Dados e Inteligência Artificial Moldam o Aprendizado

Michel Constantino

25/11/2025 - 00h05
Hoje a coluna é para trazer uma revolução silenciosa que estou experimentando em sala de aula, nas minhas aulas e cursos. A aula baseada em dados já existe a quase uma década, e, agora a educação superior está no epicentro de uma transformação profunda e silenciosa, impulsionada pela confluência de duas forças tecnológicas: a análise de dados (Data Analytics) e a Inteligência Artificial (IA).

A sala de aula baseada em dados já é uma realidade, temos nosso Laboratório de Dados que já atende e redefine metodologias pedagógicas inovadoras, otimiza a gestão acadêmica e personaliza a jornada de aprendizagem. Esta mudança com a junção do (Data Analytics) e a Inteligência Artificial (IA) não é apenas uma atualização de ferramentas, mas uma reestruturação fundamental de como o conhecimento é transmitido, absorvido e avaliado.

A Era da Educação Baseada em Evidências

Automação, Inteligência Artificial e o Futuro da Indústria em Mato Grosso do Sul

18/11/2025 00h05

Na coluna desta semana apresento uma análise sobre o estágio atual e as perspectivas futuras da automação, inteligência artificial (IA) e transformação digital nas 30 maiores empresas industriais de Mato Grosso do Sul, classificadas por número de funcionários. O estudo avaliou como essas tecnologias estão redefinindo os processos produtivos, qual o nível de maturidade em sua adoção e quais as projeções de transformação para um cenário com menor intervenção humana direta, conhecido como "Indústria 4.0" ou manufatura "lights-out" (fábricas sem luzes).

A pesquisa envolveu a compilação de dados de fontes públicas, relatórios setoriais e comunicados corporativos para identificar as principais aplicações tecnológicas e estimar o impacto na força de trabalho até 2030. Foram analisados os setores de maior relevância econômica para o estado, incluindo frigoríficos, papel e celulose, açúcar e etanol, e mineração.

Panorama Atual da Automação e IA em MS

Mato Grosso do Sul abriga algumas das operações industriais mais avançadas do mundo, que atuam como verdadeiros faróis da transformação digital. Empresas como Suzano, Vale, Raízen e JBS não apenas adotaram tecnologias de ponta, mas também desenvolveram soluções próprias de IA, posicionando o estado na vanguarda da Indústria 4.0.

O nível de automação, no entanto, é heterogêneo. Enquanto os grandes conglomerados operam com altíssimo grau de digitalização, empresas de médio porte e frigoríficos regionais ainda estão em estágios iniciais de modernização.

A tabela resume o nível de maturidade tecnológica por setor.

Setor Industrial

Nível de Automação

Principais Tecnologias Adotadas

Papel e Celulose

Muito Alto

Salas de controle centralizadas, IA generativa, gêmeos digitais, manutenção preditiva.

Mineração

Muito Alto

Veículos autônomos, video analytics, 1.500+ modelos de IA, operação remota.

Açúcar e Etanol

Médio a Muito Alto

Monitoramento em tempo real (20.000+ variáveis), softsensors, IA na colheita.

Frigoríficos

Médio a Alto

Classificação automatizada de carcaças, robótica na desossa, rastreabilidade blockchain.

Outros setores no mesmo padrão produtivo

Médio a Alto

Automação de processos, controle de qualidade automatizado, sistemas de gestão.


 

Papel e Celulose

O setor é o mais avançado do estado. A Suzano, em Três Lagoas, opera uma das fábricas mais modernas do mundo, utilizando salas de controle centralizadas (SIGA e Conecta) que monitoram mais de 20.000 variáveis em tempo real. A empresa desenvolveu, em parceria com a Microsoft, uma IA generativa própria, a "Ana Maria", para otimizar processos e democratizar o acesso à informação para mais de 50.000 colaboradores.

Mineração

A Vale, em Corumbá, é um exemplo global de mineração 4.0. A empresa já implementou cerca de 1.500 modelos de IA em 70 projetos e investiu R$ 1,5 bilhão em veículos autônomos. Suas operações utilizam extensivamente video analytics com edge computing para monitorar granulometria e segurança, além de algoritmos de manutenção preditiva que antecipam falhas em equipamentos críticos com semanas de antecedência.

Frigoríficos

O setor frigorífico, maior empregador industrial de MS, avança rapidamente. A JBS utiliza IA para certificação de couro com 91% de precisão e 360 peles por hora, e para monitoramento de bem-estar de aves. A Minerva Foods implementou, em parceria com a Ecotrace, um sistema de IA que classifica carcaças em 0,8 segundos e garante rastreabilidade via blockchain. A BRF investe em projetos de Indústria 4.0 para ajuste automático de parâmetros de cozimento e refrigeração.

