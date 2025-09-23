Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Exclusivo para Assinantes

Exclusivo para Assinantes

Mercado Imobiliário de Campo Grande: Crescimento e Rota Bioceânica

Michel Constantino

Michel Constantino

23/09/2025 - 00h05
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Assine e continue lendo...

O mercado imobiliário de Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul, atravessa um período de notável dinamismo e valorização. Impulsionado por uma combinação de fatores macroeconômicos, desenvolvimento de infraestrutura e um agronegócio robusto, o setor demonstra um crescimento consistente, superando a média nacional em diversos indicadores. Esta análise aprofunda as principais vertentes que moldam o cenário atual: a evolução de preços e o aquecimento do mercado, o surgimento de empreendimentos de alto padrão, o perfil de renda da população e, crucialmente, os efeitos transformadores da Rota Bioceânica sobre os investimentos locais.

Aquecimento e Valorização do Mercado

A cidade de Campo Grande consolidou-se como um dos mercados imobiliários mais aquecidos do Brasil. Dados do índice FipeZAP e da Associação Brasileira do Mercado Imobiliário (ABMI) indicam uma trajetória de valorização expressiva, tanto para venda quanto para locação. Em janeiro de 2025, o preço médio do metro quadrado na capital atingiu R$ 6.098, registrando uma alta mensal de 1,35%, mais que o dobro da média nacional de 0,59%.

Essa tendência de alta é um reflexo de um movimento de longo prazo: desde janeiro de 2022, o preço de venda dos imóveis na cidade acumula um crescimento de 31%, enquanto a média nacional foi de 19%. O mercado de locação é ainda mais notável, com um disparo de 75% no mesmo período, superando largamente o índice nacional de 52%.

Exclusivo para Assinantes

Um acordo invisível: expectativas do Mercado Financeiro

16/09/2025 00h05

Compartilhar
Michel Constantino

Michel Constantino Divulgação

Continue Lendo...

Hoje a coluna é um texto reflexivo sobre a precificação que o mercado financeiro já está praticando na economia brasileira. Os analistas não refletem o momento presente, mas sim as expectativas futuras. Os investidores analisam tendências de longo prazo, não a situação atual.

A Bolsa de Valores, o mercado financeiro, os analistas que trabalham com isso, eles não olham a foto do momento. Eles olham o vídeo, eles olham como é que esse negócio vai se desenrolar nos anos que vão vir.

O "Acordão Político"

Me parece que o mercado dá sinais de um possível "acordo político” que envolveria:

  • Condenação de Bolsonaro
  • Posterior anistia para ambos os líderes (Lula e Bolsonaro)
  • Retirada de ambos do cenário político
  • Ascensão de lideranças mais moderadas

Lideranças Emergentes estão mostrando alta aprovação, e os líderes atuais alta rejeição.

As Razões para a alta da Bolsa e queda do dólar estão claras:

  • Expectativa de mudança política
  • Possibilidade de lideranças mais responsáveis
  • Perspectiva de crescimento econômico
  • Redução da polarização política

Cenários Futuros Apresentados

Cenário Otimista

  • Anistia política
  • Ascensão de lideranças moderadas
  • Crescimento econômico
  • Estabilidade política

Cenário Pessimista

  • Manutenção da polarização
  • Vitória eleitoral de Lula
  • Deterioração econômica
  • Continuidade da instabilidade

O cenário político-econômico brasileiro, fundamentado na teoria de que o mercado financeiro está antecipando uma possível mudança no panorama político nacional, traz explicação sobre o comportamento do mercado financeiro.

DIREITO PREVIDENCIÁRIO

Juliane Penteado: É possível acumular pensão por morte com aposentadoria de servidor?

12/09/2025 00h05

Compartilhar
Juliane Penteado

Juliane Penteado

Continue Lendo...

Sim, é possível acumular pensão por morte do INSS com aposentadoria de servidor público, mas com restrições legais importantes.

Base constitucional e legal

  • A Emenda Constitucional nº 103/2019 (Reforma da Previdência) trouxe regras sobre a acumulação de benefícios previdenciários, tanto no RGPS (INSS) quanto nos RPPS (regimes próprios de servidores).
     

  • O art. 24 da EC 103/2019 permite a acumulação em hipóteses específicas:
     

    • pensão por morte + aposentadoria (se forem de regimes distintos, como INSS e RPPS);
       

    • duas pensões de cônjuges distintos;
       

    • pensão por morte de regime diverso (exemplo: uma pensão no INSS e outra no RPPS).
       

Limitações financeiras

  • O beneficiário não recebe 100% de todos os valores.
     

  • A regra é:
     

    • Recebe 100% do benefício de maior valor;
       

    • Do segundo (e eventuais outros), recebe percentuais decrescentes por faixas:
       

      • 60% até 1 salário mínimo;
         

      • 40% entre 1 e 2 salários mínimos;
         

      • 20% entre 2 e 3 salários mínimos;
         

      • 10% acima de 3 salários mínimos.

Exemplo prático

  • Servidora aposentada pelo Estado (RPPS) que também tenha direito à pensão por morte do cônjuge no INSS:
     

    • Receberá integralmente a sua aposentadoria;
       

    • Da pensão do INSS, só receberá uma parte, conforme a regra de faixas acima.
       

