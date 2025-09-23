Mercado Imobiliário de Campo Grande: Crescimento e Rota Bioceânica

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

O mercado imobiliário de Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul, atravessa um período de notável dinamismo e valorização. Impulsionado por uma combinação de fatores macroeconômicos, desenvolvimento de infraestrutura e um agronegócio robusto, o setor demonstra um crescimento consistente, superando a média nacional em diversos indicadores. Esta análise aprofunda as principais vertentes que moldam o cenário atual: a evolução de preços e o aquecimento do mercado, o surgimento de empreendimentos de alto padrão, o perfil de renda da população e, crucialmente, os efeitos transformadores da Rota Bioceânica sobre os investimentos locais.

Aquecimento e Valorização do Mercado

A cidade de Campo Grande consolidou-se como um dos mercados imobiliários mais aquecidos do Brasil. Dados do índice FipeZAP e da Associação Brasileira do Mercado Imobiliário (ABMI) indicam uma trajetória de valorização expressiva, tanto para venda quanto para locação. Em janeiro de 2025, o preço médio do metro quadrado na capital atingiu R$ 6.098, registrando uma alta mensal de 1,35%, mais que o dobro da média nacional de 0,59%.

Essa tendência de alta é um reflexo de um movimento de longo prazo: desde janeiro de 2022, o preço de venda dos imóveis na cidade acumula um crescimento de 31%, enquanto a média nacional foi de 19%. O mercado de locação é ainda mais notável, com um disparo de 75% no mesmo período, superando largamente o índice nacional de 52%.