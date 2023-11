LEANDRO PROVENZANO

O contrato de aluguel é uma ferramenta fundamental no mercado imobiliário, seja você um locador, locatário ou apenas alguém interessado em compreender os aspectos legais envolvidos, é essencial conhecer os detalhes desse contrato.

O contrato de aluguel, também conhecido como contrato de locação, é um acordo formal entre o locador (dono do imóvel) e o locatário (pessoa que irá alugar o imóvel). Esse acordo estabelece os direitos, deveres e condições que ambas as partes devem cumprir durante o período de locação.

Para que um contrato de aluguel seja válido no Brasil, alguns elementos essenciais devem estar presentes:

1- Partes Envolvidas: O contrato deve identificar claramente as partes envolvidas, ou seja, o locador e o locatário. Os nomes completos, estado civil, documentos de identificação e endereços de ambas as partes deverão constar no contrato;

2- Descrição do Imóvel: O contrato deverá conter uma descrição detalhada do imóvel, incluindo endereço, número de registro no cartório, extensão, estado de conservação e quaisquer características especiais, como mobília ou equipamentos incluídos na locação;

3- Prazo de Locação: O contrato deve estipular o prazo de locação, ou seja, por quanto tempo o locatário terá o direito de posse do imóvel. Os prazos podem variar, mas é comum encontrar contratos com duração de 12 meses;

4- Valor do Aluguel: O valor do aluguel e a forma de pagamento deverão ser estipulados no contrato. Isso inclui o valor mensal, os dados de vencimento, o método de pagamento e a correção anual, que costuma ser regulado pelo Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) ou outro índice semelhante;

5- Garantias: É comum que o locador exija garantias do locatário, como o depósito caução, seguro-fiança ou fiador. As condições dessas garantias devem ser especificadas no contrato;

6- Responsabilidades: O contrato deve estabelecer responsabilidades de ambas as partes, incluindo manutenção do imóvel, pagamento de despesas (como condomínio e IPTU) e regras de convivência no condomínio, se aplicável.

Fora essas regras básicas, há algumas outras que podem ser combinadas pelas partes, como por exemplo, o registro do contrato na matrícula do imóvel, garantindo a segurança jurídica do acordo, o que impede que o imóvel seja vendido ou penhorado sem respeitar os direitos do locatário.

A rescisão do contrato pode ocorrer de diversas maneiras, seja por decisão mútua das partes ao término do prazo, por rescisão antecipada com pagamento de multa ou por falta de pagamento do aluguel. A lei brasileira estabelece regras específicas para cada situação.

O locador tem o direito de visitar o imóvel para verificar sua situação, desde que isso não seja inconveniente para o locatário, que terá por sua vez o direito de preferência sobre o imóvel, caso ele seja colocado à venda, ou seja, em caso de comercialização do imóvel alugado, o locatário deve ter preferência sobre a compra, por isso é sempre importante que o locador formalize o direito de preferência dado.

Conhecer a legislação e os elementos essenciais desse contrato é fundamental para evitar problemas e garantir uma transação tranquila. É sempre aconselhável contar com a orientação de um advogado especializado em direito imobiliário para garantir que o contrato esteja em conformidade com a legislação vigente e atenda às necessidades de ambas as partes, pois só este profissional pode acrescentar no contrato eventuais peculiaridades sobre o imóvel ou sobre o combinado entre as partes.

Além disso, uma boa comunicação entre locador e locatário é essencial para uma relação de locação bem-sucedida e sem problemas.

Leandro Amaral Provenzano ([email protected])

