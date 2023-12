Exclusivo para Assinantes

Confira a coluna de Michel Constantino desta terça-feira (28)

Revisão bem negativa do resultado primário do governo. As despesas alcançando 19,4% do PIB significa uma expansão fiscal de 1,2 pp em apenas um ano, algo inédito para um primeiro ano de governo.

O que mais chama a atenção e é muito preocupante nesse resultado, é que os gastos são permanentes.

Olhando para nosso dia a dia, gastar 20% a mais do que ganhamos nos força a: 1. Trabalhar mais e aumentar a renda da família, ou pedir dinheiro emprestado para pagar o excedente, o que geraria um pagamento de juros em formato de bola de neve.

No caso do Governo não tem como aumentar a arrecadação nessa proporção sem impactar negativamente a economia. Diferente das famílias, o governo vai ter que aumentar impostos e pagar mais juros, impactando no setor produtivo, emprego e renda das pessoas e empresas.

Um alerta duplamente vermelho.

Voltar com o controle de gastos é fundamental para termos equilíbrio fiscal.