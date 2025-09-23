Mercado Imobiliário de Campo Grande: Crescimento e Rota Bioceânica

Sim, é possível acumular pensão por morte do INSS com aposentadoria de servidor público, mas com restrições legais importantes.
Base constitucional e legal
-
A Emenda Constitucional nº 103/2019 (Reforma da Previdência) trouxe regras sobre a acumulação de benefícios previdenciários, tanto no RGPS (INSS) quanto nos RPPS (regimes próprios de servidores).
-
O art. 24 da EC 103/2019 permite a acumulação em hipóteses específicas:
-
pensão por morte + aposentadoria (se forem de regimes distintos, como INSS e RPPS);
-
duas pensões de cônjuges distintos;
-
pensão por morte de regime diverso (exemplo: uma pensão no INSS e outra no RPPS).
Limitações financeiras
Exemplo prático
Situações antes da Reforma
-
Para quem já acumulava antes de 13/11/2019, aplica-se a regra anterior, que permitia acumulação integral.
-
As restrições só valem para benefícios concedidos após a Reforma.
O quadro abaixo e os exemplos mostram claramente a diferença: antes, soma integral; depois, soma parcial com faixas percentuais.
Quadro Comparativo: Acumulação de Pensão por Morte e Aposentadoria
|
Situação
|
Antes da Reforma (até 12/11/2019)
|
Depois da Reforma (a partir de 13/11/2019)
|
Possibilidade de acumulação
|
Era permitida a acumulação integral de aposentadoria com pensão por morte (INSS e RPPS).
|
Continua sendo permitida, mas com restrições no valor.
|
Forma de cálculo
|
O segurado recebia 100% da aposentadoria + 100% da pensão.
|
O segurado recebe 100% do benefício de maior valor + percentuais decrescentes sobre o(s) outro(s) benefício(s).
|
Percentuais aplicados sobre o benefício menor
|
Não existiam (pagamento integral).
|
60% até 1 salário mínimo; +40% do que exceder entre 1 e 2 SM; +20% do que exceder entre 2 e 3 SM; +10% do que exceder acima de 3 SM.
|
Direito adquirido
|
Quem já recebia ambos antes da Reforma manteve os valores integrais.
|
As novas concessões seguem a regra das faixas.
Exemplos práticos
Exemplo 1:
Antes da Reforma: Receberia R$ 5.000 + R$ 2.000 = R$ 7.000.
Depois da Reforma:
-
Recebe 100% do maior (R$ 5.000).
-
Da pensão (R$ 2.000), aplica-se a regra das faixas:
-
60% de 1 salário mínimo (R$ 848)
-
40% do restante até 2 SM (R$ 440)
-
Total da pensão acumulável: R$ 1.288
-
Valor final: R$ 5.000 + R$ 1.288 = R$ 6.288.
Exemplo 2:
Antes da Reforma: Receberia R$ 1.800 + R$ 3.500 = R$ 5.300
Depois da Reforma:
-
Recebe 100% do maior (R$ 3.500).
-
Da aposentadoria (R$ 1.800), aplica-se a regra:
-
Valor final: R$ 3.500 + R$ 1.168 = R$ 4.668.
Em resumo: é possível acumular pensão do INSS com aposentadoria de servidor, mas hoje o valor será limitado, aplicando-se a regra do benefício integral + percentuais sobre o outro.
Em todos os casos é importante a consulta a um advogado previdenciarista e num estudo de caso saber qual a melhor opção para você.
Quanto antes isso acontecer, será melhor. Pois, no planejamento é possível entender cada situação, preparar-se para a aposentadoria e saber até mesmo valores a receber, claro, buscando sempre o melhor.
Nosso escritório tem profissionais gabaritados para efetuar esse tipo de trabalho.
Espero ter ajudado.