Por que torcemos e para quem

Confira a coluna de Michel Constantino desta terça-feira (19)

Em outubro deste ano teremos eleições municipais no Brasil. Em geral as eleições influenciam na dinâmica econômica do ano eleitoral e os resultados da economia são contabilizados pelos eleitores como positivos e ou negativos e podem ser um dos influenciadores do voto.



Em Campo Grande a eleição para a prefeitura da capital tem vários nomes sendo divulgados na mídia, e a especulação entre os partidos já começam a esquentar a disputa. A atual prefeita quer a reeleição, e antigos prefeitos como André Puccinelli voltam como nome a concorrer. O cenário político se amplia com novos postulantes ao cargo de líder do executivo, e, outros políticos já acomodados no Governo Federal como é o caso da superintendente da Sudeco – Rose Modesto.



A primeira pesquisa do Ranking Pesquisa aponta os pré-candidatos, além de André com 12.5%, Rose com 11.4% e Adriane Lopes com 10.2% na pesquisa espontânea, há 7 ou mais candidatos que podem entrar na disputa, como Lucas de Lima, Beto Pereira, Capitão Contar, Coronel David, Pedro Pedrossian, Camila Jara e Marcos Pollon.



Um dos preditores das eleições é a busca orgânica no Google, o chamado Google Trends - para acompanhar o interesse das pessoas nos candidatos, fizemos uma análise sobre a busca dos nomes no buscador do Google, e plotamos os dados de 2020 a 15/02/2024, mostrando o comportamento e o interesse nos candidatos.

A cada 15 dias, na nossa coluna semanal sairá uma análise de interesse dos principais candidatos a partir da acomodação dos partidos e consolidação dos nomes na corrida eleitoral.

