Leandro Provenzano: Hora de tirar sua holding patrimonial do papel

MS tem 30% de desconto no ITCD até dezembro

Leandro Amaral Provenzano

Leandro Amaral Provenzano ([email protected])

13/11/2025 - 00h05
Há décadas o brasileiro convive com uma realidade curiosa: imóveis alugados, contratos “de gaveta”, PIX caindo todo mês… e nada disso aparecendo na declaração de Imposto de Renda.

Esse cenário está com os dias contados. A combinação entre a Reforma Tributária, o novo Cadastro Imobiliário Brasileiro (CIB) – apelidado de “CPF dos imóveis” – e o uso massivo de tecnologia pela Receita Federal inaugura uma fase em que sonegar aluguel deixa de ser ato de coragem e passa a ser irresponsabilidade financeira.

Aluguel sempre pagou IR. A diferença agora é o cerco

Leandro Provenzano: Distrato em Imóvel Multipropriedade

Como se livrar das cláusulas abusivas

06/11/2025 00h05

Leandro Provenzano

Leandro Provenzano Foto; Montagem / Correio do Estado

Você foi pego por uma oferta irresistível de férias - aquele “resort” com promessa de que o “imóvel se pagará sozinho”, uso fácil e valorização automática. Na apresentação de venda, a pressão foi intensa, e você assinou algo sem ler tudo. Só depois, ao pagar mensalidades altas ou ver que o retorno nunca viria, percebeu que entrou numa armadilha.

Agora quer sair, mas descobre que as penalidades são enormes — multa de até 50%, retenção da “comissão de corretor” e devolução irrisória. O que fazer?

Multipropriedade é uma modalidade em que várias pessoas possuem cotas (frações) de tempo/uso de um imóvel (resort, condomínio de férias etc.), regulada pela Lei nº 13.777/2018 (Lei da Multipropriedade).

Essa estrutura é legítima, mas o problema quase sempre está na comercialização abusiva:

  • Vendedores habilidosos usam gatilhos de escassez, promoções limitadas, ofertas “imperdíveis”, para induzir decisão rápida e emocional.
  • Muitas vezes, o contrato não é entregue antes da assinatura — o consumidor não tem tempo de ler com calma.
  • Prometem que o empreendimento “se paga sozinho” por meio de locação (pool, arrendamento, sistema de gestão), sem deixar claro os riscos e custos envolvidos.
  • Inserem cláusulas que dificultam efetivo uso da cota (necessidade de reserva com muita antecedência, calendário rígido, restrições de datas, sistema de “rankings” para acessar semanas melhores etc.).

Quando o consumidor percebe que o negócio não compensa, quer sair — mas descobre cláusulas desenhadas para pescar lucro da retenção ou multa.

Esses contratos são quase sempre de adesão — ou seja, você não negocia cláusulas. O fornecedor impõe o modelo. Isso abre margem para cláusulas que favorecem quem vende, prejudicando sempre o consumidor que simplesmente assina o contrato, na maioria das vezes sem tempo de ler o documento. Algumas práticas abusivas típicas:

  • Multa rescisória exorbitante: 50% do que foi pago. Essa cifra mira intimidar o consumidor a desistir do distrato.
  • Tratamento da “entrada” como sinal ou comissão do corretor, sem separação clara: em vez de ser apenas adiantamento de pagamento, o contrato pode rotular isso como comissão ou “sinal”, de forma que o consumidor não consegue sua recuperação plena.
  • Cobrança de comissão de corretagem embutida ou destacada: mesmo que você não tenha escolhido ou negociado o corretor, pode existir cláusula que retenha essa comissão.
  • Multas e encargos cumulativos: cláusulas que combinam multa, taxa de fruição, encargos condominiais e outras penalidades, tudo acumulado, sem justificativa clara.
  • Ausência de transparência ou clareza na cláusula de distrato: não detalham como calcular o valor devolvido, quais deduções serão feitas, prazos etc.
  • Vínculo longo demais: prazos extensos de pagamento ou de obrigação de permanência, tornando difícil “virar a página” mesmo se a situação financeira mudar.
  • Cláusulas que restringem ou dificultam uso da cota: impedem o consumidor de usufruir plenamente, gerando frustração e justificando depois retenções sob alegação de baixo uso.

Essas cláusulas muitas vezes ferem o dever de informação, a boa-fé objetiva e o princípio da transparência, previstos no Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Se um acordo não for possível, o único caminho pode ser a Justiça. Os pedidos mais comuns são:

  • rescisão/declaração de nulidade do contrato (ou do distrato unilateral da empresa);
  • restituição integral ou parcial dos valores pagos, corrigidos monetariamente;
  • redução da multa rescisória (ou sua declaração de abusiva / nula);
  • indenização por danos morais, se houver sofrimento ou frustração demonstrada;
  • tutela de urgência ou liminar para suspender cobranças, parcelas, ou bloquear negativação enquanto o processo segue;
  • imposição de correção monetária e juros legais sobre os valores devidos.

Os Tribunais têm reduzido as multas para 25% ou até 10% (dependendo do caso), afastando a retenção da “comissão do corretor” se ela estiver embutida sem destaque, devolução dos valores pagos (menos a retenção justa), correção monetária e juros. Em alguns casos, comprovado o abuso, o juiz ainda pode rescindir o contrato com devolução integral dos valores pagos e ainda condenar a empresa a pagar uma indenização por danos morais.

Ou seja: de “receber quase nada” você pode acabar recebendo boa parte do que pagou de volta, dependendo da força da prova e da gravidade das cláusulas abusivas.

Entrar em um contrato de multipropriedade sem conhecer todos os riscos é mais comum do que parece. Muitas empresas se aproveitam da empolgação e da falta de informação para vender promessas que não estão no papel. Mas a boa notícia é que você tem direito de reagir, cancelar e até recuperar o que pagou, mesmo que o contrato diga o contrário.

