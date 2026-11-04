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Tsunami democrata tira de Trump controle da Câmara e do Senado

Até a madrugada os Democratas já haviam conquistado 52 vagas ao senado, um a mais que o necessário, e o número pode subir para 55

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04/11/2026 - 07h23
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O Partido Democrata retomou nesta quarta-feira, 4, o controle da Câmara dos Representantes e do Senado dos Estados Unidos, em uma derrota arrasadora para o presidente norte-americano, Donald Trump.

Até o início da madrugada desta quarta-feira, os democratas tinham derrotado senadores republicanos no Texas, Carolinas do Sul e do Norte, Ohio, Minnesota, Iowa e Kansas.

Além disso, reelegeram senadores na Geórgia, Virgínia, Delaware, New Jersey, Rhode Island, Massachussetts, New Hampshire, Colorado, Illinois, Novo México e Oregon.

Com isso, contando os senadores que ainda estão no meio do mandato, chegaram à 52 senadores, um a mais que a maioria necessária para comandar a Casa.

Os democratas ainda têm chance de vencer no Alasca, o que elevaria essa maioria para 55 senadores.

Controle da Câmara

Na Câmara, os democratas tinham virado, até o início da madrugada, 10 assentos, sete a mais que o necessário para a maioria.

Até meados da manhã, os democratas tinham garantidos 228 assentos na Câmara contra 139 dos republicanos.

Com o avanço da apuração na costa oeste, sobretudo na Califórnia, e o avanço dos resultados democratas no resto do país, é improvável que os republicanos revertam a situação.

Uma projeção da rede de TV NBC estima a bancada democrata em 255 deputados contra 180.

Simbolismos nas eleições para governadores

A oposição também obteve vitórias importantes nas eleições para governador, com vitórias de muito simbolismo no Texas, New Hampshire e na Geórgia.

O Texas terá a primeira governadora latina, com Gina Hinojosa.

A Geórgia terá a primeira governadora negra, com Keisha Bottoms.

E New Hampshire elegeu o primeiro governador gay da história dos EUA, com Chris Pappas.

'Não me arrependo de nada', diz Trump

O presidente Trump disse, na noite de terça-feira, que estava "absolutamente disposto" a aceitar os resultados das eleições de meio de mandato e preparado para trabalhar com os democratas.

"Estamos, sabe, ansiosos para trabalhar com eles", afirmou ele em uma entrevista por telefone ao The New York Times. "Provavelmente chegaremos a um entendimento."

Trump atribuiu as derrotas republicanas ao fato de ele não estar na disputa e classificou sua decisão de entrar em guerra contra o Irã como uma "decisão muito sensata".

Ele declarou não ter arrependimentos por ter apoiado candidatos como a senadora Darline Graham - republicana da Carolina do Sul - e Ken Paxton, procurador-geral republicano do Texas; ambos foram derrotados em suas respectivas disputas eleitorais.

Ele insistiu que não se arrependia de nada em relação aos dois primeiros anos de seu segundo mandato, apesar das derrotas generalizadas dos republicanos. "Considero este o período de dois anos mais bem-sucedido na história de qualquer presidente", afirmou.

Esportes

Eleitores dos EUA demonstram pessimismo em relação à economia

Às vésperas das eleições, inflação passa a ser questão central

02/11/2026 22h00

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Na véspera das eleições que decidirão se o Partido Republicano do presidente Donald Trump manterá o controle do Congresso, a atenção dos eleitores está voltada para a economia, com os preços altos e em alta sendo uma questão central, e muitos atribuindo a culpa às políticas do presidente - especificamente às tarifas e à guerra com o Irã - pela inflação persistente. Em resumo, os norte-americanos estão de mau humor.

Os números, no entanto, contam uma história mais complexa. Do lado positivo, a taxa de desemprego permanece historicamente baixa, há mais pessoas empregadas do que nunca, o crescimento econômico geral é sólido e o boom de investimentos em inteligência artificial tem - até recentemente - impulsionado o mercado de ações, engrossando as contas de aposentadoria de milhões de pessoas.

Contrariando esse ímpeto, é claro, está a inflação. Embora não seja nem de longe tão alta quanto há apenas alguns anos, ela está elevada e é onipresente o suficiente para que as pessoas sintam o aperto no bolso sempre que abastecem o carro, pagam uma conta de serviços públicos ou pedem uma refeição.

Trump não está na cédula eleitoral de 3 de novembro, mas os eleitores têm seu histórico econômico em mente ao se dirigirem às urnas. E o clima é de ceticismo, se não de puro descontentamento.

Pessimismo na economia  

Pesquisas com consumidores mostram que o ânimo se deteriorou de maneira geral desde o início do segundo mandato de Trump, em janeiro de 2025, embora haja nuances: um indicador de confiança amplamente acompanhado, publicado pelo Conference Board, apresentou uma melhora em outubro, enquanto o índice de confiança do consumidor da Universidade de Michigan registrou uma baixa quase recorde.