Açúcar e Etanol

Liderado pela Raízen, o setor sucroenergético integra o campo e a indústria com alta tecnologia. A empresa monitora em tempo real a produção com base em mais de 20.000 variáveis e utiliza IA para prever a concentração de açúcar na cana, otimizar a irrigação e a logística. Projetos como o "Usina 4.0", da Fermentec em parceria com a UFSCar, desenvolvem softsensors baseados em IA para prever a trajetória da fermentação, reduzindo tempos de espera e aumentando a produtividade.

Perspectivas Futuras e a Transformação "Lights-Out"

A tendência para a próxima década é a aceleração da transição para a manufatura "lights-out", onde as fábricas operam de forma autônoma, 24/7, com a força de trabalho humana focada na supervisão remota, estratégia e manutenção de sistemas. Estudo da Gartner prevê que, até 2025, 60% dos fabricantes globais terão processos totalmente autônomos em pelo menos uma de suas unidades.

Para Mato Grosso do Sul, a projeção indica uma transformação profunda no mercado de trabalho industrial. Estima-se uma redução total de aproximadamente 59% da força de trabalho operacional nas 30 maiores indústrias até a consolidação do modelo pós-2030. O impacto, no entanto, varia por setor, conforme a tabela abaixo.

Setor

Redução Estimada (pós-2030)

Cenário Futuro

Mineração

~70%

Minas totalmente autônomas e remotas.

Frigoríficos

~60%

Salas de abate e desossa robotizadas.

Açúcar e Etanol

~59%

Usinas e colheita 100% autônomas.

Papel e Celulose

~60%

Plantas lights-out com controle centralizado.


 

Essa transição será impulsionada por tecnologias como IA generativa, gêmeos digitais, 5G e robótica avançada. Embora o número de postos operacionais diminua drasticamente, surgirão novas funções de alta qualificação, como cientistas de dados, engenheiros de IA e especialistas em automação.

A indústria de Mato Grosso do Sul está em meio a uma revolução tecnológica irreversível e acelerada. As maiores empresas do estado não são apenas consumidoras, mas protagonistas no desenvolvimento de tecnologias da Indústria 4.0. A automação e a inteligência artificial estão gerando ganhos exponenciais de eficiência, segurança e sustentabilidade.

Essa transformação impõe um desafio social urgente: a requalificação da força de trabalho. A redução estimada de mais da metade dos postos de trabalho operacionais na próxima década exige uma ação coordenada e imediata entre governo, empresas e instituições de ensino para preparar os trabalhadores para as novas profissões do futuro. A competitividade de longo prazo da indústria sul-mato-grossense dependerá não apenas da tecnologia, mas da capacidade de adaptar seu capital humano a esta nova realidade.

DIREITO PREVIDENCIÁRIO

Juliane Penteado: O que muda no Direito Previdenciário com o salário-paternidade?

14/11/2025 00h05

Juliane Penteado

O debate sobre a licença-paternidade no Brasil está pegando fogo, e a grande novidade é que o papai pode, finalmente, ganhar uma proteção previdenciária de peso, igualzinho à que a mãe já tem.

Em outras palavras: está em discussão a criação do Salário-Paternidade, que seria pago pelo INSS.

1. O que já está rolando?

Você deve ter ouvido falar que a licença-paternidade vai aumentar. E é verdade!

  • Vitória no Congresso: O Congresso Nacional já aprovou um projeto que amplia a licença de 5 para 20 dias (e esse tempo vai ser liberado aos poucos).

2. A grande novidade: O Dinheiro do INSS

Até hoje, quando o pai tem o bebê, ele ganha apenas 5 dias de folga (pela CLT), e quem paga esse período é o patrão. O INSS não entra na jogada para o pai.

A ideia com o Salário-Paternidade é mudar isso: o benefício do pai passaria a ser pago pelo INSS, espelhando o que é feito com o Salário-Maternidade.

3. Atenção: A Regra Ainda Não Está Valendo!

É aqui que mora a parte mais importante:

  • Aprovação OK, Operacionalização PENDENTE: O projeto dos 20 dias foi aprovado politicamente, mas AINDA NÃO VIRAL LEI. Falta a famosa sanção e a regulamentação.

  • No "Meu INSS": Isso significa que, neste exato momento, o sistema do INSS não tem uma rotina pronta para processar ou pagar o Salário-Paternidade. O benefício do pai continua sendo os 5 dias pagos pela empresa.

4. O Que Esperar no Futuro?

A tendência é que, quando a lei entrar em vigor, o processo para o pai seja bem parecido com o da mãe. Você provavelmente vai precisar de:

  • A Certidão de Nascimento do bebê.

  • Seus documentos como pai segurado.

  • A Comprovação de que você contribui para o INSS (ou seja, tem vínculo de trabalho/contribuição).

  • A Prova de que se afastou de verdade do trabalho para cuidar do bebê.

A virada de chave está muito próxima! A lógica para proteger o pai está sendo redesenhada. Agora, é só ficar de olho e aguardar os próximos passos formais para que essa novidade chegue na prática!

 

