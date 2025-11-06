Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Exclusivo para Assinantes

Exclusivo para Assinantes

Leandro Provenzano: Distrato em Imóvel Multipropriedade

Como se livrar das cláusulas abusivas

Leandro Amaral Provenzano (leandro@provenzano.adv.br)

Leandro Amaral Provenzano ([email protected])

06/11/2025 - 00h05
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Assine e continue lendo...

Você foi pego por uma oferta irresistível de férias - aquele “resort” com promessa de que o “imóvel se pagará sozinho”, uso fácil e valorização automática. Na apresentação de venda, a pressão foi intensa, e você assinou algo sem ler tudo. Só depois, ao pagar mensalidades altas ou ver que o retorno nunca viria, percebeu que entrou numa armadilha.

Agora quer sair, mas descobre que as penalidades são enormes — multa de até 50%, retenção da “comissão de corretor” e devolução irrisória. O que fazer?

Multipropriedade é uma modalidade em que várias pessoas possuem cotas (frações) de tempo/uso de um imóvel (resort, condomínio de férias etc.), regulada pela Lei nº 13.777/2018 (Lei da Multipropriedade).

Exclusivo para Assinantes

Leandro Provenzano: Você tem um financiamento habitacional em seu nome?

Este seguro pode quitar sua casa entenda agora

30/10/2025 00h05

Compartilhar
Leandro Provenzano

Leandro Provenzano Foto; Montagem / Correio do Estado

Continue Lendo...

Entenda de uma vez por todas

A maioria das pessoas com financiamento habitacional já paga Seguro Habitacional todo mês — e nem sabe. Ele costuma vir “embutido” na parcela, discreto na fatura, mas pode ser decisivo quando a vida aperta.

O que é o Seguro Habitacional (e por que ele está na sua parcela)

No Brasil, o financiamento imobiliário normalmente inclui um seguro obrigatório, que possui duas coberturas principais:

  • MIP – Morte e Invalidez Permanente do mutuário;

  • DFI – Danos Físicos ao Imóvel (protege a estrutura da casa/apartamento).

Em linhas do SFH (Sistema Financeiro da Habitação) e programas habitacionais, essas coberturas são obrigatórias; em operações fora do SFH, os bancos também costumam exigir por política de risco. Na prática, você paga o seguro junto com a parcela — por isso muita gente nem percebe.

Pense no MIP como um “escudo” para a família e no DFI como um “cinto de segurança” para o imóvel.

O que o Seguro Habitacional pode cobrir

1) MIP – Morte e Invalidez Permanente

  • Morte do segurado: o seguro amortiza/quita o saldo devedor (até o limite da cobertura).

  • Invalidez permanente total: quando laudo médico comprova incapacidade irreversível para o trabalho principal do segurado, o seguro amortiza/quita na mesma lógica.

  • Obs.: invalidez temporária ou parcial geralmente não dá direito à quitação pelo MIP (salvo se a apólice trouxer cobertura adicional específica).

2) DFI – Danos Físicos ao Imóvel

  • Cobre danos materiais à estrutura do imóvel, em regra por eventos súbitos e externos. Exemplos comuns: incêndio, queda de raio, explosão, desabamento, danos por vendaval/granizo e, em algumas apólices, alagamento/enchente.

  • A seguradora paga o reparo (ou indeniza) para devolver o imóvel ao estado anterior. Em perdas relevantes, o pagamento pode ser feito diretamente ao banco (credor hipotecário/fiduciário), pois o imóvel é a garantia do financiamento.

Cada apólice define riscos cobertos, franquias e exclusões. Leia as Condições Gerais: é ali que moram as diferenças.

Quitação do financiamento (como funciona na prática)

Se ocorrer morte ou invalidez permanente total do segurado coberto pelo MIP, a seguradora amortiza ou quita o saldo devedor vigente.

  • Se houver um único titular: quitação integral (até o limite da apólice).

  • Se o contrato tiver dois ou mais titulares (composição/compartilhamento de renda): a quitação é proporcional à participação de renda de cada um.

Atenção a dois pontos que geram negativa indevida:

  1. Doença pré-existente”: regra geral, sem exame médico na contratação, a seguradora não pode negar alegando doença pré-existente, salvo prova de má-fé do segurado.

