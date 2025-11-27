Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Leandro Provenzano: Seu imóvel está em risco?

Descubra as consequências de morar num imóvel irregular

Leandro Amaral Provenzano

Leandro Amaral Provenzano ([email protected])

27/11/2025 - 00h05
Hoje existe um problema silencioso no Brasil: uma quantidade enorme de imóveis irregulares, cujos donos acreditam que tudo está legalizado e que ele não corre o risco de ser despejado do próprio imóvel.

Estima-se que entre 30% e 60% dos imóveis brasileiros têm algum tipo de irregularidade na documentação – desde falta de escritura até registro desatualizado em nome de terceiros.

Na prática, isso significa que, a cada 10 imóveis, pelo menos 4 ou 5 podem estar com a documentação errada, muitas vezes:

Acidentes de Trabalho e Doenças Ocupacionais

Do CAT à Indenização - seu guia de direitos

20/11/2025 00h05

Leandro Provenzano

Leandro Provenzano Foto; Montagem / Correio do Estado

Todos os meses milhares de trabalhadores se afastam de suas atividades laborais por causa de acidentes de trabalho e doenças ocupacionais. As doenças psiquiátricas e psicológicas ganham destaque e relevância neste cenário, uma vez que seus afastamentos são os que mais aumentam com o passar dos meses, conforme números oficiais.

Se você sofreu acidente de trabalho ou descobriu uma doença ocupacional, este guia é para você.

O que é acidente de trabalho?

É o evento ligado ao exercício do trabalho que causa lesão ou perturbação funcional, gerando morte ou incapacidade (temporária ou permanente). A lei equipara a acidente de trabalho as doenças ocupacionais (profissionais e do trabalho), e várias situações específicas.

Doenças ocupacionais (equiparadas a acidente)

  • Doença profissional: gerada pela atividade típica da profissão.

  • Doença do trabalho: causada pelas condições em que o trabalho é realizado.
    Ambas contam como acidente de trabalho para fins de benefícios.

CAT — Comunicação de Acidente de Trabalho

A empresa é obrigada a emitir a CAT até o 1º dia útil seguinte ao acidente; em caso de morte, a comunicação é imediata. Se ela não emitir, você mesmo, seus dependentes, sindicato, médico ou autoridade pública podem registrar a CAT (on-line). O descumprimento gera multa.

Estabilidade de 12 meses

A lei garante estabilidade no emprego por 12 meses após a alta do benefício acidentário. E a Súmula 378/TST ampliou: se ficar provado depois que a doença profissional tem nexo com o trabalho, a estabilidade também se aplica mesmo sem ter recebido o Auxílio-Doença Acidentário do INSS, à época. Aplica-se inclusive a contratos por prazo determinado.

Tradução: se o médico ou a perícia reconhecerem o nexo, você não pode ser demitido sem justa causa por 12 meses após a alta.

Deveres da empresa (segurança e saúde)

  • PGR/GRO (NR-1): gerenciamento de todos os riscos ocupacionais (substituiu o antigo PPRA).

  • PCMSO (NR-7): exames admissionais, periódico, retorno, mudança de risco e demissional; monitoramento da saúde.

  • PPP: documento obrigatório com histórico laboral e exposições.

Se a empresa falha (não previne/treina, não fornece EPI, não cumpre NRs) e há culpa, cabe indenização por danos materiais/morais e, se for o caso, pensão.

O que fazer AGORA, caso você sofra um acidente de trabalho ou contraia uma doença ocupacional:

  1. Cuide de sua saúde primeiro: pronto-socorro/consulta; guarde laudos, receitas e CIDs.

  2. Exija/registre a CAT (até o 1º dia útil seguinte; morte = imediato). Se a empresa não emitir, emita você (Meu INSS/eSocial).

  3. Comunique o RH por escrito e anexe atestados.

  4. Se passar de 15 dias, agende perícia no INSS para o benefício acidentário (B91).

  5. Reúna provas do nexo: ASO/PCMSO, PPP, LTCAT, descrição das atividades, fotos do posto, nomes de testemunhas.

  6. Guarde extratos do FGTS: verifique depósitos durante o B91.

  7. Na alta: confirme se a sequela reduz sua capacidade → avalie auxílio-acidente e/ou reabilitação.

  8. Demissão no período protegido? Procure orientação: em regra, há direito à reintegração ou indenização (estabilidade de 12 meses).

Acidente de trabalho e doença ocupacional não são “azar”: são eventos juridicamente protegidos. Emita a CAT, busque o benefício correto, confira o FGTS, acione a estabilidade quando cabível e documente o nexo com os seguintes documentos: PPP/PCMSO/LTCAT.

No trabalho, segurança é dever; na Justiça, informação é poder: conheça seus direitos, registre a CAT e não renuncie ao que garante seu futuro. Conhecer essas regras tira você da defensiva, acelera o acesso a benefícios e reforça sua posição em acordos e eventuais ações judiciais.

Automação, Inteligência Artificial e o Futuro da Indústria em Mato Grosso do Sul

18/11/2025 00h05

Na coluna desta semana apresento uma análise sobre o estágio atual e as perspectivas futuras da automação, inteligência artificial (IA) e transformação digital nas 30 maiores empresas industriais de Mato Grosso do Sul, classificadas por número de funcionários. O estudo avaliou como essas tecnologias estão redefinindo os processos produtivos, qual o nível de maturidade em sua adoção e quais as projeções de transformação para um cenário com menor intervenção humana direta, conhecido como "Indústria 4.0" ou manufatura "lights-out" (fábricas sem luzes).

