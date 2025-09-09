Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

O Fim do Benefício Fiscal e as Novas Estratégias de Atração de Investimentos

Michel Constantino

Michel Constantino

09/09/2025 - 00h05
A promulgação da Emenda Constitucional nº 132/2023, que institui a reforma tributária sobre o consumo, representa um marco na história econômica do Brasil. Uma das transformações mais profundas é o fim da chamada "guerra fiscal" – a disputa entre estados e municípios para atrair empresas por meio da concessão de benefícios e incentivos fiscais, principalmente relacionados ao ICMS e ao ISS. Com a unificação desses tributos no Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), de gestão compartilhada, e a adoção do princípio do destino, onde o imposto é devido no local de consumo e não no de produção, a margem para a concessão de vantagens tributárias unilaterais será drasticamente reduzida até sua extinção em 2032.

Este novo cenário impõe a estados e municípios o desafio de repensar suas estratégias de desenvolvimento e atração de investimentos. Se a competição via alíquotas e isenções está com os dias contados, quais serão os novos diferenciais competitivos? A resposta reside em um conjunto de fatores estruturais que, embora sempre tenham sido importantes, agora se tornam protagonistas na decisão de localização de uma empresa.

A reforma tributária, ao instituir o Imposto sobre Valor Agregado (IVA) dual – composto pela Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS) em nível federal e pelo Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) para estados e municípios –, ataca diretamente a causa da guerra fiscal. A transição, que se estenderá de 2026 a 2032, extinguirá gradualmente os benefícios fiscais do ICMS concedidos unilateralmente. A partir de 2029, a concessão de novos incentivos será vedada, e os existentes serão extintos até 2032.

Campo Grande lidera competitividade no Centro-Oeste

02/09/2025 00h05

Michel Constantino

Michel Constantino Divulgação

Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul, consolidou-se como o município mais competitivo do Centro-Oeste brasileiro, ocupando a 1a posição no Ranking de Competitividade dos Municípios do Centro-Oeste, elaborado pelo Centro de Liderança Pública (CLP). O desempenho de Campo Grande reflete uma combinação estratégica de fatores econômicos, institucionais e sociais que posicionam a cidade como referência em competitividade municipal na região Centro-Oeste.

O Ranking de Competitividade dos Municípios utiliza uma metodologia robusta baseada em 65 indicadores organizados em 13 pilares temáticos, distribuídos em três dimensões centrais: Instituições (19,5%), Sociedade (48,4%) e Economia (32,%). A metodologia emprega critério de normalização min-máx, onde os dados são padronizados entre 0 e 100 pontos, sendo que quanto mais próximo de 100, melhor o desempenho municipal.

A ponderação dos indicadores segue quatro critérios técnicos: penalização de redundância para indicadores com alta correlação, penalização de indicadores com grande dispersão, bonificação para indicadores com maior carência nacional e avaliação de especialistas para validação normativa dos pesos atribuídos.

A análise comparativa dos principais municípios do Centro-Oeste revela a destaque econômico de Campo Grande na região. A capital de Mato Grosso do Sul obteve 53,89 pontos, superando Cuiabá (53,79 pontos) e Goiânia (52,96 pontos). Esta liderança representa um marco significativo, considerando que Campo Grande compete diretamente com capitais estaduais de maior porte populacional e econômico.

Michel Constantino

O diferencial competitivo de Campo Grande torna-se ainda mais evidente quando analisamos a evolução temporal. Enquanto a maioria dos municípios da região apresentou estagnação ou retrocesso em suas posições, Campo Grande registrou avanço de posições, demonstrando trajetória consistente de melhoria em seus indicadores de competitividade.

Inovação e Dinamismo Econômico: O Grande Destaque

O indicador de maior peso na dimensão econômica (16,1% do total) posiciona Campo Grande na 33a colocação nacional, com avanço de 45 posições. Este resultado extraordinário reflete o ecossistema de inovação que se desenvolveu na capital, liderado por Mato Grosso do Sul no Centro-Oeste com 595 startups ativas e a aprovação da Lei de Liberdade Econômica que incentiva e facilita a abertura de novas empresas e empregos na capital.

Capital Humano e Telecomunicações

Campo Grande ocupa a a posição nacional em Capital Humano (peso 7,6%), com evolução positiva de 10 posições em Telecomunicações (peso 8,5%), com avanço de posições. Estes indicadores refletem os investimentos em educação superior e infraestrutura digital que sustentam o ecossistema de inovação local.

Inserção Econômica: Desafio Estratégico

O indicador de Inserção Econômica representa novos desafios, com Campo Grande na 184a posição nacional, e melhoria de 41 posições. Este resultado indica oportunidades de crescimento na integração da economia local com mercados nacionais e internacionais, especialmente considerando a posição estratégica da cidade no corredor de exportação do agronegócio e da Rota Bioceânica.