Um argumento a favor da confiança macroeconômica deriva do mercado de trabalho. As empresas podem não estar contratando muito, e os recém-formados estão tendo dificuldade para encontrar emprego, mas as empresas também não estão realizando demissões em massa.

Os pedidos semanais de auxílio-desemprego estão próximos da menor marca em 57 anos. A taxa de desemprego, de 4,2% em setembro, não ultrapassou 4,5% por cinco anos consecutivos — o período mais longo já registrado.

As famílias percebem isso. O Conference Board mede a diferença entre os consumidores que afirmam que há empregos em abundância e aqueles que dizem que é difícil conseguir um, e esse diferencial aumentou no mês passado, indicando uma melhora nas perspectivas de emprego.

Há também o impulso positivo proveniente dos ganhos no mercado de ações a ser considerado. Os principais índices do mercado acionário dos Estados Unidos registraram dezenas de recordes este ano, como Trump frequentemente lembra aos participantes de seus comícios. A maioria dos norte-americanos possui algumas ações, embora as famílias de renda mais alta tenham uma participação desproporcionalmente maior.

Os gastos das famílias de renda mais alta, impulsionados pelo aumento do valor de suas participações no mercado de ações, ajudaram a sustentar os gastos do consumidor, que têm sido um forte motor do crescimento econômico. Dados divulgados na semana passada mostraram que a economia dos EUA cresceu a uma taxa anualizada de 3,4% no último trimestre, seu melhor desempenho neste ano.

“As pesquisas com consumidores podem parecer um pouco pessimistas, mas o comportamento do consumidor está bastante sólido”, disse o secretário do Tesouro, Scott Bessent, à CNBC na semana passada. “O comportamento das empresas está, na verdade, bastante sólido, e acho que, com a política tributária, a política comercial, a política energética e a política regulatória, temos uma combinação muito boa.”

A demanda relacionada à IA está impulsionando grande parte dos ganhos no mercado de ações e na economia real, e os investimentos empresariais cresceram a uma taxa anualizada de 12,7% no último trimestre.

"Reajuste brusco" 

Ainda assim, alguns economistas alertam para uma possível fragilidade — e rachaduras podem estar começando a aparecer.

À medida que as eleições de meio de mandato se aproximavam, uma onda de resultados financeiros de empresas como Amazon.com e Intel aumentou as preocupações crescentes sobre a sustentabilidade do boom de gastos com IA, levando índices como o Nasdaq Composite a uma queda acentuada.

Deixando de lado esse cenário tão sombrio, qualquer economista ou autoridade do Federal Reserve reconhecerá que a frustração com a inflação é a principal preocupação de muitas famílias. Embora tenha desacelerado desde seu pico em 2022, a inflação permanece bem acima da meta de 2% que o banco central associa ao seu mandato de estabilidade de preços.

Durante grande parte do segundo mandato de Trump na Casa Branca, os salários cresciam mais rapidamente do que os preços, o que significava que os trabalhadores podiam esperar que seus salários cobrissem a mesma quantidade - ou até mais - dos mesmos bens e serviços de antes.

Essa situação mudou no início deste ano, depois que os EUA e Israel lançaram ataques contra o Irã, no que se tornou uma guerra de oito meses que elevou os preços dos combustíveis globalmente e contribuiu para a aceleração dos preços de maneira mais ampla. A demanda por inteligência artificial (IA) também está contribuindo para a inflação, afirmam formuladores de políticas monetárias do Fed e economistas. O crescimento dos salários também está desacelerando.

Os preços ao consumidor e a remuneração média por hora subiram cerca de 5,5% desde janeiro de 2025, segundo dados do Departamento de Estatísticas do Trabalho dos EUA. O resultado: do ponto de vista do poder de compra, os trabalhadores não estão em pior situação, mas também não estão em melhor situação do que quando Trump assumiu o cargo em janeiro de 2025.

O banco central dos EUA elevou sua taxa básica de juros em setembro e deve aumentar os custos dos empréstimos novamente em dezembro, aplicando o que o chair do Fed, Kevin Warsh, chama de “remédio monetário” para reduzir a inflação sem, segundo ele, a necessidade de “atrapalhar o funcionamento da economia e deixar as pessoas desempregadas”.

Os custos dos empréstimos de longo prazo também subiram, agravando as dificuldades financeiras que os eleitores têm citado como um fardo para eles.

A combinação de taxas de hipotecas de 30 anos que ultrapassaram 7% e a escassez de oferta de moradias, que elevou os preços dos imóveis, conspirou para tornar a compra de uma casa inacessível para muitas pessoas.

