Veja para quanto vai a sua aposentadoria do INSS com reajuste de 5,93%

Tesouro RendA+

A nova modalidade permite a acumulação dos valores ao longo dos anos para recebê-los no futuro como um benefício mensal

O Tesouro Nacional lançou um título público voltado a investidores que desejam poupar recursos para sua aposentadoria individual.

O novo produto foi batizado de Tesouro RendA+ e será atrelado à inflação mais uma taxa de juros real, garantindo a manutenção do poder de compra dos valores investidos ao longo dos anos.



O valor mínimo para começar a investir no título é de aproximadamente R$ 30.

As aquisições estarão disponíveis a partir de 30 de janeiro de 2023, quando também entra em funcionamento o simulador para interessados em aplicar na modalidade.



O cidadão poderá inclusive agendar compras mensais de novos títulos para incrementar aos poucos o colchão para sua futura aposentadoria.

Os pagamentos poderão ser realizados via Pix.



A ideia é que, ao longo do período de acumulação, não haja o resgate dos rendimentos -isto é, os juros pagos pela União a seus investidores.

Apenas depois de um prazo é que o investidor começaria a receber os pagamentos mensais, seguindo a ideia de fomentar a poupança para uma aposentadoria extra.



O objetivo, segundo o Tesouro, não é substituir a Previdência Social, gerida pelo INSS (Instituto Nacional do Seguro Social).

O órgão afirma que o novo título é uma forma de complementar e incrementar o plano de aposentadoria dos brasileiros de forma temporária, por 20 anos.

No INSS, a aposentadoria é vitalícia.



Inicialmente, serão oferecidos ao público oito opções de data de conversão: 2030, 2035, 2040, 2045, 2050, 2055, 2060 e 2065.

Os prazos oferecem a possibilidade de investir ao longo de até 40 anos, segundo o Tesouro Nacional.



Na data de conversão, em vez de o investidor resgatar todo o valor de uma vez, como ocorre em outros títulos, ele passará a receber uma renda mensal em 240 parcelas -ou seja, ao longo de 20 anos.



"O investidor escolhe uma data de aposentadoria e garante um salário complementar por 20 anos. Outro ponto é que o salário recebido por 20 anos é mensalmente corrigido pela inflação, garantindo o poder de compra", afirmou o secretário do Tesouro Nacional, Paulo Valle.



Segundo ele, o foco do novo título é a educação previdenciária, sobretudo diante do aumento da expectativa de vida dos brasileiros e a necessidade de renda complementar.

Uma pesquisa conduzida pelo Tesouro apontou que grande parte dos entrevistados acredita que vai precisar de uma renda igual ou superior à atual para cobrir gastos durante a aposentadoria.



"Acreditamos na importância de todo cidadão, desde quando começa a trabalhar, ter noção da importância de se preparar para o futuro", disse Valle.

"O objetivo nesse produto é o aperfeiçoamento da ideia de ter um produto previdenciário."



O subsecretário de Regime de Previdência Complementar do Ministério do Trabalho e Previdência, Narlon Gutierre Nogueira, afirmou que o público-alvo do título são trabalhadores com renda entre três e cinco salários mínimos, principalmente os autônomos -podendo se estender àqueles com renda entre dois e seis salários.

O governo vê potencial de 3 milhões de trabalhadores investindo na nova modalidade.



"Nós queremos democratizar o planejamento de renda extra para aposentadoria. Temos uma parcela da população que não tem acesso a produtos tradicionais de Previdência complementar", disse Nogueira.

"Mas de forma alguma ele substitui a Previdência pública." Segundo ele, não há pretensão de fixar um valor mínimo da renda a ser auferida no futuro, justamente por se tratar de uma camada extra de renda.



O Tesouro RendA+ será oferecido aos brasileiros a partir do dia 30 de janeiro de 2023 na plataforma Tesouro Direto, que facilitou os investimentos em títulos do governo e completa 20 anos.



Atualmente, o papel mais longo oferecido no Tesouro Direto tem um prazo de 35 anos.

Parte de sua remuneração é atrelada à inflação, e há pagamento semestral de juros ao investidor.

O resgate desse tipo de título se dá na data de seu vencimento, em pagamento único.



Já a nova modalidade, segundo Valle, elimina o chamado risco de reinvestimento, quando um título regular vence e o cidadão precisa reaplicar todos os valores para seguir investindo -ficando sujeito à variação das condições de mercado.



O investidor que adquirir papéis do Tesouro RendA+ e precisar vender os títulos antes de seu prazo de vencimento poderá fazê-lo, mas ficará sujeito aos preços de mercado.

Além disso, diferentemente de outros investimentos ofertados pelo Tesouro, há uma carência de 60 dias a partir da compra dos títulos -nesse período, o comprador não poderá se desfazer do papel.



Para incentivar a poupança para a aposentadoria, as taxas cobradas nesses investimentos são mais vantajosas.

Quem esperar para receber toda sua renda no prazo estipulado não pagará a taxa de custódia cobrada pela B3, desde que o rendimento mensal seja de até seis salários mínimos (hoje R$ 7.272).

A partir desse valor, a taxa é de 0,10% sobre o excedente.



Quem decidir pela venda antecipada terá taxas decrescentes, conforme o prazo de permanência no investimento.

De zero a dez anos, o percentual é de 0,50% sobre o valor de resgate.

De 10 a 20 anos, a taxa cai a 0,20%. Acima de 20 anos até o limite do vencimento, o percentual fica em 0,10%.



Já a tributação é a mesma dos demais investimentos em renda fixa: os valores aplicados pelo cidadão são devolvidos no mesmo montante, e apenas os rendimentos do título são tributados com alíquotas decrescentes de Imposto de Renda.



Para resgates em até 180 dias, a alíquota é de 22,5%. Entre 181 e 360 dias, de 20%.

De 361 a 720 dias, a alíquota cai a 17,5%.

Após 720 dias, 15%. Pelas características do novo título, seus resgates tendem a se enquadrar na menor faixa de alíquota de IR.



O pesquisador Alexandre Vitorino, especialista em previdência complementar e um dos colaboradores nas discussões do novo produto, ressaltou que se trata de uma inovação.

"É a primeira emissão de um título previdenciário no mundo, e o Brasil é pioneiro", afirmou.



Segundo ele, embora os poupadores estejam lidando com investimentos de longo prazo, não há motivo para se preocupar com eventuais oscilações da economia no período.

"Você sabe qual é sua renda real futura a qualquer momento do período de acumulação. Sabe quanto já conquistou e quanto precisa adquirir em quantidade de títulos para chegar no que ele pretende. Independentemente da oscilação do valor presente, o valor da renda real futura não muda", disse.