Eleitores dos EUA demonstram pessimismo em relação à economia

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Na véspera das eleições que decidirão se o Partido Republicano do presidente Donald Trump manterá o controle do Congresso, a atenção dos eleitores está voltada para a economia, com os preços altos e em alta sendo uma questão central, e muitos atribuindo a culpa às políticas do presidente - especificamente às tarifas e à guerra com o Irã - pela inflação persistente. Em resumo, os norte-americanos estão de mau humor.

Os números, no entanto, contam uma história mais complexa. Do lado positivo, a taxa de desemprego permanece historicamente baixa, há mais pessoas empregadas do que nunca, o crescimento econômico geral é sólido e o boom de investimentos em inteligência artificial tem - até recentemente - impulsionado o mercado de ações, engrossando as contas de aposentadoria de milhões de pessoas.

Contrariando esse ímpeto, é claro, está a inflação. Embora não seja nem de longe tão alta quanto há apenas alguns anos, ela está elevada e é onipresente o suficiente para que as pessoas sintam o aperto no bolso sempre que abastecem o carro, pagam uma conta de serviços públicos ou pedem uma refeição.

Trump não está na cédula eleitoral de 3 de novembro, mas os eleitores têm seu histórico econômico em mente ao se dirigirem às urnas. E o clima é de ceticismo, se não de puro descontentamento.

Pessimismo na economia

Pesquisas com consumidores mostram que o ânimo se deteriorou de maneira geral desde o início do segundo mandato de Trump, em janeiro de 2025, embora haja nuances: um indicador de confiança amplamente acompanhado, publicado pelo Conference Board, apresentou uma melhora em outubro, enquanto o índice de confiança do consumidor da Universidade de Michigan registrou uma baixa quase recorde.

Um argumento a favor da confiança macroeconômica deriva do mercado de trabalho. As empresas podem não estar contratando muito, e os recém-formados estão tendo dificuldade para encontrar emprego, mas as empresas também não estão realizando demissões em massa.

Os pedidos semanais de auxílio-desemprego estão próximos da menor marca em 57 anos. A taxa de desemprego, de 4,2% em setembro, não ultrapassou 4,5% por cinco anos consecutivos — o período mais longo já registrado.

As famílias percebem isso. O Conference Board mede a diferença entre os consumidores que afirmam que há empregos em abundância e aqueles que dizem que é difícil conseguir um, e esse diferencial aumentou no mês passado, indicando uma melhora nas perspectivas de emprego.

Há também o impulso positivo proveniente dos ganhos no mercado de ações a ser considerado. Os principais índices do mercado acionário dos Estados Unidos registraram dezenas de recordes este ano, como Trump frequentemente lembra aos participantes de seus comícios. A maioria dos norte-americanos possui algumas ações, embora as famílias de renda mais alta tenham uma participação desproporcionalmente maior.

Os gastos das famílias de renda mais alta, impulsionados pelo aumento do valor de suas participações no mercado de ações, ajudaram a sustentar os gastos do consumidor, que têm sido um forte motor do crescimento econômico. Dados divulgados na semana passada mostraram que a economia dos EUA cresceu a uma taxa anualizada de 3,4% no último trimestre, seu melhor desempenho neste ano.

“As pesquisas com consumidores podem parecer um pouco pessimistas, mas o comportamento do consumidor está bastante sólido”, disse o secretário do Tesouro, Scott Bessent, à CNBC na semana passada. “O comportamento das empresas está, na verdade, bastante sólido, e acho que, com a política tributária, a política comercial, a política energética e a política regulatória, temos uma combinação muito boa.”

A demanda relacionada à IA está impulsionando grande parte dos ganhos no mercado de ações e na economia real, e os investimentos empresariais cresceram a uma taxa anualizada de 12,7% no último trimestre.

"Reajuste brusco"

Ainda assim, alguns economistas alertam para uma possível fragilidade — e rachaduras podem estar começando a aparecer.

À medida que as eleições de meio de mandato se aproximavam, uma onda de resultados financeiros de empresas como Amazon.com e Intel aumentou as preocupações crescentes sobre a sustentabilidade do boom de gastos com IA, levando índices como o Nasdaq Composite a uma queda acentuada.

Deixando de lado esse cenário tão sombrio, qualquer economista ou autoridade do Federal Reserve reconhecerá que a frustração com a inflação é a principal preocupação de muitas famílias. Embora tenha desacelerado desde seu pico em 2022, a inflação permanece bem acima da meta de 2% que o banco central associa ao seu mandato de estabilidade de preços.

Durante grande parte do segundo mandato de Trump na Casa Branca, os salários cresciam mais rapidamente do que os preços, o que significava que os trabalhadores podiam esperar que seus salários cobrissem a mesma quantidade - ou até mais - dos mesmos bens e serviços de antes.

Essa situação mudou no início deste ano, depois que os EUA e Israel lançaram ataques contra o Irã, no que se tornou uma guerra de oito meses que elevou os preços dos combustíveis globalmente e contribuiu para a aceleração dos preços de maneira mais ampla. A demanda por inteligência artificial (IA) também está contribuindo para a inflação, afirmam formuladores de políticas monetárias do Fed e economistas. O crescimento dos salários também está desacelerando.

Os preços ao consumidor e a remuneração média por hora subiram cerca de 5,5% desde janeiro de 2025, segundo dados do Departamento de Estatísticas do Trabalho dos EUA. O resultado: do ponto de vista do poder de compra, os trabalhadores não estão em pior situação, mas também não estão em melhor situação do que quando Trump assumiu o cargo em janeiro de 2025.

O banco central dos EUA elevou sua taxa básica de juros em setembro e deve aumentar os custos dos empréstimos novamente em dezembro, aplicando o que o chair do Fed, Kevin Warsh, chama de “remédio monetário” para reduzir a inflação sem, segundo ele, a necessidade de “atrapalhar o funcionamento da economia e deixar as pessoas desempregadas”.

Os custos dos empréstimos de longo prazo também subiram, agravando as dificuldades financeiras que os eleitores têm citado como um fardo para eles.

A combinação de taxas de hipotecas de 30 anos que ultrapassaram 7% e a escassez de oferta de moradias, que elevou os preços dos imóveis, conspirou para tornar a compra de uma casa inacessível para muitas pessoas.