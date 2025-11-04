Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Exclusivo para Assinantes

Exclusivo para Assinantes

Dinâmica Empresarial em Campo Grande e MS: uma análise (2024-2025)

Michel Constantino

Michel Constantino

04/11/2025 - 00h05
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Assine e continue lendo...

Sancionada em agosto de 2024 e em vigor desde setembro do mesmo ano, a Lei Complementar nº 528/2024, conhecida como a Lei de Liberdade Econômica de Campo Grande, marcou um ponto de inflexão no ambiente de negócios da capital sul-mato-grossense. Um ano após sua implementação, os dados indicam um impacto significativo e positivo, com um crescimento expressivo no número de novas empresas, consolidando a cidade como um polo de empreendedorismo e desenvolvimento no Centro-Oeste brasileiro. Na coluna desta semana exploramos os dados antes e depois da lei, revelando os efeitos práticos da desburocratização na economia local.

A Lei de Liberdade Econômica de Campo Grande foi criada com o objetivo de alinhar o município à legislação federal (Lei nº 13.874/2019) e estadual (Lei nº 5.626/2020), estabelecendo um ambiente de maior segurança jurídica e simplificação para os empreendedores. O pilar da nova legislação é a presunção de boa-fé do empresário e a intervenção mínima do Estado na atividade econômica.

O principal dispositivo da lei é a dispensa de alvarás e licenças para 68% das atividades econômicas classificadas como de baixo risco. Isso permite que um empreendedor inicie suas operações imediatamente após a inscrição cadastral, com a fiscalização ocorrendo posteriormente. Antes da lei, apesar de Campo Grande já possuir o menor tempo de abertura de empresas do estado (2 horas e 53 minutos), o processo ainda envolvia etapas que foram eliminadas, reduzindo custos e barreiras de entrada, especialmente para micro e pequenos negócios, que representam mais de 93% do tecido empresarial da cidade.

Exclusivo para Assinantes

A Era IA-Driven e a redefinição do Mercado de Trabalho

28/10/2025 00h05

Compartilhar
Michel Constantino

Michel Constantino Divulgação

Continue Lendo...

Dia 31 desta semana teremos o XV Encontro de Economistas – ENEOESTE e vou palestrar sobre tecnologia e esse tema emergente para a sociedade e principalmente para o mercado de trabalho. A narrativa hype de que robôs inteligentes irão roubar nossos empregos, um pilar da ficção científica e de debates alarmistas, está sendo rapidamente substituída por uma realidade mais complexa e colaborativa. O futuro do trabalho não é uma batalha de "humanos contra máquinas", mas uma simbiose consciente. Este é o argumento central de "Híbridos", o recém-lançado livro do cientista de dados Cappra, e é uma tese que encontra forte eco nos dados e transformações que já varrem o setor produtivo global.

Já somos "seres híbridos". Nossas mentes e capacidades foram estendidas por algoritmos que moldam desde o que compramos até como diagnosticamos doenças. A questão, não é mais se a inteligência artificial irá impactar o trabalho, mas como estamos gerenciando essa fusão inevitável. "A IA não veio para nos substituir, mas para nos transformar", afirma Cappra. "Ela automatiza o que é previsível para que possamos nos concentrar no que é imprevisível, no que é fundamentalmente humano."

Essa transformação, que pode ser chamada de hibridização, já é visível em números e práticas concretas. Longe de apenas eliminar postos de trabalho, a IA está redefinindo funções, exigindo novas competências e criando um valor econômico que, segundo projeções da consultoria PwC, pode adicionar até US$ 15,7 trilhões ao PIB global até 2030.

O Impacto Setorial: Da Fábrica ao Consultório

A teoria do "profissional híbrido" se materializa quando observamos as mudanças em setores específicos. A automação não está apenas substituindo a mão de obra, mas criando uma nova camada de colaboração homem-máquina, onde o valor humano migra da execução para a estratégia, supervisão e empatia.


