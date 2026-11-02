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Eleitores dos EUA demonstram pessimismo em relação à economia

Às vésperas das eleições, inflação passa a ser questão central

Agência Brasil

02/11/2026 - 22h00
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Na véspera das eleições que decidirão se o Partido Republicano do presidente Donald Trump manterá o controle do Congresso, a atenção dos eleitores está voltada para a economia, com os preços altos e em alta sendo uma questão central, e muitos atribuindo a culpa às políticas do presidente - especificamente às tarifas e à guerra com o Irã - pela inflação persistente. Em resumo, os norte-americanos estão de mau humor.

Os números, no entanto, contam uma história mais complexa. Do lado positivo, a taxa de desemprego permanece historicamente baixa, há mais pessoas empregadas do que nunca, o crescimento econômico geral é sólido e o boom de investimentos em inteligência artificial tem - até recentemente - impulsionado o mercado de ações, engrossando as contas de aposentadoria de milhões de pessoas.

Contrariando esse ímpeto, é claro, está a inflação. Embora não seja nem de longe tão alta quanto há apenas alguns anos, ela está elevada e é onipresente o suficiente para que as pessoas sintam o aperto no bolso sempre que abastecem o carro, pagam uma conta de serviços públicos ou pedem uma refeição.

Trump não está na cédula eleitoral de 3 de novembro, mas os eleitores têm seu histórico econômico em mente ao se dirigirem às urnas. E o clima é de ceticismo, se não de puro descontentamento.

Pessimismo na economia  

Pesquisas com consumidores mostram que o ânimo se deteriorou de maneira geral desde o início do segundo mandato de Trump, em janeiro de 2025, embora haja nuances: um indicador de confiança amplamente acompanhado, publicado pelo Conference Board, apresentou uma melhora em outubro, enquanto o índice de confiança do consumidor da Universidade de Michigan registrou uma baixa quase recorde.

Um argumento a favor da confiança macroeconômica deriva do mercado de trabalho. As empresas podem não estar contratando muito, e os recém-formados estão tendo dificuldade para encontrar emprego, mas as empresas também não estão realizando demissões em massa.

Os pedidos semanais de auxílio-desemprego estão próximos da menor marca em 57 anos. A taxa de desemprego, de 4,2% em setembro, não ultrapassou 4,5% por cinco anos consecutivos — o período mais longo já registrado.

As famílias percebem isso. O Conference Board mede a diferença entre os consumidores que afirmam que há empregos em abundância e aqueles que dizem que é difícil conseguir um, e esse diferencial aumentou no mês passado, indicando uma melhora nas perspectivas de emprego.

Há também o impulso positivo proveniente dos ganhos no mercado de ações a ser considerado. Os principais índices do mercado acionário dos Estados Unidos registraram dezenas de recordes este ano, como Trump frequentemente lembra aos participantes de seus comícios. A maioria dos norte-americanos possui algumas ações, embora as famílias de renda mais alta tenham uma participação desproporcionalmente maior.

Os gastos das famílias de renda mais alta, impulsionados pelo aumento do valor de suas participações no mercado de ações, ajudaram a sustentar os gastos do consumidor, que têm sido um forte motor do crescimento econômico. Dados divulgados na semana passada mostraram que a economia dos EUA cresceu a uma taxa anualizada de 3,4% no último trimestre, seu melhor desempenho neste ano.

“As pesquisas com consumidores podem parecer um pouco pessimistas, mas o comportamento do consumidor está bastante sólido”, disse o secretário do Tesouro, Scott Bessent, à CNBC na semana passada. “O comportamento das empresas está, na verdade, bastante sólido, e acho que, com a política tributária, a política comercial, a política energética e a política regulatória, temos uma combinação muito boa.”

A demanda relacionada à IA está impulsionando grande parte dos ganhos no mercado de ações e na economia real, e os investimentos empresariais cresceram a uma taxa anualizada de 12,7% no último trimestre.

"Reajuste brusco" 

Ainda assim, alguns economistas alertam para uma possível fragilidade — e rachaduras podem estar começando a aparecer.

À medida que as eleições de meio de mandato se aproximavam, uma onda de resultados financeiros de empresas como Amazon.com e Intel aumentou as preocupações crescentes sobre a sustentabilidade do boom de gastos com IA, levando índices como o Nasdaq Composite a uma queda acentuada.

Deixando de lado esse cenário tão sombrio, qualquer economista ou autoridade do Federal Reserve reconhecerá que a frustração com a inflação é a principal preocupação de muitas famílias. Embora tenha desacelerado desde seu pico em 2022, a inflação permanece bem acima da meta de 2% que o banco central associa ao seu mandato de estabilidade de preços.