  2. Invalidez não total”: o MIP pede invalidez permanente total. Mas atenção, a invalidez permanente total não exige que a pessoa não possa realizar mais nenhum tipo de serviço, mas sim, que ela fique impossibilitada de exercer sua atividade principal.

Por exemplo: Se a atividade principal de uma pessoa é de policial civil, mas também é professor, dando aulas à noite, caso ela fique permanentemente impossibilidade de exercer suas atividades de policial civil, o seguro deve quitar o financiamento habitacional desta pessoa.

Compartilhamento de renda: quem quita quanto?

Em muitos financiamentos, a prestação é aprovada com a renda de duas ou mais pessoas (ex.: casal, pais e filhos). Isso aparece no contrato como percentual de participação de cada titular no pagamento. O MIP segue exatamente essa régua:

  • Ex.: 70% (Titular A) + 30% (Titular B).

    • Se A falece/tem invalidez total → o seguro quita 70% do saldo; B continua responsável pelos 30% (e a parcela pode ser recalculada).

    • Se B é o sinistro → quita 30%.

    • Se ambos em momentos diferentes → pode chegar à quitação total.

Procure no seu contrato a linha “Percentual de participação/compartilhamento de renda” ou “PPF”. Ela define quanto o MIP quita em caso de sinistro.

Erros que custam caro (e como evitar)

  • Não guardar contrato/apólice e pagar sem saber o que está coberto.

  • Demorar para avisar o sinistro (seguros têm prazos curtos de comprovação; não deixe esfriar).

  • Aceitar “não” genérico sem fundamentação técnica.

  • Confundir habitacional com residencial/prestamista — e acionar o seguro errado.

O Seguro Habitacional não é detalhe da parcela: é proteção de patrimônio e de família. Ele pode quitar o financiamento em casos de morte ou invalidez permanente total (conforme sua participação de renda) e reconstruir o imóvel quando há danos físicos cobertos.

Conheça sua apólice, exija seus direitos e não aceite negativas sem base técnica.

Você já paga por essa proteção — o que falta é usá-la a seu favor

Exclusivo para Assinantes

A Era IA-Driven e a redefinição do Mercado de Trabalho

28/10/2025 00h05

Compartilhar
Michel Constantino

Michel Constantino Divulgação

Continue Lendo...

Dia 31 desta semana teremos o XV Encontro de Economistas – ENEOESTE e vou palestrar sobre tecnologia e esse tema emergente para a sociedade e principalmente para o mercado de trabalho. A narrativa hype de que robôs inteligentes irão roubar nossos empregos, um pilar da ficção científica e de debates alarmistas, está sendo rapidamente substituída por uma realidade mais complexa e colaborativa. O futuro do trabalho não é uma batalha de "humanos contra máquinas", mas uma simbiose consciente. Este é o argumento central de "Híbridos", o recém-lançado livro do cientista de dados Cappra, e é uma tese que encontra forte eco nos dados e transformações que já varrem o setor produtivo global.

Já somos "seres híbridos". Nossas mentes e capacidades foram estendidas por algoritmos que moldam desde o que compramos até como diagnosticamos doenças. A questão, não é mais se a inteligência artificial irá impactar o trabalho, mas como estamos gerenciando essa fusão inevitável. "A IA não veio para nos substituir, mas para nos transformar", afirma Cappra. "Ela automatiza o que é previsível para que possamos nos concentrar no que é imprevisível, no que é fundamentalmente humano."

Essa transformação, que pode ser chamada de hibridização, já é visível em números e práticas concretas. Longe de apenas eliminar postos de trabalho, a IA está redefinindo funções, exigindo novas competências e criando um valor econômico que, segundo projeções da consultoria PwC, pode adicionar até US$ 15,7 trilhões ao PIB global até 2030.

O Impacto Setorial: Da Fábrica ao Consultório

A teoria do "profissional híbrido" se materializa quando observamos as mudanças em setores específicos. A automação não está apenas substituindo a mão de obra, mas criando uma nova camada de colaboração homem-máquina, onde o valor humano migra da execução para a estratégia, supervisão e empatia.


 

Setor

Impacto Principal da IA

Exemplo de Profissional Híbrido

Indústria e Manufatura

Otimização da produção com manutenção preditiva e controle de qualidade automatizado.

O operário-supervisor que gerencia frotas de robôs e usa realidade aumentada para manutenções complexas, guiado por um sistema de IA.

