Agronegócio do Rio Grande do Sul: Produção de Arroz e as Pessoas

Como os seguros podem ser um alento neste momento de desespero

As enchentes são desastres naturais que podem causar muita destruição e desespero. Embora as perdas humanas sejam irreparáveis, estar bem-preparado financeiramente pode aliviar um pouco o impacto desses eventos.

Alguns tipos de seguros podem oferecer benefícios para consumidores que estão atravessando um momento de desespero, como o caso de milhares de pessoas que estão sofrendo com a inundação de cidades inteiras no Rio Grande do Sul.

Seguros Relevantes para o Caso de Enchentes

Seguro de Automóvel

Carros danificados pela água podem ser cobertos se a apólice de seguro incluir proteção contra desastres naturais e enchentes. Essa cobertura é opcional e varia entre as seguranças.

No caso de perda total do veículo, o consumidor segurado pode receber a indenização e decidir qual o melhor destino para este recurso, que pode ser empregado inclusive na reconstrução de um imóvel residencial ou comercial. Para saber se você possui este direito deve consultar a apólice ou o contrato de seguro.

Seguro Empresarial

Protege patrimônios comerciais contra diversos riscos, incluindo enchentes. É vital para a continuidade dos negócios após desastres. Neste caso, as empresas atingidas pela inundação devem verificar junto aos documentos do seguro se este “sinistro” está previsto e é passível de indenização.

Seguro Residencial

Este seguro geralmente cobre danos causados por enchentes, mas é crucial verificar os detalhes da apólice. Algumas proteções bloqueiam coberturas adicionais específicas para enchentes, por isso ler o contrato é de fundamental importância.

Além de proteger o imóvel em si, alguns seguros residenciais ainda protegem os bens que estão no imóvel até determinado valor, chamado de Limite Máximo de Indenização (LMI). Neste caso, o beneficiário é o próprio proprietário do imóvel, que terá direito a receber o valor da indenização correspondente, para usar da maneira que achar melhor.

Diferença entre o seguro residencial e seguro habitacional

Há certa confusão quanto ao seguro habitacional e residencial , que são seguros diferentes, especialmente no que se refere à indenização em casos de enchentes.

O seguro habitacional é obrigatório para quem financia a compra de um imóvel por meio de sistemas de financiamento habitacional. Sua cobertura básica prevê danos físicos ao imóvel, como aqueles causados por incêndios, inundações, desabamentos, entre outros.

O beneficiário deste seguro é o próprio credor, ou seja, a instituição financeira que forneceu o financiamento para o consumidor. Isso garante que o financiamento será quitado, mas neste momento, no entanto, não trará ao seu proprietário nenhum direito ao recebimento de indenização, diferente do seguro residencial, em que a indenização é repassada para o próprio segurado.

Como Acionar os Seguros

Comunique-se com a Seguradora: Informe o sinistro o quanto antes e com o máximo de detalhes e registros que conseguir. Neste momento os celulares podem ser ferramentas importantíssimas para documentar o ocorrido, inclusive para provar a impossibilidade de enviar alguns documentos que eventualmente possam ser exigidos pela seguradora. Documentação: Fotografe e filme os danos e, se possível, guarde os comprovantes de todas as despesas relacionadas. Fazer os pagamentos por pix ou cartão de crédito também pode ajudar no momento de comprovar os gastos, que poderá ser feito por um simples extrato da movimentação, que pode ser recuperada pelo próprio aplicativo do banco. Perícia: A seguradora poderá realizar uma avaliação dos danos para processar a indenização. Caso o segurado discorde da perícia realizada pela seguradora, ele pode recorrer da decisão. Onde verificar se eu tenho um seguro? Muito embora o portal “gov.br” ainda não esteja completo nesta parte de seguros, muitos deles podem ser localizados por lá. Basta que o segurado faça o login no portal do governo e buscar por “consultar seguros” e terá uma lista de seguros realizados em seu CPF.

Enfrentar uma enchente é sem dúvida um difícil desafio, mas com o seguro habitacional, os moradores do Rio Grande do Sul têm um recurso importante para ajudar na recuperação. Seguindo estas etapas, os segurados podem reivindicar as indenizações de forma mais eficaz e garantir que recebam a indenização adequada para superar esse momento difícil.