Michel Constantino

O desempenho de Campo Grande está intrinsecamente ligado ao dinamismo econômico de Mato Grosso do Sul, que projeta crescimento do PIB de 6,8% em 2025, chegando a R$ 227,8 bilhões. O PIB do agronegócio estadual deve registrar crescimento recorde de 13,5% em 2025, impulsionado pela supersafra de milho. A indústria apresenta expansão de 62,3% entre fevereiro de 2022 e outubro de 2024, evidenciando o processo de agroindustrialização que fortalece setores como pecuária e produção de celulose.

A manutenção da trajetória ascendente exigirá continuidade das políticas de inovação, fortalecimento da infraestrutura digital e aprimoramento dos indicadores sociais, especialmente nas áreas de educação e segurança, onde Campo Grande apresenta posições mais baixas no ranking nacional.

Campo Grande demonstra que a competitividade municipal resulta da combinação estratégica entre vocação econômica regional, políticas públicas de inovação e aproveitamento de oportunidades setoriais. A liderança no Centro-Oeste posiciona a capital como modelo de desenvolvimento urbano sustentável e competitivo para outras cidades da região.


 


 

 

Juliane Penteado: Como fica a aposentadoria especial do médico servidor público?

29/08/2025 00h05

Juliane Penteado

Juliane Penteado

Olá, bem-vindo a mais um artigo por aqui!

Você é médico servidor público, ou conhece alguém que seja? Então, envie este artigo para ele!

A Aposentadoria Especial é devida a quem trabalha exposto a agentes nocivos à saúde (físicos, químicos ou biológicos, ou a associação desses agentes) ou perigosos durante 25, 20 ou 15 anos de atividade especial.

Já no caso dos médicos, eles estão geralmente expostos aos agentes biológicos,com o risco de contaminação em hospitais, postos de saúde, consultórios médicos, por exemplo. Por isso, eles têm direito à esta aposentadoria.

Os médicos servidores públicos federais devem cumprir alguns requisitos para ter direito à Aposentadoria Especial e ter cumprido ao menos 25 anos de atividade especial.

Se o médico Ingressou no serviço público antes de 13/11/2019 e tem o tempo de atividade especial

Mulheres e homens têm direito desde que cumpram 25 anos de atividade especial. Essa regra vale para ambos os sexos.

Já se o médico ingressou antes da data da Reforma e não cumpriu todo o período especial, ele entra na Regra de Transição da Aposentadoria Especial da Reforma da Previdência com os seguintes requisitos;

86 pontos;

  • 25 anos de atividade especial;

    • desse tempo, você precisa ter, no mínimo, 20 anos de efetivo exercício no serviço público;

    • e 5 anos no cargo em que for concedida a aposentadoria.

Nesse sentido, se o médico ingressou no serviço público a partir de 13/11/2019 precisará cumprir o mesmo tempo de atividade especial + uma idade mínima para aposentar.

As regras valem para ambos os sexos e são:

  • 60 anos de idade;

  • 25 anos de atividade especial;

    • desse tempo, você precisa ter no mínimo 10 anos de efetivo exercício no serviço público;

    • e 5 anos no cargo em que for concedida a aposentadoria.

Neste caso é possível usar o tempo de contribuição comum para contar nos anos de atividade especial, ou, de atividade especial para tempo de contribuição comum, se você decidir se aposentar nas regras comuns.

Documentos essenciais para comprovar o tempo de atividade especial

Para comprovar o tempo de atividade especial é preciso ter em mãos o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) ou o Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho (LTCAT).

Estes dois documentos nem sempre estão disponíveis e caso eles não tenham ou não forneçam, é necessário fazer um recurso administrativo.

E se o médico receber acima do teto do INSS?

Em 2025, o teto do INSS é de R$ 8.157,41 e se nos cálculos o valor for maior que este, será necessário uma ação de complementação de aposentadoria.

Para isso será preciso o auxílio de um advogado previdenciarista.

A melhor forma de não acontecer imprevistos, como este é realizar um planejamento previdenciário.

No escritório Penteado Santana temos profissionais preparados para atender esses casos.

O Fim do Benefício Fiscal e as Novas Estratégias de Atração de Investimentos
09/09/2025

O Fim do Benefício Fiscal e as Novas Estratégias de Atração de Investimentos
Juliane Penteado: Idade ou contribuição, qual a aposentadoria mais rápida em 2025?
29/08/2025

Juliane Penteado: Idade ou contribuição, qual a aposentadoria mais rápida em 2025?
Contratos de seguro nunca mais serão os mesmos: veja o que muda com a nova lei
/ 5 dias

Contratos de seguro nunca mais serão os mesmos: veja o que muda com a nova lei
Campo Grande lidera competitividade no Centro-Oeste
02/09/2025

Campo Grande lidera competitividade no Centro-Oeste