Situações antes da Reforma

  • Para quem já acumulava antes de 13/11/2019, aplica-se a regra anterior, que permitia acumulação integral.
     

  • As restrições só valem para benefícios concedidos após a Reforma.

O quadro abaixo e os exemplos mostram claramente a diferença: antes, soma integral; depois, soma parcial com faixas percentuais.

Quadro Comparativo: Acumulação de Pensão por Morte e Aposentadoria

Situação

Antes da Reforma (até 12/11/2019)

Depois da Reforma (a partir de 13/11/2019)

Possibilidade de acumulação

Era permitida a acumulação integral de aposentadoria com pensão por morte (INSS e RPPS).

Continua sendo permitida, mas com restrições no valor.

Forma de cálculo

O segurado recebia 100% da aposentadoria + 100% da pensão.

O segurado recebe 100% do benefício de maior valor + percentuais decrescentes sobre o(s) outro(s) benefício(s).

Percentuais aplicados sobre o benefício menor

Não existiam (pagamento integral).

60% até 1 salário mínimo; +40% do que exceder entre 1 e 2 SM; +20% do que exceder entre 2 e 3 SM; +10% do que exceder acima de 3 SM.

Direito adquirido

Quem já recebia ambos antes da Reforma manteve os valores integrais.

As novas concessões seguem a regra das faixas.

Exemplos práticos

Exemplo 1:

  • Aposentadoria (RPPS): R$ 5.000
     

  • Pensão por morte (INSS): R$ 2.000
     

Antes da Reforma: Receberia R$ 5.000 + R$ 2.000 = R$ 7.000.
Depois da Reforma:

  • Recebe 100% do maior (R$ 5.000).
     

  • Da pensão (R$ 2.000), aplica-se a regra das faixas:
     

    • 60% de 1 salário mínimo (R$ 848)
       

    • 40% do restante até 2 SM (R$ 440)
       

    • Total da pensão acumulável: R$ 1.288
       

  • Valor final: R$ 5.000 + R$ 1.288 = R$ 6.288.

Exemplo 2:

  • Aposentadoria (INSS): R$ 1.800
     

  • Pensão por morte (RPPS): R$ 3.500

     

Antes da Reforma: Receberia R$ 1.800 + R$ 3.500 = R$ 5.300


Depois da Reforma:

  • Recebe 100% do maior (R$ 3.500).
     

  • Da aposentadoria (R$ 1.800), aplica-se a regra:
     

    • 60% de 1 SM (R$ 848)
       

    • 40% do excedente até 2 SM (R$ 320)
       

    • Total acumulável: R$ 1.168
       

  • Valor final: R$ 3.500 + R$ 1.168 = R$ 4.668.

Em resumo: é possível acumular pensão do INSS com aposentadoria de servidor, mas hoje o valor será limitado, aplicando-se a regra do benefício integral + percentuais sobre o outro.

Em todos os casos é importante a consulta a um advogado previdenciarista e num estudo de caso saber qual a melhor opção para você.

Quanto antes isso acontecer, será melhor. Pois, no planejamento é possível entender cada situação, preparar-se para a aposentadoria e saber até mesmo valores a receber, claro, buscando sempre o melhor.

Nosso escritório tem profissionais gabaritados para efetuar esse tipo de trabalho.

Espero ter ajudado.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Riedel demite mais um petista em cargo de diretoria no Governo de MS
MATO GROSSO DO SUL

/ 15 horas

Riedel demite mais um petista em cargo de diretoria no Governo de MS

2

Servidores de MS poderão sacar primeira parcela do 13&ordm; na quinta-feira
R$ 300 milhões

/ 9 horas

Servidores de MS poderão sacar primeira parcela do 13º na quinta-feira

3

AgSUS abre processo seletivo com vagas em MS e salário de R$ 5 mil
oportunidade

/ 3 dias

AgSUS abre processo seletivo com vagas em MS e salário de R$ 5 mil

4

PEC da Blindagem é rejeitada por 78,4% da população de MS, diz pesquisa
OPINIÃO PÚBLICA

/ 17 horas

PEC da Blindagem é rejeitada por 78,4% da população de MS, diz pesquisa

5

Megafábrica de celulose trouxe cenário caótico, reclama prefeito
vale da celulose

/ 2 dias

Megafábrica de celulose trouxe cenário caótico, reclama prefeito

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Mercado Imobiliário de Campo Grande: Crescimento e Rota Bioceânica
Exclusivo para Assinantes

/ 1 hora

Mercado Imobiliário de Campo Grande: Crescimento e Rota Bioceânica
Juliane Penteado: Planejamento previdenciário e consulta previdenciária, entenda os dois
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 4 dias

Juliane Penteado: Planejamento previdenciário e consulta previdenciária, entenda os dois
Leandro Provenzano: Nova Lei de Contrato de Seguros
Exclusivo para Assinantes

/ 5 dias

Leandro Provenzano: Nova Lei de Contrato de Seguros
Um acordo invisível: expectativas do Mercado Financeiro
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

Um acordo invisível: expectativas do Mercado Financeiro