A Era IA-Driven e a redefinição do Mercado de Trabalho

Michel Constantino

Michel Constantino

28/10/2025 - 00h05
Dia 31 desta semana teremos o XV Encontro de Economistas – ENEOESTE e vou palestrar sobre tecnologia e esse tema emergente para a sociedade e principalmente para o mercado de trabalho. A narrativa hype de que robôs inteligentes irão roubar nossos empregos, um pilar da ficção científica e de debates alarmistas, está sendo rapidamente substituída por uma realidade mais complexa e colaborativa. O futuro do trabalho não é uma batalha de "humanos contra máquinas", mas uma simbiose consciente. Este é o argumento central de "Híbridos", o recém-lançado livro do cientista de dados Cappra, e é uma tese que encontra forte eco nos dados e transformações que já varrem o setor produtivo global.

Já somos "seres híbridos". Nossas mentes e capacidades foram estendidas por algoritmos que moldam desde o que compramos até como diagnosticamos doenças. A questão, não é mais se a inteligência artificial irá impactar o trabalho, mas como estamos gerenciando essa fusão inevitável. "A IA não veio para nos substituir, mas para nos transformar", afirma Cappra. "Ela automatiza o que é previsível para que possamos nos concentrar no que é imprevisível, no que é fundamentalmente humano."

Essa transformação, que pode ser chamada de hibridização, já é visível em números e práticas concretas. Longe de apenas eliminar postos de trabalho, a IA está redefinindo funções, exigindo novas competências e criando um valor econômico que, segundo projeções da consultoria PwC, pode adicionar até US$ 15,7 trilhões ao PIB global até 2030.

Leandro Provenzano: Perdeu Dinheiro na COE Ambipar?

Saiba Como a Lei Protege Seu Investimento

16/10/2025 00h05

Leandro Provenzano

Leandro Provenzano Foto; Montagem / Correio do Estado

Muitos investidores brasileiros foram surpreendidos nas últimas semanas com perdas que chegaram a impressionantes 93% do capital aplicado em um Certificado de Operações Estruturadas (COE) da Ambipar, comercializado pela XP Investimentos. O que foi vendido como um produto inovador e seguro, acabou se tornando um pesadelo financeiro.

Se você é um desses investidores, saiba que o prejuízo não precisa ser o fim da linha. A legislação brasileira, em especial o Código de Defesa do Consumidor, oferece uma proteção robusta para vítimas de práticas de venda inadequadas no mercado financeiro.

Neste artigo, vamos explicar o que aconteceu, de quem é a responsabilidade e, mais importante, como você pode buscar o ressarcimento dos seus direitos na Justiça.

Entendendo o Caso: O que Deu Errado com o COE da Ambipar?

O COE - Certificado de Operações Estruturadas - é um tipo de investimento que combina elementos de renda fixa e renda variável, como ações, moedas e índices.

Para entender seus direitos, primeiro é preciso entender a falha. O COE em questão era um produto de "capital de risco", atrelado a títulos de dívida (bonds) de uma única empresa, a Ambipar.

  • O Problema: A saúde financeira da Ambipar se deteriorou, o que fez o valor de seus títulos de dívida despencar no mercado. Como o COE era diretamente lastreado nesses títulos, seu valor derreteu junto, levando à perda quase total do capital dos investidores.

O ponto central da polêmica, no entanto, não é a oscilação do mercado, mas a forma como o produto foi vendido. Investidores relatam que assessores de investimento minimizaram ou omitiram o risco real, tratando um produto de altíssimo risco como se fosse uma aplicação segura, comparável à renda fixa.

A Responsabilidade dos Assessores e da Corretora

A lei é clara sobre os deveres de quem vende produtos de investimento. A falha nesse caso parece ter ocorrido em dois níveis fundamentais, e a responsabilidade é solidária entre o assessor e a corretora.

1. Violação do Dever de Informação

Este é o pilar de qualquer relação de consumo e investimento. O assessor de investimentos tem a obrigação legal de prestar informações claras, completas e transparentes sobre todos os riscos envolvidos. Frases como "é seguro como a renda fixa, mas com potencial de ganho da bolsa" são consideradas enganosas se não forem acompanhadas de um alerta explícito sobre a possibilidade de perda total do capital.

Omitir que o COE era de "capital em risco" ou que o risco estava concentrado em uma única empresa configura uma grave falha no dever de informação.