 

Setor

Impacto Principal da IA

Exemplo de Profissional Híbrido

Indústria e Manufatura

Otimização da produção com manutenção preditiva e controle de qualidade automatizado.

O operário-supervisor que gerencia frotas de robôs e usa realidade aumentada para manutenções complexas, guiado por um sistema de IA.

Setor Financeiro

Análise de risco de crédito ultrarrápida e detecção de fraudes em tempo real.

O analista financeiro que utiliza a IA para processar milhões de variáveis de mercado e se concentra em interpretar os cenários e aconselhar os clientes.

Saúde

Diagnósticos por imagem com precisão sobre-humana e gestão otimizada de leitos hospitalares.

O médico-curador que valida os pré-diagnósticos da IA, comunica os resultados ao paciente com empatia e desenha um plano de tratamento personalizado.

Varejo

Hiperpersonalização da experiência do cliente e previsão de demanda para otimização de estoque.

O gerente de e-commerce que supervisiona algoritmos de recomendação e usa os insights da IA para criar estratégias de engajamento e fidelização.

Dados recentes do Goldman Sachs indicam que, embora a IA generativa possa automatizar o equivalente a 300 milhões de empregos em tempo integral, ela também irá aumentar a produtividade global e, historicamente, novas tecnologias criaram mais empregos do que destruírão. O Fórum Econômico Mundial, em seu relatório "Future of Jobs 2023", prevê que, até 2027, surgirão 69 milhões de novos empregos e 83 milhões serão eliminados, resultando em uma perda líquida de 14 milhões de postos. No entanto, as funções que mais crescem são justamente aquelas ligadas à tecnologia e à sustentabilidade, como especialistas em IA e Machine Learning, analistas de dados e engenheiros de robótica.

A Nova Moeda do Mercado: Habilidades Humanas

Se a IA assume as tarefas analíticas e repetitivas, o que resta para o profissional humano? A resposta, segundo especialistas e os próprios dados de mercado, está nas chamadas soft skills.


 

"O profissional do futuro não é quem tem as respostas, mas quem sabe fazer as perguntas certas para a IA e interpretar suas conclusões com sabedoria e ética", reflete Cappra em sua obra.


 

O mercado de trabalho híbrido passa a valorizar intensamente competências que, por enquanto, permanecem exclusivas dos seres humanos:

  • Pensamento Crítico e Analítico: A capacidade de questionar as saídas do algoritmo, identificar vieses e tomar decisões estratégicas em contextos complexos.

  • Inteligência Emocional e Empatia: Liderar equipes, negociar, resolver conflitos e conectar-se genuinamente com clientes e pacientes.

  • Criatividade e Originalidade: Inovar, conectar ideias de forma inusitada e resolver problemas que não possuem um manual de instruções.

O desafio, portanto, transcende a tecnologia e se torna educacional e cultural. Empresas e governos enfrentam a urgência de requalificar a força de trabalho, não apenas com competências digitais, mas com um foco renovado nas humanidades. A era dos híbridos não exige que nos tornemos máquinas, mas, paradoxalmente, que sejamos mais humanos do que nunca.

Exclusivo para Assinantes

Juliane Penteado: Burnout no serviço público

24/10/2025 00h05

Compartilhar
Juliane Penteado

Juliane Penteado

Continue Lendo...

Olá, seja bem-vindo e seja bem-vinda.

O burnout, também conhecido como Síndrome do Esgotamento Profissional, vem ganhando espaço no debate sobre saúde mental, especialmente no setor público. O excesso de demandas, a cobrança por resultados e as pressões institucionais fazem com que muitos servidores enfrentem quadros de exaustão emocional, física e mental.

O que é o Burnout?

Reconhecido pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como um fenômeno ocupacional desde 2022, o burnout é caracterizado por três dimensões principais:

  • Esgotamento extremo (físico e emocional);

  • Sensação de negativismo ou cinismo em relação ao trabalho;

  • Queda significativa de desempenho.

