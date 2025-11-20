Acidentes de Trabalho e Doenças Ocupacionais

Exclusivo para Assinantes

MS tem 30% de desconto no ITCD até dezembro

Há décadas o brasileiro convive com uma realidade curiosa: imóveis alugados, contratos “de gaveta”, PIX caindo todo mês… e nada disso aparecendo na declaração de Imposto de Renda.

Esse cenário está com os dias contados. A combinação entre a Reforma Tributária, o novo Cadastro Imobiliário Brasileiro (CIB) – apelidado de “CPF dos imóveis” – e o uso massivo de tecnologia pela Receita Federal inaugura uma fase em que sonegar aluguel deixa de ser ato de coragem e passa a ser irresponsabilidade financeira.

Aluguel sempre pagou IR. A diferença agora é o cerco

Muita gente acreditou que “a partir do ano que vem todo mundo será obrigado a declarar aluguel”. Na verdade, a obrigação já existe há muito tempo: quem recebe aluguel de pessoa física precisa apurar mensalmente o imposto pelo Carnê-Leão e informar tudo na declaração anual.

O problema é que a percepção de fiscalização fraca alimentou a cultura do “depois eu vejo isso”. Com o CIB e a integração de cadastros, a lógica se inverte: a regra passa a ser o cruzamento automático, não mais a invisibilidade.

O “CPF dos imóveis” e o cruzamento de endereços

A Reforma Tributária criou a base para um cadastro nacional unificado de imóveis. Cada casa, apartamento, sala comercial ou fazenda passa a ter um código único, ligado a:

dados de cartório e prefeitura;

CPF ou CNPJ do proprietário;

informações de valor de referência;

e, na prática, ao endereço declarado por quem mora no imóvel.

A partir de 2026, o Fisco ganha um mapa detalhado: consegue saber quem diz morar de aluguel, quem é o dono daquele imóvel e se há fluxo de dinheiro compatível com locação entre as partes (PIX, transferências recorrentes, pagamentos via imobiliária etc.).

Ou seja: se o inquilino declara que paga aluguel, mas o proprietário não declara que recebe, o sistema “grita”. E o mesmo vale para quem recebe depósitos de aluguel sem sequer formalizar contrato.

Multas altas e risco de retroatividade

Quando a Receita identifica omissão de rendimentos, o roteiro costuma ser duro:

cobrança do imposto atrasado dos últimos cinco anos ;

aplicação de multas que podem chegar a 75%, 100% ou até 150% do imposto devido, a depender da gravidade e da caracterização de fraude;

juros pela taxa SELIC;

e, em situações mais graves, possibilidade de enquadramento em crimes contra a ordem tributária.

Em muitos casos, o “imposto economizado” por alguns anos se transforma numa dívida praticamente impagável.

Onde entra a holding patrimonial?

Diante desse cenário, a holding patrimonial imobiliária deixa de ser “coisa de rico excêntrico” e passa a ser uma ferramenta de sobrevivência tributária e sucessória para quem vive de renda de aluguel.

Em termos simples, a holding é uma empresa (normalmente limitada) criada para concentrar os imóveis da família. Os aluguéis passam a ser recebidos na pessoa jurídica, que:

paga tributos próprios (IRPJ, CSLL, PIS, COFINS, e futuramente IBS/CBS);

permite, em muitos casos, uma carga efetiva de impostos menor do que a tabela progressiva de 27,5% na pessoa física;

distribui o resultado aos sócios na forma de lucros, geralmente isentos de novo IR na pessoa física, conforme a legislação atual.

Além disso, a holding simplifica o planejamento sucessório: em vez de herdar imóveis pulverizados, os herdeiros recebem quotas da empresa, com regras claras de voto, administração, usufruto e partilha.

A janela de oportunidade em Mato Grosso do Sul

No meio dessa mudança de cenário, um estado em especial abriu uma porta interessante: Mato Grosso do Sul. A Lei Estadual nº 6.472/2025 concedeu desconto de 30% no ITCD (imposto sobre transmissão causa mortis e doação) para quem pagar, em parcela única até 30 de dezembro de 2025, o imposto devido sobre doações de bens e direitos.

Na prática, isso quer dizer que famílias sul-mato-grossenses que pretendem organizar um patrimônio de imóveis de aluguel dentro de uma holding e doar quotas dessa holding para filhos ou outros herdeiros têm em 2025 um ano singular para regularizar, planejar a sucessão e ainda pagar menos imposto sobre essas doações.

O resultado é um cenário raro em que o planejamento patrimonial é ao mesmo tempo jurídico, tributário e estratégico.

A mensagem central é simples: o improviso nos aluguéis está com os dias contados.

Quem tem imóveis alugados, especialmente em número e valores relevantes, enfrenta uma escolha clara:

ou espera ser encontrado pelos cruzamentos da Receita nos próximos anos;

ou usa 2025 para organizar os contratos, declarar corretamente os aluguéis, estruturar uma holding patrimonial e, em estados como Mato Grosso do Sul, aproveitar um desconto inédito no imposto de doação.

Do ponto de vista jurídico e financeiro, a segunda opção parece muito mais inteligente.

2025 é a chance de trocar improviso por estratégia: criar sua holding, aproveitando os 30% de desconto no ITCD em MS pode significar colocar o futuro do seu patrimônio — e da sua família — sob controle.