2. Desrespeito ao Perfil do Investidor (Suitability)

Toda corretora é obrigada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) a realizar um teste de adequação, conhecido como suitability, para definir o perfil de risco de cada cliente (conservador, moderado, arrojado).

Um COE de capital em risco, focado em uma única empresa, é um produto inerentemente agressivo e inadequado para investidores de perfil conservador ou moderado. Se o assessor recomendou este produto para um cliente cujo perfil não era compatível, houve uma violação direta das normas do setor.

O Código de Defesa do Consumidor é o Seu Maior Aliado

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) já pacificou o entendimento de que o Código de Defesa do Consumidor (CDC) se aplica plenamente às instituições financeiras, como as corretoras de Investimentos. Isso é uma excelente notícia para o investidor lesado.

Vejamos o que isso significa na prática:

  • Responsabilidade Objetiva (Art. 14 do CDC): A XP Investimentos responde pelos danos causados independentemente de culpa. Basta que a falha no serviço (a informação inadequada do assessor) e o dano (o prejuízo financeiro) sejam comprovados. A corretora é responsável pelos atos de seus assessores.

  • Publicidade Enganosa (Art. 37 do CDC): Toda informação ou comunicação que induza o investidor a erro sobre a natureza e os riscos do produto é considerada publicidade enganosa. Isso inclui conversas por WhatsApp, e-mails e apresentações verbais do assessor.

  • Prática Abusiva (Art. 39 do CDC): Prevalecer-se da falta de conhecimento do consumidor para vender um produto inadequado pode ser enquadrado como prática abusiva, o que é vedado por lei.

Como Reivindicar Seus Direitos na Justiça: O Passo a Passo

Se você se sente lesado, a via judicial é o caminho mais eficaz para buscar o ressarcimento integral do seu prejuízo. Veja como proceder:

Passo 1: Reúna Todas as Provas

A força da sua ação judicial dependerá das provas que você conseguir reunir. Organize tudo o que puder, incluindo:

  • Prints de conversas de WhatsApp com o assessor;

  • E-mails trocados com a corretora ou o assessor;

  • Gravações de áudio ou vídeo de conversas, se houver;

  • Relatórios e lâminas de apresentação do COE fornecidos pelo assessor;

  • Extratos que comprovem a aplicação e a perda financeira;

  • O seu termo de suitability assinado, que comprova seu perfil de investidor.

Passo 2: Busque um Advogado Especializado

É crucial contratar um advogado com experiência em direito do consumidor bancário e mercado de capitais. Ele saberá como construir a tese jurídica mais forte, utilizando as provas reunidas e fundamentando a ação com base no Código de Defesa do Consumidor e nas normas da CVM.

Passo 3: A Ação Judicial

Na ação judicial, seu advogado poderá pleitear:

  1. A Nulidade do Negócio: Alegando que seu consentimento foi viciado por erro ou dolo, devido às informações falsas ou omitidas.

  2. Indenização por Danos Materiais: A devolução de todo o valor que você perdeu, devidamente corrigido monetariamente e com juros.

  3. Indenização por Danos Morais: Em muitos casos, a perda de economias significativas gera angústia e abalo psicológico que ultrapassam o mero aborrecimento, cabendo um pedido de reparação por danos morais.

É fundamental que o investidor esteja ciente de que, como em qualquer processo judicial, existem riscos financeiros associados. O primeiro deles são as custas processuais, que são as taxas pagas ao Tribunal de Justiça para que a ação seja iniciada e prossiga. Além disso, caso a decisão final não seja favorável ao autor, a lei brasileira prevê o pagamento dos honorários sucumbenciais, que é um valor (geralmente entre 10% e 20% do valor da causa) destinado a remunerar o advogado da parte vencedora, neste caso, da corretora.

Por isso, uma análise detalhada do caso e das provas por um advogado especialista é um passo indispensável, pois minimiza os riscos e aumenta drasticamente as chances de um resultado positivo, evitando que o prejuízo se torne ainda maior.

Não Aceite o Prejuízo

O caso do COE da Ambipar é um exemplo claro de como a falha na prestação de serviço de assessoria de investimentos pode causar danos devastadores. Contudo, a lei oferece caminhos sólidos para a reparação.

O mercado financeiro pode ser volátil, mas seus direitos não são. Não deixe que uma informação mal dada defina o futuro do seu patrimônio.

Mato Grosso do Sul: liberdade econômica e gestão.