No Brasil, o Ministério da Saúde já inclui a síndrome na lista de doenças relacionadas ao trabalho (CID-10 Z73.0 / CID-11 QD85), o que reforça sua natureza ocupacional.

Como o servidor público pode proceder?

Quando diagnosticado com burnout, o servidor deve seguir alguns passos fundamentais:

  1. Atestado médico

A primeira medida é procurar atendimento médico especializado (psiquiatra ou médico do trabalho). O laudo deve indicar o diagnóstico e a necessidade de afastamento.

  1. Entrega à chefia imediata e setor de gestão de pessoas

O servidor precisa apresentar o atestado para registro formal do afastamento.

  1. Perícia oficial

Nos casos de afastamento superior a 15 dias, é obrigatória a perícia médica oficial (geralmente realizada pelo órgão de saúde do ente federativo a que o servidor está vinculado).

Direitos Previdenciários e Remuneratórios

Servidor Público Federal

O afastamento é regulado pela Lei nº 8.112/90. O servidor em licença para tratamento de saúde mantém o direito à remuneração integral, desde que a licença seja reconhecida por perícia oficial.

Servidor Estadual e Municipal

Cada ente federativo tem seu estatuto, mas, em regra, assegura-se a mesma proteção de licença médica com remuneração.

Regime Geral de Previdência Social (RGPS)

Para servidores celetistas, após os primeiros 15 dias pagos pelo empregador, o afastamento é custeado pelo INSS por meio do auxílio por incapacidade temporária (antigo auxílio-doença). Caso seja caracterizado nexo entre a doença e o trabalho, é devido o auxílio por incapacidade temporária acidentário, com estabilidade após o retorno.

O reconhecimento do nexo ocupacional

Quando o laudo médico ou a perícia atestam que o burnout tem relação direta com o ambiente de trabalho, abre-se a possibilidade de:

  • Afastamento com estabilidade;

  • Direito ao benefício acidentário (no caso do INSS);

  • Reabilitação profissional, quando necessário;

  • Possível responsabilização do ente público em ações de indenização por danos morais e materiais.

O burnout não deve ser visto como fragilidade, mas sim como consequência direta de condições laborais adversas. Para o servidor público, o reconhecimento da doença garante o direito ao afastamento sem prejuízo da remuneração ou dos benefícios previdenciários.

Procurar atendimento médico, registrar formalmente o afastamento e, quando necessário, contar com apoio jurídico, como o nosso, do escritório Penteado Santana são passos fundamentais para assegurar direitos e preservar a saúde.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Decreto de Adriane corta salário de centenas de professores
corte de gastos

/ 13 horas

Decreto de Adriane corta salário de centenas de professores

2

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3528, sábado (1/11); veja o rateio
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3528, sábado (1/11); veja o rateio

3

Resultado da Quina de ontem, concurso 6868, sábado (1/11); veja o rateio
Loteria

/ 1 dia

Resultado da Quina de ontem, concurso 6868, sábado (1/11); veja o rateio

4

Santa Casa faz novo empréstimo em meio a crise financeira
SAÚDE

/ 17 horas

Santa Casa faz novo empréstimo em meio a crise financeira

5

Após incêndio, União dá 1&ordm; passo para comprar novas áreas indígenas em MS
promessa

/ 2 dias

Após incêndio, União dá 1º passo para comprar novas áreas indígenas em MS

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Dinâmica Empresarial em Campo Grande e MS: uma análise (2024-2025)
Exclusivo para Assinantes

/ 2 horas

Dinâmica Empresarial em Campo Grande e MS: uma análise (2024-2025)
Juliane Penteado: Câncer de mama aposenta?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 4 dias

Juliane Penteado: Câncer de mama aposenta?
Leandro Provenzano: Você tem um financiamento habitacional em seu nome?
Exclusivo para Assinantes

/ 5 dias

Leandro Provenzano: Você tem um financiamento habitacional em seu nome?

A Era IA-Driven e a redefinição do Mercado de Trabalho
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

A Era IA-Driven e a redefinição do Mercado de Trabalho