Durante grande parte do segundo mandato de Trump na Casa Branca, os salários cresciam mais rapidamente do que os preços, o que significava que os trabalhadores podiam esperar que seus salários cobrissem a mesma quantidade - ou até mais - dos mesmos bens e serviços de antes.

Essa situação mudou no início deste ano, depois que os EUA e Israel lançaram ataques contra o Irã, no que se tornou uma guerra de oito meses que elevou os preços dos combustíveis globalmente e contribuiu para a aceleração dos preços de maneira mais ampla. A demanda por inteligência artificial (IA) também está contribuindo para a inflação, afirmam formuladores de políticas monetárias do Fed e economistas. O crescimento dos salários também está desacelerando.

Os preços ao consumidor e a remuneração média por hora subiram cerca de 5,5% desde janeiro de 2025, segundo dados do Departamento de Estatísticas do Trabalho dos EUA. O resultado: do ponto de vista do poder de compra, os trabalhadores não estão em pior situação, mas também não estão em melhor situação do que quando Trump assumiu o cargo em janeiro de 2025.

O banco central dos EUA elevou sua taxa básica de juros em setembro e deve aumentar os custos dos empréstimos novamente em dezembro, aplicando o que o chair do Fed, Kevin Warsh, chama de “remédio monetário” para reduzir a inflação sem, segundo ele, a necessidade de “atrapalhar o funcionamento da economia e deixar as pessoas desempregadas”.

Os custos dos empréstimos de longo prazo também subiram, agravando as dificuldades financeiras que os eleitores têm citado como um fardo para eles.

A combinação de taxas de hipotecas de 30 anos que ultrapassaram 7% e a escassez de oferta de moradias, que elevou os preços dos imóveis, conspirou para tornar a compra de uma casa inacessível para muitas pessoas.

fuga

Flávio Bolsonaro pousa em Miami com esposa e filhas

Na segunda-feira Flávio gravou um vídeo no qual afirmou que não sairia do País e que entregaria o passaporte à Polícia Federal

28/10/2026 10h03

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Avião saiu da Argentina na noite passada e chegou à Flórida na manhã desta quarta-reira

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O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), derrotado na eleição presidencial de 2026, pousou na manhã desta quarta-feira, 28, em Miami, nos Estados Unidos, com a esposa e as duas filhas. A saída da aeronave foi mostrada por canais de TV brasileiros como a GloboNews e a CNN Brasil.

Como mostrou o Estadão/Broadcast, os registros migratórios do governo da Argentina mostram que Flávio usou um passaporte italiano para entrar no país vizinho e deixou o aeroporto de Puerto Iguazú às 23h52 da terça-feira, 27.

Durante a madrugada, o governo argentino divulgou uma nota dizendo que Flávio havia ingressado à noite no país pela fronteira terrestre com o Brasil, acompanhado de sua família, e embarcado em um voo. O governo se limitou a dizer que ele usou um documento de viagem legal.

Um dia depois de perder a eleição presidencial para Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Flávio gravou um vídeo no qual afirmou que não sairia do País e que entregaria o passaporte à Polícia Federal, seguindo a intimação que recebeu na manhã de segunda-feira, 26.

A determinação de apreensão do documento pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), foi feita a pedido da PF, que citou "risco concreto de evasão" do senador.

Na sexta-feira, 23, o deputado cassado Eduardo Bolsonaro, irmão de Flávio, defendeu que o senador deixasse o País caso fosse derrotado na corrida presidencial.

extrema-direita

Chilenos enfrentam queda do PIB e desemprego em alta

A crise levou Kast a lançar, no final de setembro, um programa de investimentos públicos para tentar reativar a economia

24/10/2026 07h00

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Kast prevê cortes no orçamento de 2027 que devem prejudicar 48 programas sociais focados na população mais pobre

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Eleito com a promessa de reduzir o Estado, cortar impostos e reativar a economia, o presidente do Chile, José Antonio Kast, vem enfrentando uma crise econômica em apenas sete meses de mandato, com retração do Produto Interno Bruto (PIB) e desemprego em alta em meio a um ajuste fiscal.

No terceiro trimestre de 2026, o país registrou aumento de 1 ponto percentual (p.p.) no desemprego em 12 meses, que chegou a 9,6%. Além disso, houve queda de 0,3% no Produto Interno Bruto (PIB), depois de uma retração de 0,2% no 2º trimestre. O desempenho levou Kast a lançar, no final de setembro, um programa de investimentos públicos para tentar reativar a economia.