14/10/2025 00h02

Michel Constantino

Michel Constantino Divulgação

Nos últimos dez anos, a economia sul-mato-grossense demonstrou um vigor impressionante. Entre 2015 e 2025, o estado registrou uma taxa média de crescimento anual do Produto Interno Bruto (PIB) de 2,38%, enquanto a média nacional foi de apenas 0,95% no mesmo período. Esse desempenho robusto elevou a participação de Mato Grosso do Sul no PIB brasileiro de 1,22% em 2010 para 1,7% em 2022, ano em que o PIB estadual atingiu o patamar recorde de R$ 166,8 bilhões.

As projeções para 2025 são ainda mais otimistas. Estimativas apontam para um crescimento de até 6,86%, o que pode colocar o estado na liderança do crescimento econômico do país. O PIB projetado para este ano é de R$ 227,8 bilhões, impulsionado principalmente pela força do campo, com uma expectativa de crescimento de 11,7% no PIB agropecuário.

A força inegável do agronegócio, que responde por 22,8% do PIB, Mato Grosso do Sul tem trilhado um caminho de diversificação econômica. A indústria, que já representa 22,9% do PIB estadual, cresceu 4,3% em 2022 e acumula uma expansão de 14,6% na indústria de transformação na última década. O estado já se posiciona entre os 10 mais industrializados do Brasil, com destaque para o complexo de celulose e papel, que lidera a pauta de exportações.

O comércio exterior reflete essa nova dinâmica. De janeiro a setembro de 2025, as exportações somaram US$ 8,18 bilhões, um aumento de 4,5% em relação a 2024, gerando um superávit de US$ 6,34 bilhões. A celulose responde por 29,22% do total exportado, seguida pela soja (25,57%) e pela carne bovina (15,84%), que teve um crescimento expressivo de 43,7% no acumulado do ano.

Liberdade Econômica

O ambiente de negócios favorável tem atraído volumes recordes de investimentos. Nos últimos oito anos, o estado recebeu cerca de R$ 67 bilhões em investimentos privados. O setor público também tem feito sua parte, com um aumento de 227% nos investimentos estaduais nos últimos três anos, passando de R$ 996 milhões em 2020 para R$ 3,2 bilhões em 2023. Essa performance confere a Mato Grosso do Sul a segunda melhor taxa de investimentos do país, segundo o Centro de Liderança Pública (CLP).

Grandes projetos de infraestrutura estão em andamento para sustentar essa expansão. Estão previstos investimentos de R$ 10 bilhões na modernização da BR-163/MS e outros R$ 2,6 bilhões na pavimentação e restauração de 800 km de rodovias estaduais. Esses projetos são cruciais para o escoamento da produção e a atração de novos negócios.

O crescimento econômico tem se traduzido em melhores condições de vida para a população. A taxa de desemprego no segundo trimestre de 2025 atingiu o menor nível da série histórica, com apenas 2,9%, colocando o estado entre os quatro com menor desocupação no Brasil. De janeiro a agosto deste ano, foram criadas 29.861 novas vagas de emprego formal.

O rendimento dos sul-mato-grossenses também registrou um recorde histórico, com um crescimento de 7,8% entre 2022 e 2024, alcançando uma renda domiciliar per capita de R$ 2.105. O estado é o segundo melhor do Brasil em Emprego e Renda, de acordo com o Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal.

Ao celebrar seu 48º aniversário, Mato Grosso do Sul se apresenta como um estado que soube aliar sua vocação para o agronegócio com uma visão de futuro, investindo em industrialização, infraestrutura e, acima de tudo, na qualidade de vida de sua gente. A última década foi de conquistas expressivas, e os indicadores apontam para um horizonte ainda mais promissor.

O Mato Grosso do Sul, atualmente reconhecido como o "Vale da Celulose" devido à sua pujante indústria de papel e celulose, que representa 10,7% do PIB estadual, encontra-se em um ponto de inflexão. A forte dependência de um único setor, embora lucrativo, apresenta riscos e limita o potencial de desenvolvimento a longo prazo. Em contrapartida, o estado já demonstra um ecossistema de inovação emergente, com 595 startups ativas e liderança no Centro-Oeste. A transformação para um "Vale do Silício Pantaneiro" não é apenas uma visão, mas uma meta estratégica alcançável nos próximos cinco anos. E esse será o assunto da próxima coluna.

