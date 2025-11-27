Leandro Provenzano: Seu imóvel está em risco?

Exclusivo para Assinantes

Na coluna desta semana apresento uma análise sobre o estágio atual e as perspectivas futuras da automação, inteligência artificial (IA) e transformação digital nas 30 maiores empresas industriais de Mato Grosso do Sul, classificadas por número de funcionários. O estudo avaliou como essas tecnologias estão redefinindo os processos produtivos, qual o nível de maturidade em sua adoção e quais as projeções de transformação para um cenário com menor intervenção humana direta, conhecido como "Indústria 4.0" ou manufatura "lights-out" (fábricas sem luzes).

A pesquisa envolveu a compilação de dados de fontes públicas, relatórios setoriais e comunicados corporativos para identificar as principais aplicações tecnológicas e estimar o impacto na força de trabalho até 2030. Foram analisados os setores de maior relevância econômica para o estado, incluindo frigoríficos, papel e celulose, açúcar e etanol, e mineração.

Panorama Atual da Automação e IA em MS

Mato Grosso do Sul abriga algumas das operações industriais mais avançadas do mundo, que atuam como verdadeiros faróis da transformação digital. Empresas como Suzano, Vale, Raízen e JBS não apenas adotaram tecnologias de ponta, mas também desenvolveram soluções próprias de IA, posicionando o estado na vanguarda da Indústria 4.0.

O nível de automação, no entanto, é heterogêneo. Enquanto os grandes conglomerados operam com altíssimo grau de digitalização, empresas de médio porte e frigoríficos regionais ainda estão em estágios iniciais de modernização.

A tabela resume o nível de maturidade tecnológica por setor.

Setor Industrial Nível de Automação Principais Tecnologias Adotadas Papel e Celulose Muito Alto Salas de controle centralizadas, IA generativa, gêmeos digitais, manutenção preditiva. Mineração Muito Alto Veículos autônomos, video analytics, 1.500+ modelos de IA, operação remota. Açúcar e Etanol Médio a Muito Alto Monitoramento em tempo real (20.000+ variáveis), softsensors, IA na colheita. Frigoríficos Médio a Alto Classificação automatizada de carcaças, robótica na desossa, rastreabilidade blockchain. Outros setores no mesmo padrão produtivo Médio a Alto Automação de processos, controle de qualidade automatizado, sistemas de gestão.





Papel e Celulose

O setor é o mais avançado do estado. A Suzano, em Três Lagoas, opera uma das fábricas mais modernas do mundo, utilizando salas de controle centralizadas (SIGA e Conecta) que monitoram mais de 20.000 variáveis em tempo real. A empresa desenvolveu, em parceria com a Microsoft, uma IA generativa própria, a "Ana Maria", para otimizar processos e democratizar o acesso à informação para mais de 50.000 colaboradores.

Mineração

A Vale, em Corumbá, é um exemplo global de mineração 4.0. A empresa já implementou cerca de 1.500 modelos de IA em 70 projetos e investiu R$ 1,5 bilhão em veículos autônomos. Suas operações utilizam extensivamente video analytics com edge computing para monitorar granulometria e segurança, além de algoritmos de manutenção preditiva que antecipam falhas em equipamentos críticos com semanas de antecedência.

Frigoríficos

O setor frigorífico, maior empregador industrial de MS, avança rapidamente. A JBS utiliza IA para certificação de couro com 91% de precisão e 360 peles por hora, e para monitoramento de bem-estar de aves. A Minerva Foods implementou, em parceria com a Ecotrace, um sistema de IA que classifica carcaças em 0,8 segundos e garante rastreabilidade via blockchain. A BRF investe em projetos de Indústria 4.0 para ajuste automático de parâmetros de cozimento e refrigeração.

Açúcar e Etanol

Liderado pela Raízen, o setor sucroenergético integra o campo e a indústria com alta tecnologia. A empresa monitora em tempo real a produção com base em mais de 20.000 variáveis e utiliza IA para prever a concentração de açúcar na cana, otimizar a irrigação e a logística. Projetos como o "Usina 4.0", da Fermentec em parceria com a UFSCar, desenvolvem softsensors baseados em IA para prever a trajetória da fermentação, reduzindo tempos de espera e aumentando a produtividade.

Perspectivas Futuras e a Transformação "Lights-Out"

A tendência para a próxima década é a aceleração da transição para a manufatura "lights-out", onde as fábricas operam de forma autônoma, 24/7, com a força de trabalho humana focada na supervisão remota, estratégia e manutenção de sistemas. Estudo da Gartner prevê que, até 2025, 60% dos fabricantes globais terão processos totalmente autônomos em pelo menos uma de suas unidades.

Para Mato Grosso do Sul, a projeção indica uma transformação profunda no mercado de trabalho industrial. Estima-se uma redução total de aproximadamente 59% da força de trabalho operacional nas 30 maiores indústrias até a consolidação do modelo pós-2030. O impacto, no entanto, varia por setor, conforme a tabela abaixo.

Setor Redução Estimada (pós-2030) Cenário Futuro Mineração ~70% Minas totalmente autônomas e remotas. Frigoríficos ~60% Salas de abate e desossa robotizadas. Açúcar e Etanol ~59% Usinas e colheita 100% autônomas. Papel e Celulose ~60% Plantas lights-out com controle centralizado.





Essa transição será impulsionada por tecnologias como IA generativa, gêmeos digitais, 5G e robótica avançada. Embora o número de postos operacionais diminua drasticamente, surgirão novas funções de alta qualificação, como cientistas de dados, engenheiros de IA e especialistas em automação.

A indústria de Mato Grosso do Sul está em meio a uma revolução tecnológica irreversível e acelerada. As maiores empresas do estado não são apenas consumidoras, mas protagonistas no desenvolvimento de tecnologias da Indústria 4.0. A automação e a inteligência artificial estão gerando ganhos exponenciais de eficiência, segurança e sustentabilidade.

Essa transformação impõe um desafio social urgente: a requalificação da força de trabalho. A redução estimada de mais da metade dos postos de trabalho operacionais na próxima década exige uma ação coordenada e imediata entre governo, empresas e instituições de ensino para preparar os trabalhadores para as novas profissões do futuro. A competitividade de longo prazo da indústria sul-mato-grossense dependerá não apenas da tecnologia, mas da capacidade de adaptar seu capital humano a esta nova realidade.

