganhando forma é vivenciar mais uma etapa do bairro Santa Inês ganhando vida. Trata-se de mais uma peça se encaixando para fortalecer a região como um endereço importante da cidade, não apenas um lugar para morar, mas para viver bem e com qualidade de vida”, pontua Cintia. 
Serviço: O bairro planejado da Santa Inês empreendimentos está localizado na Avenida Zulmira Borba, 2814
 

Acesse: https://quartiersantaines.com.br/
Mande um WhatsApp para: (67) 99125-0909

Continue Lendo...

Continue Lendo...

Compartilhar

Continue Lendo...

