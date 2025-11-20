Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Acidentes de Trabalho e Doenças Ocupacionais

Do CAT à Indenização - seu guia de direitos

Leandro Amaral Provenzano

Leandro Amaral Provenzano ([email protected])

20/11/2025 - 00h05
Todos os meses milhares de trabalhadores se afastam de suas atividades laborais por causa de acidentes de trabalho e doenças ocupacionais. As doenças psiquiátricas e psicológicas ganham destaque e relevância neste cenário, uma vez que seus afastamentos são os que mais aumentam com o passar dos meses, conforme números oficiais.

Se você sofreu acidente de trabalho ou descobriu uma doença ocupacional, este guia é para você.

O que é acidente de trabalho?

DIREITO PREVIDENCIÁRIO

Juliane Penteado: O que muda no Direito Previdenciário com o salário-paternidade?

14/11/2025 00h05

Juliane Penteado

Juliane Penteado

O debate sobre a licença-paternidade no Brasil está pegando fogo, e a grande novidade é que o papai pode, finalmente, ganhar uma proteção previdenciária de peso, igualzinho à que a mãe já tem.

Em outras palavras: está em discussão a criação do Salário-Paternidade, que seria pago pelo INSS.

1. O que já está rolando?

Você deve ter ouvido falar que a licença-paternidade vai aumentar. E é verdade!

  • Vitória no Congresso: O Congresso Nacional já aprovou um projeto que amplia a licença de 5 para 20 dias (e esse tempo vai ser liberado aos poucos).

2. A grande novidade: O Dinheiro do INSS

Até hoje, quando o pai tem o bebê, ele ganha apenas 5 dias de folga (pela CLT), e quem paga esse período é o patrão. O INSS não entra na jogada para o pai.

A ideia com o Salário-Paternidade é mudar isso: o benefício do pai passaria a ser pago pelo INSS, espelhando o que é feito com o Salário-Maternidade.

3. Atenção: A Regra Ainda Não Está Valendo!

É aqui que mora a parte mais importante:

  • Aprovação OK, Operacionalização PENDENTE: O projeto dos 20 dias foi aprovado politicamente, mas AINDA NÃO VIRAL LEI. Falta a famosa sanção e a regulamentação.

  • No "Meu INSS": Isso significa que, neste exato momento, o sistema do INSS não tem uma rotina pronta para processar ou pagar o Salário-Paternidade. O benefício do pai continua sendo os 5 dias pagos pela empresa.

4. O Que Esperar no Futuro?

A tendência é que, quando a lei entrar em vigor, o processo para o pai seja bem parecido com o da mãe. Você provavelmente vai precisar de:

  • A Certidão de Nascimento do bebê.

  • Seus documentos como pai segurado.

  • A Comprovação de que você contribui para o INSS (ou seja, tem vínculo de trabalho/contribuição).

  • A Prova de que se afastou de verdade do trabalho para cuidar do bebê.

A virada de chave está muito próxima! A lógica para proteger o pai está sendo redesenhada. Agora, é só ficar de olho e aguardar os próximos passos formais para que essa novidade chegue na prática!

 

Leandro Provenzano: Hora de tirar sua holding patrimonial do papel

MS tem 30% de desconto no ITCD até dezembro

13/11/2025 00h05

Leandro Provenzano

Leandro Provenzano Foto; Montagem / Correio do Estado

Há décadas o brasileiro convive com uma realidade curiosa: imóveis alugados, contratos “de gaveta”, PIX caindo todo mês… e nada disso aparecendo na declaração de Imposto de Renda.

Esse cenário está com os dias contados. A combinação entre a Reforma Tributária, o novo Cadastro Imobiliário Brasileiro (CIB) – apelidado de “CPF dos imóveis” – e o uso massivo de tecnologia pela Receita Federal inaugura uma fase em que sonegar aluguel deixa de ser ato de coragem e passa a ser irresponsabilidade financeira.

Aluguel sempre pagou IR. A diferença agora é o cerco

Muita gente acreditou que “a partir do ano que vem todo mundo será obrigado a declarar aluguel”. Na verdade, a obrigação já existe há muito tempo: quem recebe aluguel de pessoa física precisa apurar mensalmente o imposto pelo Carnê-Leão e informar tudo na declaração anual.

O problema é que a percepção de fiscalização fraca alimentou a cultura do “depois eu vejo isso”. Com o CIB e a integração de cadastros, a lógica se inverte: a regra passa a ser o cruzamento automático, não mais a invisibilidade.