O Judiciário brasileiro está cada vez mais atento aos abusos nesse tipo de negócio, e muitas decisões têm garantido a devolução dos valores pagos, redução de multas e até indenização.

Assinar um contrato não significa assinar sua derrota. Conhecer seus direitos é o primeiro passo para recuperar o que é seu por justiça — não por favor.

Dinâmica Empresarial em Campo Grande e MS: uma análise (2024-2025)

04/11/2025 00h05

Michel Constantino

Michel Constantino Divulgação

Sancionada em agosto de 2024 e em vigor desde setembro do mesmo ano, a Lei Complementar nº 528/2024, conhecida como a Lei de Liberdade Econômica de Campo Grande, marcou um ponto de inflexão no ambiente de negócios da capital sul-mato-grossense. Um ano após sua implementação, os dados indicam um impacto significativo e positivo, com um crescimento expressivo no número de novas empresas, consolidando a cidade como um polo de empreendedorismo e desenvolvimento no Centro-Oeste brasileiro. Na coluna desta semana exploramos os dados antes e depois da lei, revelando os efeitos práticos da desburocratização na economia local.

A Lei de Liberdade Econômica de Campo Grande foi criada com o objetivo de alinhar o município à legislação federal (Lei nº 13.874/2019) e estadual (Lei nº 5.626/2020), estabelecendo um ambiente de maior segurança jurídica e simplificação para os empreendedores. O pilar da nova legislação é a presunção de boa-fé do empresário e a intervenção mínima do Estado na atividade econômica.

O principal dispositivo da lei é a dispensa de alvarás e licenças para 68% das atividades econômicas classificadas como de baixo risco. Isso permite que um empreendedor inicie suas operações imediatamente após a inscrição cadastral, com a fiscalização ocorrendo posteriormente. Antes da lei, apesar de Campo Grande já possuir o menor tempo de abertura de empresas do estado (2 horas e 53 minutos), o processo ainda envolvia etapas que foram eliminadas, reduzindo custos e barreiras de entrada, especialmente para micro e pequenos negócios, que representam mais de 93% do tecido empresarial da cidade.

Os dados da Junta Comercial de Mato Grosso do Sul (JUCEMS) permitem uma análise comparativa clara do cenário pré e pós-legislação. O impacto mais notável é a aceleração consistente na abertura de novas empresas, tanto em Campo Grande quanto no estado como um todo, a partir de janeiro de 2025.


 

Cenário Pré-Lei (2020-2024)

O período anterior à lei já mostrava um crescimento gradual, mas em um ritmo mais contido. Em Mato Grosso do Sul, a média mensal de abertura de empresas evoluiu de 800 em 2022 para 930 em 2024. Campo Grande, respondendo por uma parcela significativa deste total, seguia uma tendência similar.

Michel Constantino

 

O verdadeiro ponto de virada ocorre em 2025. Pela primeira vez na série histórica, o estado de Mato Grosso do Sul ultrapassou a marca de 1.000 novas empresas abertas por mês durante nove meses consecutivos. Em 2024, essa marca havia sido atingida apenas duas vezes.

 

O gráfico abaixo compara o número de empresas abertas mensalmente em 2024 e 2025 para o estado de Mato Grosso do Sul, evidenciando o salto quantitativo após a consolidação da lei.

 

Michel Constantino

Campo Grande: O Epicentro do Crescimento

Como principal motor da economia do estado, Campo Grande liderou o movimento de expansão. A análise dos dados estimados para a capital, com base em sua participação histórica de aproximadamente 42,5% e o dado real de 454 empresas em setembro de 2025, revela um crescimento médio mensal de +19,1% no período de janeiro a setembro de 2025 em comparação com o mesmo período de 2024. O gráfico mostra a comparação mensal para Campo Grande, mostrando a diferença entre o período "antes" e "depois" da lei.

 

Michel Constantino

O crescimento percentual mês a mês em 2025, comparado ao ano anterior, é notável, com picos que ultrapassam 50% em janeiro, o que demonstra um otimismo renovado e uma resposta rápida do mercado às novas regras.

 

Dashboard de Impacto: Resumo Visual

O painel a seguir resume os principais indicadores de impacto da Lei de Liberdade Econômica em Campo Grande, comparando os nove primeiros meses de 2024 com os de 2025.

 

Michel Constantino

 

  • Total de Empresas (Jan-Set): Um salto de 3.658 em 2024 para 4.356 em 2025.

  • Média Mensal: Aumento de 406 para 484 novas empresas por mês.

  • Crescimento Médio: Uma expansão de +19,1% na média mensal de abertura de negócios.

 

A análise da evolução acumulada de empresas abertas em Campo Grande nos primeiros nove meses de cada ano também reforça a tendência de aceleração. Ao final de setembro de 2025, a cidade registrou um total de 4.356 novas empresas, um aumento de quase 700 negócios em relação ao acumulado de 3.658 no mesmo período de 2024.

Um ano após a implementação da Lei de Liberdade Econômica, os dados confirmam que a desburocratização e a simplificação de processos foram catalisadores para um crescimento robusto e sustentado na abertura de empresas em Campo Grande. A legislação não apenas removeu barreiras para novos empreendedores, mas também fortaleceu a posição da cidade como um ambiente de negócios dinâmico e competitivo.

Michel Constantino

 

O crescimento de quase 20% na média mensal de novas empresas é um indicador inequívoco do sucesso da política pública. Ao reduzir a intervenção estatal e apostar na boa-fé do cidadão, Campo Grande colhe os frutos de um ecossistema empresarial mais livre, ágil e preparado para o futuro.