A pesquisa envolveu a compilação de dados de fontes públicas, relatórios setoriais e comunicados corporativos para identificar as principais aplicações tecnológicas e estimar o impacto na força de trabalho até 2030. Foram analisados os setores de maior relevância econômica para o estado, incluindo frigoríficos, papel e celulose, açúcar e etanol, e mineração.

Panorama Atual da Automação e IA em MS

Mato Grosso do Sul abriga algumas das operações industriais mais avançadas do mundo, que atuam como verdadeiros faróis da transformação digital. Empresas como Suzano, Vale, Raízen e JBS não apenas adotaram tecnologias de ponta, mas também desenvolveram soluções próprias de IA, posicionando o estado na vanguarda da Indústria 4.0.

O nível de automação, no entanto, é heterogêneo. Enquanto os grandes conglomerados operam com altíssimo grau de digitalização, empresas de médio porte e frigoríficos regionais ainda estão em estágios iniciais de modernização.

A tabela resume o nível de maturidade tecnológica por setor.

Setor Industrial

Nível de Automação

Principais Tecnologias Adotadas

Papel e Celulose

Muito Alto

Salas de controle centralizadas, IA generativa, gêmeos digitais, manutenção preditiva.

Mineração

Muito Alto

Veículos autônomos, video analytics, 1.500+ modelos de IA, operação remota.

Açúcar e Etanol

Médio a Muito Alto

Monitoramento em tempo real (20.000+ variáveis), softsensors, IA na colheita.

Frigoríficos

Médio a Alto

Classificação automatizada de carcaças, robótica na desossa, rastreabilidade blockchain.

Outros setores no mesmo padrão produtivo

Médio a Alto

Automação de processos, controle de qualidade automatizado, sistemas de gestão.


 

Papel e Celulose

O setor é o mais avançado do estado. A Suzano, em Três Lagoas, opera uma das fábricas mais modernas do mundo, utilizando salas de controle centralizadas (SIGA e Conecta) que monitoram mais de 20.000 variáveis em tempo real. A empresa desenvolveu, em parceria com a Microsoft, uma IA generativa própria, a "Ana Maria", para otimizar processos e democratizar o acesso à informação para mais de 50.000 colaboradores.

Mineração

A Vale, em Corumbá, é um exemplo global de mineração 4.0. A empresa já implementou cerca de 1.500 modelos de IA em 70 projetos e investiu R$ 1,5 bilhão em veículos autônomos. Suas operações utilizam extensivamente video analytics com edge computing para monitorar granulometria e segurança, além de algoritmos de manutenção preditiva que antecipam falhas em equipamentos críticos com semanas de antecedência.

Frigoríficos

O setor frigorífico, maior empregador industrial de MS, avança rapidamente. A JBS utiliza IA para certificação de couro com 91% de precisão e 360 peles por hora, e para monitoramento de bem-estar de aves. A Minerva Foods implementou, em parceria com a Ecotrace, um sistema de IA que classifica carcaças em 0,8 segundos e garante rastreabilidade via blockchain. A BRF investe em projetos de Indústria 4.0 para ajuste automático de parâmetros de cozimento e refrigeração.

Açúcar e Etanol

Liderado pela Raízen, o setor sucroenergético integra o campo e a indústria com alta tecnologia. A empresa monitora em tempo real a produção com base em mais de 20.000 variáveis e utiliza IA para prever a concentração de açúcar na cana, otimizar a irrigação e a logística. Projetos como o "Usina 4.0", da Fermentec em parceria com a UFSCar, desenvolvem softsensors baseados em IA para prever a trajetória da fermentação, reduzindo tempos de espera e aumentando a produtividade.

Perspectivas Futuras e a Transformação "Lights-Out"

A tendência para a próxima década é a aceleração da transição para a manufatura "lights-out", onde as fábricas operam de forma autônoma, 24/7, com a força de trabalho humana focada na supervisão remota, estratégia e manutenção de sistemas. Estudo da Gartner prevê que, até 2025, 60% dos fabricantes globais terão processos totalmente autônomos em pelo menos uma de suas unidades.

Para Mato Grosso do Sul, a projeção indica uma transformação profunda no mercado de trabalho industrial. Estima-se uma redução total de aproximadamente 59% da força de trabalho operacional nas 30 maiores indústrias até a consolidação do modelo pós-2030. O impacto, no entanto, varia por setor, conforme a tabela abaixo.

Setor

Redução Estimada (pós-2030)

Cenário Futuro

Mineração

~70%

Minas totalmente autônomas e remotas.

Frigoríficos

~60%

Salas de abate e desossa robotizadas.

Açúcar e Etanol

~59%

Usinas e colheita 100% autônomas.

Papel e Celulose

~60%

Plantas lights-out com controle centralizado.


 

Essa transição será impulsionada por tecnologias como IA generativa, gêmeos digitais, 5G e robótica avançada. Embora o número de postos operacionais diminua drasticamente, surgirão novas funções de alta qualificação, como cientistas de dados, engenheiros de IA e especialistas em automação.

A indústria de Mato Grosso do Sul está em meio a uma revolução tecnológica irreversível e acelerada. As maiores empresas do estado não são apenas consumidoras, mas protagonistas no desenvolvimento de tecnologias da Indústria 4.0. A automação e a inteligência artificial estão gerando ganhos exponenciais de eficiência, segurança e sustentabilidade.

Essa transformação impõe um desafio social urgente: a requalificação da força de trabalho. A redução estimada de mais da metade dos postos de trabalho operacionais na próxima década exige uma ação coordenada e imediata entre governo, empresas e instituições de ensino para preparar os trabalhadores para as novas profissões do futuro. A competitividade de longo prazo da indústria sul-mato-grossense dependerá não apenas da tecnologia, mas da capacidade de adaptar seu capital humano a esta nova realidade.

