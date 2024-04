Pastor e igreja são condenados a indenizar família

Economia, investimento e dicas

Confira a coluna de Michel Constantino desta terça-feira, 2 de abril de 2024

O governo federal vem apresentando uma variedade de gastos em setores específicos da economia: automóveis, submarino, refinaria de petróleo, fábricas de fertilizantes, obras de trens, grandes empresas | empreiteiras e outros tipos de empreendimentos que necessitam de aportes bilionários, e, já mostraram em outros momentos da história que não resultam em desenvolvimento local e para as pessoas.

Recursos que deveriam ir para saneamento, educação básica, infraestrutura de acessibilidade, segurança pública, renda básica e políticas de melhoria do bem-estar da população, estão ficando para trás.

O orçamento público cada vez mais “carimbado”, necessita de escolhas melhores para ser mais eficiente, e o que estamos presenciando são escolhas que privilegiam “setores” e esquecem as “pessoas”, com um discurso humanizado mas com ações que impactam negativamente nas pessoas com menor renda.

Os dados dos preços mostram que o custo de vida está cada vez maior, os alimentos estão com inflação de dois dígitos, e, os preços dos combustíveis continuam a subir, impactando na renda total das famílias.

As escolhas atuais terão efeito ainda pior para as pessoas, com crédito mais barato e mais acessível as pessoas buscam empréstimos nas instituições financeiras, que sabemos na “bola de neve” que isso resulta, aumentando a inadimplência e os problemas familiares em relação ao dinheiro.

A conta não fecha – os setores estão abastecidos com R$ 300 bilhões para a indústria, R$ 300 bilhões do BNDES para exportação e grandes empresas, e, mais bilhões para grandes empreendimentos que tiram do orçamento das pessoas e transferem para empresas e investidores, é tirar do pobre e dar para o rico.

Os efeitos desses movimentos no orçamento é menor crescimento via investimento privado, maiores preços (inflação) e redução do poder de compra. Já vimos esse filme passar por aqui em 2014-2016, é hora do alerta.