Eleições nos EUA

EUA: baixa popularidade de Trump alimenta expectativa de vitória democrata no Congresso

Às vésperas das eleições legislativas, inflação e custo de vida pressionam republicanos, enquanto pesquisas apontam avanço democrata na disputa pelo controle do Congresso.

02/11/2026 20h00

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Donald Trump enfrenta queda de popularidade às vésperas das eleições legislativas nos Estados Unidos, enquanto democratas avançam nas pesquisas.

Donald Trump enfrenta queda de popularidade às vésperas das eleições legislativas nos Estados Unidos, enquanto democratas avançam nas pesquisas. Foto: Agência Brasil.

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Com a votação antecipada em curso nos Estados Unidos, as eleições de meio de mandato chegam à reta final sob um clima de ansiedade em eleitores que já foram às urnas. Muitos descrevem a sensação de que "a América que conheciam está sumindo" e citam desde a percepção de "ilegalidade" entre políticos até a influência de bilionários - e, sobretudo, o impacto do custo de vida, com a gasolina no centro das queixas.

Amanhã, os americanos vão eleger um novo Congresso: todos os 435 assentos da Câmara dos Representantes e 35 das 100 cadeiras do Senado estarão em disputa.

O Partido Republicano hoje controla as duas Casas, mas entram na eleição pressionados pela baixa popularidade do presidente dos EUA, Donald Trump.

O Commerzbank observa que a aprovação do mandatário está em 38%, com 60% de desaprovação, resultando em saldo líquido de -22%. Na avaliação do banco, a inflação é um fator decisivo.

Segundo o Commerzbank, Trump teria falhado em cumprir a promessa de baixar preços "no primeiro dia", e suas políticas - tarifas e a guerra com o Irã, que elevou os preços de energia - ajudaram a reacender pressões inflacionárias.

A análise também menciona que aluguéis, alimentos e combustíveis ganharam protagonismo na campanha, enquanto o Partido Democrata aposta na bandeira do custo de vida.

As pesquisas indicam risco elevado para os republicanos, especialmente na Câmara. Historicamente, o partido do presidente costuma perder cadeiras na Câmara em eleições de meio de mandato - cerca de 20, em média, desde 1950.

Agora, com uma maioria republicana estreita de quatro assentos, levantamentos sugerem que os democratas podem ganhar ao menos 20 cadeiras e assumir o controle da casa.

No Senado, a disputa também apertou para os republicanos nas últimas semanas, inclusive com sinais de virada no Texas, tradicional reduto conservador.

O quadro aparece nas sondagens mais recentes: pesquisa do New York Times em parceria com o Siena Research Institute (SRI), divulgada em 1º de novembro, mostra democratas à frente em cinco dos sete Estados-pêndulo analisados para o Senado.

Na véspera da eleição, Trump minimizou os números e disse que "nunca conheceu alguém" entrevistado por institutos de pesquisa. Ele afirmou que, em um comício, apenas duas pessoas levantaram as mãos ao serem perguntadas se haviam sido consultadas.

Também declarou que vetará "tudo" caso os democratas vençam e, ao ser questionado sobre segurança eleitoral, respondeu que não acredita que as eleições serão seguras.

Ontem, a Justiça americana indeferiu uma ação movida pelo governo Trump que buscava impedir o Alasca de certificar uma possível derrota do senador republicano Dan Sullivan nas eleições, alegando risco de os eleitores terem se equivocado ao votar, já que há um concorrente homônimo.

O ING observa que sites de apostas atribuem aos democratas 70% a 72% de chance de conquistar Câmara e Senado.

O banco pondera que parte das leituras sobre efeitos imediatos é especulativa, mas nota que uma vitória democrata poderia pressionar o dólar, uma vez que provavelmente levaria a um impasse em relação ao teto da dívida, a uma paralisação prolongada do governo no próximo ano e poderia incentivar Trump a adotar uma agenda de política externa ainda mais intervencionista.

O Commerzbank também alerta para o risco de shutdown, já que o financiamento do governo vai apenas até 11 de dezembro.

O banco pontua que, se os democratas levarem além da Câmara o Senado, a capacidade de Trump de influenciar o Fed seria limitada, já que é necessária a aprovação da Casa para preencher vagas abertas no conselho da autoridade monetária.

O banco ainda menciona, como cenário de baixa probabilidade, mas "maior do que zero", a possibilidade de contestação dos resultados, com ondas de ações judiciais e protestos, o que poderia afetar a confiança institucional.

Enquanto os votos antecipados continuam a ser depositados, as projeções apontam para um Congresso mais dividido - e para uma fase em que, entre inflação, impasses orçamentários e tensões externas, o pós-eleição pode importar tanto quanto o resultado.

*Com informações da Associated Press (AP).

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