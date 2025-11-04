Dinâmica Empresarial em Campo Grande e MS: uma análise (2024-2025)

Exclusivo para Assinantes

Dia 31 desta semana teremos o XV Encontro de Economistas – ENEOESTE e vou palestrar sobre tecnologia e esse tema emergente para a sociedade e principalmente para o mercado de trabalho. A narrativa hype de que robôs inteligentes irão roubar nossos empregos, um pilar da ficção científica e de debates alarmistas, está sendo rapidamente substituída por uma realidade mais complexa e colaborativa. O futuro do trabalho não é uma batalha de "humanos contra máquinas", mas uma simbiose consciente. Este é o argumento central de "Híbridos", o recém-lançado livro do cientista de dados Cappra, e é uma tese que encontra forte eco nos dados e transformações que já varrem o setor produtivo global.

Já somos "seres híbridos". Nossas mentes e capacidades foram estendidas por algoritmos que moldam desde o que compramos até como diagnosticamos doenças. A questão, não é mais se a inteligência artificial irá impactar o trabalho, mas como estamos gerenciando essa fusão inevitável. "A IA não veio para nos substituir, mas para nos transformar", afirma Cappra. "Ela automatiza o que é previsível para que possamos nos concentrar no que é imprevisível, no que é fundamentalmente humano."

Essa transformação, que pode ser chamada de hibridização, já é visível em números e práticas concretas. Longe de apenas eliminar postos de trabalho, a IA está redefinindo funções, exigindo novas competências e criando um valor econômico que, segundo projeções da consultoria PwC, pode adicionar até US$ 15,7 trilhões ao PIB global até 2030.

O Impacto Setorial: Da Fábrica ao Consultório

A teoria do "profissional híbrido" se materializa quando observamos as mudanças em setores específicos. A automação não está apenas substituindo a mão de obra, mas criando uma nova camada de colaboração homem-máquina, onde o valor humano migra da execução para a estratégia, supervisão e empatia.





Setor Impacto Principal da IA Exemplo de Profissional Híbrido Indústria e Manufatura Otimização da produção com manutenção preditiva e controle de qualidade automatizado. O operário-supervisor que gerencia frotas de robôs e usa realidade aumentada para manutenções complexas, guiado por um sistema de IA. Setor Financeiro Análise de risco de crédito ultrarrápida e detecção de fraudes em tempo real. O analista financeiro que utiliza a IA para processar milhões de variáveis de mercado e se concentra em interpretar os cenários e aconselhar os clientes. Saúde Diagnósticos por imagem com precisão sobre-humana e gestão otimizada de leitos hospitalares. O médico-curador que valida os pré-diagnósticos da IA, comunica os resultados ao paciente com empatia e desenha um plano de tratamento personalizado. Varejo Hiperpersonalização da experiência do cliente e previsão de demanda para otimização de estoque. O gerente de e-commerce que supervisiona algoritmos de recomendação e usa os insights da IA para criar estratégias de engajamento e fidelização.

Dados recentes do Goldman Sachs indicam que, embora a IA generativa possa automatizar o equivalente a 300 milhões de empregos em tempo integral, ela também irá aumentar a produtividade global e, historicamente, novas tecnologias criaram mais empregos do que destruírão. O Fórum Econômico Mundial, em seu relatório "Future of Jobs 2023", prevê que, até 2027, surgirão 69 milhões de novos empregos e 83 milhões serão eliminados, resultando em uma perda líquida de 14 milhões de postos. No entanto, as funções que mais crescem são justamente aquelas ligadas à tecnologia e à sustentabilidade, como especialistas em IA e Machine Learning, analistas de dados e engenheiros de robótica.

A Nova Moeda do Mercado: Habilidades Humanas

Se a IA assume as tarefas analíticas e repetitivas, o que resta para o profissional humano? A resposta, segundo especialistas e os próprios dados de mercado, está nas chamadas soft skills.





"O profissional do futuro não é quem tem as respostas, mas quem sabe fazer as perguntas certas para a IA e interpretar suas conclusões com sabedoria e ética", reflete Cappra em sua obra.





O mercado de trabalho híbrido passa a valorizar intensamente competências que, por enquanto, permanecem exclusivas dos seres humanos:

Pensamento Crítico e Analítico: A capacidade de questionar as saídas do algoritmo, identificar vieses e tomar decisões estratégicas em contextos complexos.

Inteligência Emocional e Empatia: Liderar equipes, negociar, resolver conflitos e conectar-se genuinamente com clientes e pacientes.

Criatividade e Originalidade: Inovar, conectar ideias de forma inusitada e resolver problemas que não possuem um manual de instruções.

O desafio, portanto, transcende a tecnologia e se torna educacional e cultural. Empresas e governos enfrentam a urgência de requalificar a força de trabalho, não apenas com competências digitais, mas com um foco renovado nas humanidades. A era dos híbridos não exige que nos tornemos máquinas, mas, paradoxalmente, que sejamos mais humanos do que nunca.