Setor Financeiro

Análise de risco de crédito ultrarrápida e detecção de fraudes em tempo real.

O analista financeiro que utiliza a IA para processar milhões de variáveis de mercado e se concentra em interpretar os cenários e aconselhar os clientes.

Saúde

Diagnósticos por imagem com precisão sobre-humana e gestão otimizada de leitos hospitalares.

O médico-curador que valida os pré-diagnósticos da IA, comunica os resultados ao paciente com empatia e desenha um plano de tratamento personalizado.

Varejo

Hiperpersonalização da experiência do cliente e previsão de demanda para otimização de estoque.

O gerente de e-commerce que supervisiona algoritmos de recomendação e usa os insights da IA para criar estratégias de engajamento e fidelização.

Dados recentes do Goldman Sachs indicam que, embora a IA generativa possa automatizar o equivalente a 300 milhões de empregos em tempo integral, ela também irá aumentar a produtividade global e, historicamente, novas tecnologias criaram mais empregos do que destruírão. O Fórum Econômico Mundial, em seu relatório "Future of Jobs 2023", prevê que, até 2027, surgirão 69 milhões de novos empregos e 83 milhões serão eliminados, resultando em uma perda líquida de 14 milhões de postos. No entanto, as funções que mais crescem são justamente aquelas ligadas à tecnologia e à sustentabilidade, como especialistas em IA e Machine Learning, analistas de dados e engenheiros de robótica.

A Nova Moeda do Mercado: Habilidades Humanas

Se a IA assume as tarefas analíticas e repetitivas, o que resta para o profissional humano? A resposta, segundo especialistas e os próprios dados de mercado, está nas chamadas soft skills.


 

"O profissional do futuro não é quem tem as respostas, mas quem sabe fazer as perguntas certas para a IA e interpretar suas conclusões com sabedoria e ética", reflete Cappra em sua obra.


 

O mercado de trabalho híbrido passa a valorizar intensamente competências que, por enquanto, permanecem exclusivas dos seres humanos:

  • Pensamento Crítico e Analítico: A capacidade de questionar as saídas do algoritmo, identificar vieses e tomar decisões estratégicas em contextos complexos.

  • Inteligência Emocional e Empatia: Liderar equipes, negociar, resolver conflitos e conectar-se genuinamente com clientes e pacientes.

  • Criatividade e Originalidade: Inovar, conectar ideias de forma inusitada e resolver problemas que não possuem um manual de instruções.

O desafio, portanto, transcende a tecnologia e se torna educacional e cultural. Empresas e governos enfrentam a urgência de requalificar a força de trabalho, não apenas com competências digitais, mas com um foco renovado nas humanidades. A era dos híbridos não exige que nos tornemos máquinas, mas, paradoxalmente, que sejamos mais humanos do que nunca.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Empreiteira paulista vence licitação milionária em MS
pacote do bndes

/ 1 dia

Empreiteira paulista vence licitação milionária em MS

2

Bazar beneficente tem 9 mil itens de marcas famosas a partir de R$ 9
CAMPO GRANDE

/ 1 dia

Bazar beneficente tem 9 mil itens de marcas famosas a partir de R$ 9

3

Resultado da Quina de hoje, concurso 6871, quarta-feira (05/11)
Loterias

/ 5 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 6871, quarta-feira (05/11)

4

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 2936, terça-feira (04/11)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 2936, terça-feira (04/11)

5

Decreto de Adriane corta salário de centenas de professores
corte de gastos

/ 2 dias

Decreto de Adriane corta salário de centenas de professores

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Leandro Provenzano: Distrato em Imóvel Multipropriedade
Exclusivo para Assinantes

/ 1 hora

Leandro Provenzano: Distrato em Imóvel Multipropriedade
Dinâmica Empresarial em Campo Grande e MS: uma análise (2024-2025)
Exclusivo para Assinantes

/ 2 dias

Dinâmica Empresarial em Campo Grande e MS: uma análise (2024-2025)
Juliane Penteado: Câncer de mama aposenta?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 6 dias

Juliane Penteado: Câncer de mama aposenta?
Leandro Provenzano: Você tem um financiamento habitacional em seu nome?
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

Leandro Provenzano: Você tem um financiamento habitacional em seu nome?