O plano prevê investimentos de 1,3 bilhão de pesos chilenos, com objetivo de criar empregos por meio de obras de infraestrutura, subsídios para criação de novos postos de trabalho e apoio ao financiamento de empresas.  

De extrema-direita, Kast tomou posse em março deste ano, prometendo um plano de austeridade com corte de 3% das despesas do Estado e redução de impostos para empresas. A fórmula é semelhante à adotada nos Estados Unidos (EUA), por Donald Trump, e na Argentina, por Javier Milei.

Diante do choque no preço dos combustíveis nos últimos meses, motivado pelas guerras no Oriente Médio, o governo Kast decidiu não intervir para reduzir o preço, devido ao custo fiscal da medida. Com isso, o valor da gasolina e do diesel vêm crescendo com efeito inflacionário sobre toda economia.

Nesse cenário, o Fundo Monetário Internacional (FMI) reduziu a previsão de 1,8% de crescimento do PIB chileno em 2026, calculada em julho, para 0,6%, segundo projeção de outubro. Este é o segundo pior resultado da América do Sul, atrás apenas da Bolívia, onde o FMI prevê uma recessão de 3% neste ano.

O especialista em Chile e professor de economia da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) Fernando Henrique Lemos Rodrigues argumentou à Agência Brasil que o corte nos gastos praticado por Kast prejudica uma economia com dificuldades.

“Ele está freando a expansão dos gastos. Só isso já dá um impacto brutal sobre a economia chilena, porque ela está diante de uma conjuntura bastante precária no seu principal setor, que é do cobre”, disse.

Mineração em queda
As dificuldades na exploração de cobre vêm alimentando a crise. De janeiro a agosto deste ano, a produção está 8% inferior ao mesmo período de 2025, segundo a Câmara Mineira do Chile.   

O doutor em teoria econômica Fernando Rodrigues explica que o cobre representa entre 40% e 50% do total das exportações chilenas.

“O esgotamento de algumas minas e os problemas de tecnologia para extração do minério, somados a eventos climáticos extremos que impediram o escoamento da produção e a movimentos operários por aumentos salariais, têm criado entraves à economia do cobre”, avalia o professor da UFRRJ.

Corte de gastos
A agenda de austeridade do presidente José Antonio Kast, um admirador da ditadura chilena de Augusto Pinochet (1973-1990), previa uma redução bruta de 3% nos gastos do Estado. Os dois primeiros informes do governo indicaram uma redução de despesas da ordem de 2 trilhões de pesos, algo em torno dos 0,6% do PIB chileno.

Um levantamento do jornal chileno The Clinic, que analisou decretos de 17 das 25 pastas do governo, calculou que o corte ultrapassou US$ 1,4 bilhão. A maior redução foi na saúde, que teve menos 413 bilhões de pesos chilenos. 

Os demais ministérios mais afetados foram Habitação (corte de 200 bilhões); Educação (197 bilhões) e Trabalho (141 bilhões). Os cortes no ministério da Previdência somaram 706 milhões.

Rodrigues destacou que, ao mesmo tempo que deduz despesas em áreas sociais, o governo corta impostos das empresas. Para ele, isso se reflete em perda de receita do Estado, mas sem aumento dos investimentos privados.

“O rico faz o que nesse momento de extrema incerteza que é a crise? Ele pega esse dinheiro da redução dos impostos e retira do circuito econômico, normalmente direcionando a aplicações financeiras. É isso que ele faz”, explicou.

Orçamento 2027

Para o orçamento de 2027, o governo prevê um aumento de 1,5% do PIB nas despesas, crescimento menor que o previsto anteriormente. Organizações e movimentos sociais têm denunciado a retirada de recursos de programas sociais.

A Fundação Horizonte Cidadão, criada pela ex-presidente Michelle Bachelet, apontou que os cortes no orçamento de 2027 devem prejudicar 48 programas sociais focados na população mais pobre, que somam 325 bilhões de pesos.

“Estes resultados contrastam com a promessa de campanha do presidente José Antonio Kast de que reduziria os gastos fiscais sem cortar benefícios sociais”, registrou o Centro de Investigação Jornalística (CIPER) do Chile. 

Cortes anunciados na educação têm mobilizado estudantes no país em marchas que acabam em repressão policial. Nesse cenário, o recém-empossado presidente do Chile registra taxas superiores a 60% de desaprovação após apenas sete meses no poder.

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