O “CPF dos imóveis” e o cruzamento de endereços

A Reforma Tributária criou a base para um cadastro nacional unificado de imóveis. Cada casa, apartamento, sala comercial ou fazenda passa a ter um código único, ligado a:

  • dados de cartório e prefeitura;

  • CPF ou CNPJ do proprietário;

  • informações de valor de referência;

  • e, na prática, ao endereço declarado por quem mora no imóvel.

A partir de 2026, o Fisco ganha um mapa detalhado: consegue saber quem diz morar de aluguel, quem é o dono daquele imóvel e se há fluxo de dinheiro compatível com locação entre as partes (PIX, transferências recorrentes, pagamentos via imobiliária etc.).

Ou seja: se o inquilino declara que paga aluguel, mas o proprietário não declara que recebe, o sistema “grita”. E o mesmo vale para quem recebe depósitos de aluguel sem sequer formalizar contrato.

Multas altas e risco de retroatividade

Quando a Receita identifica omissão de rendimentos, o roteiro costuma ser duro:

  • cobrança do imposto atrasado dos últimos cinco anos;

  • aplicação de multas que podem chegar a 75%, 100% ou até 150% do imposto devido, a depender da gravidade e da caracterização de fraude;

  • juros pela taxa SELIC;

  • e, em situações mais graves, possibilidade de enquadramento em crimes contra a ordem tributária.

Em muitos casos, o “imposto economizado” por alguns anos se transforma numa dívida praticamente impagável.

Onde entra a holding patrimonial?

Diante desse cenário, a holding patrimonial imobiliária deixa de ser “coisa de rico excêntrico” e passa a ser uma ferramenta de sobrevivência tributária e sucessória para quem vive de renda de aluguel.

Em termos simples, a holding é uma empresa (normalmente limitada) criada para concentrar os imóveis da família. Os aluguéis passam a ser recebidos na pessoa jurídica, que:

  • paga tributos próprios (IRPJ, CSLL, PIS, COFINS, e futuramente IBS/CBS);

  • permite, em muitos casos, uma carga efetiva de impostos menor do que a tabela progressiva de 27,5% na pessoa física;

  • distribui o resultado aos sócios na forma de lucros, geralmente isentos de novo IR na pessoa física, conforme a legislação atual.

Além disso, a holding simplifica o planejamento sucessório: em vez de herdar imóveis pulverizados, os herdeiros recebem quotas da empresa, com regras claras de voto, administração, usufruto e partilha.

A janela de oportunidade em Mato Grosso do Sul

No meio dessa mudança de cenário, um estado em especial abriu uma porta interessante: Mato Grosso do Sul. A Lei Estadual nº 6.472/2025 concedeu desconto de 30% no ITCD (imposto sobre transmissão causa mortis e doação) para quem pagar, em parcela única até 30 de dezembro de 2025, o imposto devido sobre doações de bens e direitos.

Na prática, isso quer dizer que famílias sul-mato-grossenses que pretendem organizar um patrimônio de imóveis de aluguel dentro de uma holding e doar quotas dessa holding para filhos ou outros herdeiros têm em 2025 um ano singular para regularizar, planejar a sucessão e ainda pagar menos imposto sobre essas doações.

O resultado é um cenário raro em que o planejamento patrimonial é ao mesmo tempo jurídico, tributário e estratégico.

A mensagem central é simples: o improviso nos aluguéis está com os dias contados.

Quem tem imóveis alugados, especialmente em número e valores relevantes, enfrenta uma escolha clara:

  • ou espera ser encontrado pelos cruzamentos da Receita nos próximos anos;

  • ou usa 2025 para organizar os contratos, declarar corretamente os aluguéis, estruturar uma holding patrimonial e, em estados como Mato Grosso do Sul, aproveitar um desconto inédito no imposto de doação.

Do ponto de vista jurídico e financeiro, a segunda opção parece muito mais inteligente.

2025 é a chance de trocar improviso por estratégia: criar sua holding, aproveitando os 30% de desconto no ITCD em MS pode significar colocar o futuro do seu patrimônio — e da sua família — sob controle.

Juliane Penteado: Novembro Azul e os direitos do segurado com câncer de próstata
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 9 horas

Juliane Penteado: Novembro Azul e os direitos do segurado com câncer de próstata
Acidentes de Trabalho e Doenças Ocupacionais
/ 1 dia

Acidentes de Trabalho e Doenças Ocupacionais
Automação, Inteligência Artificial e o Futuro da Indústria em Mato Grosso do Sul
/ 3 dias

Automação, Inteligência Artificial e o Futuro da Indústria em Mato Grosso do Sul
Juliane Penteado: O que muda no Direito Previdenciário com o salário-paternidade?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 1 semana

Juliane Penteado: O que muda no Direito Previdenciário com o salário-paternidade?