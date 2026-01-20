Quartier Santa Inês acelera obras e finaliza etapas antes do previsto

Informe Publicitário

O ano de 2025 representou um período de expansão e consolidação para a Corpal, que ultrapassou fronteiras e reafirmou seu compromisso de desenvolver novas formas de viver. Neste movimento, a incorporadora lança, em breve, seu primeiro empreendimento na capital sul-mato-grossense: o Soul Corpal Living Resort.

Soul Corpal Living Resort – Campo Grande/MS Soul Corpal Living Resort – Campo Grande/MS

Inspirado na integração entre corpo, mente e alma, o Soul nasce para apresentar uma nova interpretação de bem-estar urbano em Campo Grande, reunindo arquitetura contemporânea e natureza.

O projeto se destaca como um exemplo de sustentabilidade, cercado por uma grande área verde, incluindo o reflorestamento com espécies nativas do Cerrado e a recuperação de dois grandes lagos, restaurando a lâmina d’água original.

A viabilização do projeto reflete o cuidado da empresa com o legado que constrói. “A viabilização do empreendimento exigiu um percurso cuidadoso junto à Prefeitura, de Campo Grande, passando por todas as análises e requisitos técnicos, processo que reforçou a segurança e a qualidade do projeto", detalha o CEO da Corpal, Fernando Fuziy.

Expansão no Centro-Oeste e o Legado de Qualidade



O ano também foi marcado pela chegada da Corpal na capital do Mato Grosso, com o lançamento do Vernissage Corpal Living Restort em Cuiabá. O movimento de expansão reforçou o propósito institucional da empresa.

"Para nós, esse movimento não foi apenas a expansão da marca no Centro-Oeste, mas um gesto simbólico de aproximação com a cidade. Fizemos questão de começar ouvindo as pessoas, dialogando com a comunidade para construir uma conexão verdadeira,” afirma Fernando.

Vernissage Corpal Living Resort – Cuiabá/MT Vernissage Corpal Living Resort – Cuiabá/MT

Desde sua fundação em 2008, a Corpal consolidou-se como referência no setor imobiliário, carregando o espírito empreendedor da família Fuziy. Presente em 6 estados, com mais de 8 milhões de m² urbanizados e 70 empreendimentos lançados, a empresa mantém seu compromisso com tradição, inovação e qualidade de vida.



A Corpal reafirma que sua missão vai muito além da construção de condomínios. O propósito da incorporadora é criar experiências e espaços que transformem a vida das pessoas, promovendo bem-estar, qualidade de vida e conexão com o entorno.

Cada empreendimento representa uma nova história em andamento, resultado de um trabalho guiado pela inovação, pela responsabilidade e pelo compromisso em entregar exatamente aquilo que promete. Seguir com esse legado é parte essencial da identidade e do futuro da empresa.

Confiança e entregas que conectam



Em Dourados, a entrega do Portofino Corpal Living Resort marcou um capítulo de convivência e bem-estar. A confiança dos clientes é a essência da relação construída ao longo dos anos, como resume Luís Albertini, morador do empreendimento:

“Minha relação com a Corpal começou com meu pai, quando comprou Porto Madero e Porto Center. A confiança só aumentou. No Portofino, compramos no lançamento. O mais especial é ver que tudo o que estava no book é exatamente o que foi entregue. A piscina, o design, cada detalhe. Tudo igual. O que a Corpal promete, ela entrega.”

Portofino Condomínio Spa Resort – Dourados/MS Portofino Condomínio Spa Resort – Dourados/MS

Outro destaque do ano foi o lançamento do Royale Premium Corpal Living Resort em Tangará da Serra (MT), consolidando a expansão no Mato Grosso.



Além dos projetos, 2025 foi um ano de conexões por meio de grandes eventos esportivos, como a presença na Maratona de Campo Grande, no Carandá Open (tênis) e no Terras Brasil Invitation (golfe), fortalecendo o vínculo com a comunidade.



Com novos sonhos no horizonte, novos empreendimentos e novas possibilidades, a Corpal segue avançando com a certeza de que essa trajetória está apenas começando. O que a Corpal constrói não é comum.