O Fim do Benefício Fiscal e as Novas Estratégias de Atração de Investimentos

Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul, consolidou-se como o município mais competitivo do Centro-Oeste brasileiro, ocupando a 1a posição no Ranking de Competitividade dos Municípios do Centro-Oeste, elaborado pelo Centro de Liderança Pública (CLP). O desempenho de Campo Grande reflete uma combinação estratégica de fatores econômicos, institucionais e sociais que posicionam a cidade como referência em competitividade municipal na região Centro-Oeste.

O Ranking de Competitividade dos Municípios utiliza uma metodologia robusta baseada em 65 indicadores organizados em 13 pilares temáticos, distribuídos em três dimensões centrais: Instituições (19,5%), Sociedade (48,4%) e Economia (32,%). A metodologia emprega critério de normalização min-máx, onde os dados são padronizados entre 0 e 100 pontos, sendo que quanto mais próximo de 100, melhor o desempenho municipal.

A ponderação dos indicadores segue quatro critérios técnicos: penalização de redundância para indicadores com alta correlação, penalização de indicadores com grande dispersão, bonificação para indicadores com maior carência nacional e avaliação de especialistas para validação normativa dos pesos atribuídos.

A análise comparativa dos principais municípios do Centro-Oeste revela a destaque econômico de Campo Grande na região. A capital de Mato Grosso do Sul obteve 53,89 pontos, superando Cuiabá (53,79 pontos) e Goiânia (52,96 pontos). Esta liderança representa um marco significativo, considerando que Campo Grande compete diretamente com capitais estaduais de maior porte populacional e econômico.

O diferencial competitivo de Campo Grande torna-se ainda mais evidente quando analisamos a evolução temporal. Enquanto a maioria dos municípios da região apresentou estagnação ou retrocesso em suas posições, Campo Grande registrou avanço de posições, demonstrando trajetória consistente de melhoria em seus indicadores de competitividade.

Inovação e Dinamismo Econômico: O Grande Destaque

O indicador de maior peso na dimensão econômica (16,1% do total) posiciona Campo Grande na 33a colocação nacional, com avanço de 45 posições. Este resultado extraordinário reflete o ecossistema de inovação que se desenvolveu na capital, liderado por Mato Grosso do Sul no Centro-Oeste com 595 startups ativas e a aprovação da Lei de Liberdade Econômica que incentiva e facilita a abertura de novas empresas e empregos na capital.

Capital Humano e Telecomunicações

Campo Grande ocupa a a posição nacional em Capital Humano (peso 7,6%), com evolução positiva de 10 posições em Telecomunicações (peso 8,5%), com avanço de posições. Estes indicadores refletem os investimentos em educação superior e infraestrutura digital que sustentam o ecossistema de inovação local.

Inserção Econômica: Desafio Estratégico

O indicador de Inserção Econômica representa novos desafios, com Campo Grande na 184a posição nacional, e melhoria de 41 posições. Este resultado indica oportunidades de crescimento na integração da economia local com mercados nacionais e internacionais, especialmente considerando a posição estratégica da cidade no corredor de exportação do agronegócio e da Rota Bioceânica.

O desempenho de Campo Grande está intrinsecamente ligado ao dinamismo econômico de Mato Grosso do Sul, que projeta crescimento do PIB de 6,8% em 2025, chegando a R$ 227,8 bilhões. O PIB do agronegócio estadual deve registrar crescimento recorde de 13,5% em 2025, impulsionado pela supersafra de milho. A indústria apresenta expansão de 62,3% entre fevereiro de 2022 e outubro de 2024, evidenciando o processo de agroindustrialização que fortalece setores como pecuária e produção de celulose.

A manutenção da trajetória ascendente exigirá continuidade das políticas de inovação, fortalecimento da infraestrutura digital e aprimoramento dos indicadores sociais, especialmente nas áreas de educação e segurança, onde Campo Grande apresenta posições mais baixas no ranking nacional.

Campo Grande demonstra que a competitividade municipal resulta da combinação estratégica entre vocação econômica regional, políticas públicas de inovação e aproveitamento de oportunidades setoriais. A liderança no Centro-Oeste posiciona a capital como modelo de desenvolvimento urbano sustentável e competitivo para outras cidades da região.








